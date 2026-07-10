Gamingowy laptop nie musi dziś wyglądać jak sprzęt zabrany z biurka zawodnika e-sportowego. Coraz częściej ma być mocny, ale też elegancki. Ma działać w grach, ale również wyglądać dobrze w biurze, mieszkaniu, kawiarni albo na spotkaniu z klientem. Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY próbuje właśnie takiej równowagi: daje ekran OLED 240 Hz, kartę NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU, procesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 64 GB RAM i obudowę, która przy maksymalnej grubości 18,9 mm nie wygląda jak klasyczny gamingowy klocek.

To laptop dla każdego, kto chce grać szybko, pracować wygodnie i nie tłumaczyć się z neonowego potwora na stole. Pytanie brzmi, czy za ponad 10 tys. zł dostajemy sprzęt, który faktycznie łączy styl życia, wydajność i sensowną mobilność. Bo w tej cenie nie wystarczy już samo „ma moc”.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Design. Gamingowy, ale bez przesady

Predator Helios Neo 16S AI w czarnej wersji wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać nowoczesny laptop gamingowy dla dorosłego faceta. Jest agresywny, ale nie infantylny. Ma ten charakter, ale nie wchodzi w estetykę plastikowego UFO. Podświetlenie RGB, logo Predator i ostre linie obudowy zdradzają przeznaczenie sprzętu, lecz całość nadal da się postawić na biurku bez poczucia, że przesadziliśmy z klimatem.

Największe wrażenie robi profil. Laptop ma 356,78 × 275,5 mm, poniżej 18,9 mm i waży 2,3 kg. Jak na maszynę z kartą NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU, procesorem HX i ekranem OLED 16 cali to naprawdę sensowny wynik. Nie jest to ultrabook, który wrzucasz do torby i zapominasz o jego istnieniu, ale nie jest też sprzętem, który wymaga osobnego plecaka ekspedycyjnego.

To ważne, bo laptopy gamingowe coraz częściej służą nie tylko do grania w domu. Pracujemy hybrydowo, jeździmy między miastami, montujemy materiały w hotelach, odpalamy gry po spotkaniach i chcemy mieć sprzęt, który nie ogranicza nas do jednego biurka. Predator Helios Neo 16S AI nadal najlepiej czuje się podłączony do zasilacza, ale jego format sprawia, że mobilność nie jest tu tylko pustym hasłem.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Ekran OLED 240 Hz. Największy efekt „wow”

16-calowy ekran OLED WQXGA o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniu 240 Hz to jeden z najmocniejszych argumentów za tym laptopem. Format 16:10 daje więcej pionowej przestrzeni niż klasyczne 16:9, co docenisz nie tylko w grach, ale też podczas pracy z dokumentami, montażem wideo, przeglądarką, timeline’em, arkuszami i edytorami tekstu.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

OLED robi swoje. Czerń jest głęboka, kontrast świetny, kolory nasycone, a obraz po prostu wygląda drożej. Do tego dochodzi pokrycie DCI-P3 100%, typowa jasność 500 nitów i standard True Black HDR 500. To oznacza, że Predator sprawdza się nie tylko jako laptop gamingowy, ale też jako maszyna do treści wizualnych. Zdjęcia, filmy, streaming, gry fabularne i materiały HDR wyglądają tu bardzo dobrze.

W szybkich grach przewagę daje jednak nie sama jakość obrazu, ale połączenie OLED-a i 240 Hz. Ruch jest czytelniejszy, reakcje wydają się szybsze, a celowanie bardziej naturalne. W tytułach takich jak Counter-Strike 2, Valorant czy Fortnite taki ekran nie jest luksusem. Jest narzędziem. Im szybciej widzisz zmianę sytuacji, tym szybciej możesz zareagować.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti. Tu zaczyna się właściwa gra

Oczywiście, nie ma wątpliwości jaki jest najważniejszy element specyfikacji: sercem gamingowym tego laptopa jest NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU z 12 GB GDDR7 i MGP 115 W. To układ z rodziny GeForce RTX™ serii 50, oparty na architekturze NVIDIA Blackwell, który w Predatorze Helios Neo 16S AI odpowiada nie tylko za wysoką liczbę klatek, ale też za technologie realnie wpływające na sposób grania.

