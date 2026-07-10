Shokz OpenDots 2 i Air. Słuchawki bez odcinania od świata.

Shokz OpenDots 2 i OpenDots Air to nowe słuchawki, które nie wchodzą do kanału słuchowego, lecz trzymają się ucha za pomocą niewielkiego klipsa. Taka konstrukcja ma pozwalać na słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów bez całkowitego odcinania się od otoczenia. Droższe OpenDots 2 oferują do 10 godzin działania na jednym ładowaniu, Dolby Audio, ładowanie bezprzewodowe oraz bardziej rozbudowany zestaw mikrofonów. Tańsze OpenDots Air są minimalnie lżejsze i kosztują o 250 zł mniej. Oba modele obsługują połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie i automatycznie rozpoznają, na którym uchu zostały założone. Ceny wynoszą odpowiednio 849 zł i 599 zł.

Shokz OpenDots 2

Klips zamiast słuchawki wciśniętej do ucha

OpenDots 2 i OpenDots Air wykorzystują konstrukcję typu clip-on. Każda słuchawka składa się z dwóch niewielkich części połączonych elastycznym elementem, który obejmuje małżowinę uszną.

Kanał słuchowy pozostaje otwarty, dlatego użytkownik nadal może usłyszeć współpracownika, sygnał nadjeżdżającego samochodu albo komunikat na dworcu. To przeciwieństwo modeli dokanałowych z aktywną redukcją hałasu, których zadaniem jest możliwie skuteczne odizolowanie słuchacza.

OpenDots Air

Nie oznacza to jednak, że otwarta konstrukcja zawsze będzie lepsza. W głośnym autobusie lub pociągu dźwięki otoczenia mogą przeszkadzać w słuchaniu. Takie modele są skierowane przede wszystkim do osób, które stawiają na wygodę i świadomość sytuacji wokół siebie.

Shokz OpenDots 2 są bardziej rozbudowanym modelem

Każda słuchawka OpenDots 2 waży 6,4 g. Za utrzymanie jej na uchu odpowiada konstrukcja JointArc z elastyczną płytką wykonaną ze stopu niklu i tytanu. Miękkie silikonowe elementy znajdują się w miejscach styku ze skórą.

Shokz OpenDots 2

Słuchawki wykorzystują technologie Bassphere 2.0 i MirrorPitch oraz ulepszone Dolby Audio. MirrorPitch ma kierować dźwięk w stronę ucha pod odpowiednim kątem, natomiast Bassphere odpowiada za wzmocnienie niskich tonów w niewielkiej obudowie.

Shokz OpenDots 2

W otwartych słuchawkach uzyskanie mocnego basu jest trudniejsze niż w modelach dokanałowych, ponieważ dźwięk nie trafia do szczelnie zamkniętego kanału. Shokz próbuje ograniczać tę różnicę za pomocą konstrukcji przetwornika i cyfrowego przetwarzania sygnału.

Shokz OpenDots 2

Technologia DirectPitch ma z kolei zmniejszać ilość dźwięku słyszanego przez osoby znajdujące się obok. Nie wyeliminuje wycieku całkowicie, ale powinna poprawić dyskrecję podczas słuchania w biurze lub komunikacji miejskiej.

Trzy mikrofony mają pomóc podczas rozmów

OpenDots 2 mają dwa mikrofony wykorzystujące przewodnictwo powietrzne oraz dodatkowy mikrofon oparty na przewodnictwie kostnym. Całość współpracuje z systemem redukcji hałasu wspieranym przez algorytmy AI.

Takie rozwiązanie ma lepiej oddzielać głos użytkownika od dźwięków ulicy, biura lub siłowni. Mikrofon przewodnictwa kostnego rejestruje drgania powstające podczas mówienia, dzięki czemu może wspierać tradycyjne mikrofony w trudniejszych warunkach.

Shokz OpenDots 2

Nie jest to aktywna redukcja hałasu dla osoby słuchającej muzyki. System działa przede wszystkim podczas rozmów i ma sprawić, że rozmówca po drugiej stronie będzie lepiej słyszał głos użytkownika.

