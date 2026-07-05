Niektóre współprace marek wyglądają jak szybkie przyklejenie logo do gotowego produktu. Alpine Lacoste A290 Rallye idzie inną drogą, bo tutaj francuska elegancja spotyka samochód zbudowany z myślą o sporcie. Lacoste i Alpine połączyły dwa światy, które na papierze mogą wydawać się odległe: kort tenisowy, koszulkę polo i krokodyla z jednej strony oraz elektryczną rajdówkę z drugiej. Efektem jest unikatowy model „Beware of the Crocodile – Alpine Lacoste A290 Rallye” oraz kapsułowa kolekcja ubrań Lacoste. Całość promuje film „The Test”, w którym pojawiają się Pierre Niney i Pierre Gasly. To projekt, który nie próbuje udawać seryjnej wersji specjalnej dla każdego, tylko pokazuje, co się dzieje, gdy dwie francuskie marki bawią się stylem, osiągami i własnym dziedzictwem.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Alpine Lacoste A290 Rallye łączy dwa francuskie światy

Alpine i Lacoste połączyły siły wokół projektu, który ma pokazać wspólną ideę ruchu, lekkości i elegancji. Nie chodzi tu tylko o samochód, choć to właśnie Alpine Lacoste A290 Rallye najmocniej przyciąga wzrok. Równolegle powstała kapsułowa kolekcja Lacoste, która przenosi motoryzacyjny klimat do świata odzieży.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Ten duet ma więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. René Lacoste i Jean Rédélé byli ludźmi sportu, ale też wynalazcami w swoim świecie. Jeden zmienił podejście do tenisowej elegancji i funkcjonalności, drugi zbudował markę opartą na lekkości, zwinności i przyjemności z jazdy. Obie historie wyrastają z francuskiego podejścia do stylu, w którym forma ma znaczenie, ale nie może przeszkadzać w ruchu.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Właśnie dlatego Alpine Lacoste A290 Rallye nie jest wyłącznie modową ciekawostką. To próba opowiedzenia tej samej historii dwoma językami: przez samochód oraz przez ubrania. W obu przypadkach liczą się lekkość, precyzja, techniczny detal i sportowa elegancja.

To nie jest zwykłe oklejenie auta logo Lacoste

Największa pułapka takich współprac jest oczywista: łatwo zrobić auto, które wygląda jak nośnik reklamy. Alpine Lacoste A290 Rallye próbuje tego uniknąć. Unikatowy egzemplarz powstał na bazie Alpine A290 Rallye, czyli najbardziej ekstremalnej i nastawionej na osiągi wersji A290.

To ważne, bo bazą nie jest zwykły miejski elektryk z modowym dodatkiem, ale auto wywodzące się ze świata sportu. A290 Rallye ma reprezentować nową generację elektrycznych aut wyczynowych: kompaktowych, zwinnych i bardziej dostępnych niż klasyczne maszyny budowane wyłącznie dla wąskiej grupy zawodników.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Projekt „Beware of the Crocodile” został więc osadzony w prawdziwie sportowej konstrukcji. Poszerzony rozstaw kół, wydatne błotniki, mocno zaznaczone koła, dyfuzor, chwyt powietrza na dachu, duży spoiler i karbonowe elementy pokazują, że to auto ma wyglądać jak coś więcej niż modowy eksponat. Ono ma sprawiać wrażenie maszyny, która faktycznie chce być rzucona w zakręt.

Krokodyl Lacoste siedzi w detalach

Najbardziej charakterystycznym motywem projektu jest krokodyl, ale nie w najprostszym rozumieniu. Inspiracją dla Alpine Lacoste A290 Rallye stał się czerwony kolor języka krokodyla Lacoste. To właśnie on poprowadził projekt wnętrza, które ma dawać wrażenie zanurzenia w monochromatycznym, intensywnie czerwonym świecie.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Brzmi odważnie, bo jest odważne. Wnętrze nie próbuje być grzeczne, neutralne ani typowo rajdowe. Ma działać na zmysły, budzić skojarzenie z paszczą krokodyla i podbijać emocje związane z jazdą. To jeden z tych projektów, które można albo polubić od razu, albo uznać za przesadzone. Ale na pewno trudno przejść obok niego obojętnie.

Alpine Lacoste A290 Rallye

W całym aucie ukryto aż 290 krokodyli. To drobny, ale świetny detal, bo od razu zamienia samochód w obiekt do oglądania z bliska. Nie chodzi tylko o pierwsze wrażenie, ale o szukanie smaczków, które pokazują, że współpraca Lacoste i Alpine została potraktowana jako zabawa formą, a nie szybka akcja marketingowa.

Rajdowa technika pod modową skórą

Alpine Lacoste A290 Rallye ma stylistyczną osobowość, ale nie rezygnuje z technicznego fundamentu. Projekt bazuje na rozwiązaniach przeniesionych ze świata sportów samochodowych. Chodzi między innymi o układ jezdny zoptymalizowany pod sztywność i precyzję, specjalne zawieszenie opracowane z myślą o rajdach oraz poszerzony rozstaw kół, który poprawia stabilność i przyczepność.

Do tego dochodzi aerodynamika podporządkowana funkcji. Nadwozie ma nie tylko dobrze wyglądać, ale też poprawiać chłodzenie i trzymanie auta przy większych prędkościach. Alpine podkreśla też specjalne sterowanie napędem elektrycznym, które ma zapewniać natychmiastową reakcję po wciśnięciu pedału gazu.

