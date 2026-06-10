Nowe Audi Q7 z TDI. To wybór klientów, nie urzędników z UE

Nowe Audi Q7 w Europie startuje z dieslem i trudno o bardziej niewygodny komunikat dla wszystkich, którzy już dawno ogłosili pogrzeb silnika spalinowego. W świecie prezentacji o elektromobilności, strategii zeroemisyjnej i kolejnych planów na „zieloną przyszłość” Audi robi coś bardzo prostego: daje klientom to, czego naprawdę chcą. Duży SUV premium, idealny na długie trasy, z silnikiem diesla oferującym wysoki moment obrotowy. Co jeszcze? Rozsądny zasięg i klasyczną pewność pod prawą stopą. To nie jest przypadek ani nostalgiczny ukłon w stronę kierowców, którzy pamiętają złote czasy TDI. To chłodna decyzja biznesowa. Jeśli klient kupujący Q7 w Europie nadal chce diesla, Audi nie zamierza udawać, że go nie słyszy.

Nowe Audi Q7

Nowe Audi Q7 w Europie nie zaczyna od elektrycznej rewolucji, plug-ina ani modnego downsizingu. Startuje z 3.0 V6 TDI. Dla jednych to zaskoczenie. Dla innych — powrót zdrowego rozsądku. Duży SUV premium nie jest autem do kręcenia się wokół komina z aplikacją do ładowarek w telefonie. To samochód do tras, rodzinnych wyjazdów, autostrad, przyczep, wyjazdów w góry i życia, w którym zasięg oraz moment obrotowy mają realne znaczenie.

Aż muszę tu wspomnieć o Audi SQ8 mojego kolegi. Pracuje tam pod maską 4-litrowe TDI, które potrafi być bardzo oszczędne. Mówimy o średniej na poziomie 10 – 11 litrów na 100 kilometrów. Po tych wszystkich 1.2 czy 1.6 wsadzanych do dużych SUV-ów pokroju Hyundai Santa Fe oraz Renault Rafale, jazda autem z 4-litrowym motorem jest wspaniałym przeżyciem. Lekko przyspiesza, ma moc, silnik nie jest wysilony. Czego chcieć więcej?

Nowe Audi Q7

Nowe Audi Q7 z dieslem. I bardzo dobrze

Audi oferuje w Europie dwa warianty diesla. Słabszy ma 180 kW, czyli 245 KM, oraz 500 Nm. Mocniejszy rozwija 220 kW, czyli 299 KM, i 630 Nm. Oba korzystają z technologii MHEV plus, która może chwilowo dorzucić do układu napędowego dodatkowe 18 kW, czyli 24 KM. Do tego dochodzi elektrycznie napędzana sprężarka, mająca poprawiać reakcję na gaz przy ruszaniu i niskich prędkościach.

To dokładnie ten rodzaj techniki, który pasuje do Q7. Nie efektowny na papierze jak sprint elektryka do setki, ale użyteczny. Diesel w dużym SUV-ie ma sens, bo łączy zasięg, elastyczność i spokój. A luksusowy SUV bez spokoju jest tylko dużą karoserią z drogim znaczkiem.

„W oparciu o popyt klientów”

Najważniejsze zdanie w całej tej historii padło ze strony Audi. Zapytane przez Motor1, dlaczego nowe Q7 w Europie startuje wyłącznie z dieslem, marka odpowiedziała, że zaczyna od najważniejszych silników dla danego rynku lub regionu, a w Europie są nimi właśnie V6 TDI w dwóch wariantach mocy. Innymi słowy: klienci tego oczekują.

I to jest moment, w którym cała wielka narracja o „nieuchronnym końcu diesla” zaczyna wyglądać dużo mniej jednoznacznie. Bo można powtarzać hasła o przyszłości, można pisać strategie na 2035 rok, można dokręcać regulacje i opowiadać o nowej mobilności. Ale kiedy przychodzi do zakupu dużego SUV-a za blisko 90 tys. euro, klient pyta o coś bardzo przyziemnego: ile przejadę, jak to ciągnie, ile spali w trasie i czy będę musiał układać życie pod ładowanie. Audi najwyraźniej zna odpowiedź. I dlatego na start daje diesla.

