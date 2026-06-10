Logitech Mobi Fold to pierwsza składana mysz w ofercie Logitech, stworzona z myślą o osobach pracujących w podróży, kawiarni, hotelu, pociągu czy lotniskowym saloniku. Urządzenie po złożeniu ma zaledwie 21 mm wysokości i 66 mm głębokości, waży 79 g, a po rozłożeniu automatycznie się włącza. Mysz oferuje sensor 4K DPI, adaptacyjne przewijanie dotykowe, ciche kliknięcia, Bluetooth, przełączanie między trzema urządzeniami i szybkie ładowanie: minuta przy kablu daje do 22 godzin pracy. Logitech Mobi Fold trafi do sprzedaży w czerwcu 2026 roku w cenie 349 zł, a wersja Mobi Fold for Business będzie kosztować 399 zł.

Logitech Mobi Fold

Logitech Mobi Fold to mysz dla tych, którzy pracują wszędzie

Praca przy biurku coraz częściej jest tylko jednym z wielu scenariuszy. Laptop trafia do kawiarni, hotelowego lobby, pociągu, samolotu, sali konferencyjnej i na mały stolik między spotkaniami. Problem w tym, że klasyczna mysz nie zawsze pasuje do takiego stylu pracy.

Logitech Mobi Fold ma być odpowiedzią na tę lukę. To ultraprzenośna, składana mysz, która po złożeniu łatwo mieści się w kieszeni lub torbie, a po rozłożeniu zamienia się w pełnoprawne narzędzie do pracy.

Najważniejszy pomysł jest prosty: użytkownik nie ma wybierać między wygodą myszy a mobilnością touchpada. Ma mieć jedno i drugie.

Logitech Mobi Fold

Składa się prawie do połowy rozmiaru

Największą nowością jest oczywiście konstrukcja. Logitech Mobi Fold po rozłożeniu ma 33 mm wysokości, 122 mm głębokości i 57 mm szerokości. Po złożeniu wysokość spada do 21 mm, a głębokość do 66 mm.

To oznacza, że urządzenie można łatwo wrzucić do kieszeni, małej przegródki w plecaku albo torby z laptopem. Mysz waży 79 g, więc nie powinna być odczuwalnym obciążeniem podczas codziennych dojazdów i podróży.

Mechanizm składania pełni też funkcję włącznika. Wystarczy rozłożyć Mobi Fold, żeby automatycznie ją uruchomić, i złożyć, żeby ją wyłączyć.

Logitech Mobi Fold

Mysz zamiast touchpada, ale bez dużego bagażu

Logitech zwraca uwagę na ciekawy problem. Aż 72 proc. profesjonalistów posiada mysz, ale tylko 26 proc. używa jej w miejscach publicznych. Powód jest prosty: klasyczna mysz bywa za duża, niewygodna do przenoszenia i mało praktyczna poza biurkiem.

W efekcie wiele osób pracuje na gładziku laptopa, nawet jeśli wcale tego nie lubi. Mobi Fold ma wypełnić tę lukę w mobilnej produktywności.

Według Logitech składana mysz redukuje napięcie mięśni o 22 proc. w porównaniu z gładzikiem laptopa. To ważne dla osób, które często edytują dokumenty, pracują w arkuszach, przygotowują prezentacje albo wykonują precyzyjne zadania na małym stoliku.

Logitech Mobi Fold

Adaptacyjne przewijanie i sensor 4K DPI

Logitech Mobi Fold oferuje adaptacyjne przewijanie dotykowe. System Adaptive Touch Scrolling pozwala przełączać się między dokładnym przewijaniem linia po linii a szybką nawigacją po długich dokumentach.

Do tego dochodzi sensor 4K DPI, który ma zapewniać precyzyjne śledzenie kursora. W aplikacji Logi Options+ można personalizować dwa przyciski na panelu dotykowym oraz regulować szybkość przewijania i kursora.

Dla zaawansowanych użytkowników oznacza to możliwość przypisania skrótów, takich jak szybkie przełączanie programów albo wykonywanie zrzutów ekranu. Mała mysz nie ma więc być tylko awaryjnym dodatkiem do laptopa, ale narzędziem realnie dopasowanym do pracy.

Logitech Mobi Fold

Bluetooth i przełączanie między trzema urządzeniami

Logitech Mobi Fold łączy się przez Bluetooth i pozwala przełączać się między maksymalnie trzema urządzeniami dzięki Easy-Switch. To przydatne dla osób, które pracują jednocześnie na laptopie, tablecie i drugim komputerze.

Mysz współpracuje z Windows, macOS, ChromeOS, Androidem, iPadOS i Linuksem. Jest też kompatybilna z odbiornikiem Logi Bolt USB-C, choć w wersji konsumenckiej odbiornik nie jest dołączony do zestawu.

