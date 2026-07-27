Koszulka wyjazdowa Legii Warszawa. Powrót legendy

Nie każda koszulka piłkarska musi wyglądać jak futurystyczny kombinezon zaprojektowany przez algorytm. Czasami wystarczy intensywna zieleń, cienkie prążki, klasyczny kołnierzyk i symbol, który starsi kibice rozpoznają natychmiast. Koszulka wyjazdowa Legii Warszawa na sezon 2026/27 wyraźnie odcina się od współczesnej mody na przesadnie skomplikowane wzory. Największą zmianą jest powrót kultowego logo adidas Trefoil, którego na stroju meczowym Legii nie widzieliśmy od ponad 30 lat. Całość wygląda bardziej jak wyciągnięta z archiwum perełka niż produkt przygotowany wyłącznie na jeden sezon. Problem jest tylko jeden: za tę podróż do lat 90. trzeba zapłacić 399 zł.

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Koszulka wyjazdowa Legii Warszawa bez zbędnych ozdobników

Współczesne koszulki piłkarskie coraz częściej próbują opowiedzieć całą historię miasta, dzielnicy i klubu za pomocą jednego wzoru. Efekt bywa taki, że na materiale pojawiają się mapy ulic, abstrakcyjne grafiki, cienie stadionów, cyfry, symbole i kolory, których znaczenie trzeba później tłumaczyć w kilkustronicowym komunikacie.

Nowa koszulka wyjazdowa Legii Warszawa idzie w zupełnie inną stronę. Jej projekt można opisać jednym zdaniem: zielona baza, cienkie białe prążki i klasyczne detale. Na papierze brzmi to niemal zbyt prosto. W praktyce właśnie ta prostota może być największą zaletą stroju.

Intensywna zieleń od razu buduje związek z klubowymi barwami, ale nie potrzebuje wielkich napisów ani przesadnych grafik. Białe pionowe prążki nadają całości rytmu i przywołują stroje z przełomu lat 80. i 90. Kołnierzyk polo sprawia natomiast, że koszulka bardziej przypomina klasyczny element sportowej garderoby niż typowy syntetyczny T-shirt meczowy.

To ważne również poza stadionem. Futbolowe koszulki od kilku sezonów coraz mocniej przenikają do mody ulicznej, ale nie każdy komplet da się łatwo połączyć z jeansami, sneakersami czy lekką kurtką. Tutaj projekt jest na tyle spokojny, że nie wymaga od właściciela przebierania się od stóp do głów za piłkarza wychodzącego właśnie na rozgrzewkę.

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Trefoil wraca na koszulkę Legii po ponad 30 latach

Najważniejszym detalem jest bez wątpienia logo adidas Trefoil. Charakterystyczna koniczynka kojarzona z linią Originals wraca na meczowy strój Legii po ponad trzech dekadach. To właśnie ten znak sprawia, że koszulka wyjazdowa Legii Warszawa nie wygląda jak kolejny sezonowy komplet, który po roku zostanie zastąpiony nowym.

Trefoil ma dziś znacznie szersze znaczenie niż zwykłe logo producenta. Jest mocno związany z modą uliczną, kulturą sneakersową oraz sportową estetyką poprzednich dekad. Adidas przez lata zastępował go na sprzęcie wyczynowym współczesnym znakiem Performance, dlatego jego powrót na koszulki meczowe jest celowym ukłonem w stronę archiwów.

Legia ma być jedynym polskim klubem, który otrzymał taki element na oficjalnym stroju meczowym. Z punktu widzenia kibica oznacza to coś więcej niż zmianę znaczka na piersi. Warszawski klub trafia do grupy zespołów, w których adidas wykorzystuje własne dziedzictwo i retroestetykę jako część współczesnej kolekcji.

Po przeciwnej stronie koszulki znajduje się biała „eLka” zamknięta w kółku. Co ciekawe, nad symbolem nie umieszczono złotej gwiazdki odnoszącej się do mistrzostw Polski. Nie jest to błąd ani oszczędność. Projektanci świadomie zrezygnowali z nowoczesnego elementu, aby zachować wygląd możliwie bliski dawnym strojom.

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Detale, które doceni kibic Legii

Na ramionach pojawiają się klasyczne trzy paski adidasa, a rękawy zakończono białymi mankietami. Na karczku umieszczono rok „1916”, przypominający o długiej historii klubu. Zastosowana czcionka również nawiązuje do dawnych kompletów, dzięki czemu nie wygląda jak przypadkowo dodany współczesny napis.

