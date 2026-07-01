Oto Lamborghini Urus SE Performante. Ten SUV to szaleństwo

SUV-y miały być rozsądne. Praktyczne. Rodzinne. Wygodne. Takie, które mieszczą dzieci, bagaże, zakupy, psa i jeszcze kilka życiowych kompromisów. Lamborghini uznało, że to nudna definicja i pokazało nową wersję Urus SE Performante, czyli hybrydowego SUV-a plug-in, który ma 812 KM, 1000 Nm i przyspiesza do setki w 3,3 sekundy. To auto, które formalnie może pojechać po cichu na prądzie przez ponad 60 km, ale mentalnie nadal chce robić hałas, palić opony i udowadniać, że fizyka jest tylko sugestią. W świecie, w którym większość producentów mówi o ekologii spokojnym tonem, Lamborghini robi hybrydę z miną kogoś, kto właśnie znalazł kolejny sposób na zwiększenie mocy. I właśnie dlatego ten samochód jest tak absurdalnie ciekawy.

Lamborghini Urus SE Performante

Najmocniejszy Urus w historii

Lamborghini Urus od początku był autem kontrowersyjnym. Dla jednych to profanacja marki znanej z supersamochodów. Dla innych genialny ruch biznesowy, który dał Sant’Agata Bolognese maszynę do zarabiania pieniędzy bez rezygnacji z włoskiego szaleństwa. Prawda jest taka, że Urus zrobił coś, czego nie da się już ignorować: udowodnił, że SUV może być Lamborghini nie tylko z logo na masce, ale też z charakterem. Szczerze mówiąc, wystarczy przypomnieć sobie to, co mówili ludzie na temat Cayenne w Porsche. Było tak samo, prawda? Prawda.

Teraz na szczycie tej rodziny staje Urus SE Performante. I nie jest to zwykła wersja z agresywniejszym pakietem stylistycznym. To najmocniejszy Urus w historii. Układ napędowy łączy 4.0 V8 biturbo z silnikiem elektrycznym o magnesach trwałych. Razem daje to 812 KM oraz 1000 Nm momentu obrotowego. Już samo to brzmi absurdalnie, bo mówimy o dużym SUV-ie, a nie o torowej zabawce z klatką bezpieczeństwa.

Liczby są jeszcze bardziej bezczelne. Sprint do 100 km/h trwa 3,3 sekundy. Do 200 km/h — 10,8 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 312 km/h. To wartości, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla supersamochodów, a nie auta, którym teoretycznie można zawieźć rodzinę na weekend. I właśnie tu tkwi magia Urusa. To samochód kompletnie nieracjonalny, ale zbudowany na bardzo racjonalnym fundamencie: ludzie kochają SUV-y, kochają moc i kochają luksus. Lamborghini po prostu połączyło te trzy rzeczy w najbardziej teatralny możliwy sposób.

Lamborghini Urus SE Performante

Hybryda plug-in, ale bez ekologicznej miny

Samo słowo „hybryda” potrafi dziś uspokajać. Kojarzy się z oszczędnością, ciszą, miastem, rozsądkiem i jazdą do pracy bez budzenia sąsiadów. W Urusie SE Performante hybryda oznacza coś innego. To nie jest technologia grzeczności. To technologia dopalania. Silnik elektryczny pomaga V8 reagować szybciej, mocniej i pełniej. Lamborghini mówi o architekturze „dual-heart”, czyli podwójnym sercu auta. Brzmi marketingowo, ale oddaje sens tego samochodu. Spalinowe V8 daje emocje, dźwięk i mechaniczny charakter. Elektryka dorzuca natychmiastową reakcję, boost i możliwość jazdy w trybie bezemisyjnym.

Bateria ma 25,9 kWh i została umieszczona pod podłogą bagażnika, aby poprawić środek ciężkości. Urus SE Performante może przejechać ponad 60 km wyłącznie na prądzie, a w trybie EV rozpędzić się do ponad 130 km/h. Czy właściciel tego auta naprawdę będzie codziennie polował na ładowarkę, żeby jeździć bezemisyjnie po mieście? W życiu. Sednem tego układu jest osiągnięcie większej mocy i lepszej reakcji, a nie noszenie ekologicznej aureoli. I dobrze. Lamborghini nie udaje, że zrobiło auto dla księgowego liczącego spalanie w Excelu. Zrobiło PHEV-a po swojemu: szybciej, ostrzej, głośniej i bardziej bezczelnie.

