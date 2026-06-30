Sprawdziłem QOOBE II AP1215U Jest mały, ale działa jak duży

Co to za pudełko? To mini PC z procesorem Intel Core i3-1215U, 16 GB RAM i dyskiem SSD, czyli konfiguracją, która nie wywoła szybszego bicia serca u entuzjasty benchmarków, ale dla wielu osób będzie dokładnie tym, czego potrzebują. Word, Excel, przeglądarka, poczta, faktury, CRM, wideokonferencje – w takich zadaniach QOOBE II AP1215U czuje się dobrze. Nie jest demonem wydajności, ale nie ma nim być. To komputer do roboty, a nie do chwalenia się wynikami z 3DMarka.

QOOBE II AP1215U

W biurze komputer ma spełniać trzy podstawowe warunki: ma być szybki w codziennych zadaniach, nie zajmować połowy biurka i nie przeszkadzać w pracy. QOOBE II AP1215U dobrze wpisuje się w tę definicję. Jest kompaktowy, ma Windows 11 Pro, 16 GB RAM, szybki dysk SSD 512 GB i procesor, który spokojnie wystarcza do pracy z dokumentami, arkuszami, przeglądarką i aplikacjami firmowymi.

Nie jest to jednak zakup, który można ocenić wyłącznie po rozmiarze obudowy. Cena około 2000 zł oznacza, że trzeba podejść do niego z kalkulatorem w ręku. Do mini PC trzeba doliczyć monitor, klawiaturę i myszkę. Jeśli nie mamy tych akcesoriów, finalny koszt stanowiska szybko zbliża się do poziomu taniego laptopa. A dziś, w okolicach 2600 zł, dało się jeszcze znaleźć MacBooka Neo (zobacz nasz test MacBook Neo), choć ten sprzęt zaczął już drożeć. QOOBE ma więc sens, ale dla konkretnego użytkownika: takiego, który chce mały komputer stacjonarny do biura, a nie mobilnego laptopa do wszystkiego.

QOOBE II AP1215U

Wygląd: mały komputer, duży porządek na biurku

QOOBE II AP1215U wygląda jak typowy nowoczesny mini PC. Czarna, kompaktowa obudowa, prosta forma i brak zbędnego efekciarstwa. Porty we/wy, sporo otworów wentylacyjnych, przycisk do włączenia. To sprzęt, który nie ma robić show na biurku. Jego największym atutem wizualnym jest to, że można go niemal schować. Postawić za monitorem, przykręcić do uchwytu VESA, wsunąć obok stacji dokującej albo zostawić na blacie jako małe czarne pudełko od pracy.

I właśnie w tym jest sens mini komputerów. W małym biurze, recepcji, gabinecie, punkcie sprzedaży albo domowym home office często nie potrzebujemy wielkiej obudowy ATX. Potrzebujemy komputera, który obsłuży dokumenty, przeglądarkę, system sprzedażowy, pocztę, Teamsy i dwa monitory. QOOBE II AP1215U robi to bez zajmowania przestrzeni, która w normalnym biurze jest cenniejsza niż kolejna naklejka „Intel inside”.

QOOBE II AP1215U

Na plus działa też zestaw portów. Dwa HDMI pozwalają pracować na dwóch ekranach, co w biurze jest ogromną zaletą. Kto raz robił faktury, arkusze albo raporty na dwóch monitorach, ten wie, że powrót do jednego ekranu boli bardziej niż poniedziałkowe spotkanie o 8:15. Do tego mamy USB, USB-C, LAN, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, więc podłączenie klawiatury, myszy, drukarki, dysku zewnętrznego albo sieci firmowej nie powinno być problemem.

tył QOOBE II AP1215U przód QOOBE II AP1215U bok QOOBE II AP1215U

Wydajność: do biura bardzo dobrze, do cudów nie

Sercem komputera jest Intel Core i3-1215U. To mobilny procesor 12. generacji z 6 rdzeniami i 8 wątkami. Ma dwa mocniejsze rdzenie Performance i cztery energooszczędne rdzenie Efficient. Brzmi technicznie, ale w praktyce oznacza jedno: ten układ dobrze radzi sobie z codzienną pracą, o ile nie oczekuj od niego zadań typowych dla mocnych stacji roboczych.

Specyfikacja QOOBE II AP1215U

W testach syntetycznych i3-1215U wypada jak procesor z niższej, ale sensownej półki. Sprawdziłem go w kilku aplikacjach. Geekbench pokazuje wyniki wystarczające do sprawnej pracy jednowątkowej i umiarkowanej wielozadaniowości. To nie robi z niego potwora, ale pokazuje, że mówimy o układzie znacznie sprawniejszym niż stare dwurdzeniowe procesory biurowe, które nadal straszą w wielu firmach.