Smukła obudowa nie oznacza tu prostego kompromisu. Dzięki technologii NVIDIA Max-Q (Blackwell), czyli inteligentnemu zarządzaniu energią, temperaturą i pracą kluczowych komponentów, NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU może pracować w Predatorze z MGP 115 W w konstrukcji o maksymalnej grubości 18,9 mm. To bardzo ważny argument, bo laptop wygląda smuklej niż klasyczne maszyny desktop replacement, ale nadal ma zapas mocy potrzebny do szybkiego grania.

W praktyce wydajność tego laptopa nie opiera się wyłącznie na surowej sile GPU. Liczy się cały pakiet: DLSS 4.5, Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex, NVIDIA Studio i RTX AI. To właśnie te technologie sprawiają, że Predator Helios Neo 16S AI jest sprzętem nie tylko dla graczy, ale też dla ludzi, którzy w dzień pracują kreatywnie, a wieczorem chcą grać na wysokim poziomie.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Frames Win Games. FPS to dopiero połowa historii

Sama liczba klatek nie wystarczy, jeśli opóźnienia są wysokie. Przewaga w esporcie powstaje z połączenia jednego i drugiego — wysokiego FPS i niskiego latency.

Wysoki FPS wygląda świetnie na wykresie, ale każdy gracz wie, że liczba klatek nie mówi wszystkiego. Możesz mieć bardzo płynny obraz, a mimo to czuć, że reakcja na myszkę jest lekko spóźniona. W strzelankach sieciowych taka różnica potrafi decydować o pojedynku. Nie raz na sto sytuacji, tylko regularnie — przy peekowaniu, szybkim flicku, kontroli recoilu i wejściu na bombsite.

Dlatego hasło Frames Win Games ma sens. W Valorant, Counter-Strike 2 i Fortnite liczy się nie tylko wysoki FPS, ale też niskie opóźnienie systemowe. NVIDIA Reflex ogranicza kolejkę renderowania i pomaga sprawić, żeby akcja myszy szybciej przekładała się na obraz na ekranie. To nie jest funkcja, którą docenia się w menu. To funkcja, którą czuć w grze.

Testy w grach przeprowadziłem na rekomendowanych ustawieniach GeForce. W każdym tytule sprawdzałem scenariusz nastawiony na realną rozgrywkę rankingową: wysoki FPS, czytelny obraz i możliwie niskie opóźnienie systemowe.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

NVIDIA Reflex w Valorant i Counter-Strike 2

Latency PCL w ms — mniej znaczy lepiej

Gra NVIDIA Reflex OFF NVIDIA Reflex ON NVIDIA Reflex ON + Boost Valorant 17,5 ms 14,4 ms 13,8 ms Counter-Strike 2 26,2 ms 21,9 ms 20,1 ms

Włączenie NVIDIA Reflex obniża PC Latency, czyli czas między akcją gracza a reakcją widoczną na ekranie. W Valorant spadek z 17,5 do 13,8 ms oznacza około 20% niższe opóźnienie, a w CS2 zejście z 26,2 do 20,1 ms daje około 20% poprawy responsywności.