Nowa koszulka wyjazdowa Legii Warszawa jest częścią obchodów 110-lecia klubu. To tłumaczy, dlaczego projekt tak mocno opiera się na nostalgii. W jubileuszowym sezonie łatwo byłoby przesadzić z liczbą historycznych symboli i rocznicowych nadruków. Tymczasem adidas oraz Legia postawili na bardziej powściągliwy kierunek.

Dla starszych kibiców będzie to czytelny powrót do okresu, w którym piłkarskie koszulki miały prostsze kroje, większe kołnierzyki i znacznie mniej elementów reklamowych. Młodsi odbiorcy mogą natomiast zobaczyć w niej produkt wpisujący się w aktualną modę na lata 90. i sportowe kolekcje retro.

To rzadki przypadek, gdy obie grupy mogą otrzymać dokładnie ten sam produkt, ale kupować go z zupełnie innych powodów.

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Koszulka wyjazdowa Legii Warszawa również na ulicę

Od strony technicznej zastosowano materiał z technologią CLIMACOOL, która ma pomagać w odprowadzaniu wilgoci i poprawiać komfort podczas wysiłku. Nie jest to więc wyłącznie stylizowana replika dawnego stroju. Koszulka zachowuje współczesną konstrukcję i ma nadawać się zarówno do grania, jak i codziennego noszenia.

Największy potencjał tego projektu leży jednak poza boiskiem. Koszulka wyjazdowa Legii Warszawa może działać jak klasyczna sportowa polówka, szczególnie w zestawieniu z prostymi spodniami i białymi sneakersami. Zielony kolor jest mocny, ale białe dodatki uspokajają całość i sprawiają, że strój nie wygląda jak krzykliwa pamiątka ze stadionowego sklepiku.

Oczywiście pozostają logotypy sponsorów, które w przypadku koszulek meczowych są właściwie nieuniknione. Klienci mogą również zamówić dodatkową personalizację obejmującą numer, nazwisko oraz oznaczenia partnerów. Dla kolekcjonera bardziej atrakcyjna może być wersja możliwie czysta, natomiast kibic wybierający się na trybuny zapewne chętnie doda nazwisko ulubionego zawodnika.

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Cena wynosi 399 zł. Nostalgia nie jest tania

Podstawowa koszulka wyjazdowa Legii Warszawa kosztuje 399 zł. Wariant dziecięcy wyceniono na 299 zł. Dostępne są rozmiary dla dorosłych od XS do 3XL, a zakupu można dokonać internetowo sklep.legia.com oraz w Legia FanStore przy ulicy Łazienkowskiej.

Czterysta złotych za koszulkę to dużo, nawet jeżeli mówimy o oficjalnym produkcie klubowym przygotowanym przez adidasa. Nie jest to spontaniczny zakup przy okazji meczu, szczególnie gdy do ceny dojdzie personalizacja.

Z drugiej strony ten model ma większy potencjał kolekcjonerski niż większość typowych kompletów ligowych. Powrót Trefoila po ponad 30 latach, jubileusz 110-lecia oraz wyraźne odniesienia do dawnych strojów sprawiają, że koszulka może starzeć się znacznie lepiej niż projekty oparte na aktualnej modzie graficznej.

Nie trzeba być kibicem Legii, żeby docenić jej wygląd. Trzeba nim jednak prawdopodobnie być, aby bez większego bólu zaakceptować cenę.

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Czy to najładniejsza koszulka Legii od lat?

Nowy komplet nie próbuje wywołać efektu poprzez rewolucyjny materiał, dziwny wzór ani agresywną grafikę. Jego siła leży w proporcjach, kolorze i szczegółach, które mają swoje uzasadnienie. Koszulka wyjazdowa Legii Warszawa wygląda jak produkt stworzony z myślą o kibicach pamiętających historię klubu, ale jednocześnie pasuje do obecnej mody na futbolowe retro.

Trefoil jest tu czymś więcej niż ozdobą. To detal, który może sprawić, że za kilka lat właśnie ten komplet będzie jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów jubileuszowego sezonu.

Cena ograniczy jego dostępność, ale wizualnie trudno mu odmówić charakteru. Legia i adidas nie próbowali stworzyć najbardziej futurystycznej koszulki Ekstraklasy. Zrobili coś trudniejszego: wykorzystali przeszłość w taki sposób, aby nie wyglądała jak przebranie z imprezy tematycznej.

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