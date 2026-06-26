Lotus Eletre X – hybryda za pół miliona. Ale za to jaka

Lotus Eletre X brzmi jak samochód, który powstał po to, żeby kłócić się z rozsądkiem. To SUV, ma ponad pięć metrów długości, waży ponad 2,5 tony, a mimo tego w topowej wersji przyspiesza do setki w 3,3 sekundy. Ma napęd X Hybrid plug-in, architekturę 900 V, akumulator 70 kWh i potrafi ładować się z mocą do 436 kW.

Lotus Eletre X

Według danych WLTP przejedzie do 350 km wyłącznie na prądzie, a łącznie z napędem spalinowym ponad 1200 km. Cena w Polsce zaczyna się od 415 990 zł, a flagowy wariant H1000 kosztuje 514 900 zł. Lotus Eletre X nie próbuje więc być kolejnym grzecznym SUV-em premium. To raczej pokaz siły marki, która kiedyś była kojarzona z lekkimi sportowymi autami, a dziś wrzuca swoje DNA do wielkiego, szybkiego i bardzo technicznego SUV-a.

Lotus Eletre X nie bawi się w półśrodki

Są auta, które próbują przekonywać rozsądkiem. Lotus Eletre X od pierwszego kontaktu idzie w inną stronę. Tu liczby są tak mocne, że trudno przejść obok nich obojętnie. 952 KM w SUV-ie. 3,3 sekundy do setki. 436 kW maksymalnej mocy ładowania. Do 350 km na prądzie. Ponad 1200 km łącznego zasięgu.

Najciekawsze jest jednak to, że Lotus Eletre X nie jest klasyczną hybrydą plug-in z małą baterią i symbolicznym elektrycznym zasięgiem. Akumulator ma 70 kWh, czyli pojemność większą niż w wielu pełnoprawnych samochodach elektrycznych. To zmienia sens całej konstrukcji. W codziennym użytkowaniu auto może jeździć jak elektryk, a silnik spalinowy ma wejść do gry wtedy, gdy potrzebny jest długi dystans albo podtrzymanie osiągów.

Dla kierowcy oznacza to coś prostego: Lotus Eletre X chce zdjąć z głowy typowe pytanie przy elektrykach i plug-inach — czy wystarczy zasięgu? Tutaj odpowiedź ma być bardzo mocna. Do miasta i codziennej jazdy jest prąd. Do trasy jest zasięg łączny. Do szybkiej jazdy jest moc, której większość SUV-ów nawet nie próbuje udawać.

Lotus Eletre X

X Hybrid nie działa jak zwykły plug-in

Napęd X Hybrid jest najważniejszą częścią całej historii. Lotus połączył dwa silniki elektryczne z akumulatorem 70 kWh i turbodoładowanym silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 204 KM. Ten silnik nie jest tu klasycznym źródłem napędu w starym stylu. Pełni funkcję inteligentnego generatora, który uzupełnia zapas energii podczas jazdy.

System sam decyduje, kiedy korzystać z trybu elektrycznego, kiedy generować energię, a kiedy pracować hybrydowo. Bierze pod uwagę prędkość jazdy, poziom naładowania akumulatora i oczekiwania kierowcy. Brzmi skomplikowanie, ale z perspektywy użytkownika chodzi o jedno: auto ma dawać moc wtedy, gdy jej potrzebujesz, bez wymuszania ciągłego planowania ładowarek.

To właśnie odróżnia Lotus Eletre X od wielu plug-inów. Tu elektryczna część napędu nie jest dodatkiem do obniżenia emisji w tabelce. Akumulator 70 kWh i architektura 900 V sprawiają, że to samochód z elektrycznym charakterem, który dostał spalinowe wsparcie na długie trasy. Taka konstrukcja ma sens szczególnie dla kogoś, kto chce jeździć na prądzie na co dzień, ale nie chce mieć ograniczeń przy wyjazdach.

Lotus Eletre X

9 minut ładowania? To brzmi jak prowokacja

Lotus Eletre X ma ładować akumulator od 20 do 80 proc. w około 9 minut przy użyciu ładowarki DC o mocy 350 kW. Maksymalna moc ładowania wynosi aż 436 kW. To liczba, która robi wrażenie nawet przy autach w pełni elektrycznych, a tutaj mówimy o hybrydzie plug-in.

Oczywiście w praktyce wszystko zależy od infrastruktury, temperatury, stanu akumulatora i dostępnej ładowarki. Ale sam potencjał jest mocny. 9 minut to czas krótkiego postoju na kawę, rozprostowanie nóg albo szybki telefon. Jeśli auto faktycznie będzie potrafiło regularnie korzystać z takiej mocy, Lotus Eletre X może zmienić sposób patrzenia na hybrydy plug-in w segmencie premium.