W praktyce QOOBE II AP1215U działa dobrze tam, gdzie powinien. Word, Excel, Outlook, przeglądarka z kilkoma kartami, Teams, system księgowy, panel administracyjny, proste narzędzia CRM, obsługa plików PDF, YouTube, bankowość – to jego naturalne środowisko. 16 GB RAM to dziś totalne minimum, bo współczesna przeglądarka potrafi zjeść pamięć szybciej niż pracownik ostatniego pączka w kuchni. Dzięki tej pojemności komputer nie zaczyna od razu „dławić się” przy kilku aplikacjach otwartych jednocześnie.

Nie jest to jednak sprzęt do wymagającej obróbki wideo, projektów 3D, zaawansowanego montażu, gier AAA czy ciężkich zadań kreatywnych. Zintegrowana grafika Intel UHD wystarczy do filmów, podstawowych multimediów i pracy biurowej, ale nie ma sensu oczekiwać gamingowej magii. To komputer do zarabiania w Excelu, nie do ratowania świata w Cyberpunku.

QOOBE II AP1215U

Kultura pracy: aktywne chłodzenie słychać, ale nie przeszkadza

QOOBE II AP1215U nie jest komputerem całkowicie pasywnym. Przy większym obciążeniu słychać aktywne chłodzenie. Wentylator potrafi się odezwać, zwłaszcza gdy komputer pracuje dłużej pod obciążeniem, obsługuje wideokonferencję z wieloma kartami w tle albo wykonuje kilka rzeczy naraz.

Żeby nie było, że będę marudził. Co to, to nie. Ten hałas nie jest na poziomie, który faktycznie irytuje w codziennej pracy. To raczej przypomnienie, że w małej obudowie siedzi normalny procesor, który trzeba schłodzić. W typowych zadaniach biurowych komputer pozostaje kulturalny. Nie jest absolutnie bezgłośny, ale nie próbuje też przekrzyczeć rozmowy, klimatyzacji czy dźwięku drukarki z końca korytarza. Wydaje mi się, że zastosowanie aktywnego, a nie pasywnego chłodzenia to duży plus. Sprzęt przy większym obciążeniu, a tym będzie dla niego kilka kart w Chrome nadal będzie chłodzony, przez co unikniemy throttlingu.

QOOBE II AP1215U

Do pracy biurowej: dokładnie tam ma sens

Największą siłą QOOBE II AP1215U jest to, że nie próbuje być komputerem do wszystkiego. To sprzęt do biura i podstawowej pracy. I w tej roli wypada bardzo dobrze. Można go postawić w księgowości, administracji, recepcji, gabinecie, małym sklepie, punkcie obsługi klienta albo przy domowym biurku. Dzięki Windows 11 Pro jest gotowy do środowiska firmowego, a dwa wyjścia HDMI pozwalają zbudować wygodne stanowisko z dwoma monitorami.

To też ciekawy wybór dla osób, które nie lubią laptopów jako komputerów stacjonarnych. Laptop na biurku często kończy jako wiecznie podpięty sprzęt z zamkniętą klapą, zewnętrznym monitorem, klawiaturą i myszką. W takim scenariuszu mini PC może być po prostu rozsądniejszy. Mniej zajmuje, łatwiej go zamontować za monitorem i nie przepłacamy za ekran, baterię oraz zawiasy, z których prawie nie korzystamy. Z drugiej strony, jeśli ktoś potrzebuje mobilności, mini PC przegrywa od razu. Nie zabierzesz go do kawiarni, na spotkanie, do pociągu ani na kanapę. Do działania potrzebuje monitora, klawiatury, myszy i zasilania. To nie wada, tylko natura produktu. Trzeba wiedzieć, co się kupuje.

QOOBE II AP1215U

Cena: około 2000 zł to już moment by zastanowić się czy ma to sens

I tu dochodzimy do najciekawszego punktu. QOOBE II AP1215U kosztuje około 2000 zł, a więc niemało jak na komputer bez monitora, klawiatury i myszy. Jeśli masz już dobry ekran, sensowną klawiaturę i myszkę, sprawa wygląda dużo lepiej. Kupujesz małą jednostkę, podłączasz, stawiasz za monitorem i masz gotowe stanowisko.

Jeśli jednak budujesz komplet od zera, matematyka robi się mniej romantyczna. Monitor biurowy, klawiatura, mysz, ewentualnie kamerka do wideokonferencji i głośniki szybko podnoszą koszt zestawu. Realnie za około 2600–3000 zł można złożyć przyzwoite stanowisko, ale wtedy konkurencją stają się tanie laptopy, poleasingowe komputery biznesowe i promocje na gotowe zestawy.

