Crocs Super Mario – klapki dla tych, co mają kredyt na dom

Są rzeczy, z których człowiek podobno wyrasta, ale Super Mario raczej do nich nie należy. Możesz mieć kredyt, samochód, własne dzieci i nadal wiedzieć, że czerwono-niebieski hydraulik, zielony Yoshi albo wkurzony Bowser uruchamiają w głowie konkretny dźwięk z dzieciństwa. Crocs Super Mario to kolekcja, która gra właśnie na tej nostalgii, ale robi to w najbardziej bezczelny możliwy sposób: przenosi Królestwo Grzybów na buty. Crocs połączył siły z Nintendo i przygotował serię modeli inspirowanych najbardziej rozpoznawalnymi postaciami z uniwersum Super Mario. Co ważne, to pierwsza kolekcja Super Mario od Crocs dostępna także w rozmiarach dla dorosłych. Czyli tak, możesz udawać, że kupujesz je „dla jaj”, ale dobrze wiesz, że chodzi o czystą nostalgię.

Crocs Super Mario

Crocs Super Mario, czyli nostalgia bez udawania powagi

Moda lubi wracać, ale gamingowa nostalgia wraca jeszcze mocniej. Super Mario to nie jest zwykła postać z gry. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli popkultury, który łączy dzieciaki, dorosłych graczy i ludzi, którzy ostatni raz trzymali pada w ręku przy konsoli Nintendo w dzieciństwie.

Crocs Super Mario grają tą nostalgią bez zbędnej filozofii. Nie ma tu minimalizmu, dyskretnego logo ani udawania, że to subtelny dodatek do stylizacji.. Jest kolor, postacie, charmsy, paski, detale i cała energia Królestwa Grzybów. To kolekcja, która ma być widoczna z daleka.

Crocs Super Mario

I właśnie dlatego może zadziałać. Crocsy od dawna nie są już tylko „brzydkimi butami do ogrodu”. Stały się osobną kategorią wygody, ironii, personalizacji i popkulturowych kolaboracji. Crocs Super Mario wpisują się w ten trend idealnie, bo Crocsy i Mario mają jedną wspólną cechę: jedni je kochają, inni nie rozumieją, ale każdy wie, o co chodzi.

Pierwsza kolekcja Super Mario od Crocs także dla dorosłych

Najlepsze jest to, że Super Mario od Crocs nie kończy się na dziecięcych rozmiarach. I to ma znaczenie większe, niż brzmi na pierwszy rzut oka. Bo Super Mario nie jest dziś tylko bajkową estetyką dla dzieci. To marka, na której wychowali się ludzie mający dziś trzydzieści, czterdzieści albo więcej lat.

Dla nich Crocs Super Mario mogą być czymś więcej niż sezonową ciekawostką. To trochę jak koszulka z ulubioną grą, figurka na biurku albo stara konsola podłączona raz na jakiś czas „dla klimatu”. Tyle że tutaj nostalgia trafia na stopy, i to w formie, której raczej nie da się pomylić z niczym innym.

Kolekcja nie udaje, że jest poważna. I dobrze. W świecie, w którym wiele marek próbuje robić z każdej kolaboracji modowy manifest, Crocs Super Mario są po prostu kolorowym, wygodnym i bardzo świadomym ukłonem w stronę fanów Nintendo.

Super Mario Classic Clog. Najbardziej uniwersalna wersja

Super Mario Classic Clog to najbardziej klasyczny punkt wejścia w całą kolekcję. Model ma niebieską kolorystykę i nadruk z elementami znanymi z gier: monetami, Super Gwiazdami oraz Zielonymi Skorupami. Nity na zewnętrznej części zdobią Super Grzyby, a na pasku na pięcie znajduje się plakietka z blokiem.

