Cała prawda o Flovi. Odbierasz auto, jedziesz i zarabiasz?

Lubisz prowadzić samochód, dobrze czujesz się w trasie i szukasz elastycznej formy dodatkowego dochodu? Flovi może być jedną z ciekawszych propozycji dla osób, które chcą połączyć motoryzacyjną zajawkę z konkretnymi zleceniami. Mowa o relokacji pojazdów, czyli przewożeniu aut z punktu A do punktu B — na przykład z wypożyczalni do innego oddziału, od dealera do klienta, z serwisu do właściciela lub między lokalizacjami firm z branży automotive.

Lexus NX należący do wypożyczalni One Rent, który będzie przekazany kierowcy-partnerowi Flovi

Brzmi prosto? W praktyce rzeczywiście jest to dość czytelny model działania: kierowca-partner odbiera wskazany samochód, sprawdza jego stan, realizuje przejazd zgodnie z instrukcjami, a następnie przekazuje pojazd w punkcie docelowym. Całość opiera się na aplikacji, procedurach i wsparciu zespołu Flovi. To nie jest jednak zwykła przejażdżka. Każde zlecenie wiąże się z odpowiedzialnością za powierzony samochód, terminowością i profesjonalnym kontaktem z klientem.

Co to jest Flovi?

Flovi to platforma specjalizująca się w relokacji samochodów dla firm z branży motoryzacyjnej. Z jej usług korzystać mogą między innymi wypożyczalnie, dealerzy, firmy leasingowe, platformy car-sharingowe czy podmioty zajmujące się obsługą flot. Zamiast organizować transport aut z wykorzystaniem telefonów, maili i doraźnych ustaleń, klient może zlecić przemieszczenie pojazdu za pośrednictwem cyfrowej platformy.

Najważniejszy element to połączenie technologii z siecią kierowców-partnerów. Aplikacja pomaga obsługiwać zlecenia, lokalizacje, komunikację i status przejazdu, a kierowca-partner odpowiada za fizyczne dostarczenie auta we wskazane miejsce. W efekcie samochód może szybciej wrócić do obiegu, trafić do klienta albo zostać przeniesiony tam, gdzie aktualnie jest potrzebny. Dla firm oznacza to prostszą logistykę. Dla kierowców-partnerów — możliwość realizowania przejazdów wtedy, gdy pozwala na to ich grafik.

Lubisz prowadzić auto? Jako kierowca-partner możesz podróżować i zarabiać! Fot.: Flovi

Jak wygląda zlecenie relokacji?

Typowy przejazd można sprowadzić do kilku etapów. Najpierw kierowca-partner wybiera lub otrzymuje dostępne zlecenie w aplikacji. Następnie zapoznaje się z trasą, miejscem odbioru, miejscem przekazania auta oraz dodatkowymi instrukcjami. Po dotarciu do punktu startowego odbiera pojazd, sprawdza jego stan i dokumentuje najważniejsze elementy zgodnie z procedurą.

Potem zaczyna się właściwa część zlecenia, czyli przejazd do punktu docelowego. To może być krótka trasa w obrębie jednego miasta, ale równie dobrze dłuższy odcinek między miastami, a nawet krajami. Po dotarciu na miejsce auto jest przekazywane zgodnie z instrukcjami, a zlecenie zostaje zamknięte w systemie.

To właśnie prostota tego schematu jest jednym z powodów, dla których Flovi może zainteresować osoby lubiące jazdę samochodem. Nie trzeba mieć własnego auta, bo kierowca-partner porusza się pojazdem powierzonym w ramach danego zlecenia. Trzeba natomiast mieć odpowiednie podejście: punktualność, ostrożność, cierpliwość i gotowość do działania według jasno określonych zasad.

Jak zacząć jako kierowca-partner Flovi?

Start odbywa się przez zgłoszenie i założenie konta kierowcy. Kandydat przechodzi weryfikację, a Flovi sprawdza, czy dana osoba spełnia wymagania niezbędne do realizowania zleceń. Ważne są między innymi doświadczenie za kierownicą, ważne prawo jazdy, odpowiedzialność i komunikatywność.

