Sony RX10 V. Zbliża świat bez zmiany obiektywu

Sony RX10 V to piąta generacja aparatu z superzoomem, który ma zastąpić korpus i kilka osobnych obiektywów. Zintegrowany obiektyw ZEISS oferuje ekwiwalent ogniskowych 24–600 mm oraz światło od F2,4 do F4,0. Aparat dostał także system autofokusa korzystający z rozpoznawania obiektów za pomocą sztucznej inteligencji. Potrafi wykonywać serie z prędkością do 30 klatek na sekundę i nagrywać filmy 4K 120p. W środku znalazł się jednocalowy przetwornik CMOS o rozdzielczości około 20,1 megapiksela oraz procesor BIONZ XR. Sony RX10 V można zamawiać od 9 lipca 2026 roku.

Sony RX10 V

Sony RX10 V ma zoom o zakresie 24–600 mm

Najważniejszym elementem Sony RX10 V jest zintegrowany obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T*. Oferuje on 25-krotny zoom optyczny oraz zakres odpowiadający ogniskowym 24–600 mm w aparacie pełnoklatkowym.

Na krótkim końcu obiektyw pozwala fotografować krajobrazy, architekturę, wnętrza i większe grupy osób. Po przejściu do 600 mm może służyć do fotografowania ptaków, dzikich zwierząt, zawodów sportowych oraz innych odległych obiektów.

Użytkownik nie musi przy tym zmieniać obiektywu ani odsłaniać matrycy. Może przejść od szerokiego kadru do dużego zbliżenia, obracając pierścień lub korzystając z mechanizmu zoomu.

Obiektyw ma zmienną przysłonę F2,4–4,0. Przy szerokim kącie oferuje wartość F2,4, natomiast przy dłuższych ogniskowych maksymalny otwór zmniejsza się do F4,0. Wbudowana stabilizacja optyczna ma pomagać podczas fotografowania z ręki, szczególnie przy dużych zbliżeniach.

Jeden aparat do krajobrazu, sportu i przyrody

Stały obiektyw może być zarówno największą zaletą, jak i ograniczeniem RX10 V. Fotograf nie może wymienić go na jaśniejsze szkło portretowe, obiektyw ultraszerokokątny albo specjalistyczne makro. W zamian otrzymuje jeden zestaw obejmujący bardzo szeroki zakres zastosowań.

Aparat może wykonywać zdjęcia z odległości około 3 cm przy ustawieniu 24 mm. Przy maksymalnej ogniskowej 600 mm minimalna odległość ostrzenia wynosi około 72 cm, co pozwala tworzyć telemakro bez podchodzenia bardzo blisko fotografowanego obiektu.

Takie rozwiązanie może sprawdzić się podczas podróży. Zamiast osobnego obiektywu szerokokątnego, standardowego zoomu i ciężkiego teleobiektywu użytkownik zabiera jeden aparat, który jest od razu gotowy do wykonania zdjęcia.

To także propozycja dla osób, które nie chcą zajmować się dobieraniem systemu optycznego. RX10 V oferuje mniej swobody niż bezlusterkowiec, ale upraszcza przygotowanie sprzętu i eliminuje konieczność zmiany obiektywów w terenie.

Sony RX10 V

Autofokus z AI rozpoznaje ludzi i zwierzęta

Sony RX10 V korzysta z systemu autofokusa wspieranego przez algorytmy rozpoznawania obiektów. Aparat potrafi identyfikować ludzi, zwierzęta, ptaki, owady, samochody, pociągi oraz samoloty.

Dostępny jest również tryb automatyczny, w którym aparat sam określa rodzaj fotografowanego obiektu. System ma rozpoznawać człowieka także wtedy, gdy jest on odwrócony plecami albo jego twarz została częściowo zasłonięta kaskiem czy okularami.

Funkcja Real-time Tracking pozwala wskazać wybrany obiekt na ekranie, a następnie śledzić go podczas ruchu. Fotograf może dzięki temu skoncentrować się na kompozycji, zamiast ciągle przesuwać punkt ostrości.

Ma to szczególne znaczenie podczas fotografowania sportu i przyrody. Ptak, biegnący zawodnik albo samochód wyścigowy mogą szybko przemieszczać się w kadrze, dlatego aparat musi jednocześnie analizować ich położenie, odległość i kierunek ruchu.

Do 30 zdjęć na sekundę bez zaniku podglądu

Sony RX10 V wykonuje obliczenia autofokusa i automatycznej ekspozycji do 60 razy na sekundę. Tryb seryjny osiąga prędkość do 30 klatek na sekundę przy zachowaniu śledzenia AF i AE.

Podczas fotografowania nie występuje zaciemnienie obrazu w wizjerze. Użytkownik może więc obserwować fotografowaną scenę przez cały czas i łatwiej utrzymywać szybko poruszający się obiekt w kadrze.

Maksymalna prędkość jest dostępna przy użyciu migawki elektronicznej. Sony zaznacza też, że w niektórych warunkach rzeczywiste tempo wykonywania zdjęć może być niższe.

Funkcja Continuous Shooting Speed Boost umożliwia zmianę prędkości serii już podczas fotografowania. Można więc korzystać z wolniejszego trybu, a maksymalną szybkość włączyć dopiero wtedy, gdy rozpocznie się najważniejszy fragment akcji.