Alpine Lacoste A290 Rallye

To ważne, bo w elektrycznym aucie rajdowym reakcja napędu jest jednym z kluczowych elementów. Nie ma tu czekania na budowanie momentu. Jest natychmiastowy impuls, który może działać świetnie, ale wymaga dopracowanej elektroniki, dobrego zawieszenia i hamulców. Alpine Lacoste A290 Rallye ma więc łączyć modowy charakter z mechaniczną podstawą, która nie jest tylko dekoracją.

Wnętrze jak paszcza krokodyla

Kabina Alpine Lacoste A290 Rallye to najbardziej teatralna część projektu. Czerwień dominuje i robi to bez przepraszania. Ma być intensywna, zmysłowa i trochę drapieżna. Jeśli nadwozie nawiązuje do rajdówki, wnętrze idzie w pełne zanurzenie w świecie Lacoste.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Siedzenia i płaty drzwi pokrywa tkanina petit piqué, czyli materiał kojarzony z kultowymi koszulkami polo Lacoste. To bardzo mocny most między światem samochodu i odzieży. W aucie sportowym tkanina nie jest tylko ozdobą — musi wytrzymać, pasować do ruchu i nie zabijać funkcjonalności. Właśnie tu widać, że Lacoste nie potraktowało projektu jak zwykłej naklejki.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Do tego dochodzą haftowane elementy wykonane przez Potencier, historyczną pracownię odpowiedzialną między innymi za słynne krokodyle zdobiące polo Lacoste. Są też rajdowe fotele z elementami wydrukowanymi w 3D przez firmę ERPRO. Ażurowe struktury lattice mają łączyć lekkość, komfort i efektywność. To znów powrót do wspólnego motywu obu marek: jak osiągnąć więcej, używając mniej.

Film The Test z Pierre’em Nineyem i Pierre’em Gaslym

Współpracy towarzyszy film „The Test”, w którym pojawiają się Pierre Niney oraz Pierre Gasly. Niney jest ambasadorem Lacoste, a Gasly kierowcą BWT Alpine Formula One Team i również ambasadorem marki Lacoste. W filmie zasiadają na zmianę za kierownicą Alpine Lacoste A290 Rallye.

Alpine Lacoste A290 Rallye

To dobry wybór obsady, bo projekt potrzebuje twarzy z obu światów: kultury i sportu. Niney wnosi kino, lekkość i francuski styl, Gasly daje autentyczne połączenie z wyczynową jazdą. Razem mają opowiedzieć spotkanie, które jest trochę nieoczekiwane, ale właśnie dlatego działa.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Film buduje też ważny kontekst: Alpine Lacoste A290 Rallye nie jest tylko samochodem do oglądania na zdjęciach. Ma być częścią szerszej historii o rywalizacji, elegancji, przyjaźni, luzie i sportowym napięciu. Takie projekty często żyją właśnie dzięki narracji, bo sam samochód istnieje jako unikatowy egzemplarz, ale jego obraz może pójść znacznie szerzej.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Kapsułowa kolekcja Lacoste przenosi rajdy na ubrania

Drugą częścią projektu jest kapsułowa kolekcja Lacoste inspirowana atmosferą kortów i torów wyścigowych. W kolekcji pojawiają się koszulki polo, T-shirty, akcesoria oraz produkty stworzone we współpracy obu marek. Całość ma łączyć sportową elegancję, funkcjonalność i techniczne know-how.

Alpine Lacoste A290 Rallye

To naturalne przedłużenie samochodu. Nie każdy usiądzie w Alpine Lacoste A290 Rallye, bo to unikatowy projekt. Ale kolekcja pozwala przenieść część tej estetyki do codziennego ubioru. Właśnie tak współprace modowo-motoryzacyjne mają największy zasięg: auto buduje emocję, ubrania pozwalają wejść w ten świat większej liczbie osób.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Najciekawsze jest to, że Lacoste i Alpine nie próbują udawać streetwearowego szoku. Ich wspólny mianownik jest bardziej klasyczny: ruch, precyzja, lekkość i styl. To nie jest krzykliwa kolaboracja dla samego hałasu. To raczej francuska wersja sportowego minimalizmu, tylko z rajdowym pazurem.

Alpine Lacoste A290 Rallye pokazuje inną stronę elektryków

Elektryczne samochody często opisuje się przez zasięg, ładowanie, baterię i ekologię. Alpine Lacoste A290 Rallye przypomina, że elektryki mogą też być emocjonalne, dziwne, stylowe i stworzone do zabawy. Nie wszystko musi od razu być kalkulacją użytkową.

To szczególnie ważne dla Alpine, bo marka buduje swoją przyszłość wokół elektrycznych osiągów. Rajdowa A290 pokazuje, że prąd nie musi oznaczać sterylności i braku charakteru. Wręcz przeciwnie — natychmiastowa reakcja napędu, kompaktowe rozmiary i precyzyjny układ jezdny mogą dobrze pasować do sportowego DNA marki.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Wersja Lacoste dokłada do tego drugi poziom: styl, historię i wizualną odwagę. To samochód bardziej do rozmowy niż do cennika. Bardziej do budowania wizerunku niż do salonowej sprzedaży. Ale takie projekty są potrzebne, bo pokazują, że motoryzacja nadal potrafi robić rzeczy nieoczywiste.

Przy okazji zobacz również nasze testy samochodów.