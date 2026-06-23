Nowa Nysa w 2026 wygląda obłędnie. Polacy braliby garściami!

Są samochody, które nie muszą być szybkie, luksusowe ani przesadnie efektowne, żeby zostać w pamięci na dekady. Nysa była właśnie takim autem. Jeździła jako karetka, radiowóz, mikrobus, dostawczak i samochód zakładowy, czyli była częścią codziennego krajobrazu Polski. Dziś, gdy marki motoryzacyjne zarabiają na nostalgii i wskrzeszają dawne modele w elektrycznym wydaniu, polski van aż prosi się o powrót. Zwłaszcza że niezależna wizja współczesnej Nysy pokazuje coś bardzo ważnego: ten samochód wcale nie musiałby wyglądać jak muzealny żart. Mógłby być praktycznym, miejskim vanem, którego firmy, hotele, kurierzy i samorządy kupowałyby hurtowo.

Nowa Nysa EV koncept Robert Bernard Designs.

Polska legenda, która pasuje do nowych czasów

Nysa nie była autem marzeń w klasycznym sensie. Nikt nie wzdychał do niej jak do sportowego coupe, nikt nie traktował jej jak symbolu luksusu i nikt nie przyklejał jej plakatu nad łóżkiem. A jednak była jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów w Polsce. Jej siła polegała na prostocie. To był samochód do roboty. Do przewozu ludzi, towaru, sprzętu, pacjentów, ekip technicznych i wszystkiego, co akurat trzeba było przewieźć. Nysa nie udawała, że jest czymś więcej. Była narzędziem. I właśnie dlatego dziś mogłaby wrócić w bardzo sensowny sposób.

Współczesna motoryzacja ma problem z przesadą. Prawie wszystko musi być SUV-em, prawie wszystko musi mieć agresywny przód, wielki ekran i komunikat o „aktywnym stylu życia”. Tymczasem rynek nadal potrzebuje normalnych, praktycznych samochodów. Elektryczny van miejski z polską historią za plecami mógłby być czymś dużo ciekawszym niż kolejny anonimowy crossover. Zwłaszcza że Nysa ma coś, czego nie da się wymyślić w dziale marketingu w trzy tygodnie: rozpoznawalność.

Nowa Nysa EV koncept Robert Bernard Designs.

Tak mogłaby wyglądać nowa Nysa

Wizja Roberta Bernarda Osieckiego pokazuje Nysę jako nowoczesnego, elektrycznego vana z mocnym retrofuturystycznym charakterem. Najważniejsze są proporcje. Krótki przód, pionowa kabina, obłe narożniki, duże przeszklenia i okrągłe reflektory sprawiają, że od razu wiadomo, do czego ten projekt nawiązuje.

To nie jest kopia dawnego auta. I bardzo dobrze. Udane powroty legend nie polegają na mechanicznym przerysowaniu starego modelu. Nowy Fiat 500, Renault 5 czy Volkswagen ID. Buzz działają dlatego, że biorą kilka kluczowych cech pierwowzoru i przenoszą je do współczesności. Projekt nowej Nysy idzie podobną drogą.

Na wizualizacjach widać zarówno wersję pasażerską, jak i dostawczą. Ta pierwsza wygląda jak przyjazny, miejski van dla ludzi — z dużymi szybami, przeszklonym dachem i lekką formą. Druga jest bardziej użytkowa: mniej przeszkleń, prostszy tył, duże drzwi i charakter auta do pracy. I właśnie to jest najlepsze. Nowa Nysa nie musiałaby być tylko stylowym gadżetem dla nostalgików. Mogłaby być samochodem, który naprawdę ma zadanie.

Nowa Nysa EV koncept Robert Bernard Designs.

Polacy kupowaliby ją hurtowo? Firmy na pewno by patrzyły

Oczywiście można powiedzieć, że Polacy kupowaliby ją hurtowo. W praktyce najpierw patrzyłyby na nią firmy. Kurierzy, mały biznes, hotele, restauracje, samorządy, lokalne dostawy, mobilne serwisy, ekipy instalacyjne, miejskie usługi i przewozy osób. To jest naturalne środowisko dla takiego samochodu.

Elektryczny van nie musi mieć zasięgu limuzyny za pół miliona złotych. W wielu zastosowaniach liczy się coś innego: przestrzeń, łatwe ładowanie w bazie, niskie koszty eksploatacji, zwrotność, prosta zabudowa i przewidywalność. Samochód rano wyjeżdża do miasta, robi swoją robotę, wraca wieczorem i ładuje się na kolejny dzień. Tyle. Bez ideologii, bez prezentacji o przyszłości, bez udawania, że każdy użytkownik potrzebuje 800 km zasięgu.

Właśnie dlatego Nysa jako elektryczny van miałaby sens. Nie jako zabawka dla sentymentalnych kolekcjonerów, ale jako praktyczne auto użytkowe z charakterem. Dostawcza, osobowa, warsztatowa, hotelowa, kamperowa, foodtruckowa, pocztowa, miejska — potencjalnych wersji można wymyślić sporo. I tu pojawia się największy problem: nikt oficjalnie takiego auta nie produkuje.

Nowa Nysa EV koncept Robert Bernard Designs.