Nowe Audi Q7

Elektryki są przyszłością? Rynek lubi zadawać niewygodne pytania

Największy problem z elektromobilnością nie polega na tym, że auta elektryczne są złe. Nie są. W wielu scenariuszach są świetne: miasto, dom z ładowarką, codzienne dojazdy, flota, krótki dystans, drugi samochód w rodzinie. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś próbuje wmówić wszystkim, że jedno rozwiązanie ma zastąpić wszystkie pozostałe.

Duży SUV klasy premium to bardzo trudny przypadek dla elektryfikacji. Masa, aerodynamika, prędkości autostradowe, długie trasy, holowanie, zimowe warunki i oczekiwania klientów premium szybko obnażają ograniczenia. Klient Audi Q7 nie kupuje samochodu po to, żeby sprawdzać, czy akurat szybka ładowarka działa i czy nie stoi przy niej kolejka. Kupuje auto, które ma dowieźć go daleko, komfortowo i bez planowania każdego postoju.

Dlatego diesel trzyma się mocno właśnie w większych samochodach. Nie dlatego, że kierowcy są zacofani. Dlatego, że potrafią liczyć czas, pieniądze i wygodę. W mniejszym aucie do miasta elektryk może być genialny. W dużym SUV-ie do trasy diesel nadal bywa bezkonkurencyjnie praktyczny. Co tu dużo pisać. Test Volvo EX40 pokazał wady elektryków w trasie.

Nowe Audi Q7

Przepisy przyspieszyły upadek diesla

Motor1 trafnie zauważa, że spadek popularności diesla w Europie został przyspieszony przez coraz ostrzejsze przepisy dotyczące emisji spalin. Raczej nie przez klienta, ale przez biurokrację. To ona zmusiła wielu producentów do wycofania silników wysokoprężnych z gamy modelowej. I to jest kluczowy punkt.

Czy klienci masowo odwrócili się od diesla, bo nagle przestał im pasować? Częściowo tak, bo po Dieselgate wizerunek tego paliwa dostał potężny cios. Ale równie ważne jest to, że producenci zaczęli po prostu usuwać diesle z oferty. Jeśli nie możesz kupić małego auta z dieslem, to jego udział w rynku spada. Trudno później udawać, że to wyłącznie naturalny wybór konsumentów.

W segmencie dużych aut sytuacja wygląda inaczej. Tam diesel nadal ma sens ekonomiczny i użytkowy. Oczyszczanie spalin jest droższe, ale łatwiej uzasadnić je w samochodzie za duże pieniądze. Duży SUV może udźwignąć koszt zaawansowanej technologii emisji, mild hybridu, AdBlue i skomplikowanego osprzętu. Mały hatchback już niekoniecznie. Dlatego Audi Q7 z dieslem nie jest anomalią. Jest logicznym skutkiem realnego zapotrzebowania.

Nowe Audi Q7

Benzyna i diesel nie znikną tak szybko, jak życzą sobie regulatorzy

W motoryzacji regularnie słyszymy o końcu silnika spalinowego. Problem w tym, że ten koniec jest przesuwany, łagodzony, reinterpretowany i obudowywany wyjątkami. Klienci nie są jednorodną masą. Jeden chce elektryka do miasta, drugi benzynowego kombi, trzeci diesla do dużego SUV-a, czwarty hybrydy, a piąty nadal marzy o V8.

I prawdopodobnie tak będzie jeszcze długo. Silniki benzynowe i diesle nie znikną z dnia na dzień, bo świat nie działa według slajdów z konferencji. Infrastruktura, ceny energii, styl życia, rynek używanych aut, transport, trasy, klimat, mieszkania bez garaży i realne potrzeby klientów są dużo bardziej skomplikowane niż hasło „wszyscy przejdą na EV”.

Audi Q7 TDI pokazuje, że nawet marka mocno inwestująca w elektryfikację nie może ignorować klientów. Bo klient premium może wysłuchać wizji przyszłości, ale na końcu i tak zapyta: co dostanę dziś za swoje pieniądze?

Nowe Audi Q7

Q7 TDI kontra elektryczna presja

Nie trzeba wchodzić w teorie spiskowe, żeby zobaczyć napięcie między rynkiem a regulacjami. Z jednej strony mamy klientów, którzy w dużych autach nadal wybierają diesla, bo odpowiada ich stylowi jazdy. Z drugiej mamy politykę, normy emisji, podatki i presję na szybkie przejście do napędów elektrycznych. Efekt? Producenci muszą balansować między realnym popytem a regulacyjnym kierunkiem.

