Škoda Peaq: 640 km, siedem miejsc i duży bagażnik

Elektryczne SUV-y często próbują sprzedać się ciszą, ekranami i obietnicą niższych kosztów jazdy. Škoda Peaq idzie bardziej przyziemną drogą: ma być duża, praktyczna, rodzinna i gotowa na dłuższe trasy, a nie tylko efektowna na zdjęciach. To największy SUV w historii marki, mierzący 4874 mm długości i oferujący opcjonalny trzeci rząd siedzeń.

Škoda Peaq

W konfiguracji pięcioosobowej bagażnik ma aż 935 litrów, czyli więcej niż wystarczająco na wakacyjny wyjazd, wózek, walizki, sprzęt sportowy i cały ten bagaż, który rodzina „na pewno jeszcze zmieści”. Do tego dochodzi zasięg do około 640 kilometrów, bateria 91 kWh i ładowanie od 10 do 80 proc. w 28 minut. Škoda Peaq wygląda więc jak elektryk dla ludzi, którzy lubią technologię, ale nie chcą rezygnować z normalnej użyteczności dużego auta.

Škoda Peaq to elektryk w rozmiarze XL

Škoda Peaq nie jest kolejnym miejskim crossoverem, który udaje SUV-a, bo stoi trochę wyżej i ma plastikowe nakładki na nadkolach. To duże auto, które ma wejść w segment pełnowymiarowych rodzinnych SUV-ów. Długość 4874 mm i rozstaw osi 2965 mm mówią jasno: tu priorytetem ma być przestrzeń, a nie tylko efektowna sylwetka.

W praktyce Škoda Peaq celuje w klientów, którzy do tej pory mogli patrzeć na elektryki z dystansem. Bo o ile mały samochód elektryczny do miasta łatwo zrozumieć, o tyle duży rodzinny SUV musi odpowiedzieć na więcej pytań. Czy ma sensowny zasięg? Czy pomieści rodzinę? Czy bagażnik nie kończy się po wrzuceniu dwóch walizek? Czy da się nim pojechać dalej niż do galerii handlowej i z powrotem?

Na papierze Škoda Peaq odpowiada na te pytania bardzo konkretnie. Siedem miejsc, bagażnik 935 litrów w wersji pięcioosobowej, 37-litrowy frunk na kable i możliwość holowania przyczepy do 2000 kg sprawiają, że to nie jest elektryk projektowany wyłącznie pod idealny scenariusz. To SUV, który ma pomieścić rodzinę, bagaże, sprzęt na urlop, weekend na działce i zwykłe codzienne sprawy.

640 kilometrów zasięgu i bateria 91 kWh

Najważniejszym parametrem w dużym elektrycznym SUV-ie nadal jest zasięg. Škoda Peaq z większą baterią 91 kWh ma przejechać do około 640 kilometrów. To największy akumulator zastosowany dotąd w elektrycznym aucie tej marki. Dla kierowcy oznacza to przede wszystkim większy spokój w trasie.

Nie chodzi o to, żeby codziennie wykorzystywać cały zasięg. Chodzi o to, żeby nie planować każdego wyjazdu z kalkulatorem w głowie. Przy dużym SUV-ie rodzinnym zapas kilometrów ma ogromne znaczenie, bo takie auto nie będzie służyło tylko do krótkich przejazdów po mieście. Ono ma pojechać na wakacje, ferie, weekend, do rodziny, na narty albo z przyczepą.

Ładowanie od 10 do 80 proc. ma zajmować 28 minut. To dobry wynik, szczególnie przy tak dużej baterii. W praktyce przerwa na ładowanie może zgrać się z kawą, jedzeniem albo odpoczynkiem dzieci po kilku godzinach jazdy. Škoda Peaq nadal będzie wymagała planowania tras jak każdy elektryk, ale przy takim zasięgu i czasie ładowania bariera psychiczna robi się dużo mniejsza.

