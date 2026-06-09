Sprawdziłem Lenovo Legion Pro 5i Gen 10. OLED robi różnicę

Dobry laptop gamingowy nie powinien dziś wyglądać jak plastikowy rekwizyt z pokoju nastolatka. Ma być mocny, ale nie infantylny. Ma odpalić nowe gry, ale też poradzić sobie z montażem wideo, obróbką zdjęć, pracą z kilkoma ekranami i normalnym życiem poza domem. Sprawdziłem czy Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 trafia dokładnie w ten punkt rynku, w którym gracz zaczyna wymagać więcej niż samej liczby FPS.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 to sprzęt dla faceta, który chce jednej maszyny do grania, pracy i wieczornego Netflixa, ale nie chce od razu wchodzić w absurdalnie drogą półkę laptopów, chociaż nie oszukujmy się, ten model swoje kosztuje. W testowanej konfiguracji z Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti i 16-calowym OLED-em 165 Hz mamy sprzęt, który nie próbuje być delikatnym ultrabookiem. To przenośny potwór, który przy okazji wygląda wystarczająco elegancko, żeby nie trzeba było go chować przed znajomymi.

Design Lenovo Legion Pro 5i Gen 10: gaming bez odpustu

Lenovo od kilku generacji robi jedną rzecz dobrze: nie przesadza z wyglądem Legionów. Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 w kolorze Eclipse Black wygląda poważnie. Ma aluminiową pokrywę, dolną część z tworzywa PC-ABS i obudowę, która nie krzyczy na pół biura: „jestem gamingowy, patrzcie na mnie”. Oczywiście podświetlana klawiatura RGB zdradza charakter sprzętu, ale można ją ustawić tak, żeby nie wyglądała jak neon nad kebabem.

To laptop dla człowieka, który chce mieć mocny komputer do grania, ale niekoniecznie chce nosić ze sobą bloczek betonowy. Przy wymiarach 364,38 × 268,06 mm i grubości od 21,69 do 25,95 mm Legion Pro 5i jest solidnym 16-calowym laptopem, a nie smukłą maszynką do notatek. Masa wynosi około 2,5 kg, więc mobilność jest tu rozumiana po męsku: da się go zabrać, ale nie zapomnisz, że masz go w plecaku.

Na plus zaliczam porty rozmieszczone z sensem i wyraźnie użytkowy charakter konstrukcji. Tył oraz spód mają duże otwory wentylacyjne. I słusznie, bo przy takim procesorze i grafice chłodzenie jest ważniejsze niż optyczne odchudzanie obudowy. To nie jest laptop stworzony po to, by wyglądać najcieniej na zdjęciu. To laptop, który ma utrzymać wydajność.

Specyfikacja techniczna Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H

Element Dane Model Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H Procesor Intel Core Ultra 9 275HX, 24 rdzenie, 24 wątki Grafika NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU VRAM 12 GB GDDR7 TGP GPU do 140 W z Dynamic Boost RAM do 32 GB DDR5 Dysk do 2 × 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Ekran 16″ OLED, 2560 × 1600, 16:10 Odświeżanie 165 Hz Jasność 500 nitów Kolory 100% DCI-P3, X-Rite Pantone Technologie obrazu Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, TÜV Rheinland Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Kamera do 5 MP, E-Shutter Audio 2 × 2 W Harman Kardon, Nahimic Audio Klawiatura TrueStrike, 1,6 mm, anti-ghosting, opcjonalne 24-strefowe RGB Bateria 80 Wh Ładowanie Super Rapid Charge, USB-C do 140 W Porty Thunderbolt 4, USB-C PD/DP 2.1, HDMI 2.1, 3 × USB-A, RJ45, audio, DC-IN Wymiary 364,38 × 268,06 × 21,69–25,95 mm Waga ok. 2,5 kg Kolor Eclipse Black Cena od 16 do 20 tys w zależności od konkretnej konfiguracji. Sprawdź 16IAX10H w Media Expert.

Ekran OLED: największy powód, żeby go chcieć

Najmocniejszym elementem Legion Pro 5i jest ekran. Dostajemy 16-calowy panel OLED o proporcjach 16:10, rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli, odświeżaniu 165 Hz i jasności 500 nitów. Do tego dochodzi 100% pokrycia DCI-P3, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, certyfikat TÜV Rheinland oraz fabryczna kalibracja X-Rite Pantone.