Tryb ON + Boost utrzymuje GPU w wyższej gotowości, co w szybkich grach sieciowych pomaga ograniczyć opóźnienia w najbardziej dynamicznych momentach. To szczególnie ważne w Valorant i Counter-Strike 2, gdzie jeden peek może zdecydować o całej rundzie.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Fortnite: natywnie vs DLSS 4

Średni FPS — więcej znaczy lepiej

Tryb Średni FPS Natywnie 42,3 kl./s DLSS 4 Jakość 58,6 kl./s DLSS 4 Zrównoważony 67,2 kl./s DLSS 4 Zrównoważony + Reflex ON + Boost 73,6 kl./s

Największy skok widać po przejściu z renderowania natywnego na DLSS 4. W tym scenariuszu Fortnite przyspiesza z 42,3 do 73,6 kl./s, czyli o około 75%, a połączenie wysokiego FPS z NVIDIA Reflex ON + Boost daje nie tylko płynniejszy obraz, ale też lepsze poczucie kontroli.

Najciekawszy scenariusz dla gracza online to połączenie DLSS 4.5 z NVIDIA Reflex ON + Boost. Dostajemy wtedy nie tylko wyższy FPS, ale też niższe opóźnienie systemowe, czyli dokładnie ten miks, który ma znaczenie w dynamicznych starciach.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

DLSS 4.5 i Multi Frame Generation. AI, które ma sens

W grach single-player często gonimy za jakością obrazu. W e-sporcie gonimy za responsywnością. Predator Helios Neo 16S AI próbuje łączyć oba światy dzięki DLSS 4.5 i Multi Frame Generation.

Najprościej mówiąc, DLSS wykorzystuje AI do zwiększenia płynności i poprawy jakości obrazu. W przypadku DLSS 4.5 ważne są dwa elementy: Dynamic Multi Frame Generation oraz druga generacja modelu Transformer v2. Multi Frame Generation może generować do pięciu dodatkowych klatek na każdą tradycyjnie renderowaną klatkę, co pozwala wyraźnie podnieść płynność w obsługiwanych grach. Z kolei model Transformer v2 poprawia rekonstrukcję obrazu, stabilność szczegółów i jakość finalnej klatki.

W praktyce ma to największy sens na ekranie takim jak ten w Predatorze: OLED 240 Hz aż prosi się o wysoką liczbę klatek. Jeśli gra wspiera DLSS 4.5, laptop może lepiej wykorzystać potencjał panelu, zamiast tylko wyświetlać ładny obraz przy średniej płynności. W Fortnite różnica między natywnym renderowaniem a trybami DLSS jest od razu widoczna w płynności. To nie jest kosmetyka w menu. To technologia, która pozwala zbliżyć się do pełnego wykorzystania szybkiego panelu i jednocześnie zachować obraz, który nadal wygląda dobrze.

Najnowsza dostępna wersja to 4.5, wprowadza DMFG – Dynamic Multi Frame Generation. Można ją włączyć też w Fortnite dzięki funkcji override w NVIDIA App, a w nowszych grach DLSS powinien się już zacząć pojawiać natywnie w wersji 4.5. Klikając tutaj poznacie wskazówki, jak to poprawnie wykonać.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Procesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX. Duży zapas mocy

Drugim filarem specyfikacji jest Intel® Core™ Ultra 9 275HX. To procesor z 24 rdzeniami i 24 wątkami, rozpędzający się do 5,4 GHz. W praktyce oznacza to, że Predator Helios Neo 16S AI nie boi się ciężkiej pracy. Gry, streaming, nagrywanie gameplayu, montaż wideo, obróbka zdjęć, praca z dużymi plikami i wielozadaniowość nie są dla niego problemem.

To ważne, bo wielu użytkowników takich laptopów nie jest już wyłącznie graczami. Dziś ta sama maszyna pracuje rano w Excelu i Premiere Pro, po południu obsługuje spotkanie online, a wieczorem odpala Counter-Strike 2 albo Fortnite. Core Ultra 9 275HX daje duży zapas, szczególnie w połączeniu z 64 GB RAM.