Škoda Peaq

Trzy wersje napędu i opcja 4×4

Škoda Peaq ma być dostępna w trzech wariantach układu napędowego. Moc zaczyna się od 150 kW w wersji Peaq 60, a kończy na 220 kW w odmianie Peaq 90x. Do wyboru będzie napęd na tylną oś albo 4×4. To ważne, bo przy dużym SUV-ie klienci często oczekują nie tylko komfortu, ale też pewności na gorszej nawierzchni.

Najmocniejszy wariant 90x powinien być najbardziej interesujący dla tych, którzy chcą połączyć elektryczny napęd z możliwościami dużego auta rodzinnego. 220 kW, czyli około 299 KM, to wystarczająco dużo, żeby Škoda Peaq nie była ospałym kolosem. Elektryczny moment obrotowy zrobi swoje przy ruszaniu, wyprzedzaniu i jeździe z kompletem pasażerów.

Możliwość holowania przyczepy do 2000 kg dokłada kolejny argument. To parametr, który nie każdego zainteresuje, ale dla części użytkowników może przesądzić o sensie zakupu. Przyczepa kempingowa, sprzęt sportowy albo większy ładunek — duży SUV bez takiej możliwości byłby niepełny.

Bagażnik 935 litrów robi większe wrażenie niż ekran

Nowoczesne auta lubią chwalić się ekranami, asystentami i trybami jazdy, ale w Škodzie Peaq największe wrażenie robi przestrzeń. 935 litrów bagażnika w konfiguracji pięcioosobowej to wartość, która brzmi prawie jak z auta dostawczego, a nie rodzinnego SUV-a. Do tego dochodzi 37-litrowy przedni bagażnik, idealny na kable do ładowania.

Škoda Peaq

To jest dokładnie ten rodzaj praktyczności, za który Škoda od lat zbiera punkty. Nie chodzi o efekt „wow” na targach, tylko o codzienną wygodę. W aucie rodzinnym bagażnik znika szybciej, niż ktokolwiek planował. Walizki, plecaki, torby, zakupy, wózek, hulajnoga, fotelik, rowerki, kurtki, buty i rzeczy „na wszelki wypadek” potrafią zapełnić przestrzeń w absurdalnym tempie.

Škoda Peaq w konfiguracji siedmioosobowej nadal ma oferować 299 litrów bagażnika. To także ważne, bo trzeci rząd siedzeń w wielu SUV-ach oznacza bagażnik symboliczny. Tutaj samochód ma zachować praktyczność nawet wtedy, gdy na pokładzie jedzie więcej osób.

Modern Solid Design bez niepotrzebnego teatru

Stylistyka Škody Peaq wpisuje się w język Modern Solid Design. To oznacza minimalizm, czyste linie i bardziej techniczny wygląd niż w starszych modelach marki. Auto nie próbuje wyglądać jak statek kosmiczny, choć jest elektryczne. I dobrze, bo duży rodzinny SUV nie musi udawać konceptu z przyszłości, żeby wyglądać nowocześnie.

Škoda Peaq

Współczynnik oporu powietrza cx wynosi 0,249, co przy samochodzie tej wielkości jest ważne dla efektywności. Są też chowane klamki zewnętrzne, reflektory LED Matrix w topowej wersji i charakterystyczna sygnatura świetlna w kształcie litery T. Największy dach panoramiczny w historii marki ma ponad 2,1 m² i funkcję elektrochromatycznego przyciemniania Dynamic Shade Control.

Škoda Peaq

To może być jeden z tych dodatków, które faktycznie robią różnicę w kabinie. Duże szklane dachy dają świetne poczucie przestrzeni, ale potrafią też nagrzewać wnętrze i męczyć w słoneczne dni. Możliwość przyciemnienia szkła bez klasycznej rolety brzmi jak rozwiązanie, które pasuje do auta z ambicjami premium.