Crocs Super Mario

To model dostępny w rozmiarach dla dorosłych, dzieci i najmłodszych, więc prawdopodobnie będzie najbardziej rodzinny z całej linii. Jeśli ktoś chce wejść w Crocs Super Mario bez wybierania konkretnej postaci, to właśnie ten wariant wydaje się najbezpieczniejszy.

Nie oznacza to jednak, że jest spokojny. To nadal Crocs w wersji Super Mario, czyli but, który mówi sam za siebie. Niebieska baza, kolorowe detale i gamingowe symbole sprawiają, że trudno przejść obok niego obojętnie.

Mario Classic Clog dla tych, którzy biorą klasyka

Mario Classic Clog to model dla ludzi, którzy nie chcą półśrodków. Niebieski Clog został zwieńczony pluszową, czerwoną czapką Mario, a do tego ozdobiono go sześcioma ekskluzywnymi charmsami Jibbitz. Żółte guziki z kombinezonu Mario pojawiają się na pięcie, więc całość od razu nawiązuje do najbardziej rozpoznawalnego stroju bohatera.

Crocs Super Mario

To jest ten model, który najlepiej działa na zasadzie: albo od razu go czujesz, albo nie jesteś grupą docelową. Mario Classic Clog nie próbuje być neutralny. On ma wyglądać jak Mario na Crocsach i dokładnie to robi.

Model jest unisex i dostępny w rozmiarach dla dorosłych. To ważne, bo przy takiej kolaboracji najwięcej zabawy mogą mieć właśnie ci, którzy pamiętają stare części serii, Game Boya, Nintendo 64 albo pierwsze spotkania z Mario u znajomych po szkole.

Princess Peach Classic Platform Clog. Róż, błysk i platforma

Princess Peach Classic Platform Clog idzie w inną stronę. To błyszczący model na platformie, utrzymany w różowej kolorystyce, z trójwymiarowym falbankowym detalem. Górę zdobi siedem ekskluzywnych charmsów Jibbitz, a na pasku na pięcie pojawiają się błyszczące, osadzone „klejnoty”.

Crocs Super Mario

To najbardziej „fashion” wariant w całej kolekcji Crocs Super Mario. Nie jest tak oczywisty jak Mario i nie jest tak komiksowo agresywny jak Bowser. Peach dostaje własny styl: cukierkowy, błyszczący i celowo przerysowany.

Model będzie dostępny wyłącznie w rozmiarach damskich. I można się spodziewać, że właśnie ta wersja najmocniej trafi do osób, które nie chcą tylko gamingowego gadżetu, ale buta z bardziej widocznym modowym twistem.

Yoshi Classic Clog. Zielony, lekki i najbardziej wakacyjny

Yoshi Classic Clog wygląda jak model, który latem może zejść bardzo szybko. Jaskrawozielona baza, pomarańczowe „płetwy” Yoshiego na górze oraz biało-pomarańczowe detale wokół podeszwy robią z niego najbardziej wakacyjny wariant kolekcji.

Crocs Super Mario

W zestawie znajduje się sześć ekskluzywnych charmsów Jibbitz, w tym jajko Yoshiego i jabłko. To detale, które nie są przypadkowe, bo od razu odwołują się do charakteru postaci. Yoshi zawsze był bardziej sympatyczny, zabawny i lekki niż reszta ekipy. Ten model dobrze to przenosi.

Yoshi Classic Clog jest unisex i będzie dostępny w rozmiarach dla dorosłych. Jeśli ktoś chce Crocs Super Mario, ale niekoniecznie w wersji czerwonego Mario albo różowej Peach, Yoshi może być najbardziej „do noszenia” na co dzień.

Bowser Classic Clog. Najbardziej bezczelny model w kolekcji

Bowser Classic Clog to zupełnie inna historia. Zielona góra, czerwono-pomarańczowe detale, żółta podeszwa i kolce. Dużo kolców. Każdy but zdobi siedem kolców, a kolejne pięć znajduje się na pasku na pięcie. Jeśli Mario Classic Clog jest hołdem dla głównego bohatera, Bowser Classic Clog jest dla tych, którzy zawsze woleli złoczyńców.

