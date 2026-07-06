TP-Link Deco X10-5G. Światłowód nie dotarł? Jest na to plan

Brak światłowodu w domu potrafi skutecznie zepsuć plany na wygodną pracę, streaming, granie czy zwykłe korzystanie z sieci. Problem robi się jeszcze większy, gdy nawet dostępne łącze nie daje dobrego Wi-Fi w całym mieszkaniu albo domu. TP-Link Deco X10-5G ma odpowiadać na oba te scenariusze jednocześnie. To brama sieciowa Wi-Fi 6 z wbudowanym modemem 5G, obsługą karty nano SIM i technologią Mesh. W praktyce urządzenie ma zapewnić Internet tam, gdzie nie ma infrastruktury przewodowej, a jednocześnie rozprowadzić sygnał po całym domu. Do tego dochodzi obsługa do 120 urządzeń, failover, trzy gigabitowe porty WAN/LAN i cena około 1230 zł.

TP-Link Deco X10-5G

TP-Link Deco X10-5G bierze Internet z 5G

Sercem TP-Link Deco X10-5G jest zintegrowany modem 5G. Według specyfikacji obsługuje on prędkości pobierania sięgające do 4,67 Gb/s. Oczywiście realna prędkość będzie zależała od operatora, lokalizacji, zasięgu i obciążenia sieci, ale sam pomysł jest prosty: Internet nie musi przychodzić do domu kablem.

Do uruchomienia wystarczy karta nano SIM. To może być duża zaleta w nowo wybudowanych domach, domkach letniskowych, mieszkaniach na wynajem albo lokalizacjach, gdzie światłowód nadal pozostaje obietnicą na później. Nie trzeba czekać na podłączenie przewodowego łącza ani umawiać wizyty technika.

Mobilny charakter urządzenia daje jeszcze jedną przewagę. TP-Link Deco X10-5G można zabrać ze sobą na działkę, wakacyjny wyjazd albo do domu wynajmowanego na kilka tygodni. Własna sieć jedzie wtedy razem z użytkownikiem, a nie zostaje przywiązana do jednego adresu.

Wi-Fi 6 i Mesh mają rozwiązać problem martwych stref

Sam modem 5G to tylko połowa historii. TP-Link Deco X10-5G korzysta także z Wi-Fi 6 i technologii Mesh. To ważne, bo wielu użytkowników ma szybkie łącze, ale narzeka na słaby zasięg w części domu. Internet działa dobrze przy routerze, a piętro dalej zaczynają się spadki prędkości, opóźnienia i martwe strefy.

Deco X10-5G może działać jako samodzielny router, ale jego największą zaletą jest kompatybilność z innymi urządzeniami z rodziny Deco. Jeśli jeden punkt nie wystarczy, system można rozbudować o kolejne jednostki. W ten sposób powstaje jednolita sieć Mesh, która ma pokryć dom stabilniejszym sygnałem.

Deklarowana przepustowość Wi-Fi wynosi do 1501 Mb/s: do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. To konfiguracja, która powinna wystarczyć do typowego domowego użycia: pracy zdalnej, wideorozmów, streamingu, konsoli, telewizora i urządzeń smart home.

TP-Link Deco X10-5G

Do 120 urządzeń w jednej sieci

Domowa sieć nie obsługuje dziś tylko laptopa i telefonu. Dochodzą telewizory, konsole, tablety, kamery IP, wideodomofony, głośniki, żarówki, odkurzacze, systemy alarmowe i cała masa urządzeń smart home. TP-Link Deco X10-5G ma poradzić sobie z obsługą do 120 urządzeń.

Za wydajność odpowiadają między innymi technologie Wi-Fi 6, takie jak OFDMA i MU-MIMO. Ich zadaniem jest sprawniejsza obsługa wielu sprzętów jednocześnie, ograniczanie opóźnień i utrzymywanie stabilności sieci wtedy, gdy kilka osób korzysta z Internetu w tym samym czasie.

To może mieć znaczenie w większych domach i mieszkaniach, w których sieć jest obciążona od rana do nocy. Jedna osoba pracuje zdalnie, druga ogląda serial, ktoś gra online, a w tle działają kamery i urządzenia smart home. W takim scenariuszu router nie może tylko „mieć Internetu”. Musi jeszcze umieć sensownie zarządzać ruchem.