Wnętrze jak salon, ale bez odklejenia od życia

Opcjonalny pakiet Relax pokazuje, że Škoda Peaq chce grać nie tylko praktycznością, ale też komfortem. Ergonomiczne fotele z certyfikatem AGR, wentylacja, masaż, wysuwane podnóżki, aplikacja dbająca o dobre samopoczucie i 16-głośnikowy system audio Sonos o mocy 755 W to zestaw, który bardziej kojarzy się z limuzyną niż z klasycznym SUV-em dla rodziny.

To nie znaczy, że Škoda nagle porzuca swoje rozsądne DNA. Raczej próbuje je przenieść na wyższy poziom. Duży elektryczny SUV musi być wygodny, bo często będzie pokonywał długie trasy. Jeśli auto ma pomieścić rodzinę i bagaże, ale kierowca po kilku godzinach wysiądzie połamany, cała filozofia komfortu nie ma sensu.

Škoda Peaq ma też 13,6-calowy pionowy ekran centralny oparty na systemie Android. To pierwsze takie rozwiązanie w historii marki. Do tego dochodzi nowa aplikacja MyŠkoda, zdalne zarządzanie ładowaniem i Camp Mode, czyli tryb kempingowy utrzymujący temperaturę oraz dopływ świeżego powietrza podczas noclegu w samochodzie. To funkcja dla ludzi, którzy naprawdę chcą korzystać z dużego elektryka aktywnie, a nie tylko wozić nim zakupy.

Škoda Peaq

V2L, V2H i V2G. Auto jako magazyn energii

Škoda Peaq ma obsługiwać ładowanie dwukierunkowe w standardach V2L, V2H i V2G. To jeden z tych elementów, które mogą w najbliższych latach zmienić sposób patrzenia na samochód elektryczny. Auto przestaje być wyłącznie pojazdem, a zaczyna działać jak duży mobilny magazyn energii.

V2L pozwala zasilać zewnętrzne urządzenia. To przydatne na kempingu, działce, przy pracy w terenie albo podczas wyjazdu, gdy trzeba podłączyć sprzęt poza domem. V2H pozwala wykorzystać energię z auta do zasilania domu, a V2G oznacza możliwość oddawania energii do sieci. Oczywiście pełny sens takich rozwiązań będzie zależał od infrastruktury, taryf i lokalnych przepisów, ale sama obecność technologii pokazuje kierunek rozwoju.

W dużym SUV-ie z dużą baterią takie funkcje mają szczególnie dużo sensu. Škoda Peaq może stać się nie tylko środkiem transportu, ale też elementem domowego ekosystemu energetycznego. Brzmi poważnie, ale w praktyce sprowadza się do bardzo prostej rzeczy: energia w aucie może przydać się nie tylko do jazdy.

Travel Assist 3.0 i bezpieczeństwo dla dużego auta

Škoda Peaq ma seryjnie otrzymać pakiet bezpieczeństwa obejmujący między innymi Front Assist, Turn Assist i udoskonalony Crossroad Assist, który wykorzystuje nowe czujniki radarowe do wykrywania ruchu poprzecznego. Na pokładzie znajdzie się 10 poduszek powietrznych, w tym poduszka centralna.

W opcji pojawi się Travel Assist 3.0 reagujący na sygnalizację świetlną oraz inteligentny asystent parkowania z funkcją zdalnego parkowania Remote Park Assist. Przy aucie o długości prawie 4,9 metra takie rozwiązania nie są gadżetem. Parkowanie dużym SUV-em w mieście, pod marketem albo w garażu podziemnym potrafi szybko sprawdzić cierpliwość kierowcy.

Systemy asystujące nie zastąpią człowieka, ale mogą zdjąć z niego część zmęczenia. W dużym rodzinnym elektryku to ma znaczenie, szczególnie w trasie. Škoda Peaq ma być autem do długich przejazdów, więc komfort jazdy i bezpieczeństwo muszą iść w parze z przestrzenią.