Ten laptop nie jest więc tylko konsolą z klawiaturą. To pełnoprawna stacja robocza w formacie, który da się przenieść. I właśnie w tym miejscu Predator zaczyna być lifestylowo ciekawy: kupujesz sprzęt do grania, ale dostajesz komputer, który spokojnie ogarnie także pracę kreatywną i codzienny biznes.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

NVIDIA Studio i RTX AI. Nie tylko granie

Predator Helios Neo 16S AI ma gamingowy charakter, ale nie warto zamykać go wyłącznie w świecie e-sportu. NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU to również bardzo mocny argument dla twórców contentu, montażystów, streamerów i ludzi, którzy używają laptopa jako mobilnej stacji roboczej.

NVIDIA Studio współpracuje z ponad 100 aplikacjami kreatywnymi, w tym narzędziami takimi jak Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve czy Blender. W praktyce oznacza to szybszy montaż, sprawniejszy rendering, wygodniejszą pracę z efektami i lepsze wykorzystanie GPU w projektach wideo, 3D oraz graficznych.

Do tego dochodzi NVIDIA Broadcast, które potrafi poprawić jakość obrazu i dźwięku podczas streamów, rozmów online i nagrań. Redukcja szumu z mikrofonu, poprawa tła czy funkcje oparte na AI przydają się nie tylko streamerowi, ale też komuś, kto pracuje hybrydowo i często siedzi na wideokonferencjach.

To ważny argument. Ten laptop nie jest wyłącznie maszyną do wieczornego grania. To sprzęt dla każdego, kto w dzień montuje wideo, obrabia zdjęcia, prowadzi spotkania, tworzy materiały, a po pracy odpala Valoranta, CS2 albo Fortnite. Właśnie wtedy cena powyżej 10 tys. zł zaczyna bronić się mocniej, bo kupujesz nie tylko gamingowy sprzęt, ale też narzędzie do pracy.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

64 GB RAM i SSD 1 TB. Tu nie ma biedy

Testowana konfiguracja ma 64 GB DDR5 6400 MHz w układzie 2 × 32 GB oraz 1 TB SSD PCIe Gen4 NVMe. RAM-u jest bardzo dużo. Dla samego grania to więcej niż potrzeba, ale dla użytkownika, który pracuje kreatywnie, montuje, streamuje, korzysta z wielu aplikacji naraz i trzyma w tle pół cyfrowego życia, taki zapas ma sens.

Dysk 1 TB to rozsądna wartość w laptopie gamingowym. Gry potrafią dziś zajmować absurdalne ilości miejsca, a jeśli dołożysz nagrania z gameplayu, projekty wideo i materiały robocze, przestrzeń szybko zaczyna znikać. Przy tej klasie sprzętu dobrze byłoby mieć drugi nośnik, ale już bazowy 1 TB daje sensowny start.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Chłodzenie. AeroBlade i ciekły metal mają co robić

Smukły laptop gamingowy z mocnym GPU i procesorem HX musi mieć dobre chłodzenie. Acer stosuje tu wentylatory 5. generacji AeroBlade 3D Fan oraz ciekły metal jako pastę termoprzewodzącą. To nie są ozdobniki w specyfikacji. Przy takiej mocy każdy stopień i każdy przepływ powietrza ma znaczenie.

W praktyce trzeba zaakceptować jedno: w trybie wysokiej wydajności laptop będzie słyszalny. Nie ma cudów. Jeżeli chcesz wycisnąć z NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU i Intel® Core™ Ultra 9 275HX wysokie FPS-y w wymagających grach, wentylatory muszą pracować. Dobra wiadomość jest taka, że PredatorSense pozwala kontrolować profile pracy i dopasować laptop do scenariusza.

Do pracy biurowej, pisania, przeglądania internetu czy oglądania filmów nie potrzebujesz maksymalnej mocy. Do grania rankingowego — jak najbardziej. I wtedy słuchawki gamingowe są naturalnym partnerem tego laptopa.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

PredatorSense. Centrum dowodzenia

Aplikacja PredatorSense jest miejscem, w którym ustawiasz tryby pracy, kontrolujesz podświetlenie, monitorujesz temperatury i dopasowujesz laptop do swoich potrzeb. W laptopie gamingowym takie oprogramowanie nie jest dodatkiem dla ludzi lubiących suwaki. To realne narzędzie.

