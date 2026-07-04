Shokz OpenFit Pro. Słyszysz muzykę, miasto i własne myśli

Słuchawki bezprzewodowe przez lata szły w jedną stronę: mocniejsze ANC, głębsze odcięcie od świata i coraz szczelniejsze konstrukcje wpychane do ucha. Shokz od dawna gra inaczej, bo stawia na słuchawki open-ear, które pozwalają słuchać muzyki, rozmawiać i jednocześnie zachować kontakt z otoczeniem.

Shokz OpenFit Pro

Teraz do sprzedaży w Polsce trafiły Shokz OpenFit Pro, czyli flagowy model marki z otwartą konstrukcją. To pierwsze słuchawki Shokz z redukcją hałasu Open-Ear, a do tego dochodzą Dolby Atmos, Shokz SuperBoost, trzy mikrofony z AI i do 50 godzin pracy z etui. Cena wynosi 1049 zł, więc mówimy już o segmencie premium, a nie o prostych słuchawkach do biegania. Najważniejsze jest jednak to, że Shokz OpenFit Pro nie próbują być wyłącznie słuchawkami dla biegaczy czy rowerzystów. To model, który ma działać równie dobrze w pracy, w mieście, w podróży i podczas treningu.

Shokz OpenFit Pro już w sprzedaży w Polsce

Shokz OpenFit Pro trafiły do sprzedaży w Polsce jako najnowsze flagowe słuchawki bezprzewodowe marki. Model bazuje na otwartej konstrukcji, czyli nie zatyka kanału słuchowego. Dzięki temu użytkownik może słuchać muzyki, podcastów, prowadzić rozmowy i jednocześnie zachować świadomość otoczenia.

To podejście od lat kojarzy się ze Shokz, szczególnie wśród biegaczy, rowerzystów, triathlonistów i osób aktywnych. Open-ear jest wygodne wtedy, gdy nie chcesz całkowicie odcinać się od świata. Słyszysz samochód, rowerzystę, osobę obok, komunikat na dworcu albo trenera na sali.

Nowe Shokz OpenFit Pro próbują jednak wyjść poza sam sport. Marka pozycjonuje je także jako słuchawki do pracy, home office, podróży, kawiarni i codziennego korzystania w mieście. To ważna zmiana, bo open-ear przestaje być wyłącznie niszą dla aktywnych, a zaczyna wchodzić do segmentu bardziej lifestyle’owego i biznesowego.

Shokz OpenFit Pro

Open-ear, ale z redukcją hałasu

Najciekawszą nowością jest redukcja hałasu Open-Ear. Shokz OpenFit Pro są pierwszymi słuchawkami tej marki wyposażonymi w takie rozwiązanie. Brzmi to trochę paradoksalnie, bo otwarta konstrukcja z definicji nie izoluje tak jak klasyczne dokanałówki. Shokz próbuje jednak znaleźć środek między skupieniem a kontaktem z otoczeniem.

Za redukcję hałasu odpowiada system trzech mikrofonów oraz algorytm dopasowujący działanie do ucha użytkownika. Słuchawki analizują hałas zewnętrzny i dźwięki docierające do ucha, a następnie dostosowują pracę w czasie rzeczywistym. Poziom redukcji można regulować w aplikacji Shokz.

To może być przydatne w różnych scenariuszach. W biurze chodzi o ograniczenie rozmów i szumu tła. W kawiarni o spokojniejszą rozmowę online. Na siłowni o przycięcie hałasu sprzętu i muzyki z sali. Na treningu o zachowanie bezpieczeństwa, ale bez konieczności słuchania wszystkiego z pełną intensywnością.

Shokz OpenFit Pro

Shokz OpenFit Pro nie zamykają cię w bańce

Klasyczne ANC ma swoje zalety, ale nie zawsze jest idealne. W metrze, samolocie czy głośnym biurze potrafi uratować dzień. Problem zaczyna się wtedy, gdy całkowite wyciszenie odcina też rzeczy, które naprawdę trzeba słyszeć. Ruch uliczny, dzwonek do drzwi, dziecko w drugim pokoju, kolegę z pracy albo osobę jadącą za tobą na rowerze.

Shokz OpenFit Pro próbują grać inną kartą. Nie udają słuchawek, które mają zbudować pełną ścianę między użytkownikiem a światem. Mają raczej ograniczać część rozproszeń i jednocześnie zostawić poczucie kontroli nad otoczeniem.

To właśnie może być największa przewaga open-ear. Słuchawki nie muszą być sprzętem tylko do „ucieczki” od rzeczywistości. Mogą być narzędziem do funkcjonowania w niej wygodniej. Dla osób, które dużo chodzą po mieście, ćwiczą na zewnątrz albo pracują w miejscach, gdzie trzeba reagować na otoczenie, taki kompromis może być ważniejszy niż najmocniejsze ANC.

Shokz OpenFit Pro

Brzmienie: Shokz SuperBoost, OpenSound i Dolby Atmos

Open-ear ma jedną oczywistą trudność: dźwięk nie trafia do zamkniętego kanału słuchowego tak jak w słuchawkach dokanałowych. Dlatego Shokz musiał mocno popracować nad brzmieniem. OpenFit Pro korzystają z technologii Shokz SuperBoost, zsynchronizowanego przetwornika z podwójną membraną i systemu Shokz OpenSound.