W praktyce to ekran, który robi różnicę natychmiast. Gry wyglądają bardziej filmowo, czerń jest prawdziwie czarna, kolory są mocne, ale nie plastikowe, a 165 Hz daje płynność, którą czuć nie tylko w dynamicznych shooterach. Bardzo dobre wrażenie robi też format 16:10. Dodatkowa wysokość panelu przydaje się podczas pracy z dokumentami, timeline’em w programie do montażu, przeglądarką i edytorem tekstu.

To laptop gamingowy, ale ekran sprawia, że równie dobrze odnajduje się jako maszyna dla twórcy. Jeśli obrabiasz zdjęcia, montujesz wideo, przygotowujesz materiały do sieci albo po prostu lubisz dobry obraz, OLED jest tu jednym z głównych argumentów za zakupem. Trzeba tylko pamiętać, że matryca OLED ma swoją specyfikę i warto korzystać z ustawień ochrony panelu oraz nie trzymać godzinami statycznych elementów na maksymalnej jasności.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan.

Wydajność: Core Ultra 9 i RTX 5070 Ti robią robotę

Testowana konfiguracja opiera się na procesorze Intel Core Ultra 9 275HX. To jednostka z 24 rdzeniami w układzie 8 Performance + 16 Efficient i 24 wątkami. Rdzenie P rozpędzają się do 5,4 GHz, a rdzenie E do 4,6 GHz. To nie jest procesor do maili i Excela. To układ klasy desktop replacement, który dobrze czuje się w grach, zadaniach kreatywnych, renderingu i mocnym multitaskingu.

Za grafikę odpowiada NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti z 12 GB pamięci GDDR7, magistralą 192-bit i limitem mocy do 140 W z Dynamic Boost. Na papierze to bardzo mocny zestaw, a w praktyce jeden z najważniejszych powodów, dla których Legion Pro 5i ma sens jako laptop na kilka lat. RTX 5070 Ti daje dostęp do DLSS 4, nowoczesnego ray tracingu i funkcji AI, które coraz mocniej wpływają na płynność oraz jakość obrazu.

W grach w natywnej rozdzielczości WQXGA trzeba oczywiście rozsądnie dobierać ustawienia. To nie jest magia. Najbardziej wymagające tytuły z ray tracingiem będą wymagały DLSS i kompromisów, jeśli chcesz utrzymać bardzo wysoką płynność. Ale w realnym scenariuszu gracza, który korzysta z DLSS, wysokich ustawień i panelu 165 Hz, Legion Pro 5i ma bardzo dużo mocy. To laptop nie tylko do e-sportu, ale też do dużych gier AAA.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan.

Lenovo AI Engine+ i Legion Space

Lenovo mocno promuje AI Engine+, czyli system wykorzystujący chip LA3 AI oraz oprogramowanie do zarządzania wydajnością. W skrócie: laptop ma rozpoznawać gry, monitorować liczbę klatek, temperatury i obciążenie, a następnie dostosowywać pracę wentylatorów oraz podział mocy między CPU i GPU. Brzmi jak marketing, ale w takich laptopach jak ten dobre zarządzanie energią i temperaturą naprawdę ma znaczenie.

Centrum dowodzenia jest aplikacja Legion Space. To z niej ustawiamy tryby pracy, zachowanie GPU, profile termiczne, podświetlenie klawiatury, aktualizacje i podstawowe parametry sprzętu. Bardzo przydatne są skróty Fn + Q do zmiany trybu termicznego oraz Fn + R do przełączania odświeżania ekranu między 60 Hz i 165 Hz. To drobiazgi, ale w codziennym używaniu robią różnicę.

Przy zasilaniu z gniazdka najlepiej używać trybu dGPU Only i Performance. Na baterii rozsądniej wrócić do trybu Hybrid, Balanced i 60 Hz. Legion Pro 5i potrafi być bardzo szybki, ale trzeba pozwolić mu pracować w odpowiednim trybie. To nie jest laptop, który daje pełnię możliwości po cichu i na baterii. To sprzęt, który pokazuje charakter po podłączeniu do zasilacza.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan.

