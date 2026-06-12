Promocje ViewSonic wracają w czerwcu i tym razem obejmują aż 17 modeli monitorów do pracy, nauki, codziennego użytkowania, rozrywki i zastosowań profesjonalnych. Rabaty sięgają nawet 42 proc., a najtańszy model z listy kosztuje 269 zł. Największą procentową obniżkę otrzymał ViewSonic VX2776-Smh, czyli 27-calowy monitor Full HD z odświeżaniem 100 Hz, którego cena spadła do 329 zł. W promocji znalazł się też przenośny monitor VX1654 144 Hz za 499 zł oraz profesjonalny VP3881a, przeceniony o 800 zł do 3599 zł.

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Promocje ViewSonic obejmują 17 monitorów

Czerwiec może być dobrym momentem na wymianę monitora, zwłaszcza jeśli stary ekran zaczyna męczyć oczy, ma zbyt małą przekątną albo nie nadąża za pracą, nauką i rozrywką. Promocje ViewSonic obejmują 17 modeli, więc oferta nie ogranicza się do jednego typu użytkownika.

W akcji znalazły się zarówno proste monitory do codziennych zadań, jak i modele dla osób, które potrzebują większej przestrzeni roboczej, lepszych kolorów albo mobilnego ekranu do laptopa.

Największe wrażenie robi jednak cena wejścia. Monitor 23,8 cala z odświeżaniem 120 Hz można kupić za 269 zł, a 27-calowy model Full HD 100 Hz kosztuje 329 zł.

ViewSonic VX2776-Smh z największym rabatem procentowym

Największą procentową obniżką objęto model ViewSonic VX2776-Smh. To 27-calowy monitor Full HD z odświeżaniem 100 Hz, którego cena została obniżona do 329 zł. Według informacji producenta oznacza to rabat na poziomie 42 proc. względem poprzedniej ceny.

To propozycja dla osób, które chcą większego ekranu do biurka, ale nie chcą wydawać dużych pieniędzy. 27 cali sprawdzi się przy pracy z dokumentami, przeglądarce, nauce, filmach i codziennym korzystaniu z komputera.

Nie jest to monitor dla najbardziej wymagających graczy czy zawodowych grafików, ale przy tej cenie może być mocną opcją do domu, biura albo jako drugi ekran.

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Przenośny monitor ViewSonic VX1654 za 499 zł

Promocje ViewSonic obejmują również model VX1654. To przenośny monitor o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz. Jego cena wynosi obecnie 499 zł.

Taki ekran może zainteresować osoby pracujące hybrydowo, często podróżujące albo korzystające z laptopa w różnych miejscach. Dodatkowy monitor pozwala wygodniej pracować z arkuszami, komunikatorami, prezentacjami czy edytorem tekstu.

Odświeżanie 144 Hz może być dodatkowym plusem nie tylko w grach, ale też przy płynniejszym przewijaniu i codziennym korzystaniu z ekranu.

ViewSonic VA24E1-H za 269 zł

Najtańszą z wyróżnionych propozycji jest ViewSonic VA24E1-H. Monitor ma 23,8 cala, rozdzielczość Full HD i odświeżanie 120 Hz. W czerwcowej promocji kosztuje 269 zł.

To typowy model do prostych zastosowań: pracy biurowej, nauki, przeglądania internetu, komunikacji, podstawowej rozrywki i domowego stanowiska komputerowego.

Przy takiej cenie może być też dobrym wyborem dla osób, które chcą zbudować niedrogi zestaw z dwoma monitorami.

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Największa obniżka kwotowa: ViewSonic VP3881a

Wśród monitorów dla bardziej wymagających użytkowników wyróżnia się ViewSonic VP3881a. To 37,5-calowy model o rozdzielczości 3840 × 1600 i pokryciu 100 proc. przestrzeni barw sRGB.

Cena monitora została obniżona o 800 zł i wynosi teraz 3599 zł. To największa kwotowa obniżka w ramach czerwcowej akcji.

VP3881a jest propozycją dla osób, które potrzebują dużej przestrzeni roboczej, szerokiego ekranu i dobrego odwzorowania kolorów. Może sprawdzić się przy pracy kreatywnej, montażu, projektowaniu, edycji zdjęć, analizie danych albo rozbudowanym multitaskingu.

Gdzie kupić monitory ViewSonic taniej?

Promocje ViewSonic obowiązują u autoryzowanych partnerów handlowych do końca czerwca lub do wyczerpania zapasów.

W akcji biorą udział sklepy x-kom, Morele, Media Expert i Komputronik. Promocyjne modele są dostępne także w oficjalnym sklepie ViewSonic na Allegro.

To ważne, bo przy promocjach na elektronikę dostępność potrafi szybko się zmieniać. Szczególnie modele z najniższą ceną lub największym procentowym rabatem mogą zniknąć szybciej niż reszta oferty.

Promocje ViewSonic: najciekawsze modele

Wśród wyróżnionych modeli objętych promocją znalazły się:

VX2776-Smh – 27 cali, Full HD, 100 Hz, cena 329 zł.

VX1654 – 15,6 cala, Full HD, 144 Hz, cena 499 zł.

VA24E1-H – 23,8 cala, Full HD, 120 Hz, cena 269 zł.

VP3881a – 37,5 cala, 3840 × 1600, 100 proc. sRGB, cena 3599 zł.

To przekrój od taniego monitora do codziennego użytku po duży ekran dla profesjonalistów. Dzięki temu promocje ViewSonic są skierowane nie tylko do jednej grupy klientów.

Czy warto skorzystać z promocji ViewSonic?

Największą zaletą tej akcji jest różnorodność. Kto potrzebuje taniego monitora do domu, może spojrzeć na VA24E1-H lub VX2776-Smh. Kto pracuje mobilnie, może zainteresować się przenośnym VX1654. Kto szuka dużego ekranu do zastosowań profesjonalnych, ma przeceniony VP3881a.

Promocje ViewSonic mogą być szczególnie ciekawe dla osób, które odkładały wymianę monitora, bo ceny ekranów do podstawowych zastosowań często wydawały się podobne. Tutaj różnice są konkretne: rabaty do 42 proc., modele od 269 zł i obniżka kwotowa sięgająca 800 zł.

Trzeba tylko pamiętać, że promocja obowiązuje do końca czerwca albo do wyczerpania zapasów.

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