Fani NBA, musicie to zobaczyć! Nowa współpraca z Crocs

Fani koszykówki zapewne już nie mogą się doczekać weekendu, bowiem to wtedy startuje NBA All-Star Game, czyli mecz gwiazd. Tak się akurat składa, że od wczoraj można kupić coś, co może zainteresować fanów kosza. Mowa o nowej kolekcji butów Crocs, która jest inspirowana drużynami NBA.

Marka Crocs poinformowała o wprowadzeniu nowego modelu NBA Echo Clog, który jest połączeniem nowoczesnej mody ulicznej i amerykańskiej koszykówki. Nowość w ofercie tego producenta czerpie inspirację z drużyn NBA Hardwood Classics, a wszystko po to, by oddać hołd historii ligi, jednak w nowoczesnej formie. Czy to się udało? Musicie sami ocenić.

Nowa kolekcja dla fanów kosza

Sprawa wygląda następująco. Nowość zdecydowanie wyróżnia się na tle innych modeli przede wszystkim nawiązaniem do sportu oraz wyrazistą sylwetką. Wisienką na torcie jest tu aż dwanaście wymiennych przypinek Jibbitz, które cechują się logo drużyn. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, nowe buty mają być bardzo wygodne, a to za sprawą lekkiej konstrukcji Croslite, a także miękkiej wkładki LiteRide. To oznacza, że sprawdzą się podczas użytkowania na co dzień. Jeśli więc masz ochotę wyrazić swoją pasję do jednej z drużyn, warto zerknąć na nowość Crocs, która jest już dostępna w sprzedaży. Klikając tutaj przeniesiesz się do sklepu.

Crocs NBA Echo Clog

Producent twierdzi, że buty te są niezwykle lekkie, a co za tym idzie, bardzo wygodne. Oczywiście, cechują się wodoodpornością, ale jakby tego było mało, konstrukcja z pianki sprawia, że unoszą się na wodzie. Plusem są również charakterystyczne otwory wentylacyjne, które mają za zadanie nie tylko zwiększyć przewiewność, ale również pomagają w odprowadzaniu wody. Finalnie, jeśli połączymy te cechy mamy świetne obuwie do codziennego użytku – wygodne i łatwe do czyszczenia.

Jeśli chodzi o elementy charakterystyczne tego modelu, mamy aż dwanaście przypinek Jibbitz z retro logo drużyn w zestawie. W wewnętrznej części buta umieszczono logo federacji. W przypadku rozmiarów, mamy ich aż dziesięć, od 36 do 49. Wizualnie, obuwie wygląda rewelacyjnie – jest faktycznie futurystyczne, ale za sprawą przypinek wygląda nieco oldschoolowo – chyba o to chodziło producentowi. Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Crocs wycenił model NBA Echo Clog na kwotę 429,99 zł. Warto jeszcze wspomnieć, że w sprzedaży znajdziemy dwa inne modele, również nawiązujące do amerykańskiej koszykówki. Jest to model Brooklyn Nets Classic Clog oraz buty Echo Slide. Na stronie producenta butów znajdziemy również kilka dodatkowych przypinek z logo drużyn – warto zerknąć.

