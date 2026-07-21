Publiczne Wi-Fi pod lupą. Nie loguj się bez zastanowienia

Publiczne Wi-Fi w hotelu, na lotnisku czy w kawiarni pozwala szybko połączyć się z internetem bez zużywania pakietu danych. Wygoda może jednak uśpić czujność, szczególnie gdy sieć nie jest odpowiednio zabezpieczona albo ktoś podszywa się pod prawdziwy punkt dostępowy. W efekcie użytkownik może trafić na fałszywą stronę, ujawnić dane logowania lub narazić urządzenie na próbę instalacji złośliwego oprogramowania. Zagrożenie jest większe, ponieważ smartfony i laptopy przechowują dziś dostęp do bankowości, poczty, dokumentów oraz prywatnych zdjęć. Alternatywą podczas podróży może być własny mobilny router z kartą SIM. Nie gwarantuje on pełnego bezpieczeństwa, ale daje większą kontrolę nad tym, kto korzysta z sieci i w jaki sposób została ona skonfigurowana.

Publiczne Wi-Fi pod lupą

Publiczne Wi-Fi nie zawsze jest tym, czym się wydaje

Jednym z podstawowych zagrożeń jest fałszywy punkt dostępowy. Cyberprzestępca może stworzyć sieć o nazwie łudząco podobnej do tej udostępnianej przez hotel, restaurację lub lotnisko. Różnicą bywa pojedynczy znak, dodatkowa spacja albo dopisek sugerujący szybsze połączenie.

Po połączeniu z taką siecią część ruchu może przechodzić przez urządzenie osoby przeprowadzającej atak. Użytkownik pozostaje przekonany, że korzysta z oficjalnego Wi-Fi, choć w rzeczywistości udostępnia dane komuś obcemu.

Z tego powodu przed nawiązaniem połączenia warto sprawdzić prawidłową nazwę sieci u pracownika obiektu. Nie należy automatycznie wybierać punktu, który ma najmocniejszy sygnał albo nazwę zawierającą słowo „free”.

Fałszywa strona może wyglądać jak prawdziwy bank

Publiczne Wi-Fi może zostać wykorzystane również do przekierowania użytkownika na stronę przypominającą serwis bankowy, sklep internetowy albo portal społecznościowy. Formularz wygląda znajomo, więc podróżny sam wpisuje login i hasło, nie zauważając różnicy w adresie.

Konsekwencją może być przejęcie skrzynki pocztowej, kont w mediach społecznościowych, dostępu do usług zakupowych, a w skrajnym przypadku również utrata pieniędzy. Zagrożeniem są także próby wykorzystania luk w nieaktualnym systemie lub aplikacjach.

Korzystając z publicznego Wi-Fi, lepiej nie wykonywać operacji bankowych ani nie przesyłać poufnych dokumentów. Gdy jest to konieczne, bezpieczniej skorzystać z transmisji komórkowej lub własnego połączenia.

Publiczne Wi-Fi pod lupą

Telefon przechowuje znacznie więcej niż zdjęcia

Smartfon jest dziś jednocześnie portfelem, kluczem do poczty, aparatem, nośnikiem dokumentów i narzędziem do pracy. Często zawiera zapisane dane logowania, podpięte karty płatnicze, prywatną korespondencję i informacje służbowe.

Przejęcie dostępu do jednego konta może ułatwić atak na kolejne usługi. Szczególnie niebezpieczna jest utrata kontroli nad pocztą elektroniczną, ponieważ to na nią trafiają odnośniki służące do resetowania haseł.

Warto korzystać z różnych haseł, włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe i regularnie aktualizować urządzenia. Dzięki temu nawet przejęcie jednego loginu nie musi automatycznie otwierać dostępu do wszystkich kont.

Własny router 5G daje większą kontrolę

Mobilny router z kartą SIM tworzy prywatną sieć, do której dostęp mają osoby znające hasło. Jedno urządzenie może zapewnić internet kilku telefonom, laptopom, tabletom i konsolom przenośnym.

Publiczne Wi-Fi można wtedy ominąć podczas rodzinnego wyjazdu, pracy zdalnej albo pobytu w hotelu z przeciążoną siecią. Nie trzeba za każdym razem akceptować kolejnego regulaminu ani konfigurować wszystkich urządzeń w nowej sieci.

