Kamery eufy. Wyjeżdżasz, a one zostają na straży

Kamery eufy mają pozwolić właścicielom domów i mieszkań spokojniej wyjechać na wakacje, bez pozostawiania posesji całkowicie bez kontroli. W letniej ofercie znalazł się rozbudowany zestaw eufyCam E40 z trzema kamerami oraz pojedyncza eufyCam C35 Solo. Pierwsza propozycja została przygotowana z myślą o większych posesjach, druga może sprawdzić się w mieszkaniu, na balkonie albo jako uzupełnienie istniejącego monitoringu. Urządzenia oferują kolorowy podgląd po zmroku, lokalne zapisywanie nagrań i wykrywanie ludzi, pojazdów oraz zwierząt. Ważnym elementem jest brak obowiązkowego abonamentu za przechowywanie materiałów w chmurze. Ceny zaczynają się od 449 zł, natomiast zestaw z trzema kamerami i centralą kosztuje 1699 zł.

Kamery eufy

Kamery eufy mają pilnować domu podczas wyjazdu

Lipiec i sierpień to okres, w którym wiele mieszkań i domów pozostaje pustych przez dłuższy czas. Tradycyjny alarm może zareagować na próbę wejścia, ale kamera daje coś więcej: możliwość sprawdzenia sytuacji z telefonu oraz zobaczenia, co rzeczywiście wywołało powiadomienie.

Letnia oferta eufy Security obejmuje dwa różne rozwiązania. eufyCam E40 3-Cam Kit z centralą HomeBase S280 jest kompletnym zestawem przeznaczonym do objęcia monitoringiem kilku stref wokół posesji. eufyCam C35 Solo to natomiast pojedyncze urządzenie, które może działać samodzielnie lub rozszerzyć większy system.

Oba modele wykorzystują lokalne zapisywanie materiałów. To oznacza, że użytkownik nie musi wykupywać miesięcznego planu chmurowego tylko po to, aby zachować nagrania i później do nich wrócić.

Kamery eufy

eufyCam E40 obejmie podjazd, ogród i wejście

Zestaw eufyCam E40 3-Cam Kit składa się z trzech bezprzewodowych kamer oraz jednostki centralnej HomeBase S280. Kamery można rozmieścić przy drzwiach wejściowych, garażu, podjeździe lub w ogrodzie, a następnie obsługiwać je z poziomu jednej aplikacji.

Producent zastosował technologię 2K MaxColor Vision. Obiektyw ma przysłonę F1.0, a za rejestrowanie obrazu odpowiada matryca 4 MP BSI CMOS wspierana algorytmami sztucznej inteligencji.

Według deklaracji system ma zapewniać kolorowy obraz nawet przy niewielkiej ilości światła, wynoszącej około 0,1 luksa. Producent podaje również, że kamera może pozwolić na odczytanie tablicy rejestracyjnej z odległości siedmiu metrów. Skuteczność takich rozwiązań będzie jednak zależała od ustawienia urządzenia, pogody, oświetlenia i kąta, pod jakim porusza się samochód.

Kamery eufy

Panel solarny ma ograniczyć konieczność ładowania

Każda kamera eufyCam E40 ma zintegrowany panel solarny. W nasłonecznionym miejscu może on uzupełniać energię wbudowanego akumulatora i ograniczyć potrzebę zdejmowania urządzenia ze ściany.

W zacienionych miejscach, na przykład pod dachem lub przy północnej ścianie, można skorzystać z dodatkowego panelu zewnętrznego. Akumulator ma pojemność 13 000 mAh i według producenta zapewnia zapas energii także podczas okresów z mniejszą ilością słońca.

Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne, jeśli kamery zostały zamontowane wysoko albo w trudno dostępnym miejscu. Regularne zdejmowanie ich do ładowania szybko stałoby się uciążliwe.

Kamery eufy

HomeBase S280 zapisuje nagrania bez subskrypcji

Centrala HomeBase S280 łączy wszystkie elementy systemu i może zarządzać ponad 50 urządzeniami eufy. Nagrania są przechowywane lokalnie, a pamięć można rozbudować do 256 GB przy użyciu dysku podłączanego przez USB.

Lokalne przechowywanie danych pozwala uniknąć miesięcznych opłat za chmurę. Dla części użytkowników może to być również ważne ze względu na większą kontrolę nad miejscem zapisywania nagrań.

Algorytmy mają rozpoznawać ludzi, samochody i zwierzęta domowe. Celem jest ograniczenie liczby niepotrzebnych alertów powodowanych przez poruszające się gałęzie, zmianę światła albo inne niegroźne zdarzenia.