Po pozytywnej weryfikacji następuje onboarding, czyli wdrożenie do aplikacji, procedur i standardów obsługi. Kierowca-partner poznaje zasady odbioru i przekazywania samochodów, sposób dokumentowania stanu pojazdu, komunikację z koordynatorami oraz reguły bezpieczeństwa.

W praktyce chodzi o to, aby każda relokacja była przewidywalna zarówno dla klienta, jak i dla osoby realizującej przejazd. Flovi stawia na jasne instrukcje, dlatego przed trasą kierowca-partner będzie wiedział, skąd odbiera samochód, dokąd jedzie, jakie są wymagania klienta i co zrobić w razie nieprzewidzianej sytuacji.

Jako kierowca-partner Flovi zwiedzisz wiele ciekawych miejsc oraz będziesz obcował z pojazdami premium

Co trzeba posiadać?

Podstawą jest ważne prawo jazdy. To jednak dopiero początek. W relokacji aut liczy się coś więcej niż sama umiejętność prowadzenia. Kierowca-partner powinien być punktualny, dokładny i odpowiedzialny, bo przez czas przejazdu odpowiada za powierzony pojazd oraz jakość całego doświadczenia po stronie klienta.

Przydaje się również dobra orientacja w terenie, sprawne korzystanie z aplikacji mobilnych i komunikatorów, a także elastyczność. Zlecenia mogą różnić się długością, lokalizacją, godziną odbioru czy typem auta. Jednego dnia może to być zwykły samochód z wypożyczalni, innego pojazd premium, auto od dealera albo samochód wymagający dostarczenia do klienta końcowego. Warto też pamiętać o kulturze jazdy. Flovi obsługuje firmy, które powierzają samochody z myślą o bezpieczeństwie, terminowości i wizerunku. Kierowca-partner jest więc nie tylko osobą za kierownicą, ale też reprezentantem standardu usługi.

Czy da się na tym zarobić?

Flovi twierdzi, że jest to możliwość dodatkowego dochodu. Największy sens ma dla osób, które lubią jazdę samochodem i chcą realizować zlecenia w dopasowanym do siebie rytmie. Można traktować to jako zajęcie weekendowe, popołudniowe albo okazjonalne — zależnie od dostępności tras i własnego grafiku.

Wysokość zarobku zależy od wielu czynników: liczby przyjętych zleceń, długości tras, lokalizacji, dostępności w danym czasie i sprawnej organizacji. Nie należy więc patrzeć na Flovi jak na gwarancję konkretnej kwoty miesięcznie. Rozsądniej traktować to jako elastyczne źródło dodatkowych wpływów, którego potencjał rośnie wraz z dyspozycyjnością, odpowiedzialnością i gotowością do jazdy.

Jako kierowca-partner Flovi będziesz odwiedzał różne miasta w kraju i w Europie

Największe zalety Flovi dla kierowcy-partnera

Pierwszą zaletą jest elastyczność. Kierowca-partner może wybierać zlecenia zgodnie z własnymi możliwościami czasowymi. Dla wielu osób to kluczowe, bo nie każdy chce wiązać się ze sztywnym grafikiem. Drugim plusem jest brak konieczności posiadania własnego samochodu. Przejazdy są realizowane pojazdami, które trzeba przemieścić w ramach danego zlecenia. To ważne szczególnie dla osób, które lubią jeździć, ale nie chcą angażować prywatnego auta.

Trzecia zaleta to różnorodność. Relokacje mogą oznaczać różne trasy, różne miasta i różne modele samochodów. Dla fana motoryzacji to zdecydowanie ciekawszy scenariusz niż monotonne kursowanie tą samą drogą każdego dnia. Czwarty atut to wsparcie. Flovi podkreśla, że kierowcy-partnerzy korzystają z instrukcji, procedur i kontaktu z zespołem, który pomaga przed przejazdem, w jego trakcie i po zakończeniu zlecenia. To istotne, zwłaszcza przy pierwszych trasach.

A jakie są wady?