Cel jest prosty: lepsza szczegółowość, czystsze wysokie tony, głębszy bas i niższy poziom zniekształceń. W słuchawkach open-ear bas bywa trudniejszy do uzyskania, więc właśnie tu będzie widać, czy flagowy model faktycznie robi różnicę względem prostszych konstrukcji.

Shokz OpenFit Pro są też zoptymalizowane pod Dolby Atmos i śledzenie ruchu głowy. To ma zwiększać wrażenie przestrzenności podczas słuchania muzyki, oglądania filmów i korzystania z multimediów. Użytkownik dostaje również pięć gotowych i dwa konfigurowalne profile korektora dźwięku w aplikacji.

Shokz OpenFit Pro

Słuchawki do pracy, laptopa i telefonu

Shokz OpenFit Pro mają być nie tylko sprzętem do muzyki. W pracy liczą się rozmowy, spotkania online i szybkie przełączanie między urządzeniami. Tutaj pojawia się system trzech mikrofonów z rozpoznawaniem głosu AI, który ma poprawiać jakość rozmów i redukować szumy tła.

W praktyce oznacza to, że słuchawki mają sprawdzić się podczas wideokonferencji, rozmów telefonicznych i pracy w miejscach, gdzie nie zawsze jest idealna cisza. Open-ear ma tu dodatkową zaletę: łatwiej rozmawiać z kimś obok bez wyjmowania słuchawek z uszu.

Jest też parowanie wielopunktowe. Shokz OpenFit Pro mogą być połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie, na przykład laptopem i smartfonem. To bardzo wygodne w codziennym rytmie pracy. Możesz siedzieć na spotkaniu przy komputerze, a potem odebrać połączenie z telefonu bez przepinania słuchawek.

Shokz OpenFit Pro

Na trening bez odcinania od otoczenia

Sport nadal jest naturalnym środowiskiem dla Shokz. OpenFit Pro mają elastyczne pałąki na uszy wykonane ze stopu niklu i tytanu oraz wykończone miękkim silikonem. Każda słuchawka waży 12,3 g, więc konstrukcja ma być stabilna, ale nie męczyć przy dłuższym noszeniu.

Słuchawki mają klasę odporności IP55, co oznacza odporność na pot i zachlapania. To wystarczy do treningu, biegania, siłowni czy jazdy na rowerze, choć oczywiście nie robi z nich sprzętu do pływania. Najważniejsza pozostaje jednak świadomość otoczenia.

Podczas biegu albo jazdy rowerem słuchanie świata dookoła to nie fanaberia, tylko kwestia bezpieczeństwa. Shokz OpenFit Pro pozwalają mieć muzykę lub podcast, ale bez pełnego odcięcia od ruchu ulicznego, sygnałów ostrzegawczych i ludzi wokół. Dla aktywnych użytkowników to może być mocniejszy argument niż sama jakość dźwięku.

Shokz OpenFit Pro

Bateria do 50 godzin z etui

W codziennym użyciu bateria ma ogromne znaczenie, bo słuchawki coraz częściej nosimy przez większość dnia. Shokz OpenFit Pro oferują do 12 godzin słuchania na jednym ładowaniu przy wyłączonej redukcji hałasu. Z etui ładującym czas pracy rośnie do 50 godzin.

Shokz OpenFit Pro

Przy włączonej redukcji hałasu czas pracy jest krótszy: do 6 godzin na jednym ładowaniu i do 24 godzin łącznie z etui. To nadal wynik wystarczający na dzień pracy, trening i powrót do domu, ale pokazuje też, że funkcja redukcji hałasu wyraźnie obciąża baterię.

Jest szybkie ładowanie. Po 10 minutach w etui słuchawki mają zapewnić do 4 godzin pracy. Etui obsługuje też ładowanie bezprzewodowe, co w tej półce cenowej jest mile widziane. Do tego dochodzi Bluetooth 6.1, czyli kolejny element pokazujący, że Shokz OpenFit Pro celują w segment premium.

Shokz OpenFit Pro

Cena i dostępność Shokz OpenFit Pro

Shokz OpenFit Pro są dostępne w Polsce w dwóch kolorach: czarnym i białym. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1049 zł. Słuchawki można kupić na oficjalnej stronie marki oraz w sklepach partnerskich.

Słuchawki Shokz OpenFit Pro w Media Expert.

Ciekawym dodatkiem są stacje odsłuchowe w wybranych lokalizacjach w Polsce. To akurat ma znaczenie, bo słuchawki open-ear warto sprawdzić samemu. Dla jednych taka konstrukcja będzie idealna, dla innych zbyt mało izolująca. Możliwość przetestowania przed zakupem może więc ułatwić decyzję.

Shokz OpenFit Pro

1049 zł to już poziom, na którym użytkownik ma prawo oczekiwać nie tylko wygody, ale też dopracowanego dźwięku, stabilnej aplikacji, dobrych rozmów, sensownej baterii i solidnego wykonania. Shokz OpenFit Pro nie walczą więc ceną. Walczą innym podejściem do słuchania.

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