Zestaw ma także Smart Port, czyli port przeznaczony do przyszłych modułów i akcesoriów. Wśród zapowiadanych możliwości znajduje się łączność dalekiego zasięgu dochodzącego do jednego kilometra.

Kamery eufy

eufyCam C35 Solo działa także bez domowego routera

Drugą propozycją jest eufyCam C35 Solo. To pojedyncza, biała kamera, która może działać jako niezależny monitoring mieszkania, balkonu, wejścia lub wybranego fragmentu posesji.

Model korzysta z technologii PureColor Vision, która ma zapewniać kolorowy obraz po zmroku bez włączania mocnego reflektora. Kamera może dzięki temu pracować dyskretniej i nie oświetlać okien sąsiadów za każdym razem, gdy wykryje ruch.

Urządzenie rozpoznaje ludzi, pojazdy i zwierzęta. Po wykryciu potencjalnego zagrożenia może też uruchomić syrenę oraz przesłać powiadomienie do użytkownika.

Ciekawym rozwiązaniem jest Direct Wi-Fi. Funkcja pozwala kamerze działać samodzielnie i rejestrować obraz nawet w miejscu bez dostępu do domowego routera. Może się to przydać na działce, w garażu, altanie albo w innym punkcie oddalonym od głównej sieci.

Kamery eufy

Cztery sposoby montażu, w tym bez wiercenia

eufyCam C35 Solo oferuje cztery metody instalacji. Można umieścić ją na metalowej powierzchni za pomocą magnetycznego uchwytu, zamontować na pasku, postawić na płaskim podłożu albo przytwierdzić tradycyjnie do ściany.

Możliwość montażu bez wiercenia może zainteresować osoby wynajmujące mieszkanie, które nie chcą pozostawiać otworów w elewacji lub ścianach. Pasek pozwala natomiast przymocować kamerę między innymi do słupka, elementu ogrodzenia albo gałęzi.

Obudowa ma klasę szczelności IP67. Kamera powinna więc poradzić sobie z deszczem, kurzem i zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Kamery eufy

Nagrania na karcie i do 90 dni działania

Pojedyncza kamera zapisuje nagrania na karcie microSD o pojemności do 256 GB. Po połączeniu z bazą HomeBase Mini dostępna przestrzeń może wzrosnąć do 1 TB.

Akumulator ma pojemność 6500 mAh. Deklarowany czas działania wynosi do 90 dni na jednym ładowaniu, ale rzeczywisty wynik będzie zależał między innymi od liczby wykrywanych zdarzeń, częstotliwości podglądu na żywo i ustawionej jakości obrazu.

W miejscu, w którym każdego dnia przechodzi wiele osób lub przejeżdżają samochody, kamera będzie uruchamiała się częściej i zużywała więcej energii. W spokojnej lokalizacji okres między ładowaniami powinien być dłuższy.

Kamery eufy

Ile kosztuje monitoring eufy?

Sugerowana cena zestawu eufyCam E40 3-Cam Kit z centralą HomeBase S280 wynosi 1699 zł. To propozycja przeznaczona przede wszystkim do większych posesji, na których jedna kamera pozostawiłaby wiele niewidocznych miejsc.

eufyCam C35 Solo kosztuje 449 zł. Może być tańszym rozwiązaniem dla mieszkania albo pierwszym elementem systemu, który użytkownik później rozbuduje.

Oba produkty są już dostępne w oficjalnym sklepie marki. Zamówienia o wartości przekraczającej 400 zł są objęte bezpłatną dostawą do Polski. Producent przewiduje również 30 dni na bezpłatny zwrot.

Kamery eufy

Którą kamerę wybrać na wakacyjny wyjazd?

Właściciel większego domu może potrzebować kilku kamer obejmujących wejście, ogród, garaż i podjazd. W takim przypadku kompletny zestaw E40 będzie wygodniejszy niż osobne kupowanie i konfigurowanie kolejnych urządzeń.

W mieszkaniu, garażu lub niewielkim domu wystarczająca może okazać się eufyCam C35 Solo. Jest znacznie tańsza, łatwiejsza do przenoszenia i można ją zamontować bez wiercenia.

Najważniejszą zaletą obu rozwiązań jest połączenie zdalnego podglądu z lokalnym zapisywaniem nagrań. Kamery eufy nie zdejmą z użytkownika całej odpowiedzialności za zabezpieczenie domu, ale mogą szybko pokazać, czy otrzymane powiadomienie oznacza realny problem, wizytę kuriera czy tylko kota spacerującego po podjeździe.

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