Warto też wspomnieć o MacBooku Neo. Da się go jeszcze znaleźć w okolicach 2600 zł, co sprawia, że to bardzo mocny konkurent dla tanich komputerów biurowych. Oczywiście to zupełnie inna filozofia: laptop z własnym ekranem, klawiaturą, baterią i macOS kontra mini PC z Windowsem, który wymaga całego stanowiska. Apple ma mobilność i świetny ekran, QOOBE ma Windows 11 Pro, łatwiejsze wpięcie w typowe środowisko biurowe i możliwość pracy jako niewidoczna jednostka za monitorem.

Tak, wiem MacBook Neo już drożeje. Oficjalna cena Apple poszła w górę, choć sklepy nadal potrafią trzymać wcześniejsze promocje. To ważny kontekst, bo QOOBE II AP1215U jest zakupem z rozsądku. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: potrzebuję mini komputera stacjonarnego do biura, czy może bardziej opłaca mi się laptop?

QOOBE II AP1215U

Zalety QOOBE II AP1215U

Największą zaletą jest kompaktowa forma. To komputer, który można niemal ukryć, a mimo to pracować na nim wygodnie przez cały dzień. Drugi plus to 16 GB RAM, bo w komputerze biurowym w 2026 roku to absolutne minimum, jeśli chcemy komfortowo korzystać z przeglądarki, pakietu Office i komunikatorów.

Trzeci atut to dwa wyjścia HDMI. Praca na dwóch monitorach w biurze to ogromny skok wygody, a QOOBE pozwala to zrobić bez kombinowania z przejściówkami. Czwarty plus to Windows 11 Pro, który ma sens w firmach i środowiskach administracyjnych. Piąty — ogólna płynność w podstawowych zadaniach. Ten komputer nie robi fajerwerków, ale do codziennego biura jest po prostu przyjemny.

QOOBE II AP1215U

Wady QOOBE II AP1215U

Największa wada to cena kompletnego stanowiska. Sam mini PC za około 2000 zł wygląda jeszcze sensownie, ale po doliczeniu monitora, klawiatury i myszy robi się już kwota, przy której warto porównać alternatywy. Druga wada to ograniczona wydajność graficzna. Intel UHD wystarczy do pracy i multimediów, ale nie do gier ani edycji grafiki. Trzecia rzecz to aktywne chłodzenie. Nie jest uciążliwe, ale przy większym obciążeniu słychać wentylator. Czwarta — brak mobilności. To niby oczywiste, ale w porównaniu z laptopem trzeba to jasno powiedzieć. Mini PC jest mały, ale nadal jest komputerem stacjonarnym.

QOOBE II AP1215U

Dla kogo jest QOOBE II AP1215U?

To sprzęt dla osób i firm, które szukają małego komputera do podstawowej pracy. Dla biur, recepcji, księgowości, administracji, gabinetów, małych firm i domowego home office. Dla użytkowników, którzy mają już monitor albo chcą zbudować czyste stanowisko z jednostką schowaną za ekranem. Dla kogoś, kto potrzebuje Windowsa, pracy na dwóch monitorach i spokojnej, codziennej wydajności bez wielkiej obudowy pod biurkiem.

Nie jest to komputer dla graczy, montażystów, grafików 3D ani osób oczekujących wysokiej wydajności w ciężkich zadaniach. Nie jest też najlepszym wyborem dla kogoś, kto potrzebuje mobilności. Jeśli pracujesz raz przy biurku, raz na kanapie, raz w pociągu, laptop będzie rozsądniejszy. Jeśli komputer ma stać w jednym miejscu i robić biurową robotę, QOOBE II AP1215U ma tu dużo więcej sensu.

QOOBE II AP1215U

Co sądzę o tym komputerze?

QOOBE II AP1215U to bardzo fajny mini PC do pracy biurowej. Nie wybitny, nie przełomowy, nie gamingowy i nie dla każdego. Ale jako mały komputer do dokumentów, internetu, poczty, aplikacji firmowych i pracy na dwóch monitorach sprawdza się dobrze. Ma wystarczającą wydajność, sensowny zestaw portów i kompaktową formę, która pozwala utrzymać porządek na biurku.

Największym znakiem zapytania jest cena. 2000 zł za sam komputer i to nie najwydajniejszy to kwota, przy której trzeba policzyć cały zestaw i porównać go z laptopami. Jeśli jednak szukasz konkretnie mini PC do biura, masz już monitor albo chcesz stworzyć stanowisko z komputerem schowanym za ekranem, QOOBE II AP1215U jest wart rozważenia. To nie jest komputer dla kogoś, kto chce mieć wszystko. To komputer dla kogoś, kto wie, że potrzebuje małego, spokojnego i skutecznego narzędzia do pracy. I właśnie wtedy QOOBE II AP1215U robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy.