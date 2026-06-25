Roborock Qrevo Edge 2 wjeżdża pod meble bez proszenia

Robot sprzątający ma sens tylko wtedy, gdy realnie odciąża Cię w sprzątaniu, a nie wymaga ciągłego pilnowania w aplikacji. Roborock Qrevo Edge 2 celuje właśnie w ten problem, bo ma być niski, mocny i bardziej samodzielny niż typowy robot z tej półki.

Roborock Qrevo Edge 2

Jego wysokość wynosi tylko 7,98 cm, więc może wjechać pod sofy, łóżka i szafki, czyli tam, gdzie kurz zwykle robi sobie prywatny azyl. Do tego dochodzi moc ssania 25 000 Pa, mopowanie FlexiArm, nawigacja RetractSense i rozpoznawanie ponad 280 typów przeszkód. Roborock Qrevo Edge 2 nie próbuje więc wygrywać samą obietnicą „inteligentnego domu”, tylko bardzo konkretną rzeczą: ma sprzątać więcej miejsc bez twojego udziału. A przy cenie promocyjnej 2999 zł ten robot zaczyna wyglądać jak sprzęt, który warto sprawdzić przed zakupem droższych modeli.

Roborock Qrevo Edge 2 jest niski. I to nie jest detal

W robotach sprzątających wysokość ma większe znaczenie, niż wielu ludziom się wydaje. Na papierze każdy model „sprząta dom”, ale w praktyce część robotów dobrze radzi sobie tylko na otwartej podłodze. Problem zaczyna się pod sofą, łóżkiem, komodą, szafką RTV albo meblami na niskich nogach. To właśnie tam zbiera się kurz, sierść, okruchy i cały ten syf, którego niby nie widać, dopóki nie przesuniesz mebla.

Roborock Qrevo Edge 2 ma 7,98 cm wysokości. To najważniejsza liczba w całej specyfikacji, bo bezpośrednio przekłada się na realne sprzątanie. Niższa konstrukcja oznacza większą szansę, że robot wjedzie tam, gdzie zwykły odkurzacz automatyczny kończy pracę przed przeszkodą i udaje, że tematu nie ma.

To szczególnie ważne w mieszkaniach, gdzie przestrzeń pod meblami jest ograniczona. Nowoczesne wnętrza często wyglądają dobrze na zdjęciach, ale dla robota są torem przeszkód: stoliki, krzesła, kanapy, szafki, zabawki, kable, legowiska zwierząt i dywany. Roborock Qrevo Edge 2 ma być odpowiedzią na takie domy, a nie tylko na idealnie pusty salon z katalogu.

Roborock Qrevo Edge 2

25 000 Pa, czyli Roborock Qrevo Edge 2 nie jest tylko płaski

Niska konstrukcja byłaby mało warta, gdyby robot nie miał siły sprzątania. Roborock Qrevo Edge 2 oferuje moc ssania 25 000 Pa HyperForce. To bardzo konkretny parametr, który ma znaczenie przy okruchach, kurzu, piasku, sierści i zabrudzeniach wciągniętych w dywany.

W praktyce chodzi o to, żeby robot nie tylko przejechał po podłodze, ale faktycznie zebrał brud. W wielu domach największym testem nie jest perfekcyjnie czysty parkiet, tylko wejście po spacerze, okolice kuchni, dywan w salonie i miejsca, w których zwierzęta zostawiają sierść. Roborock Qrevo Edge 2 ma radzić sobie zarówno na twardych podłogach, jak i na dywanach, a wysoka siła ssania jest tutaj jednym z głównych argumentów.

Nie oznacza to, że robot zastąpi każdą formę sprzątania w każdych warunkach. Nadal są sytuacje, w których człowiek musi wkroczyć z klasycznym odkurzaczem albo mopem. Jeśli Roborock Qrevo Edge 2 ma codziennie zbierać kurz, okruchy i sierść, 25 000 Pa daje mu bardzo dobry punkt wyjścia.

RetractSense i Reactive AI. Robot ma wiedzieć, gdzie jedzie

Drugi filar to nawigacja. Roborock Qrevo Edge 2 korzysta z systemu RetractSense oraz Reactive AI, czyli rozwiązań odpowiedzialnych za mapowanie przestrzeni i rozpoznawanie przeszkód. Robot ma wykrywać ponad 280 typów obiektów, co w normalnym domu ma większe znaczenie niż kolejne modne hasło w specyfikacji.

Dlaczego? Bo mieszkanie rzadko wygląda tak samo przez cały tydzień. Jednego dnia na podłodze leży kabel od ładowarki, drugiego zabawka dziecka, trzeciego kapcie, a czwartego miska psa przesunięta w dziwne miejsce. Robot, który nie rozumie otoczenia, potrafi się zatrzymać, zaplątać albo rozmazać problem po połowie mieszkania.

Roborock Qrevo Edge 2 ma poruszać się płynniej i unikać takich przeszkód bez ciągłego przerywania pracy. To jest dokładnie ten rodzaj inteligencji, który naprawdę ma sens. Nie chodzi o to, żeby robot był „smart” na prezentacji. Chodzi o to, żeby nie wołał cię co drugi dzień, bo przegrał walkę ze skarpetką.

Roborock Qrevo Edge 2 mopuje przy krawędziach

Odkurzanie to jedno, ale coraz więcej osób oczekuje od robota także sensownego mopowania. Roborock Qrevo Edge 2 wykorzystuje system FlexiArm, czyli podwójne obrotowe mopy z wysuwanym ramieniem. Ten element ma pomagać przy sprzątaniu krawędzi ścian i narożników, gdzie wiele robotów zostawia charakterystyczny niedomyty margines.