I tu pojawia się bardzo niewygodne pytanie: jeśli elektryki są tak oczywistym, genialnym i bezdyskusyjnie lepszym rozwiązaniem dla każdego, dlaczego rynek trzeba tak mocno prowadzić za rękę? Dlaczego silnik spalinowy musi być regulowany do granic opłacalności, a elektromobilność wspierana dopłatami, przywilejami i zakazami?

Odpowiedź nie jest czarno-biała. Elektryki mają zalety. Silniki spalinowe mają wady. Emisje są realnym problemem. Ale rzeczywistość zakupowa jest brutalna: ludzie nie kupują idei, tylko samochód do własnego stylu życia. Jeśli EV pasuje — świetnie. Jeśli nie pasuje, klient szuka benzyny albo diesla. Audi Q7 TDI jest dowodem, że w segmencie dużych SUV-ów ta druga grupa nadal istnieje i ma pieniądze.

Nowe Audi Q7

Cena i wersje Audi Q7

Nowe Audi Q7 będzie dostępne w Niemczech od 87 900 euro za słabszą wersję TDI. Mocniejszy wariant 220 kW ma startować od 90 500 euro. Zamówienia ruszają w czerwcu 2026 roku, a pierwsze dostawy zaplanowano na wrzesień.

To nie są małe pieniądze, ale w segmencie dużych SUV-ów premium Q7 nadal pozostaje bardzo racjonalną propozycją. Naturalna konkurencja to Mercedes-Benz GLE, Lexus RX czy BMW X5. Auta tych marek potrafią wejść w jeszcze wyższe rejony cenowe, szczególnie po doposażeniu. Audi gra więc kartą dużego, dopracowanego SUV-a, który nie musi udawać ekologicznego manifestu. Ma być wygodny, mocny, praktyczny i gotowy do jazdy.

Później do europejskiej gamy mają dołączyć także benzynowy V6 i hybryda plug-in. To dobrze, bo klienci premium powinni mieć wybór. Ale fakt, że na start Audi wybrało diesla, mówi więcej niż niejeden raport o przyszłości napędów.

Nowe Audi Q7

A co z USA?

Ciekawostka polega na tym, że w Ameryce nowe Q7 startuje z silnikami benzynowymi, a SQ7 dostaje V8. Europa dostaje diesla. To pokazuje, że jeden globalny przepis na klienta nie istnieje. Rynki różnią się paliwami, podatkami, trasami, przyzwyczajeniami i wizerunkiem napędów.

Amerykanin w dużym SUV-ie chętnie przyjmie benzynowe V6 albo V8. Europejczyk, który robi trasy i patrzy na spalanie, często nadal wybierze TDI. Audi po prostu dopasowuje ofertę do regionu. Właśnie tak powinien działać producent premium: nie narzucać jednej odpowiedzi, tylko dawać rozwiązanie, które ma sens dla konkretnego klienta.

Nowe Audi Q7

Co o tym sądzę?

Diesel w nowym Audi Q7 to bardzo dobra wiadomość, bo przypomina o czymś, o czym często zapomina się w politycznej debacie o motoryzacji: samochód kupuje klient, nie urzędnik. Można mieć wizje, strategie i regulacje, ale na końcu liczy się realne życie. A w realnym życiu duży SUV premium z mocnym dieslem nadal ma sens.

Audi nie wybrało TDI na start dlatego, że chce zrobić gest wobec przeszłości. Wybrało go, bo tego oczekują klienci. To najważniejszy argument. Duży zasięg, wysoki moment obrotowy, komfort w trasie i brak konieczności planowania ładowania są dla wielu użytkowników warte więcej niż ideologiczna czystość napędu.

Czy elektryki znikną? Nie. Czy diesel i benzyna znikną jutro? Też nie. Audi Q7 TDI pokazuje, że przyszłość motoryzacji będzie bardziej mieszana, niż chcieliby najbardziej radykalni zwolennicy jednej technologii. I bardzo dobrze. Bo wybór jest zawsze lepszy niż przymus.