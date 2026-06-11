Zaufanie do routerów staje się coraz ważniejszym elementem cyberbezpieczeństwa, bo to właśnie router jest cyfrową bramą do domu, biura, laptopów, smartfonów, kamer, telewizorów i urządzeń smart home. Z badania YouGov przeprowadzonego w 14 krajach Europy na zlecenie FRITZ! wynika, że konsumenci coraz mocniej zwracają uwagę na pochodzenie sprzętu sieciowego. W Polsce prawie co drugi badany nie ufa routerom chińskim, a 75 proc. deklaruje brak zaufania wobec urządzeń pochodzących z Rosji. Jednocześnie wielu użytkowników nie wie, skąd faktycznie pochodzi router, z którego korzysta na co dzień.

zaufanie do routerów

Zaufanie do routerów przestaje być tematem dla specjalistów

Router przez lata był traktowany jak zwykłe pudełko od internetu. Stał gdzieś za telewizorem, na półce albo przy światłowodzie i interesował użytkownika dopiero wtedy, gdy Wi-Fi zaczynało działać źle.

Dziś to podejście jest coraz mniej aktualne. Router łączy z siecią komputery, telefony, tablety, kamery, odkurzacze, głośniki, telewizory i systemy smart home. W praktyce jest jednym z najważniejszych urządzeń w domu, choć wielu użytkowników nadal nie poświęca mu większej uwagi.

Dlatego zaufanie do routerów zaczyna mieć znaczenie podobne do zaufania do bankowości internetowej, systemu operacyjnego czy chmury. Jeśli całe cyfrowe życie przechodzi przez jedno urządzenie, warto wiedzieć, kto je wyprodukował i komu powierzamy dane.

zaufanie do routerów

Polacy nie ufają chińskim routerom

Z badania YouGov wynika, że 48 proc. Polaków nie ufa routerom pochodzącym z Chin. To wynik nieco niższy niż średnia europejska, która wynosi 52 proc., ale nadal oznacza prawie co drugiego badanego.

Jeszcze większa nieufność dotyczy producentów rosyjskich. W Polsce brak zaufania wobec routerów z Rosji deklaruje 75 proc. respondentów, podczas gdy średnia europejska wynosi 67 proc.

W przypadku producentów ze Stanów Zjednoczonych Polacy są mniej sceptyczni niż reszta Europy. Brak zaufania wskazuje 30 proc. badanych w Polsce wobec 38 proc. średnio w Europie.

Najlepiej wypadają producenci europejscy. W Polsce brak zaufania do europejskich routerów deklaruje tylko 12 proc. ankietowanych.

„Made in Europe” zaczyna mieć znaczenie

Zaufanie do routerów coraz częściej łączy się z oznaczeniem pochodzenia. Dla 55 proc. Europejczyków to, czy urządzenie sieciowe zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Europie, jest ważnym lub bardzo ważnym czynnikiem zakupowym.

Polska wpisuje się dokładnie w tę średnią. Również 55 proc. Polaków deklaruje, że „Made in Europe” ma dla nich znaczenie przy wyborze routera.

To pokazuje zmianę w myśleniu o sprzęcie domowym. Jeszcze niedawno przy routerze liczyły się głównie cena, zasięg Wi-Fi i liczba anten. Dziś coraz większą rolę zaczynają odgrywać cyberbezpieczeństwo, ochrona danych i suwerenność technologiczna.

zaufanie do routerów

Problem w tym, że wielu użytkowników nie wie, jaki router ma w domu

Najciekawsza część badania dotyczy nie samej nieufności, ale niewiedzy. Konsumenci często nie potrafią określić geograficznego pochodzenia producentów routerów.

Tylko 14 proc. respondentów wiedziało, że TP-Link pochodzi z Chin. Niemal tyle samo, bo 16 proc., błędnie uznało tę firmę za producenta europejskiego, a 51 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.

Podobnie wygląda sytuacja z Netgear. Aż 49 proc. ankietowanych nie było pewnych pochodzenia tej marki. Lepiej rozpoznawane są Starlink i Huawei. Starlink został trafnie powiązany z USA przez 55 proc. badanych, a Huawei z Chinami przez 77 proc.