Škoda Peaq Sportline dla tych, którzy nie chcą grzecznego SUV-a

Od początku debiutu dostępna ma być wersja Sportline. To odmiana dla tych, którym praktyczność nie wystarczy i chcą, żeby duży elektryczny SUV wyglądał trochę ostrzej. Wyróżnikiem będą akcenty w kolorze fortepianowej czerni, seryjne 20-calowe felgi oraz opcjonalne dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem.

Wnętrze Škody Peaq Sportline dostanie sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, czarną podsufitkę i trójramienną kierownicę. Co ważne, wariant Sportline będzie można łączyć ze wszystkimi dostępnymi układami napędowymi. To rozsądne, bo nie każdy kierowca oczekujący mocniejszego wyglądu od razu chce najmocniejszą wersję techniczną.

Sportline może być szczególnie ważny wizerunkowo. Duże elektryczne SUV-y łatwo wpadają w kategorię „rozsądne, ale nudne”. Ciemne dodatki, większe felgi i bardziej dynamiczne wnętrze mogą pomóc Peaqowi wyglądać mniej jak rodzinny autobus, a bardziej jak nowoczesny SUV dla kogoś, kto nadal lubi samochody.

Kiedy Škoda Peaq trafi do Polski?

Škoda Peaq ma zadebiutować na polskim rynku w pierwszej połowie 2027 roku. Szczegółowa konfiguracja wyposażenia dla Polski zostanie potwierdzona bliżej debiutu, bo obecne informacje odnoszą się do specyfikacji globalnej. To ważne, bo przy nowych modelach różnice między rynkami potrafią obejmować wersje wyposażenia, pakiety, konkretne funkcje i finalne cenniki.

Już teraz widać jednak, gdzie Škoda Peaq chce uderzyć. To nie jest elektryk wyłącznie dla entuzjastów technologii. To duży SUV dla rodzin, ludzi jeżdżących w trasy, kierowców potrzebujących przestrzeni i osób, które chcą przejść na auto elektryczne bez rezygnowania z praktyczności znanej z dużych samochodów spalinowych.

Największym wyzwaniem będzie cena. Duża bateria, siedem miejsc, wysoki komfort, nowa platforma, mocne systemy bezpieczeństwa i bogata technologia nie będą tanie. Ale jeśli Škoda utrzyma swój tradycyjny argument dobrego stosunku możliwości do ceny, Peaq może być jednym z najciekawszych dużych elektrycznych SUV-ów na rynku.

Dla kogo jest Škoda Peaq?

Škoda Peaq jest dla kierowcy, który nie chce elektryka jako miejskiego eksperymentu. To propozycja dla ludzi szukających dużego, wygodnego, rodzinnego SUV-a, który ma realny zasięg, ogromny bagażnik i technologie przydatne nie tylko w katalogu. Opcjonalne siedem miejsc, 935 litrów bagażnika, 640 km zasięgu, szybkie ładowanie i napęd 4×4 robią z tego auta coś więcej niż kolejnego elektrycznego crossovera.

Najbardziej docenią ją rodziny, kierowcy jeżdżący w trasy i osoby, które mają dość kompromisu: albo elektryk, albo praktyczne auto. Škoda Peaq próbuje połączyć oba światy. Ma być duża, wygodna, nowoczesna i nadal zgodna z tym, czego wielu klientów oczekuje od Škody: przestrzeni, rozsądku i użyteczności.

Jeśli marka dobrze ustawi cenę, Škoda Peaq może mocno namieszać w segmencie dużych elektrycznych SUV-ów. Bo tutaj nie chodzi tylko o ekologię, ekrany i cichą jazdę. Chodzi o auto, które ma zabrać rodzinę, bagaże, sprzęt, psa, przyczepę i jeszcze nie kazać kierowcy nerwowo szukać ładowarki po 300 kilometrach.

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