Lamborghini Urus SE Performante

Lżejszy, bardziej karbonowy, bardziej agresywny

Największy paradoks Urusa SE Performante polega na tym, że to hybryda plug-in, a więc auto z dodatkową baterią i elektrycznym osprzętem, ale Lamborghini i tak walczyło o redukcję masy. Względem Urusa SE wersja Performante schudła o 32 kg, a homologowana masa własna wynosi 2473 kg.

Nie, to nadal nie jest lekki samochód. Prawie 2,5 tony to masa, której nie da się zamienić w balet kilkoma włóknami karbonu. Ale w świecie dużych SUV-ów z napędem hybrydowym każda oszczędność masy ma znaczenie. Lamborghini zrobiło więc to, co robi najlepiej: dołożyło karbonu tam, gdzie dało się go uzasadnić.

Włókno węglowe pojawia się m.in. na masce, dachu, nadkolach, progach i tylnym dyfuzorze. Do tego standardem jest tytanowy wydech Akrapovič, który sam daje ponad 10 kg oszczędności względem poprzedniego układu. Zastosowano też Integrated Power Brake, który redukuje masę o kolejne 4 kg, oraz optymalizację pakietu NVH, przynoszącą dodatkowe 3,3 kg mniej.

To nie są zmiany dla tabelki. W takim samochodzie masa jest wrogiem prowadzenia, hamowania i reakcji. Urus SE Performante nadal jest wielkim SUV-em, ale Lamborghini zrobiło wszystko, żeby zachowywał się możliwie mniej jak wielki SUV.

Lamborghini Urus SE Performante

Aerodynamika, która nie jest dekoracją

W samochodach tej klasy łatwo pomylić aerodynamikę ze stylem. Wielkie wloty, spoilery, dyfuzory i agresywne przetłoczenia potrafią wyglądać efektownie nawet wtedy, gdy są głównie dekoracją. W Urusie SE Performante Lamborghini mocno podkreśla, że forma ma pracować.

Nowa maska z karbonu dostała duże wloty typu S-Duct, które poprawiają przepływ powietrza i chłodzenie układu plug-in hybrid. Z tyłu pojawia się nowy spoiler i większy dyfuzor, a całe nadwozie ma dawać lepszą stabilność przy wysokich prędkościach. Producent mówi o 3% niższym oporze aerodynamicznym względem Urusa SE oraz 16% większym docisku względem poprzedniego Urusa Performante. W porównaniu z Urusem SE docisk ma być większy aż o 23%.

Do tego dochodzi 8% lepsze chłodzenie hamulców, m.in. dzięki kanałowi NACA współpracującemu z przednim splitterem. Brzmi jak detal? W aucie ważącym prawie 2,5 tony, jadącym ponad 300 km/h, skuteczne chłodzenie hamulców nie jest detalem. Jest warunkiem przeżycia szybkiej jazdy bez utraty pewności za kierownicą.

To właśnie odróżnia Urusa Performante od zwykłego „sportowego SUV-a”. On nie tylko wygląda bardziej agresywnie. On musi działać, bo liczby są zbyt duże, żeby ukryć braki za marketingiem.

Lamborghini Urus SE Performante

Hamowanie i elektronika. SUV z ambicjami superauta

Lamborghini mocno rozbudowało układ kontroli dynamiki. Urus SE Performante korzysta z sensora 6D, który mierzy przyspieszenia w trzech osiach oraz ruchy związane z pitch, roll i yaw. Mówiąc prościej: samochód bardzo dokładnie wie, co dzieje się z jego nadwoziem, kołami i przyczepnością.

Dane trafiają do systemów sterujących, w tym do IPB, czyli Integrated Power Brake. To układ, który ma działać bardziej przewidywalnie i płynnie niż klasyczne rozwiązania oparte wyłącznie na reakcji po fakcie. Lamborghini podaje 10% większą siłę hamowania, 12% szybszą reakcję systemu względem poprzedniego Urusa Performante oraz dystans hamowania z 200 km/h do zera poniżej 130 metrów.