To ważne, bo wiele plug-inów działa najlepiej tylko wtedy, gdy ładujesz je spokojnie w domu lub biurze. W trasie ich elektryczna część często schodzi na drugi plan. Lotus Eletre X próbuje grać inaczej: duża bateria, szybkie ładowanie i spalinowy generator mają sprawić, że auto nie traci sensu poza miastem.

Lotus Eletre X

350 km na prądzie i 1200 km łącznie

Według wstępnych danych WLTP Lotus Eletre X ma przejechać do 350 km w trybie elektrycznym i ponad 1200 km łącznie. W realnym świecie wyniki będą zależały od stylu jazdy, temperatury, prędkości i obciążenia, ale kierunek jest jasny: to nie ma być plug-in na kilka dojazdów do sklepu.

350 km na prądzie oznacza, że w codziennym użytkowaniu większość kierowców może traktować Lotus Eletre X jak samochód elektryczny. Dojazdy do pracy, spotkania, szkoła, zakupy, miasto, obwodnica — wszystko to może odbywać się bez uruchamiania silnika benzynowego. A kiedy przychodzi trasa, w zapasie jest generator i zbiornik paliwa 52 l.

To połączenie może być szczególnie atrakcyjne dla kierowców, którzy lubią elektryczną jazdę, ale nadal nie chcą uzależniać dalekich wyjazdów od ładowarek. Lotus Eletre X nie udaje, że infrastruktura jest idealna wszędzie i zawsze. Zamiast tego daje drugi plan awaryjny, ale robi to w wydaniu premium i bardzo szybkim.

Lotus Eletre X

952 KM w SUV-ie. Absurd? Tak, ale kontrolowany

Topowa wersja Lotus Eletre X H1000 rozwija 952 KM i 935 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 3,3 sekundy, a od 80 do 160 km/h zaledwie 3,88 sekundy. To są wartości, które jeszcze niedawno kojarzyły się z supersamochodami, a nie dużym SUV-em z miejscem dla rodziny i bagaży.

Co ciekawe, Lotus podkreśla powtarzalność osiągów. Eletre X ma utrzymywać wysoką gotowość do jazdy niezależnie od warunków: zimą, w górach, na autostradzie i przy intensywnym obciążeniu. To ważne, bo w mocnych autach zelektryfikowanych sama liczba koni nie wystarcza. Liczy się też to, czy auto potrafi oddawać moc stabilnie, a nie tylko w jednym idealnym pomiarze.

Bazowy wariant H550 też nie wygląda jak ubogi krewny. Ma 550 KM, 935 Nm i przyspiesza do 100 km/h w 4,9 sekundy. W normalnym ruchu to nadal bardzo szybkie auto. H1000 jest pokazem możliwości, ale H550 może być rozsądniejszym wyborem dla kogoś, kto chce technologii X Hybrid, dużego zasięgu i osiągów, które i tak zawstydzą większość drogowych SUV-ów.

Lotus Eletre X

Lotus musiał zrobić coś więcej niż moc

Problem wielkich, mocnych SUV-ów jest prosty: łatwo zrobić szybkie auto na prostej, trudniej sprawić, żeby prowadziło się jak coś więcej niż ciężka rakieta. Lotus ma tutaj coś do udowodnienia, bo jego legenda nie powstała na luksusowych kolosach. Powstała na lekkich, precyzyjnych samochodach sportowych.

Dlatego Eletre X dostał cały zestaw rozwiązań podwoziowych. Jest zawieszenie przednie z podwójnymi wahaczami, tylne zawieszenie wielowahaczowe, dwukomorowa pneumatyka, adaptacyjne amortyzatory z podwójnym zaworem reagujące w 2 milisekundy, aktywne systemy rozdziału momentu, opony Pirelli P Zero 5 LTS i hamulce Brembo.

Topowy wariant korzysta także z aktywnego stabilizatora 48 V, który ma niwelować przechyły. To wszystko ma sprawić, że Lotus Eletre X nie będzie tylko szybki w tabelce, ale także pewny i precyzyjny w jeździe. Czy da się zrobić z ponad 2,5-tonowego SUV-a prawdziwego Lotusa? To pytanie zostaje otwarte do jazdy testowej, ale widać, że marka potraktowała temat serio.

Lotus Eletre X

Aerodynamika, która pracuje, a nie tylko wygląda

Lotus Eletre X korzysta z filozofii porowatości znanej z nowszych modeli marki. Chodzi o to, żeby powietrze przepływało nie tylko wokół auta, ale także przez jego strukturę. Efekt ma poprawiać chłodzenie, stabilność i opór aerodynamiczny.

W praktyce oznacza to aktywne elementy nadwozia, między innymi żaluzje wlotu powietrza z przodu oraz aktywny tylny spoiler. Podczas hamowania spoiler może generować do 120 kg docisku. Przy aucie, które waży ponad 2,5 tony i potrafi rozpędzać się jak supersamochód, takie rozwiązania nie są ozdobą.

