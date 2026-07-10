Genesis Nihon. Zasilacz za 249 zł do nowych kart

Genesis Nihon to nowa seria zasilaczy komputerowych przygotowana dla osób, które składają świeży zestaw PC albo chcą wymienić starszą jednostkę na coś zgodnego z nowszymi standardami. W ofercie pojawiają się dwa warianty mocy: 650 W oraz 750 W. Oba modele są zgodne ze standardem ATX 3.1, mają złącze 12V-2×6 zgodne ze specyfikacją PCIe 5.1 i zostały przygotowane z myślą o współpracy z nowoczesnymi kartami graficznymi.

Genesis Nihon

Genesis dorzuca też certyfikaty Cybenetics Silver, 80 PLUS Bronze oraz Cybenetics LAMBDA Standard++, co ma potwierdzać sprawność energetyczną i kulturę pracy. Ceny startują od 249 zł za wersję 650 W, a mocniejszy model 750 W ma kosztować 279 zł. Genesis Nihon wygląda więc jak propozycja dla graczy, którzy chcą nowoczesnego zasilacza, ale nie planują wydawać na PSU połowy budżetu na komputer.

Genesis Nihon. Nowe zasilacze 650 W i 750 W

Genesis Nihon rozszerza ofertę marki o zasilacze komputerowe z segmentu, który dla wielu użytkowników jest kluczowy, choć często niedoceniany. W serii pojawiają się dwa warianty mocy: 650 W oraz 750 W. Pierwszy model występuje w czarnej wersji kolorystycznej, a mocniejszy dostępny będzie w czerni i bieli.

Taki podział jest dość praktyczny. Wersja 650 W powinna zainteresować osoby składające komputer ze średniej półki, natomiast 750 W daje większy zapas pod mocniejsze karty graficzne i bardziej rozbudowane zestawy.

Genesis celuje tu zarówno w graczy, jak i użytkowników szukających stabilnego zasilacza do komputera użytkowego. Nie jest to więc seria wyłącznie dla najbardziej ekstremalnych konfiguracji, ale raczej dla tych, którzy chcą mieć nowoczesną jednostkę z rozsądnym zapasem.

Genesis Nihon

ATX 3.1 i złącze 12V-2×6 dla nowych kart graficznych

Najważniejszym technicznym punktem serii Genesis Nihon jest zgodność ze standardem ATX 3.1. To istotne, bo współczesne karty graficzne i procesory potrafią generować chwilowe skoki poboru mocy. Zasilacz musi sobie z nimi radzić bez utraty stabilności.

W nowych modelach pojawia się też złącze 12V-2×6 zgodne ze specyfikacją PCIe 5.1. To ważny element dla osób, które myślą o nowszych kartach graficznych albo chcą złożyć komputer z większym marginesem na przyszłe modernizacje.

Nie każdy użytkownik od razu wykorzysta takie złącze, ale jego obecność ma znaczenie. Zasilacz kupuje się zwykle na kilka lat, więc zgodność z aktualnymi standardami jest bardziej praktyczna niż efektowne podświetlenie albo agresywny wygląd pudełka.

Sprawność potwierdzona certyfikatami

Genesis Nihon ma certyfikaty Cybenetics Silver oraz 80 PLUS Bronze. Według deklaracji oznacza to sprawność przekraczającą 88 procent przy napięciu 230 V. W praktyce chodzi o mniejsze straty energii, niższe temperatury pracy i stabilniejsze działanie całego komputera.

Jest też certyfikat Cybenetics LAMBDA Standard++, który odnosi się do kultury pracy. To może mieć znaczenie szczególnie w komputerach stojących na biurku albo w cichszych zestawach, gdzie każdy dodatkowy szum zaczyna przeszkadzać.

Za chłodzenie odpowiada wentylator z łożyskiem FDB. Tego typu rozwiązanie ma łączyć cichszą pracę z większą trwałością, co przy zasilaczu jest szczególnie ważne. PSU działa przy każdym uruchomieniu komputera, więc jego wentylator musi znosić długie godziny pracy.

Genesis Nihon

Japoński kondensator i praca do 105°C

W konstrukcji zastosowano japoński kondensator główny oraz komponenty przystosowane do pracy w temperaturze sięgającej 105°C. To nie jest detal, który widać po złożeniu komputera, ale może mieć znaczenie dla długoterminowej stabilności.

