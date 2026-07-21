Philips Evnia 32M2N6901A. Ten OLED rozświetli cały pokój

Philips Evnia 32M2N6901A łączy 31,5-calową matrycę QD-OLED z funkcjami wykraczającymi poza zwykłe wyświetlanie obrazu. Monitor oferuje rozdzielczość 4K, odświeżanie 165 Hz i deklarowany czas reakcji wynoszący 0,03 ms. Za jego obudową znalazło się trójstronne podświetlenie Ambiglow, które może dopasowywać kolory do wydarzeń na ekranie. Jeszcze ciekawiej prezentuje się funkcja AmbiScape, pozwalająca włączyć do świetlnego zestawu kompatybilne lampy i paski LED. Sprzęt ma także USB-C z ładowaniem do 90 W, przełącznik KVM oraz dwa złącza HDMI 2.1. Philips Evnia 32M2N6901A pojawi się w sprzedaży we wrześniu 2026 roku w cenie 3199 zł.

Philips Evnia 32M2N6901A

Philips Evnia 32M2N6901A z matrycą QD-OLED 4K

Monitor wykorzystuje 10-bitową matrycę QD-OLED o przekątnej 31,5 cala. Rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli przekłada się na zagęszczenie wynoszące niemal 140 PPI, dzięki czemu obraz powinien pozostać szczegółowy również podczas pracy z tekstem, zdjęciami i materiałami wideo.

Panel może wyświetlać 1,07 miliarda kolorów. Producent deklaruje pokrycie 99 procent przestrzeni DCI-P3, 148 procent sRGB i 97,5 procent Adobe RGB. Kontrast statyczny ma wynosić 1 500 000:1, co jest jednym z najważniejszych atutów technologii OLED.

Monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400. Typowa jasność w trybie SDR wynosi 250 nitów, natomiast podczas wyświetlania treści HDR może sięgać 450 nitów. Nie są to wartości rekordowe, ale głęboka czerń matrycy OLED może poprawić odbiór ciemnych scen.

Philips Evnia 32M2N6901A

165 Hz i czas reakcji 0,03 ms

Częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz. Taki wynik powinien zapewnić wyraźnie większą płynność niż w klasycznych monitorach 60 lub 75 Hz, o ile komputer będzie w stanie wygenerować odpowiednią liczbę klatek.

Deklarowany czas reakcji panelu to 0,03 ms GtG. Technologia Low Input Lag ma dodatkowo ograniczać opóźnienie pomiędzy działaniem użytkownika, a reakcją widoczną na ekranie.

Monitor obsługuje również FreeSync Premium Pro. Rozwiązanie synchronizuje częstotliwość odświeżania z kartą graficzną, zmniejszając ryzyko rozrywania obrazu i przycięć podczas dynamicznej rozgrywki.

Na liście funkcji dla graczy znalazły się ponadto Shadow Boost, Smart Crosshair i Smart Sniper. Nie zastąpią one oczywiście umiejętności, ale mogą poprawić widoczność przeciwników albo ułatwić celowanie w wybranych produkcjach.

Philips Evnia 32M2N6901A

Podświetlenie wychodzi poza obudowę monitora

Philips Evnia 32M2N6901A otrzymał trójstronny system Ambiglow. Diody umieszczone z tyłu obudowy analizują obraz i dopasowują do niego kolory wyświetlane na ścianie.

Efekt może optycznie powiększać obraz oraz budować atmosferę podczas grania i oglądania filmów. Technologia wykorzystuje sztuczną inteligencję do synchronizowania podświetlenia z wydarzeniami na ekranie.

Jeszcze szersze możliwości zapewnia AmbiScape. Funkcja współpracuje ze standardem Matter i pozwala dołączyć kompatybilne urządzenia, takie jak lampy oraz paski LED. Całe stanowisko może więc reagować na obraz, zamiast ograniczać iluminację wyłącznie do obudowy monitora.

To rozwiązanie najbardziej zainteresuje osoby, które już korzystają z inteligentnego oświetlenia lub planują rozbudować gamingowe stanowisko. Przed zakupem dodatkowych urządzeń warto jednak sprawdzić ich zgodność z Matter i funkcją AmbiScape.

Philips Evnia 32M2N6901A

USB-C 90 W i przełącznik KVM

Nowy monitor Philips Evnia ma dwa wejścia HDMI 2.1, jedno złącze DisplayPort 1.4 oraz port USB-C obsługujący DisplayPort Alt Mode. USB-C może również ładować podłączone urządzenie z mocą do 90 W.

W praktyce laptopa można podłączyć jednym przewodem, który jednocześnie przesyła obraz, zapewnia dostęp do koncentratora USB i uzupełnia energię. To wygodne rozwiązanie dla osób pracujących w ciągu dnia, a wieczorem korzystających z komputera stacjonarnego lub konsoli.

Wbudowany przełącznik KVM pozwala obsługiwać dwa komputery za pomocą jednej klawiatury i myszy. Zamiast przepinać akcesoria, użytkownik może przełączać źródło bezpośrednio w monitorze.

Dostępna jest również funkcja MultiView, umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie obrazu z kilku urządzeń. Może przydać się podczas pracy, śledzenia transmisji albo łączenia komputera prywatnego ze służbowym laptopem.

Philips Evnia 32M2N6901A

Ergonomiczna podstawa i wbudowane głośniki

Podstawa Compact Ergo Base umożliwia regulację wysokości w zakresie 130 mm, zmianę pochylenia oraz obrót ekranu na boki. Funkcji pivot zabrakło, co przy dużym, 31,5-calowym panelu nie powinno jednak szczególnie zaskakiwać.

Monitor można również zamontować na uchwycie zgodnym ze standardem VESA 100 × 100 mm. Bez podstawy waży 7,22 kg, dlatego przed zakupem ramienia warto sprawdzić jego maksymalny udźwig.

W obudowie znalazły się dwa głośniki o mocy 5 W. Powinny wystarczyć do rozmów, filmów i podstawowego grania, choć osoby oczekujące mocnego basu prawdopodobnie wybiorą osobny zestaw audio lub słuchawki.

Philips Evnia 32M2N6901A

Philips Evnia 32M2N6901A – cena i dostępność

Monitor trafi do sprzedaży we wrześniu 2026 roku. Sugerowana cena producenta wynosi 3199 zł.

W tej kwocie użytkownik otrzyma matrycę QD-OLED 4K, odświeżanie 165 Hz, HDMI 2.1, USB-C 90 W, KVM oraz rozbudowane podświetlenie współpracujące ze standardem Matter.

Philips Evnia 32M2N6901A może zainteresować osoby, które korzystają z jednego stanowiska zarówno do grania, jak i pracy. Najbardziej wyróżnia go jednak możliwość rozszerzenia kolorowego podświetlenia na kompatybilne lampy i paski LED znajdujące się poza monitorem.

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