Crocs Super Mario

Ten model ma najwięcej charakteru i najmniej próbuje się komukolwiek przypodobać. Jest kanciasty, „kolczasty”, mocny wizualnie i pewnie najbardziej memiczny z całej kolekcji. W dobrym sensie.

Bowser Classic Clog będzie modelem unisex w rozmiarach dla dorosłych. I prawdopodobnie to właśnie on będzie najmocniej działał na tych, którzy lubią rzeczy przesadzone, ale z pomysłem. Crocs Super Mario w wersji Bowsera to nie jest but, który kupuje się po to, żeby zniknąć w tłumie.

Jibbitz, detale i cała zabawa w personalizację

Crocs od lat wiedzą, że ich siłą jest nie tylko wygoda, ale też personalizacja. Dlatego w kolekcji Crocs Super Mario ważne są charmsy Jibbitz. Pojawiają się zarówno w zestawach przypisanych do konkretnych modeli, jak i jako osobna seria 5-packów oraz pojedynczych charmsów z postaciami z Królestwa Grzybów.

To niby mały detal, ale właśnie takie dodatki robią z Crocsów coś więcej niż zwykłe klapki. Możesz wybrać model, dopiąć własne postacie, podmienić elementy i zrobić z tego coś bardziej osobistego. W świecie Super Mario to ma sens, bo ta seria zawsze była pełna ikon, przedmiotów i symboli, które każdy gracz rozpoznaje w sekundę.

Customowe paski na pięcie, trójwymiarowe grafiki i co-brandowane charmsy sprawiają, że kolekcja wygląda jak pełna współpraca, a nie szybkie przyklejenie logotypu do gotowego produktu.

Crocs Super Mario

Czy Crocs Super Mario mają sens dla dorosłych?

To zależy od jednego: czy potrafisz nosić rzeczy z dystansem. Crocs Super Mario nie są subtelne i nie próbują być eleganckie. To buty dla ludzi, którzy chcą wygody, koloru, popkultury i odrobiny absurdu. Dokładnie dlatego mogą być atrakcyjne.

Dla części osób będą zbyt krzykliwe. Dla innych będą idealne na wakacje, działkę, basen, miasto, festiwal, spacer z psem albo po prostu do chodzenia po domu. Crocsy od dawna działają w tej dziwnej przestrzeni między praktycznością a stylem, który jest tak nieoczywisty, że aż celowy.

Crocs Super Mario

Crocs Super Mario dokładają do tego nostalgię. A nostalgia sprzedaje się świetnie, szczególnie wtedy, gdy nie próbuje być zbyt poważna. Mario, Yoshi, Peach i Bowser na Crocsach to pomysł prosty, kolorowy i bardzo łatwy do zrozumienia. Można się śmiać, ale wielu ludzi kliknie „sprawdź dostępność”.

Kiedy Crocs Super Mario będą dostępne w Polsce?

Kolekcja Crocs Super Mario ma być dostępna w Polsce od połowy lipca. W skład linii wejdą modele dla dorosłych, a w przypadku Super Mario Classic Clog także rozmiary dla dzieci i najmłodszych. To może być ważne dla rodziców, którzy będą chcieli zrobić rodzinny zestaw w klimacie Nintendo.

Nie podchodźmy jednak do tego jak do zwykłych klapek na lato. To bardziej popkulturowy drop niż standardowa kolekcja sezonowa. A takie rzeczy potrafią znikać szybko, szczególnie jeśli dotykają marek tak rozpoznawalnych jak Nintendo i Super Mario.

Crocs Super Mario są kolorowe, przesadzone i kompletnie nieprzypadkowe. Można je kochać albo wywracać oczami, ale trudno odmówić im jednego: wyglądają dokładnie tak, jak powinna wyglądać kolaboracja Crocs z Nintendo.

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