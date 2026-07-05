adidas x RELAB. Trzy legendy adidas w jednym bucie

adidas x RELAB to projekt, który brzmi jak zabawa dla sneakerheadów, ale stoi za nim całkiem konkretny pomysł. Polski brand RELAB wziął trzy ikoniczne modele adidas i spróbował zamknąć ich historię w jednej parze. Bazą jest piłkarska legenda Copa Mundial, do tego dochodzi wizualny trop z modelu Superstar oraz podeszwa inspirowana F50, czyli modelem kojarzonym z szybkością i nowoczesnym futbolem. Efekt? But, który wygląda jak spotkanie stadionu, ulicy i współczesnej mody. To nie jest zwykła kolorystyka ani szybka kolaboracja z dopisanym logo. adidas x RELAB pokazuje, że z historii można zrobić coś świeżego, jeśli potraktuje się ją jak materiał do przebudowania, a nie muzealny eksponat.

adidas x RELAB

adidas x RELAB bierze trzy paski dosłownie

Punktem wyjścia dla adidas x RELAB są trzy paski, czyli najbardziej rozpoznawalny znak marki adidas. RELAB potraktował je jednak nie tylko jako logo. Projektanci zadali sobie pytanie, co się stanie, jeśli ten symbol rozłożyć na trzy różne momenty w historii marki.

Odpowiedzią jest but zbudowany z trzech ikon jednocześnie. Nie chodzi o luźną inspirację ani o nawiązanie ukryte gdzieś w detalu. W tym projekcie Copa Mundial, Superstar i F50 dostały konkretne role. Każdy model wnosi coś innego: historię, wygląd i technologię.

To sprawia, że adidas x RELAB jest ciekawszy niż zwykły drop limitowanego obuwia. Ten but można czytać jak opowieść o tym, jak sportowe modele wychodziły ze stadionów, hal i boisk, a potem trafiały do mody ulicznej.

Copa Mundial daje bazę i piłkarską historię

Bazą projektu jest Copa Mundial, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarskich butów adidas. W projekcie adidas x RELAB to właśnie Copa Mundial odpowiada za główną sylwetkę i cholewkę. To wybór bardzo logiczny, bo trudno znaleźć model mocniej zakorzeniony w futbolowej klasyce.

Copa Mundial kojarzy się z tradycyjną murawą, skórzaną cholewką i starym rozumieniem piłkarskiego buta: ma być prosty, solidny i gotowy do gry. W materiale wskazano, że w tym modelu biegali tacy piłkarze jak Franz Beckenbauer i Diego Maradona. To nazwiska, które od razu ustawiają projekt w konkretnym kontekście.

RELAB nie bierze jednak Copa Mundial po to, żeby odtworzyć przeszłość. Ten model jest raczej fundamentem, na którym można zbudować coś nowego. Klasyka dostaje tu zupełnie inne otoczenie i przestaje być wyłącznie butem z boiska.

adidas x RELAB

Superstar daje fakturę i uliczny charakter

Drugi element układanki to adidas Superstar. Co ciekawe, RELAB nie przenosi do projektu po prostu słynnego shell toe ani klasycznej sylwetki Superstarów. Zamiast tego na gładką skórę Copa Mundial naniesiono specjalny nadruk powstały z trójwymiarowego skanu buta adidas Superstar.

To bardzo dobry pomysł, bo Superstar działa tu bardziej jak faktura niż dosłowna część konstrukcji. Piłkarska cholewka dostaje uliczny sznyt, ale nie traci całkowicie swojego DNA. Właśnie w takim połączeniu widać, że adidas x RELAB nie jest prostym zlepkiem trzech modeli.

Superstar to ważny wybór także kulturowo. Ten but zaczynał na koszykarskich parkietach, ale później stał się globalną ikoną ulicy i popkultury. W projekcie RELAB wnosi więc przejście ze sportu do codziennego stylu.

F50 dorzuca przyszłość pod stopą

Trzecim filarem jest F50, czyli piłkarski model kojarzony z prędkością, agresywnym designem i nowoczesną technologią. W adidas x RELAB F50 pojawia się przede wszystkim przez podeszwę. To ona spina całość i nadaje projektowi bardziej futurystyczny charakter.

Dzięki temu but nie zatrzymuje się na nostalgii. Gdyby RELAB oparł się wyłącznie na Copa Mundial i Superstarze, projekt mógłby wyglądać jak ukłon w stronę przeszłości. F50 przesuwa go do przodu i przypomina, że piłka nożna też przeszła ogromną zmianę: od cięższej klasyki do lekkich, szybkich i bardzo technicznych konstrukcji.

Ta podeszwa jest też najmocniejszym sygnałem, że projekt ma futbolowe DNA, ale nie udaje zwykłego buta meczowego. To raczej obiekt z pogranicza sportu, mody i kolekcjonerskiego eksperymentu.

adidas x RELAB

adidas x RELAB przenosi stadion na beton

Najciekawsze jest to, że adidas x RELAB bierze piłkarską historię i wyprowadza ją z murawy. W materiale pojawia się mocna myśl: zamiast dopasowywać but wyłącznie do sportowych nawierzchni, RELAB przenosi go w realia miejskiej dżungli i wysokiej mody.

To bardzo trafnie opisuje cały projekt. Copa Mundial była butem do grania, Superstar stał się ikoną ulicy, a F50 reprezentuje nowoczesną szybkość futbolu. Połączenie tych trzech elementów tworzy coś, co nie musi pasować do jednej kategorii.

Właśnie dlatego ten collab może działać. Nie próbuje być wyłącznie sneakersem, korkiem, pamiątką dla fanów adidas ani modowym żartem. Łączy stadion, ulicę i modę w jeden projekt z własnym charakterem.

Polski RELAB bawi się historią adidas

Ważne jest też to, że za projektem stoi polski brand RELAB. To nie jest globalna, anonimowa wariacja przygotowana wyłącznie pod katalog. RELAB bierze ogromne dziedzictwo adidas i przepuszcza je przez własny język projektowy.

Piotr Nowak z RELAB podkreśla, że celem było stworzenie buta, który przenosi historię i innowacyjność adidas na grunt współczesnej mody ulicznej. To zdanie dobrze porządkuje cały projekt, bo adidas x RELAB rzeczywiście wygląda jak próba rozmowy między dekadami.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że projekt nie boi się być dziwny. Bo przecież połączenie Copa Mundial, Superstar i F50 w jednym bucie brzmi jak coś, co mogłoby się nie udać. A jednak właśnie ta odwaga jest tu największym magnesem.

adidas x RELAB

Trzy legendy, jeden sneakerowy eksperyment

Najciekawsze w adidas x RELAB nie jest samo połączenie trzech znanych modeli, tylko sposób, w jaki RELAB potraktował archiwum adidas. Nie jak muzeum, z którego wyciąga się klasykę do kolejnej nostalgicznej wersji, lecz jak materiał do przebudowy.

Dlatego ten collab działa bardziej jak projekt do oglądania i rozkminiania niż zwykły drop butów. Ma piłkarskie DNA, uliczny charakter, modowy kontekst i polski podpis RELAB. Jedni zobaczą w nim sneakerową układankę, inni odważny eksperyment. I właśnie o taką reakcję tu chodzi.

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