Możesz mieć profil spokojniejszy do pracy i mocniejszy do grania. Możesz dostosować RGB, sprawdzić zachowanie wentylatorów i mieć większą kontrolę nad tym, jak laptop korzysta ze swojej mocy. Przy sprzęcie tej klasy to ważne, bo nie zawsze chcesz maksymalnej wydajności. Czasem chcesz ciszy. Czasem dłuższej pracy na baterii. A czasem nie interesuje Cię nic poza tym, żeby w CS2 mieć jak najniższe opóźnienia.

Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense Aplikacja PredatorSense

Klawiatura, porty i codzienne używanie

Predator Helios Neo 16S AI ma czterostrefowe podświetlenie RGB, pełnowymiarowy charakter gamingowej klawiatury i zestaw portów, który pozwala zbudować wygodne stanowisko bez stacji dokującej. W specyfikacji wskazano m.in. Killer Ethernet E3100G 2,5 GbE, Wi-Fi 6E Killer 1675i, Bluetooth 5.4 i Thunderbolt 4.

Złącza są ważne, bo laptop gamingowy często żyje w dwóch światach. W domu wpinasz monitor, mysz, klawiaturę, sieć po kablu i zasilacz. Poza domem korzystasz z Wi-Fi, jednego kabla USB-C, słuchawek i touchpada. Obecność przewodowego LAN-u 2,5 GbE doceni każdy, kto gra online i nie chce, żeby wynik rundy zależał od kaprysu routera.

prawa strona Predator Helios Neo 16S AI Lewa strona laptopa Predator Helios Neo 16S AI. tył Predator Helios Neo 16S AI

W tej klasie sprzętu cieszy też obecność HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, czytnika microSD i klasycznego jacka. To laptop, który nie udaje, że przyszłość to dwa porty i przejściówki w plecaku.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Bateria. Nie po to kupujesz taki sprzęt, ale dobrze, że jest

Akumulator ma 76 Wh, a w zestawie znajduje się zasilacz 230 W. Trzeba powiedzieć jasno: to nie jest laptop kupowany dla całodziennej pracy z dala od gniazdka. Mocna grafika, procesor HX i OLED 240 Hz mają swoje wymagania. Do lekkiej pracy i oglądania treści bateria wystarczy, ale pełna wydajność gamingowa wymaga zasilania.

I nie ma w tym nic dziwnego. Predator Helios Neo 16S AI jest mobilny, ale nie jest ultrabookiem. To raczej przenośna maszyna do grania i pracy, którą możesz zabrać, postawić gdzie trzeba i podłączyć do prądu. W zamian dostajesz wydajność, której nie da się porównać z cienkimi laptopami biurowymi.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Cena. Tanio nie jest, ale konfiguracja tłumaczy kwotę

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY kosztuje ponad 10 tys. zł, więc nie jest laptopem kupowanym impulsywnie. Trzeba wiedzieć, po co bierze się taki sprzęt.

Czy to dużo? Tak. Czy konfiguracja to uzasadnia? W dużej mierze tak. Mamy NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU, OLED 240 Hz, Core Ultra 9, 64 GB RAM, 1 TB SSD, smukłą konstrukcję, mocne chłodzenie i pełny zestaw technologii NVIDIA. To nie jest laptop budżetowy z gamingową naklejką. To sprzęt dla wymagającego użytkownika, który realnie wykorzysta jego możliwości.

Warto też pamiętać o bundlu 007 First Light przy zakupie urządzenia z GeForce RTX serii 50. To nie jest powód, żeby kupić laptop za ponad 10 tys. zł, ale jako dodatkowy bonus dla gracza brzmi bardzo sensownie, zwłaszcza że tytuł ma być dobrym pokazem nowych technologii graficznych.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Dla kogo jest Predator Helios Neo 16S AI?