Chłodzenie i kultura pracy

System Legion ColdFront: Hyper wykorzystuje dwa wentylatory, miedziane heatpipe’y 3D, duże wloty powietrza od spodu oraz wyrzut gorącego powietrza z tyłu. Lenovo podkreśla też funkcję dual-burn, czyli możliwość jednoczesnego mocnego obciążenia CPU i GPU. To ważne, bo w laptopach gamingowych najczęściej nie chodzi o chwilowy skok wydajności, tylko o stabilność po godzinie grania.

Wydajność chłodzenia jest dobra, ale fizyki nie oszukamy. W trybie Performance laptop potrafi być głośny. To nie jest sprzęt do grania w ciszy obok śpiącej osoby. Wentylatory wchodzą na wysokie obroty, szczególnie przy długim obciążeniu GPU. Dobra wiadomość jest taka, że obudowa nie sprawia wrażenia przegrzewającej się skorupy, a tryb Balanced pozwala obniżyć hałas kosztem części wydajności.

Moim zdaniem to uczciwy kompromis. Jeśli chcesz pełnej mocy RTX 5070 Ti i Core Ultra 9 w 16-calowym laptopie, musisz zaakceptować pracę wentylatorów. Do pracy biurowej, pisania, przeglądania internetu i mniej wymagających zadań tryb cichy lub zbalansowany będzie zdecydowanie przyjemniejszy. Do grania — słuchawki i Performance. Proste.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan.

Klawiatura i touchpad

Klawiatura Legion TrueStrike to jeden z tych elementów, które łatwo przeoczyć w specyfikacji, a trudno zignorować po kilku dniach pracy. Skok klawiszy wynosi 1,6 mm, jest pełny NumPad, duże strzałki, 100% anti-ghosting i opcjonalne 24-strefowe podświetlenie RGB sterowane przez Lenovo Spectrum.

Pisze się na niej bardzo dobrze. W zasadzie zawsze w komputerach Lenovo miałem bardzo pozytywne odczucia z pisania. To ważne, bo Legion Pro 5i nie jest tylko maszyną do grania. Wielu użytkowników będzie na nim pracować, odpowiadać na maile, pisać teksty, kodować, tworzyć prezentacje albo montować materiały. Klawiatura daje wyraźny, sprężysty feedback i nie sprawia wrażenia płytkiej, przypadkowej konstrukcji.

Touchpad jest duży, jednoczęściowy i wystarczająco dobry do codziennej pracy. Gracz i tak podłączy myszkę, ale podczas wyjazdu albo pracy poza biurkiem touchpad nie irytuje. To minimum, którego w laptopie za takie pieniądze trzeba oczekiwać.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan.

Audio, kamera i prywatność

Legion Pro 5i ma system stereo Harman Kardon 2 × 2 W z Nahimic Audio. Brzmienie jest dobre jak na laptop gamingowy, choć cudów nie oczekiwałbym od dwóch małych głośników w obudowie. Do filmów, YouTube’a i rozmów wystarczy. Do grania i muzyki nadal wybrałbym porządne słuchawki.

Kamera może mieć do 5 MP i znajduje się w charakterystycznym wybrzuszeniu nad ekranem, które przy okazji ułatwia otwieranie klapy. Bardzo dobrym dodatkiem jest E-Shutter, czyli elektroniczny wyłącznik kamery. Nie ma fizycznej zasłonki na obiektyw, ale przełącznik odcina zasilanie kamery. Dla kogoś, kto często pracuje na wideorozmowach, to ważny detal.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan.

Porty: jest konkretnie

Zestaw złączy jest mocny i praktyczny. Po lewej stronie znajdziemy USB-C z Power Delivery do 140 W i DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4 40 Gb/s z DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen 2 oraz złącze zasilania. Po prawej są dwa USB-A 3.2 Gen 1, audio combo, RJ45 i przycisk E-Shutter.

Cieszy obecność RJ45, bo w gamingowym laptopie stabilne połączenie przewodowe nadal ma sens. Jest też HDMI 2.1, więc podłączenie monitora lub telewizora nie wymaga kombinowania. Brakuje natomiast czytnika kart SD, co może zaboleć twórców wideo i fotografów. Przy laptopie, który tak dobrze nadaje się do pracy kreatywnej, SD byłoby bardzo mile widziane.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan. Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan.