Sony RX10 V

Jednocalowa matryca i około 20,1 megapiksela

W aparacie zastosowano warstwowy przetwornik CMOS Exmor RS typu 1,0 cala. Jego efektywna rozdzielczość wynosi około 20,1 megapiksela, a za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor BIONZ XR.

Jednocalowa matryca jest mniejsza od przetworników APS-C i pełnoklatkowych stosowanych w wielu bezlusterkowcach. Pozwala jednak zbudować stosunkowo kompaktowy obiektyw o bardzo dużym zakresie ogniskowych.

Większa matryca wymagałaby znacznie większego i cięższego teleobiektywu oferującego odpowiednik 600 mm. RX10 V jest więc kompromisem pomiędzy jakością obrazu, rozmiarem sprzętu i wszechstronnością zoomu.

Sony deklaruje ograniczenie szumu przy średnich i wysokich wartościach ISO oraz naturalne odwzorowanie skóry, zieleni i nieba. Dostępnych jest również 12 ustawień Creative Look, które pozwalają zmienić kolory i kontrast już podczas wykonywania zdjęć.

Sony RX10 V nagrywa filmy 4K 120p

Nowy aparat może nagrywać obraz 4K z prędkością do 120 klatek na sekundę. Materiał może posłużyć do tworzenia płynnych ujęć w zwolnionym tempie, choć nagrywanie w tym trybie powoduje niewielkie zwężenie pola widzenia.

Tryb S&Q pozwala uzyskać nawet pięciokrotne spowolnienie obrazu 4K. Wymaga to jednak dalszej obróbki materiału, a w trybie S&Q aparat nie rejestruje dźwięku.

Do nagrywania z ręki przygotowano aktywny tryb stabilizacji. Funkcja automatycznego kadrowania wykorzystuje rozpoznawanie obiektów i może samoczynnie utrzymywać osobę w odpowiednim miejscu kadru.

Twórcy wideo dostają także profile S-Cinetone i S-Log3. Aparat pozwala zaimportować do 16 własnych tablic LUT, aby już podczas rejestrowania materiału zobaczyć podgląd planowanej kolorystyki.

Cyfrowy interfejs audio w stopce Multi Interface Shoe umożliwia współpracę z kompatybilnymi mikrofonami Sony. Po podłączeniu aparatu do komputera przez USB-C możliwe jest również prowadzenie transmisji na żywo w jakości 4K 30p.

Sony RX10 V

Większy wizjer i ekran o wyższej rozdzielczości

Sony RX10 V ma elektroniczny wizjer OLED Quad-VGA o przekątnej 0,5 cala. Jego rozdzielczość wynosi około 3,68 mln punktów, a powiększenie około 0,78×.

Większy wizjer ma ułatwiać obserwowanie szczegółów i śledzenie obiektów w ruchu. Jest to szczególnie ważne przy fotografowaniu na maksymalnej ogniskowej, gdy nawet niewielki ruch aparatu może utrudnić utrzymanie celu w kadrze.

Z tyłu znalazł się 3-calowy ekran LCD o rozdzielczości około 1,62 mln punktów. Układ przycisków i kształt uchwytu nawiązują do aparatów Sony z rodziny Alpha.

Korpus został zabezpieczony przed pyłem i wilgocią, choć producent nie gwarantuje całkowitej odporności. Aparat może więc lepiej poradzić sobie podczas pracy w terenie, ale nadal wymaga ostrożności podczas deszczu i w bardzo zapylonym otoczeniu.

Akumulator wystarcza na około 630 zdjęć

RX10 V korzysta z akumulatora NP-FZ100, znanego z wielu bezlusterkowców Sony. Według deklaracji producenta akumulator wystarcza na wykonanie około 630 zdjęć przy korzystaniu z ekranu LCD.

Przy fotografowaniu z użyciem wizjera wynik wynosi około 570 zdjęć. W porównaniu z RX10 IV czas działania wzrósł o około 50 procent.

W praktyce liczba zdjęć będzie zależała od sposobu korzystania z aparatu. Serie, ciągłe śledzenie autofokusa, częste przeglądanie zdjęć, nagrywanie filmów i bezprzewodowe przesyłanie materiałów mogą szybciej zużywać energię.

Sony RX10 V

Dla kogo powstał Sony RX10 V?

Sony RX10 V może zainteresować osoby, które chcą fotografować różne sceny i motywy, ale nie planują budowania rozbudowanego zestawu z wymienną optyką. Jeden aparat może obsłużyć rodzinne wyjazdy, fotografię miejską, krajobrazy, sport i dziką przyrodę.

Duży zakres zoomu przyda się także fotografom podróżniczym. Nie trzeba zabierać kilku obiektywów ani zmieniać ich w pyle, na plaży albo podczas deszczu.

Trzeba jednak pamiętać o kompromisie wynikającym z zastosowania jednocalowej matrycy. Aparaty z większymi przetwornikami mogą zapewniać lepszą jakość przy bardzo słabym świetle i większą kontrolę nad głębią ostrości.

RX10 V odpowiada na inne potrzeby. Ma być kompletnym narzędziem dla osoby, która bardziej ceni zakres ogniskowych, szybkość i wygodę niż możliwość ciągłej wymiany obiektywów.

Przy okazji zobacz również inne nasze artykuły w kategorii gadżety i peryferia.