To jest właśnie różnica między sportowym stylem a sportową inżynierią. Lotus Eletre X wygląda agresywnie, ale ważniejsze jest to, co robią jego elementy przy dużych prędkościach, hamowaniu i intensywnej jeździe. Tutaj aerodynamika ma pomagać panować nad masą, mocą i temperaturą.

Lotus Eletre X

Wnętrze: premium, ale po lotusowemu

W środku Lotus Eletre X ma łączyć luksus z koncentracją na kierowcy. Jest system Lotus Hyper OS, smukłe wyświetlacze, head-up display i fizyczne elementy sterowania najważniejszymi funkcjami. To ostatnie jest ważne, bo w autach premium łatwo przesadzić z ekranami i schować wszystko w menu.

Lista wyposażenia obejmuje między innymi system audio KEF z 23 głośnikami i technologią Uni-Q. Do tego dochodzi 30 czujników monitorujących otoczenie oraz architektura obliczeniowa NVIDIA Thor, która ma wspierać bezpieczeństwo i systemy działające w tle.

Materiały też nie są przypadkowe. W kabinie pojawia się włókno węglowe, Alcantara oraz Wyron Truecycled, czyli materiał tekstylny powstały w procesie upcyklingu. Lotus Eletre X ma więc grać nie tylko osiągami, ale też wykończeniem, technologią i poczuciem, że to nie jest kolejny SUV premium z innym znaczkiem.

Lotus Eletre X

Ceny Lotus Eletre X w Polsce

Lotus Eletre X jest już dostępny w Polsce w salonach Lotus Warszawa i Lotus Katowice. Cennik otwiera wersja Eletre X H550 za 415 990 zł. Topowy Eletre X H1000 kosztuje 514 900 zł. Pierwsze dostawy do klientów zaplanowano na czwarty kwartał 2026 roku.

Czy to dużo? Oczywiście, że tak. Ale w świecie super-SUV-ów ta cena zaczyna wyglądać inaczej, gdy zestawi się ją z mocą, zasięgiem, technologią ładowania i charakterem marki. 550 KM za nieco ponad 415 tys. zł w aucie tej klasy brzmi agresywnie. 952 KM za 514 900 zł to już propozycja dla ludzi, którzy patrzą na osiągi bez większej cierpliwości do półśrodków.

Najważniejsze jest to, że Lotus Eletre X nie konkuruje tylko ceną. On próbuje zaproponować inną definicję plug-ina: dużą baterię, ekstremalnie szybkie ładowanie, generator spalinowy i osiągi, które nie powinny znikać po kilku mocniejszych przyspieszeniach.

Lotus Eletre X kontra klasyczne SUV-y premium

W klasycznym SUV-ie premium dostajesz komfort, mocny silnik, prestiż i przestrzeń. W elektrycznym SUV-ie dostajesz ciszę, natychmiastową reakcję i często bardzo dobre osiągi, ale musisz żyć z infrastrukturą ładowania. Lotus Eletre X próbuje połączyć oba światy, choć robi to w bardzo nietypowy sposób.

To nie jest samochód dla kogoś, kto szuka „rozsądnego rodzinnego SUV-a”. To auto dla kierowcy, który chce technologicznej przewagi, ogromnej mocy, elektrycznej jazdy na co dzień i spokoju na długiej trasie. Brzmi jak sprzeczność, ale właśnie na tym polega sens X Hybrid.

Największym rywalem Lotusa może być nie konkretny model, tylko przyzwyczajenie klientów. Wielu ludzi ma w głowie prosty podział: elektryk albo spalinowy, plug-in jako kompromis. Lotus Eletre X próbuje pokazać, że plug-in może być czymś bardziej ekstremalnym: szybkim, mocnym, technicznie zaawansowanym i przygotowanym do jazdy bez ciągłego myślenia o zasięgu.

Czy Lotus Eletre X ma sens?

Lotus Eletre X ma sens dla kogoś, kto chce SUV-a premium, ale nie chce kolejnej oczywistej propozycji z Niemiec. To samochód dla kierowcy, który chce dużego zasięgu, elektrycznej jazdy na co dzień, mocnego zaplecza spalinowego na trasie i osiągów, które nie zostawiają miejsca na „wystarczy”.

H550 wydaje się bardziej racjonalnym wyborem. Ma 550 KM, 935 Nm, 4,9 sekundy do setki, ten sam zasięg i tę samą architekturę X Hybrid. H1000 to wersja dla tych, którzy chcą absolutnego maksimum i traktują 952 KM jako argument sam w sobie.

Najciekawsze w Lotusie Eletre X jest jednak nie to, że jest szybki. Najciekawsze jest to, że próbuje zmienić sens hybrydy plug-in. Zamiast małej baterii i oszczędnościowego kompromisu dostajesz dużą baterię, szybkie ładowanie, generator, potężną moc i zasięg, który ma uspokoić nawet tych, którzy przy elektrykach zawsze pytają: „a co w trasie?”.

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