Do 40 godzin pracy z etui

OpenDots 2 działają do 10 godzin na jednym ładowaniu. Etui zwiększa łączny czas pracy do 40 godzin.

Pięć minut szybkiego ładowania ma zapewniać kolejne dwie godziny odtwarzania. Etui obsługuje również ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi, więc można położyć je na tej samej ładowarce, której używa się do smartfona.

Słuchawki obsługują połączenie wielopunktowe. Użytkownik może jednocześnie sparować je na przykład z telefonem i laptopem, a następnie przechodzić między muzyką, połączeniem telefonicznym i spotkaniem internetowym.

Shokz OpenDots 2

Dynamiczne wykrywanie ucha sprawia, że lewa i prawa słuchawka mogą być używane zamiennie. System automatycznie dostosowuje kanały dźwięku do sposobu założenia urządzeń.

OpenDots 2 mają klasę odporności IP57, a etui IP54. Oznacza to ochronę przed pyłem, potem i zachlapaniem, dzięki czemu słuchawki mogą być używane również podczas ćwiczeń.

Shokz OpenDots Air są tańsze i odrobinę lżejsze

OpenDots Air ważą 6,3 g na słuchawkę, czyli o 0,1 g mniej niż OpenDots 2. Różnica jest niemal niemożliwa do odczucia, ale tańszy model ma prostszą specyfikację.

Słuchawki wykorzystują technologię Bassphere oraz DirectPitch, ale nie mają MirrorPitch ani ulepszonego Dolby Audio. Zrezygnowano także z mikrofonu wykorzystującego przewodnictwo kostne.

OpenDots Air

Do rozmów służą dwa mikrofony przewodnictwa powietrznego ze wspieraną przez AI redukcją hałasu. Pozostały natomiast parowanie wielopunktowe, dynamiczne wykrywanie ucha i możliwość zamiennego używania lewej oraz prawej słuchawki.

OpenDots Air działają do 9 godzin na jednym ładowaniu i do 36 godzin z etui. Dziesięć minut ładowania pozwala uzyskać do dwóch godzin słuchania. Etui nie obsługuje ładowania bezprzewodowego.

OpenDots Air

Odporność słuchawek określono na poziomie IP55. Powinny więc poradzić sobie z potem i deszczem, ale mają słabszą ochronę niż OpenDots 2.

Różnica w cenie wynosi 250 zł

Shokz OpenDots 2 kosztują 849 zł i są dostępne w perłowej bieli, szarości oraz czerni. OpenDots Air wyceniono na 599 zł, a dostępne kolory to czerń i Daybreak Purple.

Shokz OpenDots 2 Shokz OpenDots 2 Shokz OpenDots 2

Różnica wynosi 250 zł. W zamian droższy model zapewnia o godzinę dłuższe działanie bez etui, o cztery godziny dłuższy łączny czas pracy, szybsze ładowanie, obsługę Qi oraz bardziej rozbudowany system dźwięku i mikrofonów.

OpenDots Air OpenDots Air

OpenDots Air nie są jednak wyłącznie mocno okrojoną wersją. Nadal oferują parowanie z dwoma urządzeniami, otwartą konstrukcję, wykrywanie ucha, szybkie ładowanie oraz ochronę przed potem i zachlapaniem.

Który model wybrać?

OpenDots 2 będą lepszym wyborem dla osoby, która często prowadzi rozmowy w ruchu, używa słuchawek przez cały dzień i chce ładować etui bezprzewodowo. Dodatkowy mikrofon, Dolby Audio oraz szybsze uzupełnianie energii mogą uzasadniać dopłatę.

Shokz OpenDots 2 w Media Expert.

OpenDots Air są ciekawsze dla kogoś, kto przede wszystkim szuka lekkich słuchawek open-ear do spacerów, pracy i codziennych dojazdów. Zachowują najważniejszą cechę droższego modelu, czyli wygodną konstrukcję z klipsem, a kosztują wyraźnie mniej.

Shokz OpenDots Air w Media Expert.

OpenDots Air

W obu przypadkach trzeba zaakceptować charakter otwartego audio. Słuchawki nie odcinają od otoczenia, co jest ich największą zaletą, ale w bardzo głośnych miejscach może jednocześnie okazać się ograniczeniem.

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