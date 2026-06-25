JAECOO 5 Hybrid – chiński SUV miesza w cenach

Na rynku kompaktowych SUV-ów robi się coraz ciaśniej, ale JAECOO 5 Hybrid wchodzi do gry z argumentem, którego nie da się zignorować: 224 KM za 119 500 zł. Do tego dochodzi spalanie na poziomie 5,3 l/100 km, automatyczna przekładnia 1DHT, bogate wyposażenie już w standardzie i gwarancja, która ma uspokoić tych, którzy do nowych marek podchodzą z dystansem.

JAECOO 5 Hybrid

To nie jest auto dla kierowcy szukającego prestiżowego znaczka na masce. To SUV dla kogoś, kto patrzy na cenę, moc, wyposażenie i rachunek na stacji benzynowej. JAECOO 5 Hybrid nie próbuje udawać auta premium z Europy, ale bardzo wyraźnie pyta, czy naprawdę trzeba dopłacać kilkadziesiąt tysięcy złotych za podobny zestaw możliwości. I właśnie dlatego ten model może być problemem dla bardziej zadomowionych graczy.

JAECOO 5 Hybrid wjeżdża z ceną, która robi robotę

Najważniejsza liczba to 119 500 zł. Tyle kosztuje JAECOO 5 Hybrid w wersji Comfort, czyli podstawowej, ale wcale nie biednej. W czasach, gdy kompaktowy SUV z automatem, hybrydą i sensownym wyposażeniem potrafi szybko przebić psychologiczną granicę 150 tysięcy złotych, ta cena zwraca uwagę.

JAECOO 5 Hybrid

JAECOO 5 Hybrid w odmianie Premium kosztuje 136 500 zł. Różnica między wersjami wynosi więc 17 tysięcy złotych, ale w zamian dochodzą elementy, które wielu kierowców realnie zauważy każdego dnia: kamery 540°, 8-głośnikowy system audio Sony, bezprzewodowa ładowarka 50 W, tapicerka ze skóry ekologicznej, elektryczna regulacja foteli, wentylowane przednie siedzenia, panoramiczny dach, elektryczna klapa bagażnika, przyciemniane tylne szyby, relingi dachowe i oświetlenie ambientowe.

JAECOO 5 Hybrid

To nie jest konfiguracja w stylu „dopłać za wszystko, co powinno być w aucie”. Już Comfort ma wyglądać sensownie, a Premium dokłada bardziej komfortowy i efektowny pakiet. Dla klienta oznacza to prosty wybór: albo liczysz pieniądze i bierzesz mocną bazę, albo dopłacasz do wersji, która robi bardziej kompletne wrażenie.

224 KM i 5,3 l/100 km. JAECOO 5 Hybrid ma czym przekonywać

JAECOO 5 Hybrid korzysta z układu Super Hybrid System w wersji pełnej hybrydy. To ważne, bo nie mówimy o plug-inie, którego trzeba regularnie ładować z gniazdka, żeby miał sens. Tutaj kierowca dostaje hybrydę samoładującą, która ma sama zarządzać pracą silnika spalinowego i elektrycznego.

Pod maską pracuje turbodoładowany silnik 1.5 T-GDi o mocy 143 KM i momencie 215 Nm. Jednostka działa w cyklu Millera i wykorzystuje między innymi inteligentny system spalania i-HEC, zaawansowane zarządzanie temperaturą oraz turbosprężarkę HTC. Cały układ ma sprawność cieplną przekraczającą 44,5 proc., co jest mocnym wynikiem jak na silnik spalinowy.

JAECOO 5 Hybrid

Do tego dochodzi przekładnia 1DHT zaprojektowana z myślą o hybrydach. W jej strukturze zintegrowano silnik trakcyjny o mocy 204 KM oraz dodatkowy silnik elektryczny o mocy 136 KM. Układ wspiera bateria 1,83 kWh. Łącznie JAECOO 5 Hybrid oferuje 224 KM i 295 Nm, co w kompaktowym SUV-ie brzmi bardzo przyzwoicie.

JAECOO 5 Hybrid

Efekt? 7,9 sekundy od 0 do 100 km/h i średnie spalanie 5,3 l/100 km. Oczywiście realne zużycie paliwa będzie zależało od stylu jazdy, temperatury, trasy i obciążenia, ale sama kombinacja mocy oraz deklarowanej oszczędności wygląda rozsądnie. JAECOO 5 Hybrid nie jest hybrydą, która ma tylko dobrze wypaść w broszurze. Na papierze ma też zapewnić tempo, którego nie trzeba się wstydzić przy wyprzedzaniu.