Zasilacz pracuje często w trudnych warunkach: w zamkniętej obudowie, obok rozgrzanej karty graficznej i procesora, czasem przy słabszym przepływie powietrza. Dlatego jakość komponentów jest ważniejsza niż sama liczba watów w nazwie.

Genesis Nihon ma też mocną linię 12 V, która odpowiada za dostarczanie energii do najważniejszych elementów komputera. To szczególnie istotne przy zestawach gamingowych, gdzie karta graficzna i procesor potrafią mocno obciążać zasilacz.

Zabezpieczenia i 5-letnia gwarancja

Nowe zasilacze Genesis Nihon mają rozbudowany pakiet zabezpieczeń. Obejmuje on między innymi ochronę przed przeciążeniem, przepięciami, zwarciami i przegrzaniem. To podstawowe, ale bardzo ważne elementy w sprzęcie, od którego zależy bezpieczeństwo pozostałych podzespołów.

W razie problemu dobry zasilacz powinien chronić nie tylko siebie, ale też płytę główną, kartę graficzną, dyski i procesor. Dlatego oszczędzanie na PSU bywa pozorną oszczędnością. Tańsza jednostka bez odpowiednich zabezpieczeń może być ryzykiem dla znacznie droższych komponentów.

Całość objęto 5-letnią gwarancją producenta. W tym segmencie cenowym to ważny sygnał, bo użytkownik nie kupuje zasilacza na jeden sezon. To część komputera, która często przeżywa kilka modernizacji.

Genesis Nihon

Łatwiejszy montaż i porządek w obudowie

Genesis Nihon ma elastyczne, radełkowane przewody, które mają ułatwiać prowadzenie okablowania wewnątrz obudowy. Do tego dochodzą grzebienie do kabli i rzepy, pomagające utrzymać porządek.

To może brzmieć jak drobiazg, ale każdy, kto składał komputer, wie, jak szybko kable potrafią zepsuć estetykę całej konfiguracji. Dobrze poprowadzone przewody poprawiają nie tylko wygląd, ale też przepływ powietrza w obudowie.

Warto też odnotować obsługę napięcia wejściowego w zakresie 100–240 V. Dzięki temu zasilacze mogą działać z sieciami energetycznymi na różnych rynkach, co zwiększa ich uniwersalność.

Który model wybrać?

Genesis Nihon 650 W będzie naturalnym wyborem do zestawów ze średniej półki. Jeśli komputer ma służyć do grania w popularne tytuły, pracy, internetu i multimediów, taka moc może być wystarczająca przy rozsądnie dobranych podzespołach.

Genesis Nihon 750 W daje większy zapas. To lepsza opcja dla osób, które planują mocniejszą kartę graficzną, bardziej wymagający procesor albo chcą zostawić sobie przestrzeń na przyszłą modernizację. Różnica w cenie między modelami wynosi 30 zł, więc mocniejszy wariant może być rozsądnym wyborem dla wielu użytkowników.

Biała wersja 750 W ma dodatkowy atut estetyczny. W komputerach z jasną obudową, białymi wentylatorami i dopracowanym wnętrzem taki zasilacz może po prostu lepiej wyglądać.

Genesis Nihon

Genesis Nihon może być rozsądnym wyborem do nowego PC

Genesis Nihon nie próbuje udawać zasilacza z najwyższej półki dla ekstremalnych konfiguracji. Zamiast tego stawia na praktyczny zestaw cech: ATX 3.1, złącze 12V-2×6, sensowne certyfikaty, 5-letnią gwarancję, zabezpieczenia i ceny startujące od 249 zł.

To może trafić do osób, które składają komputer i wiedzą, że zasilacz jest ważny, ale nie chcą przepłacać za funkcje, których nie wykorzystają. Przy dzisiejszych cenach kart graficznych i procesorów stabilne PSU w rozsądnej cenie może być bardzo potrzebnym elementem zestawu.

Największym argumentem pozostaje zgodność z nowszymi standardami. Jeśli ktoś buduje komputer w 2026 roku, lepiej kupić zasilacz przygotowany na współczesne wymagania niż oszczędzać na jednostce, która już na starcie jest o krok za rynkiem. Genesis Nihon wygląda właśnie na taki sprzęt: bez fajerwerków, ale z rzeczami, które w nowym PC naprawdę mają znaczenie.

Zobacz również inne nasze artykuły w kategorii sprzęt komputerowy.