W dużym SUV-ie to robi wrażenie. Bo szybka jazda prosto to jedno. Ale zapanowanie nad masą, przechyłem, hamowaniem i trakcją to zupełnie inna historia. Urus SE Performante ma więc nie tylko więcej mocy, ale też więcej inteligencji w tym, jak tę moc ogarnia.

To trochę jak z dobrze zbudowanym facetem. Sama masa mięśniowa nie wystarczy. Liczy się koordynacja. Lamborghini właśnie dołożyło swojemu SUV-owi koordynacji.

Lamborghini Urus SE Performante

Zawieszenie AURA. Komfort nadal jest w pakiecie

Najbardziej zaskakujące w Urusie SE Performante jest to, że Lamborghini nie zrobiło z niego wyłącznie twardej, nieprzyjemnej maszyny dla ludzi, którzy lubią cierpieć dla sportu. Wręcz przeciwnie. Nowy system AURA z dwukomorowym zawieszeniem pneumatycznym ma pozwalać na bardzo szeroki zakres charakteru auta.

W trybach nastawionych na komfort zawieszenie korzysta z większej objętości powietrza, lepiej wybiera nierówności i ogranicza wibracje. W trybach sportowych usztywnia się, poprawia podparcie boczne i daje precyzyjniejsze reakcje. Lamborghini podaje, że względem poprzedniego Urusa Performante udało się ograniczyć gradient przechyłu o 55% oraz zmniejszyć wibracje odczuwalne w komforcie o 25%.

To kluczowe, bo Urus nadal ma być SUV-em na co dzień. Klient Lamborghini może chcieć emocji, ale nie zawsze chce mieć wrażenie, że jedzie po mieście autem torowym z tablicami rejestracyjnymi. Urus SE Performante musi rano zawieźć dzieci do szkoły, po południu pojechać na spotkanie, wieczorem przejechać 300 km autostradą, a w weekend pokazać pazur na krętej drodze.

I właśnie dlatego ten samochód jest tak fascynujący. Ma być skrajnie szybki, ale nie może przestać być luksusowy.

Lamborghini Urus SE Performante

Rally mode, czyli Lamborghini pamięta o zabawie

Nowością w Urusie SE Performante jest tryb Rally. To ustawienie kalibrowane pod luźniejsze nawierzchnie, szuter i kontrolowaną zabawę poza idealnym asfaltem. Obok trybów Strada, Sport, Corsa i EV brzmi jak najlepszy dowód na to, że Lamborghini nie zapomniało o emocjach.

Oczywiście nikt rozsądny nie kupuje Urusa SE Performante jako auta terenowego. To nie jest Land Cruiser do wyprawy przez błoto. Ale możliwość kontrolowanego poślizgu na luźniejszej nawierzchni idealnie pasuje do charakteru marki. Lamborghini zawsze było trochę teatralne. Tryb Rally jest właśnie takim teatralnym dodatkiem, który właściciel pokaże znajomym szybciej niż menu zużycia energii.

W połączeniu z napędem na cztery koła, centralnym sprzęgłem sterowanym elektronicznie i aktywnym rozdziałem momentu Urus ma dawać coś, co Lamborghini nazywa charakterystycznym „driving feel” aut supersportowych z Sant’Agata. W SUV-ie brzmi to trochę bezczelnie. Ale w tym modelu bezczelność jest standardem.

Lamborghini Urus SE Performante

Wnętrze: pilot, nie pasażer

Kabina Urusa SE Performante idzie w stronę hasła Feel like a Pilot. Mamy sportowe grafiki, motywy w kształcie litery Y, czerwone akcenty, materiały CorsaTex by Dinamica i bardziej techniczny klimat. W centrum deski rozdzielczej znajduje się ekran 12,3 cala z nowym interfejsem inspirowanym Revuelto. Kierowca dostaje też cyfrowe zegary 12,3 cala oraz modelowy system telemetryczny.

To ważne, bo w luksusowych SUV-ach łatwo przesadzić z salonowym charakterem. Lamborghini idzie inną drogą. Chce, żeby wnętrze było drogie, ale nadal podporządkowane kierowcy. Nie miękkie jak apartament. Bardziej jak kokpit prywatnego odrzutowca, w którym ktoś przypadkiem zostawił tryb Corsa.