Hybryda bez kabla, czyli mniej kombinowania

Wielu kierowców lubi ideę oszczędnego napędu, ale nie chce budować całego życia wokół ładowarki. JAECOO 5 Hybrid trafia właśnie w tę grupę. To nie jest samochód elektryczny i nie jest plug-inem, który najlepiej działa wtedy, gdy codziennie podłączasz go do prądu. To pełna hybryda, która ma robić swoje w tle.

Napęd może działać w trzech trybach: elektrycznym, hybrydowym szeregowym i hybrydowym równoległym. Kierowca nie musi znać całej tej inżynierii, żeby skorzystać z efektu. W mieście auto może częściej korzystać z napędu elektrycznego, przy większym obciążeniu włączać silnik spalinowy, a w trasie pracować tak, żeby utrzymać możliwie dobrą relację między osiągami i spalaniem.

JAECOO 5 Hybrid

Do wyboru są dwa tryby jazdy: Eco i Sport. Eco ma sens wtedy, gdy chcesz zejść ze spalaniem i jechać spokojniej. Tryb Sport przyda się wtedy, gdy chcesz, żeby auto szybciej reagowało i sprawniej zbierało się do wyprzedzania. JAECOO 5 Hybrid nie próbuje być autem sportowym, ale 224 KM w takim SUV-ie oznaczają, że kierowca nie powinien czuć się jak zawalidroga.

Wymiary JAECOO 5 Hybrid. Kompaktowy, ale nie ciasny

JAECOO 5 Hybrid mierzy 4380 mm długości, 1860 mm szerokości i 1650 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2620 mm. To rozmiar typowy dla miejskiego, kompaktowego SUV-a, który ma być wystarczająco zwrotny w codziennym użytkowaniu, ale nadal dawać sensowną przestrzeń w kabinie.

Prześwit wynosi 175 mm, a głębokość brodzenia to 450 mm. Do tego dochodzą kąty natarcia i zejścia na poziomie odpowiednio 20 oraz 29,8 stopnia. Nie robi to z JAECOO 5 Hybrid terenówki do taplania się w błocie po klamki, ale pokazuje, że auto nie zostało zaprojektowane wyłącznie pod krawężniki pod marketem.

JAECOO 5 Hybrid

To raczej SUV dla kogoś, kto jeździ po mieście, ale czasem zjedzie na drogę szutrową, pojedzie na działkę, pod las, nad jezioro albo w miejsce, gdzie zwykły hatchback zaczyna prosić o litość. W tej klasie właśnie taki margines użyteczności ma znaczenie.

Comfort za 119 500 zł nie wygląda jak bieda-wersja

Podstawowa wersja Comfort ma kilka elementów, które jeszcze niedawno w wielu autach wymagały dopłaty. JAECOO 5 Hybrid Comfort dostaje 18-calowe aluminiowe felgi, automatyczne reflektory LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, automatyczne wycieraczki, klimatyzację dwustrefową, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania auta, podgrzewaną kierownicę oraz podgrzewane przednie fotele.

JAECOO 5 Hybrid

W środku jest ekran multimedialny 13,2 cala z menu po polsku, cyfrowy zestaw wskaźników, Android Auto i Apple CarPlay bez kabla, radio DAB, Bluetooth oraz system obsługi głosowej. Do tego dochodzi komplet systemów bezpieczeństwa, adaptacyjny tempomat z utrzymaniem pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, hamowanie awaryjne, ostrzeżenie przed otwarciem drzwi, asystent jazdy w korku i system monitorowania zmęczenia kierowcy.

JAECOO 5 Hybrid

Krótko mówiąc: JAECOO 5 Hybrid za 119 500 zł nie jest autem, które kupujesz tanio, a potem zaczynasz dopłacać do podstawowych rzeczy. To ważne, bo chińskie marki coraz częściej grają właśnie tym schematem: mocne wyposażenie, prosta gama i cena, która ma zmusić klienta do porównania z europejską, japońską i koreańską konkurencją.

Premium za 136 500 zł. Dopłata ma sens?

Wersja Premium jest dla tych, którzy chcą, żeby JAECOO 5 Hybrid robił bardziej kompletne wrażenie. Największym wyróżnikiem jest system kamer 540°, który pokazuje nie tylko otoczenie auta, ale też widok na drogę pod samochodem. Przy SUV-ie, który ma czasem zjechać z asfaltu, to przydatny dodatek.