Dla użytkowników Google ważna może być obsługa Fast Pair. Logitech podkreśla, że Mobi Fold to pierwsze urządzenie wejściowe tej marki z certyfikatem Fast Pair, ułatwiającym szybkie parowanie z kompatybilnymi urządzeniami.

Logitech Mobi Fold

Minuta ładowania daje do 22 godzin pracy

Mobilne akcesorium musi być gotowe wtedy, gdy jest potrzebne. Logitech Mobi Fold ma działać do miesiąca po pełnym naładowaniu. Jeśli bateria rozładuje się w złym momencie, minuta szybkiego ładowania zapewnia do 22 godzin pracy.

To bardzo praktyczne w podróży. Mysz można podłączyć na chwilę przed spotkaniem, prezentacją albo pracą w kawiarni i nie martwić się o energię przez resztę dnia.

Ciche kliknięcia mają dodatkowo ograniczać rozpraszanie otoczenia. To ważne w miejscach publicznych i współdzielonych przestrzeniach, gdzie głośna mysz potrafi irytować wszystkich dookoła.

Logitech Mobi Fold

Odporność na podróże i zawias na 15 lat

Logitech Mobi Fold została zaprojektowana z myślą o trudach codziennego przenoszenia. Obudowa ma być odporna na upadki i kurz, a zawiasy oceniono na 15 lat codziennego użytkowania.

W materiałach pojawia się też informacja o testach obejmujących 50 000 złożeń i rozłożeń w kontrolowanych warunkach. W praktyce ma to uspokoić tych, którzy patrzą na składaną konstrukcję i od razu pytają: „czy to się nie zepsuje?”.

Ciekawostką jest wbudowany model AI, który ma zapobiegać niezamierzonym kliknięciom podczas składania myszy.

Logitech Mobi Fold

Logitech Mobi Fold for Business dla firm

Obok wersji konsumenckiej pojawia się także Logitech Mobi Fold for Business. Ten wariant kosztuje 399 zł i został przygotowany z myślą o środowiskach korporacyjnych.

Najważniejsze różnice to dołączony odbiornik Logi Bolt USB-C, bezpieczne i niezawodne połączenie bezprzewodowe, certyfikat Works With Chromebook oraz wsparcie dla Logitech Sync. Dzięki temu działy IT mogą centralnie monitorować status urządzeń i dbać o ich gotowość do pracy.

Wersja biznesowa korzysta też z aplikacji Logi Tune, która pozwala personalizować przyciski, ustawienia przewijania oraz sprawdzać poziom naładowania baterii.

Mniejszy ślad węglowy i trzy kolory

Logitech Mobi Fold będzie dostępna w kolorze białym i grafitowym, a na stronie Logitech także w kolorze liliowym. Producent zwraca uwagę na wykorzystanie materiałów z recyklingu.

Mysz korzysta z magnesów zawierających 100 proc. metali ziem rzadkich z recyklingu poużytkowego. Części plastikowe zawierają certyfikowane tworzywo z recyklingu: 36 proc. w wersji grafitowej oraz 29 proc. w wersjach białej i liliowej.

Opakowanie ma certyfikat FSC. W przypadku wersji Mobi Fold for Business producent podkreśla też wymienną baterię.

Logitech Mobi Fold

Dla kogo jest Logitech Mobi Fold?

Logitech Mobi Fold jest dla osób, które często pracują poza stałym biurkiem. Sprawdzi się u konsultantów, menedżerów, freelancerów, osób często podróżujących służbowo, studentów, wykładowców i wszystkich, którzy mają laptopa zawsze pod ręką.

Największy sens ma tam, gdzie zwykła mysz jest wygodna, ale zbyt kłopotliwa w transporcie. Mobi Fold można wyjąć z kieszeni, rozłożyć i od razu pracować wygodniej niż na touchpadzie.

To nie jest mysz gamingowa ani klasyczny model biurkowy. To akcesorium do mobilnej produktywności, które ma być zawsze pod ręką.

Logitech Mobi Fold

Logitech Mobi Fold pokazuje, że nawet mysz można wymyślić od nowa

Mysz komputerowa wydaje się produktem, w którym trudno już o coś naprawdę nowego. Logitech Mobi Fold pokazuje jednak, że zmiana formy może mieć sens, jeśli odpowiada na konkretny problem.

Tu problemem jest praca w ruchu. Ludzie chcą używać myszy, ale nie zawsze chcą ją nosić. Składana konstrukcja, automatyczne włączanie, szybkie ładowanie, ciche kliknięcia i obsługa trzech urządzeń tworzą sprzęt, który pasuje do nowego sposobu pracy.

Cena 349 zł nie jest niska jak na mobilną mysz, ale Logitech Mobi Fold nie próbuje być najtańszym dodatkiem do laptopa. To bardziej kieszonkowe narzędzie dla tych, którzy chcą zachować wygodę pracy także poza biurem.

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