Są też elementy z karbonu, sportowa kierownica, specjalne przeszycia i materiały, które mają łączyć rzemiosło z technicznym klimatem. To nie jest wnętrze dla minimalisty. To wnętrze dla kogoś, kto chce codziennie pamiętać, że nie kupił niemieckiego SUV-a z katalogu rozsądku, tylko Lamborghini.

Lamborghini Urus SE Performante

Tytanowy soundtrack od Akrapoviča

Hybrydy plug-in mają problem z emocjami dźwiękowymi. Elektryka jest szybka, ale nie śpiewa. Bateria daje boost, ale nie budzi sąsiadów. Lamborghini rozwiązuje to po swojemu: standardowo montuje tytanowy układ wydechowy Akrapovič.

Ten wydech nie tylko redukuje masę o około 10 kg, ale też ma zapewniać bardziej wyrazisty charakter brzmienia. Lamborghini opisuje niezależne kanały wydechu dla obu rzędów cylindrów, większą czystość dźwięku, specjalnie dostrojone rezonatory Helmholtza i różne mapy brzmienia zależnie od trybu jazdy. W Sport dźwięk ma być dłuższy i przyjemniejszy, w Corsa krótszy, mocniejszy i bardziej agresywny.

Najbardziej teatralny jest start. Silnik ma podbijać obroty do 2400 rpm zaraz po uruchomieniu, zanim się ustabilizuje. Czy to konieczne? Nie. Czy pasuje do Lamborghini? Idealnie. Bo jeśli wydajesz fortunę na hybrydowego SUV-a z V8, ostatnia rzecz, jakiej chcesz, to start brzmiący jak pralka w trybie eco.

Lamborghini Urus SE Performante

Cena? Lamborghini jeszcze jej nie podało

Na ten moment Lamborghini nie podało ceny Urusa SE Performante. I szczerze mówiąc, klient tego auta raczej nie będzie pytał, czy da się zejść z ceny przy finansowaniu. To samochód z kategorii „jeśli musisz pytać, prawdopodobnie nie jesteś w grupie docelowej”.

Można jednak bezpiecznie założyć, że będzie drożej niż w przypadku standardowego Urusa SE. Dostajemy więcej mocy, mniej masy, więcej karbonu, bardziej zaawansowaną aerodynamikę, nowe zawieszenie, tytanowy wydech, tryb Rally i bardziej ekskluzywny charakter. W świecie Lamborghini każdy z tych elementów kosztuje. Razem z pewnością będą kosztować bardzo dużo.

Ale ten samochód nie jest o racjonalnej cenie. Jest o pozycji. O wizerunku. O tym, że chcesz mieć SUV-a, który na papierze jest praktyczny, ale emocjonalnie zachowuje się jak supersamochód z większym bagażnikiem.

Lamborghini Urus SE Performante

Co sądzę o tym projekcie?

Lamborghini Urus SE Performante to samochód, który nie powinien mieć sensu, a jednak ma go zaskakująco dużo. Bo rynek od dawna kocha SUV-y, klienci premium chcą mocy, a hybryda plug-in stała się nowym sposobem na pogodzenie osiągów z regulacjami i codzienną użytecznością. Lamborghini po prostu nie udaje, że chodzi wyłącznie o ekologię. Tu prąd ma przede wszystkim pomagać V8 robić większe zamieszanie.

812 KM, 1000 Nm, 3,3 sekundy do setki, 312 km/h i prawie 2,5 tony masy. To brzmi jak przepis na przesadę, ale właśnie z przesady Lamborghini zbudowało swoją legendę. Najlepsze jest to, że Urus SE Performante nie kończy się na liczbach. Ma karbon, aerodynamikę, zaawansowane hamulce, nowe zawieszenie AURA, tryb Rally i wydech Akrapoviča, który przypomina, że pod całym tym hybrydowym opakowaniem nadal bije włoskie serce.

Czy to SUV rodzinny? Technicznie tak. Czy rozsądny? Absolutnie nie. Czy chciałoby się nim pojechać? Oczywiście. Lamborghini zrobiło hybrydowego SUV-a, który nie przeprasza za swoją obecność. I bardzo dobrze. Bo świat ma już wystarczająco dużo samochodów udających rozsądek. Urus SE Performante woli udawać, że fizyka nie dotyczy bogatych ludzi.

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