JAECOO 5 Hybrid

Premium dorzuca także panoramiczny dach o powierzchni 1,45 m², należący do największych w segmencie. Jest audio Sony z 8 głośnikami, bezprzewodowa ładowarka 50 W, wentylowane przednie fotele, elektryczna regulacja siedzeń, tapicerka ze skóry ekologicznej, elektryczna klapa bagażnika, relingi dachowe, przyciemniane tylne szyby i ambientowe podświetlenie wnętrza.

JAECOO 5 Hybrid

Dopłata 17 tysięcy złotych nie jest mała, ale lista dodatków jest długa. Jeśli ktoś planuje trzymać auto kilka lat i chce mieć wygodniejszy samochód na co dzień, Premium może być bardziej opłacalnym wyborem niż późniejsze żałowanie braków. Jeśli jednak najważniejsze są moc, hybryda, spalanie i cena wejścia, Comfort wypada bardzo rozsądnie.

Ubezpieczenie za złotówkę i rata od 1095 zł

JAECOO 5 Hybrid ma być dostępny także w finansowaniu, w pożyczce z ratą od 1095 zł miesięcznie. Do tego dochodzi promocyjny zestaw ubezpieczeń, obejmujący OC/AC oraz GAP, dostępny za symboliczną złotówkę. To szczególnie ważne przy nowej marce, bo kierowcy patrzą nie tylko na cenę auta, ale też na całkowity koszt wejścia.

Rata od 1095 zł brzmi atrakcyjnie, choć jak zawsze przy finansowaniu trzeba sprawdzić warunki: wkład własny, okres umowy, wykup, RRSO i wszystkie szczegóły zapisane drobnym drukiem. Sama cena wyjściowa to dopiero początek kalkulacji. Dla wielu klientów liczy się to, ile realnie auto kosztuje miesięcznie.

JAECOO 5 Hybrid

Pakiet OC/AC i GAP za złotówkę może być mocnym argumentem, bo ubezpieczenie nowego samochodu potrafi zaboleć. GAP też ma sens, bo chroni przed stratą wartości auta w razie szkody całkowitej lub kradzieży. Przy świeżej marce i nowym modelu to dodatkowy element spokoju.

Gwarancja ma zdjąć strach przed nową marką

JAECOO 5 Hybrid jest objęty gwarancją mechaniczną na 3 lata bez limitu kilometrów oraz 7 lat lub 150 000 km. Układ wysokonapięciowy, czyli bateria i silnik trakcyjny, ma gwarancję 8 lat lub 160 000 km. To istotny argument, bo przy nowych markach z Chin wielu kierowców wciąż pyta nie tylko „ile kosztuje?”, ale też „co będzie za pięć lat?”.

Długa gwarancja nie rozwiązuje wszystkich wątpliwości, ale zmniejsza ryzyko. Szczególnie przy hybrydzie, gdzie kierowca naturalnie zastanawia się nad trwałością baterii, silników elektrycznych, elektroniki i przekładni. JAECOO 5 Hybrid musi przekonywać nie tylko ceną, ale też poczuciem bezpieczeństwa po zakupie.

Tutaj marka próbuje grać dokładnie tak, jak trzeba: mocny cennik, bogate wyposażenie, atrakcyjne finansowanie i gwarancja, która ma przekonać niezdecydowanych. To nie jest przypadkowy zestaw. To strategia wejścia w segment, w którym klienci bardzo mocno liczą pieniądze.

Czy JAECOO 5 Hybrid ma sens?

JAECOO 5 Hybrid ma sens przede wszystkim dla kierowcy, który chce nowego SUV-a z automatem, mocną hybrydą, bogatym wyposażeniem i ceną poniżej poziomu, do którego przyzwyczaiła konkurencja. 224 KM, spalanie 5,3 l/100 km, 7,9 sekundy do setki i start od 119 500 zł to zestaw, obok którego trudno przejść obojętnie.

JAECOO 5 Hybrid

Największym wyzwaniem pozostaje zaufanie. JAECOO nie ma w Polsce historii tak długiej jak Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen czy Skoda. Dla części klientów to będzie przeszkoda. Dla innych — okazja, żeby dostać więcej wyposażenia i mocy za mniejsze pieniądze.

Jeśli ktoś kupuje logo, pewnie nawet nie spojrzy w tę stronę. Jeśli jednak ktoś siada z kalkulatorem i pyta, ile SUV-a, mocy, wyposażenia i gwarancji dostaje za swoje pieniądze, JAECOO 5 Hybrid zaczyna wyglądać bardzo ciekawie.

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