To laptop dla gracza, który nie traktuje grania wyłącznie rekreacyjnie. Jeśli grasz rankingowo w Valorant, Counter-Strike 2 albo Fortnite i zależy Ci na wysokim FPS, niskim opóźnieniu i ekranie 240 Hz, ten sprzęt ma bardzo dużo sensu. Szczególnie jeśli jednocześnie chcesz mieć maszynę do montażu, streamingu, obróbki zdjęć, pracy z AI i codziennego użytku.

To również laptop dla twórcy contentu gamingowego. 64 GB RAM, RTX z serii 50, NVIDIA Studio, szybki SSD i mocny procesor dają bardzo dobry fundament pod montaż filmów, nagrywanie gameplayu, obróbkę grafiki czy rendering. Klikając tutaj przeniesiesz się na specjalną stronę Media Expert poświęconą modelowi Helios Neo 16S AI.

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Co sądzę o tym modelu?

Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY to laptop, który bardzo dobrze wpisuje się w nowoczesne granie. Nie sprzedaje tylko mocy. Sprzedaje całe doświadczenie: szybki OLED 240 Hz, niskie opóźnienia z NVIDIA Reflex, wysoką wydajność dzięki NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU, wsparcie DLSS 4.5 i Multi Frame Generation, mocny procesor, 64 GB RAM i obudowę, która nie wygląda jak przesadzony sprzęt dla nastolatka.

Największa siła Predatora Helios Neo 16S AI nie polega wyłącznie na tym, że ma mocną kartę graficzną i szybki ekran. Jego przewaga wynika z połączenia kilku elementów: wysokiego FPS, niskiego latency, ekranu OLED 240 Hz, technologii NVIDIA Reflex, DLSS 4.5, Multi Frame Generation i sensownego wykorzystania AI w grach oraz pracy kreatywnej.

To laptop, który najlepiej rozumie gracz rankingowy i twórca contentu. Jeden zobaczy przewagę w niższym opóźnieniu i płynniejszym obrazie. Drugi doceni NVIDIA Studio, RTX AI i zapas mocy do montażu, streamingu czy pracy z grafiką. I właśnie dlatego Predator Helios Neo 16S AI nie jest tylko efektownym laptopem gamingowym. To smukła, nowoczesna maszyna do grania i pracy na wysokim poziomie.

Czy warto? Tak, jeśli naprawdę wykorzystasz jego potencjał. To nie jest laptop „do wszystkiego po trochu”. To laptop do grania, tworzenia i pracy na wysokich obrotach. I właśnie wtedy jego cena zaczyna mieć sens.

Predator Helios Neo 16S AI

Specyfikacja techniczna Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Element Dane Karta graficzna NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU Pamięć GPU 12 GB GDDR7 MGP GPU 115 W Procesor Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX CPU 24C/24T, do 5,4 GHz Ekran 16,0″ WQXGA OLED Rozdzielczość 2560 × 1600 px Odświeżanie 240 Hz Kolory DCI-P3 100% Jasność typowo 500 nitów HDR True Black HDR 500 RAM 64 GB DDR5 6400 MHz Dysk 1 TB SSD PCIe Gen4 NVMe Chłodzenie 5. gen. AeroBlade 3D Fan + ciekły metal Łączność LAN Killer Ethernet E3100G 2,5 GbE Wi-Fi Killer Wi-Fi 6E 1675i Bluetooth 5.4 Porty Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-C, USB-A, RJ-45, microSD, jack 3,5 mm Bateria Li-Ion 76 Wh Zasilacz 230 W Wymiary 356,78 × 275,5 × 18,9 mm Waga 2,3 kg Cena od 7300 zł do 13 500 zł (w zależności od konfiguracji. Ta konkretna około 10 tys zł). Kliknij i zobacz go w Media Expert.

Materiał powstał we współpracy z marką Predator.