Własny router nie stanowi jednak magicznej tarczy chroniącej przed każdym atakiem. Nadal trzeba uważać na podejrzane odnośniki, fałszywe strony i zainfekowane pliki. Ważne jest także zmienienie fabrycznego hasła oraz stosowanie aktualnego szyfrowania.

Publiczne Wi-Fi pod lupą

Jak ustawić dobre hasło do mobilnego routera?

Hasło powinno być długie, unikalne i trudne do odgadnięcia. Nie należy stosować imienia, daty urodzenia, numeru telefonu ani prostych ciągów znaków.

Dobrym rozwiązaniem jest połączenie kilku przypadkowych słów, cyfr oraz znaków specjalnych. W dokumencie ZTE rekomendowana jest długość wynosząca co najmniej 14–16 znaków. Po zakończeniu wyjazdu warto zmienić hasło, jeżeli otrzymało je wiele osób.

Nie powinno się także pozostawiać fabrycznej nazwy administratora i domyślnego hasła do panelu ustawień. Sieć dla gości może natomiast oddzielić urządzenia znajomych od laptopa służbowego czy domowego dysku sieciowego.

ZTE U60 Pro 5G dla wielu urządzeń

Najbardziej rozbudowanym modelem opisanym przez producenta jest ZTE U60 Pro 5G. Router obsługuje 5G-A, Wi-Fi 7 i pozwala podłączyć do 64 urządzeń jednocześnie.

Akumulator ma pojemność 10 000 mAh i według deklaracji może zapewnić do 29 godzin działania. Sprzęt może również pełnić funkcję powerbanku. Wyposażenie obejmuje ekran dotykowy, NFC, szyfrowanie WPA3, zaporę sieciową oraz wbudowanego klienta VPN. Cena wynosi 1199 zł.

Router ZTE U60 Pro 5G w Media Expert.

To propozycja dla osób, które podróżują większą grupą, intensywnie pracują zdalnie albo potrzebują długiego czasu działania bez dostępu do gniazdka.

Tańsze routery ZTE U50 5G i U30 Pro 5G

ZTE U50 5G obsługuje do 32 urządzeń, Wi-Fi 6 oraz pobieranie danych przez 5G z prędkością do 2,63 Gb/s. Ma akumulator o pojemności 4500 mAh oraz złącza do podłączenia zewnętrznych anten. Model kosztuje 699 zł.

Router ZTE U50 5G w Media Expert.

Router ZTE U30 Pro 5G w Media Expert.

Jeszcze tańszy ZTE U30 Pro 5G został wyceniony na 599 zł. Oferuje Wi-Fi 6, prędkość pobierania do 1,5 Gb/s, dziewięć anten i akumulator 5000 mAh zapewniający deklarowane 12 godzin pracy. Oba urządzenia obsługują WPA3.

Przed zakupem warto sprawdzić nie tylko maksymalną prędkość. Znaczenie mają także pojemność akumulatora, liczba podłączanych urządzeń, obsługiwane pasma operatora i warunki roamingu w kraju docelowym.

Publiczne Wi-Fi pod lupą

Publiczne Wi-Fi wymaga zdrowej ostrożności

Nie każda hotelowa lub restauracyjna sieć musi być niebezpieczna. Problem polega na tym, że użytkownik zwykle nie zna jej konfiguracji i nie wie, kto jeszcze jest połączony z tym samym punktem dostępowym.

Własny router z kartą SIM ogranicza część ryzyka związanego z publicznym Wi-Fi i zapewnia większą kontrolę, ale nie zwalnia z podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aktualne oprogramowanie, unikalne hasła, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i sprawdzanie adresów stron pozostają potrzebne niezależnie od rodzaju połączenia.

Publiczne Wi-Fi najlepiej traktować jako rozwiązanie awaryjne, a nie podstawowy sposób korzystania z ważnych usług. Darmowe Wi-Fi może uratować sytuację, gdy brakuje zasięgu lub pakietu danych. Nie powinno jednak automatycznie stawać się miejscem do logowania do banku, firmowej poczty i innych usług przechowujących najważniejsze informacje.

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