To ważne, bo podłoga rzadko brudzi się idealnie na środku pomieszczenia. Kurz i zabrudzenia zbierają się przy listwach, nogach mebli, progach i w narożnikach. Jeśli robot dobrze radzi sobie tylko na otwartej powierzchni, po kilku cyklach sprzątania wciąż widać miejsca, których nie dosięga.

Roborock Qrevo Edge 2 ma nacisk mopów 8N, więc nie chodzi wyłącznie o symboliczne przeciągnięcie wilgotną szmatką. Taki docisk ma pomagać przy usuwaniu tłustych zabrudzeń i codziennego brudu z podłóg. W kuchni, przy stole, w korytarzu czy w strefie wejściowej to może robić różnicę.

Dual Anti-Tangle dla domów z włosami i sierścią

W domach ze zwierzętami albo przy włosach regularnie zbierających się na podłodze ten problem wraca bardzo szybko. Robot sprząta, wszystko wygląda dobrze, a potem trzeba odwrócić urządzenie i czyścić szczotkę z tego, co zdążyło się na niej owinąć. To moment, w którym magia automatycznego sprzątania trochę gaśnie.

Roborock Qrevo Edge 2 ma system Dual Anti-Tangle, który ogranicza plątanie włosów i sierści wokół szczotki. To nie jest najbardziej widowiskowa funkcja, ale może być jedną z najbardziej praktycznych. Im mniej ręcznego czyszczenia szczotki, tym większa szansa, że robot faktycznie zostanie sprzętem używanym codziennie, a nie drogą zabawką, którą trzeba co chwilę ratować.

W domach ze zwierzętami taki detal ma duże znaczenie. Sierść potrafi wracać na podłogę szybciej, niż człowiek ma ochotę sprzątać. Roborock Qrevo Edge 2 ma przejąć tę powtarzalną robotę i ograniczyć kontakt użytkownika z brudem, włosami oraz resztkami, które zwykle kończą na szczotce.

Roborock Qrevo Edge 2

Sterowanie głosem, czyli mniej klikania w aplikacji

Roborock Qrevo Edge 2 obsługuje komendy głosowe. Można go uruchomić, zatrzymać albo zaplanować sprzątanie bez sięgania po aplikację. To brzmi jak drobiazg, ale w codziennym użyciu może być wygodne, szczególnie gdy masz zajęte ręce, wychodzisz z domu albo chcesz szybko puścić robota w konkretnym momencie.

Aplikacje do robotów bywają rozbudowane, ale nie zawsze chce się przez nie przeklikiwać. Czasem chodzi po prostu o komendę: sprzątaj, zatrzymaj, wróć do bazy. Jeśli Roborock Qrevo Edge 2 ma działać jako sprzęt domowy, a nie kolejny gadżet do konfigurowania, sterowanie głosowe wpisuje się w ten kierunek.

Najlepszy robot sprzątający to taki, o którym nie trzeba ciągle pamiętać. Ma mieć harmonogram, dobrą mapę, sensowne rozpoznawanie przeszkód i prostą obsługę. Roborock Qrevo Edge 2 próbuje właśnie tak połączyć moc, niską konstrukcję i autonomię.

Cena Roborock Qrevo Edge 2. Promocja ma znaczenie

Roborock Qrevo Edge 2 debiutuje w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Cena regularna wynosi 3299 zł, ale w promocji Early Bird, dostępnej od 1 do 31 lipca, robot kosztuje 2999 zł. Różnica wynosi 300 zł, czyli akurat tyle, żeby nie ignorować terminu zakupu.

Przy tej cenie Roborock Qrevo Edge 2 trafia w segment, w którym klient ma już konkretne oczekiwania. To nie jest najtańszy robot do okazjonalnego odkurzania kawalerki. Za około 3000 zł użytkownik oczekuje mocy, dobrej nawigacji, mopowania, wygody i mniejszej liczby sytuacji, w których trzeba sprzątać po robocie.

Na papierze Roborock Qrevo Edge 2 daje mocny zestaw: 7,98 cm wysokości, 25 000 Pa ssania, RetractSense, Reactive AI, FlexiArm, nacisk mopów 8N, Dual Anti-Tangle i obsługę głosową. Największym wyróżnikiem pozostaje jednak niska konstrukcja, bo to ona może realnie zwiększyć powierzchnię, którą robot sprząta bez przesuwania mebli.

Więcej informacji znajdziesz na stronie producenta Roborock.

Robot dla mieszkań, w których kurz ma dobre kryjówki

Roborock Qrevo Edge 2 jest dla ludzi, którzy mają dość kurzu pod kanapą, sierści przy listwach i robota, który dobrze wygląda w aplikacji, ale w realnym mieszkaniu szybko się poddaje. To sprzęt dla domów z meblami na niższych nogach, zwierzętami, dziećmi i codziennym bałaganem, którego nie da się zatrzymać samą dobrą organizacją.

Najbardziej docenią go osoby, które chcą robota możliwie samodzielnego. Takiego, który wjedzie pod meble, rozpozna przeszkody, poradzi sobie z kurzem, okruchami i sierścią, a do tego przetrze podłogę także bliżej krawędzi. Roborock Qrevo Edge 2 nie jest sprzętem dla kogoś, kto szuka najtańszego robota na rynku. To propozycja dla tych, którzy wolą zapłacić więcej, ale oczekują, że robot faktycznie zdejmie z nich część domowej roboty.

Czy warto? Jeśli masz otwarte przestrzenie, mało mebli i sprzątasz głównie twarde podłogi, możesz znaleźć tańsze rozwiązania. Jeśli jednak największym problemem są trudno dostępne miejsca, sierść, krawędzie i codzienny brud, Roborock Qrevo Edge 2 ma bardzo konkretne argumenty. Szczególnie w cenie 2999 zł w promocji Early Bird.

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