Bateria i ładowanie

Akumulator ma 80 Wh, a Lenovo dorzuca Super Rapid Charge. Producent deklaruje ładowanie do 30% w 10 minut i do 70% w 30 minut. W praktyce uzyskałem podobne wyniki. Laptop można też ładować przez USB-C z mocą do 140 W, ale tylko w odpowiednim trybie i oczywiście nie po to, by wyciągać pełną gamingową wydajność.

Czas pracy na baterii należy oceniać realistycznie. To laptop gamingowy z mocnym procesorem HX, RTX-em i OLED-em. Nie kupuje się go po to, żeby przez cały dzień pracować z dala od gniazdka. Do pisania, przeglądania internetu i lekkiej pracy w trybie Hybrid da się sensownie funkcjonować, ale granie na baterii nie ma większego sensu. Wydajność spada, a akumulator znika szybko. Tutaj gniazdko nadal jest najlepszym przyjacielem i w praktyce praktycznie cały czas korzystałem właśnie z trybu zasilania z gniazdka.

Cena i opłacalność Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H

Konfiguracje Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 są różne, ale mocna wersja z Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB RAM, dyskiem 1 TB, ekranem OLED i RTX 5070 Ti kosztuje obecnie w Polsce około 20 tys. zł, zależnie od sklepu, systemu operacyjnego i konkretnego oznaczenia modelu. To dużo, ale w świecie laptopów gamingowych z taką grafiką, OLED-em i mocnym chłodzeniem nie jest to cena absurdalna. Sprawdź 16IAX10H w Media Expert.

Najważniejsze pytanie brzmi: czy potrzebujesz RTX 5070 Ti? Jeśli grasz głównie w starsze tytuły, strategie, gry online albo nie przeszkadza Ci obniżanie detali, tańsza wersja z RTX 5070 albo RTX 5060 może być rozsądniejsza. Jeśli jednak chcesz kupić laptopa na dłużej, grasz w nowe tytuły AAA, montujesz wideo, korzystasz z AI i zależy Ci na zapasie mocy, RTX 5070 Ti jest właściwym wyborem.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 16IAX10H. Fot.: Ernest Dragan.

Dla kogo jest Lenovo Legion Pro 5i Gen 10?

To laptop dla gracza, który dorósł do mocnego sprzętu, ale nie chce przesadnego designu. Dla faceta, który po pracy odpala Cyberpunka, Doom, Forzę albo Warzone, ale w ciągu dnia potrzebuje komputera do realnych zadań. Dla twórcy, który chce dobrego OLED-a, mocnego GPU i klawiatury wygodnej do pracy. Dla kogoś, kto chce mieć jeden laptop do biurka, gier, projektów i wyjazdów.

Nie polecałbym go osobie, która szuka ciszy, ultramobilności i całodniowej baterii. Nie jest to MacBook Air. Nie jest to też laptop do pracy w pociągu przez 8 godzin bez ładowarki. Od tego masz Lenovo ThinkPad AI. Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 ma sens wtedy, gdy akceptujesz jego gabaryty i hałas w zamian za wydajność, ekran i uniwersalność.

Co sądzę o Lenovo Legion Pro 5i Gen 10?

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 to bardzo udany laptop dla wymagającego gracza i użytkownika kreatywnego. Największe zalety to świetny ekran OLED 16:10, mocny duet Intel Core Ultra 9 275HX i RTX 5070 Ti, dobra klawiatura, solidny zestaw portów oraz dojrzały, nienachalny design. To laptop, który nie musi krzyczeć, że jest gamingowy. Wystarczy go odpalić.

Największe minusy? Głośna praca w trybie Performance, brak czytnika kart SD, przeciętna mobilność i cena, która wymaga konkretnego uzasadnienia. Ale jeżeli szukasz laptopa do grania i pracy, a nie kolorowej zabawki na biurko, Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 jest jednym z mocniejszych kandydatów w swojej klasie.

To sprzęt dla człowieka, który chce mocy, ale nadal ceni rozsądek. Nie jest najtańszy, nie jest najcichszy i nie jest najbardziej mobilny. Jest za to szybki, elegancki, dobrze wyposażony i gotowy do poważnego grania. A w tej klasie to nadal najważniejsze.