To tylko wizja. I właśnie dlatego boli

Trzeba jasno powiedzieć: pokazana Nysa nie jest oficjalnym modelem. Nie ma cennika, daty premiery, wersji wyposażenia ani danych technicznych. To niezależna interpretacja projektanta, który wcześniej pracował też nad współczesnymi wizjami innych polskich legend, m.in. Syreny, Warszawy, Poloneza i Fiatów 126p oraz 125p.

To ważne, bo wokół Nysy już wcześniej pojawiały się realniejsze próby reaktywacji. Były informacje o planach związanych z lekkimi samochodami elektrycznymi, pracach badawczo-rozwojowych i prototypach. Były pomysły na modułową platformę, polski silnik elektryczny i zabudowy użytkowe. Problem w tym, że przeciętny kierowca nadal nie zobaczył seryjnej nowej Nysy w salonie.

I właśnie dlatego ta wizja tak mocno działa. Bo pokazuje coś, czego polska motoryzacja od lat nie potrafi dowieźć: prosty, czytelny pomysł na samochód z własną tożsamością. Nie musiałby być najlepszy na świecie. Nie musiałby wygrywać z Mercedesem, Volkswagenem czy Fordem w każdej tabeli. Musiałby być dobrze zaprojektowany, uczciwie wyceniony i praktyczny. A do tego miałby nazwę, którą w Polsce zna prawie każdy.

Nowa Nysa EV koncept Robert Bernard Designs.

Retro działa, ale tylko wtedy, gdy ma sens

Motoryzacyjna nostalgia potrafi być pułapką. Można łatwo zrobić auto, które będzie wyglądało jak gadżet z limitowanej kolekcji, a nie realny produkt. W przypadku Nysy ryzyko jest mniejsze, bo pierwowzór sam w sobie był użytkowy. To nie była ikona luksusu ani sportu. To był van.

Dlatego współczesna Nysa nie musiałaby udawać lifestyle’owego cacka. Mogłaby być po prostu nowym autem do pracy, które wygląda lepiej niż nudne dostawczaki i niesie ze sobą polską historię. Taki samochód miałby szansę trafić do firm, które chcą czegoś praktycznego, ale też rozpoznawalnego. Wyobraź sobie flotę miejskich elektrycznych Nys w barwach hoteli, kurierskich firm lokalnych, foodtrucków, serwisów rowerowych, ekip eventowych albo samorządów. To brzmi zaskakująco naturalnie.

Właśnie dlatego porównanie do Volkswagena ID. Buzz samo się narzuca. Niemcy potrafili wziąć legendę Busa i przełożyć ją na język elektromobilności. Polska Nysa nie miałaby globalnej siły Volkswagena, ale na naszym rynku mogłaby wywołać emocję, której nie ma żaden anonimowy van z katalogu flotowego.

Nowa Nysa EV koncept Robert Bernard Designs.

Dlaczego nikt tego nie zrobił?

To pytanie jest najbardziej niewygodne. Mamy historię. Mamy rozpoznawalną nazwę. Mamy rynek na miejskie dostawczaki. Mamy firmy, które coraz częściej patrzą na elektryczne auta użytkowe. Mamy przykłady z zagranicy pokazujące, że nostalgia potrafi sprzedawać. A jednak nowej Nysy nie ma.

Powody są oczywiście brutalnie przyziemne. Produkcja samochodu to nie render, kampania w social mediach ani ładny projekt na ekranie. To homologacja, finansowanie, platforma, dostawcy, bezpieczeństwo, serwis, gwarancja, bateria, oprogramowanie, sieć sprzedaży i setki decyzji, które potrafią zabić nawet najlepszy pomysł. Zwłaszcza w Polsce, gdzie tradycja przemysłu motoryzacyjnego jest mocna, ale seryjne budowanie własnej marki samochodowej to zupełnie inna liga.

Mimo to nowa Nysa wydaje się jedną z tych idei, których szkoda zostawić tylko w folderze z wizualizacjami. Bo w przeciwieństwie do wielu sentymentalnych powrotów, tutaj forma i funkcja pasują do siebie niemal idealnie.

Co o tym sądzę?

Nowa Nysa jako elektryczny van to pomysł, który brzmi lepiej, niż powinien. Nie dlatego, że jesteśmy ślepo zakochani w polskiej motoryzacji z PRL-u. Dlatego, że ten samochód miałby realny sens. Jako osobowy mikrobus, miejski dostawczak, auto hotelowe, mały kamper, pojazd serwisowy albo narzędzie dla lokalnego biznesu. Projekt Roberta Bernarda Osieckiego pokazuje, że Nysę dałoby się wskrzesić bez obciachu. Bez robienia muzeum na kołach. Bez taniego kopiowania dawnych kształtów. Z zachowaniem ducha starego auta, ale w formie, która pasuje do dzisiejszego miasta.

Czy Polacy kupowaliby ją hurtowo? Prywatnie pewnie nie wszyscy, bo van to nadal van. Ale firmy? Floty? Samorządy? Hotele? Mały biznes? Tu potencjał jest ogromny. Zwłaszcza jeśli cena byłaby rozsądna, zasięg wystarczający do miasta, a zabudowy dobrze przemyślane. Na razie to tylko wizja. Ale czasem właśnie takie wizje najlepiej pokazują, czego brakuje na rynku. A nowej Nysy brakuje bardzo.

Źródło: Robert Bernard Design.

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