Nie ma sensu udawać, że ten model jest dla każdego. Relokacja samochodów wymaga odpowiedzialności, punktualności i dobrej organizacji. Jeśli ktoś nie lubi planowania, nie czuje się pewnie w nowych miejscach albo szybko irytuje się zmianami logistycznymi, może się rozczarować. Minusem może być również zmienność zleceń. Dostępność tras zależy od zapotrzebowania klientów, lokalizacji i konkretnego dnia. Czasem zlecenie będzie idealnie pasować do grafiku, a czasem trzeba będzie poczekać na coś bardziej dogodnego.

Warto też pamiętać, że przejazd nie kończy się na samym prowadzeniu auta. Trzeba odebrać pojazd, sprawdzić jego stan, postępować według instrukcji, zadbać o komunikację i poprawnie zamknąć zlecenie. Dla jednych to naturalny element odpowiedzialnej realizacji, dla innych — dodatkowa logistyka, z którą trzeba się liczyć.

Na co zwracać uwagę przed startem?

Przede wszystkim warto dokładnie przeczytać zasady współdziałania z Flovi i upewnić się, jak wygląda rozliczenie, odpowiedzialność za pojazd, kontakt w razie problemów oraz procedura dokumentowania stanu auta. To kluczowe, bo kierowca-partner powinien wiedzieć, co zrobić w każdej typowej sytuacji: przy odbiorze, na trasie i przy przekazaniu samochodu. Drugą kwestią jest realna dyspozycyjność. Jeśli ktoś może realizować zlecenia tylko raz na jakiś czas, nadal może potraktować Flovi jako okazjonalne źródło dodatkowego dochodu, ale nie powinien zakładać regularnych wpływów bez sprawdzenia dostępności tras w swojej okolicy.

Trzecia sprawa to komfort jazdy na dłuższych dystansach. Relokacje mogą obejmować przejazdy między miastami, a nawet krajami, dlatego trzeba lubić nie tylko samo prowadzenie auta, ale też organizację dnia wokół trasy. Czwarta kwestia to odpowiedzialność za wizerunek. Kierowca-partner ma kontakt z pojazdami należącymi do klientów Flovi, a czasem również z przedstawicielami firm lub klientami końcowymi. Uprzejmość, punktualność i dokładność są tu równie ważne jak technika jazdy.

Fajna opcja na dodatkowy zarobek przy okazji jazdy samochodem

Dla kogo Flovi będzie dobrym wyborem?

Flovi może spodobać się osobom, które dobrze czują się za kierownicą, lubią zmienność tras i chcą elastycznie dorobić. To propozycja dla studentów, osób aktywnych zawodowo szukających dodatkowych zleceń, fanów motoryzacji, a także tych, którzy po prostu wolą być w ruchu niż spędzać czas w jednym miejscu.

Najlepiej odnajdą się tu osoby samodzielne, odpowiedzialne i komunikatywne. Sama chęć jazdy to za mało. Potrzebne są jeszcze dokładność, terminowość i gotowość do realizowania zleceń zgodnie z procedurami.

Co o tym sądzę?

Flovi to ciekawy przykład tego, jak technologia zmienia logistykę samochodową. Z jednej strony pomaga firmom szybciej transferować auta tam, gdzie są potrzebne. Z drugiej daje kierowcom-partnerom możliwość elastycznego dorabiania poprzez relokację pojazdów. Największe plusy? Elastyczność, różnorodne trasy, brak konieczności posiadania własnego auta i możliwość połączenia jazdy samochodem z dodatkowym dochodem. Największe minusy? Odpowiedzialność, zmienność zleceń i konieczność dobrej organizacji.

Jeśli lubisz prowadzić, jesteś punktualny i chcesz sprawdzić formę dorabiania opartą na relokacji aut, Flovi może być opcją wartą uwagi. To nie jest rozwiązanie dla każdego, ale dla odpowiednich osób może okazać się naprawdę sensownym sposobem na wykorzystanie czasu za kierownicą. Zachęciłem Cię do spróbowania? Odwiedź tą stronę, by zarejestrować się jako kierowca – partner.