Operator dał router? Wielu zakłada, że jest europejski

Badanie pokazuje też ciekawy mechanizm dotyczący routerów dostarczanych przez operatorów internetu. Wielu użytkowników zakłada, że skoro sprzęt pochodzi od dużego operatora, to został wyprodukowany w Europie.

W Polsce takie przekonanie jest widoczne przy największych dostawcach. 57 proc. klientów Orange, 44 proc. klientów Play/UPC i 57 proc. klientów Polsat/Plus uważa, że ich router został wyprodukowany w Europie.

To pokazuje, jak duża jest luka informacyjna. Użytkownik korzysta z urządzenia codziennie, ale często nie wie, kto jest jego producentem ani gdzie powstał sprzęt, który odpowiada za domową sieć.

FRITZ! korzysta z europejskiego pochodzenia

FRITZ! w materiale podkreśla, że jest największym europejskim producentem routerów. W Niemczech, czyli na swoim rynku krajowym, 76 proc. respondentów prawidłowo identyfikuje markę jako europejską.

W pozostałych 13 krajach europejskich wiedzę tę ma jedna trzecia badanych, czyli 34 proc. W Polsce pochodzenie FRITZ! prawidłowo wskazało 24 proc. respondentów.

To wciąż pokazuje, że nawet marki europejskie muszą tłumaczyć swoje pochodzenie. Sam napis na pudełku czy logo nie zawsze wystarcza, jeśli użytkownik nie interesuje się rynkiem sprzętu sieciowego.

zaufanie do routerów

Router to nie tylko Wi-Fi. To punkt dostępu do danych

Najważniejszy wniosek z badania jest prosty: router nie powinien być traktowany jak przypadkowy dodatek do internetu. To urządzenie, przez które przechodzi ogromna część codziennej aktywności cyfrowej.

Przez router łączymy się z bankiem, pocztą, komunikatorami, firmowymi systemami, kamerami monitoringu i urządzeniami smart home. Dlatego zaufanie do routerów jest bezpośrednio związane z prywatnością i bezpieczeństwem.

Nie chodzi o straszenie użytkowników, ale o świadomość. Jeśli ktoś sprawdza pochodzenie telefonu, laptopa albo aplikacji, powinien podobnie myśleć o routerze.

Polacy chcą bezpieczeństwa, ale często nie sprawdzają podstaw

Wyniki badania pokazują pewien paradoks. Polacy deklarują wysoką nieufność wobec routerów z określonych regionów i jednocześnie coraz mocniej doceniają „Made in Europe”. Ale wielu z nich nie wie, skąd pochodzi urządzenie, z którego realnie korzysta.

To oznacza, że decyzje zakupowe lub wybór sprzętu od operatora nadal często odbywają się bez pełnej wiedzy. Klient przyjmuje router, podłącza go i używa, a temat bezpieczeństwa zostaje w tle.

Tymczasem przy rosnącej liczbie urządzeń podłączonych do internetu router staje się jednym z najważniejszych elementów domowej infrastruktury.

Zaufanie do routerów będzie coraz ważniejsze

Zaufanie do routerów nie jest już niszowym tematem dla informatyków. To kwestia, która dotyczy każdego, kto ma w domu internet, pracuje zdalnie, korzysta z bankowości online albo podłącza do sieci urządzenia smart home.

Badanie YouGov pokazuje, że konsumenci w Europie coraz częściej łączą wybór routera z bezpieczeństwem danych i pochodzeniem producenta. W Polsce widać to szczególnie przy nieufności wobec urządzeń z Rosji i Chin oraz rosnącym znaczeniu oznaczenia „Made in Europe”.

Największe wyzwanie polega jednak na edukacji. Bo zanim użytkownik zdecyduje, komu ufa, musi najpierw wiedzieć, czyj sprzęt faktycznie stoi w jego domu.

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Źródło zdjęć: depositphotos.com.