Router 5G, klasyczny router, punkt dostępowy i most

TP-Link Deco X10-5G nie jest wyłącznie routerem na kartę SIM. Urządzenie wyposażono w trzy gigabitowe porty WAN/LAN z automatycznym wykrywaniem trybu pracy. Dzięki temu może działać jako router 5G, klasyczny router Wi-Fi, punkt dostępowy albo most 5G.

To daje sporo elastyczności. W jednym domu Deco X10-5G może być głównym źródłem Internetu przez kartę SIM. W innym może pracować z istniejącym łączem przewodowym. W jeszcze innym scenariuszu może pełnić funkcję zapasowego połączenia albo elementu większej sieci.

Bardzo przydatna jest funkcja failover. Jeśli podstawowe połączenie przestanie działać, urządzenie może automatycznie przełączyć się na Internet 5G z karty SIM. Użytkownik nie musi ręcznie zmieniać ustawień ani szukać awaryjnego hotspota z telefonu. Dla osób pracujących z domu to może być jedna z najważniejszych funkcji.

Bezpieczeństwo i kontrola rodzicielska

TP-Link Deco X10-5G oferuje również funkcje związane z bezpieczeństwem. Szyfrowanie WPA3 ma chronić sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem. Do tego dochodzi platforma TP-Link HomeShield, która obejmuje między innymi ochronę sieci, kontrolę rodzicielską i Quality of Service.

Kontrola rodzicielska pozwala tworzyć profile dla domowników, ustawiać limity czasu korzystania z Internetu i filtrować niepożądane treści. To praktyczne, bo domowa sieć coraz częściej wymaga nie tylko prędkości, ale też porządku. Rodzic chce wiedzieć, kiedy dziecko korzysta z sieci, do czego ma dostęp i czy da się łatwo ograniczyć czas online.

QoS pozwala z kolei ustalać priorytety dla wybranych zastosowań lub urządzeń. W praktyce można zadbać o to, żeby wideokonferencja, gra online albo streaming nie były przypadkowo przyduszone przez inne urządzenia pobierające dane w tle.

TP-Link Deco X10-5G

Konfiguracja przez aplikację Deco

Cała konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji Deco. Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez instalację, umożliwia zdalne zarządzanie siecią i ułatwia dodawanie kolejnych jednostek do systemu Mesh.

To ważne, bo routery nadal potrafią odstraszać osoby, które nie chcą grzebać w panelach administracyjnych i ręcznie ustawiać każdego parametru. TP-Link Deco X10-5G ma być bardziej urządzeniem domowym niż sprzętem dla administratora sieci.

Dla wielu użytkowników najważniejszy scenariusz będzie prosty: włożyć kartę SIM, uruchomić aplikację, skonfigurować sieć i korzystać. Jeśli z czasem okaże się, że zasięg nie obejmuje całego domu, można dołożyć kolejne urządzenie Deco i rozbudować sieć bez zaczynania wszystkiego od nowa.

Cena TP-Link Deco X10-5G

TP-Link Deco X10-5G jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 1230 zł. Urządzenie objęto dwuletnią gwarancją producenta.

To nie jest najtańszy router na kartę SIM, ale też nie próbuje nim być. Deco X10-5G łączy modem 5G, Wi-Fi 6, Mesh, tryby pracy dla różnych scenariuszy, failover, porty gigabitowe i funkcje bezpieczeństwa. Właśnie za taki pakiet płaci użytkownik.

Najbardziej naturalnym odbiorcą będą osoby, które nie mają dostępu do światłowodu, chcą mieć zapasowe łącze 5G albo potrzebują sieci, którą da się przenieść między domem, działką i wynajmowanym miejscem. W takich sytuacjach elastyczność może być ważniejsza niż sama cena.

TP-Link Deco X10-5G w skrócie

TP-Link Deco X10-5G to brama sieciowa Wi-Fi 6 z wbudowanym modemem 5G. Obsługuje kartę nano SIM, prędkość pobierania przez 5G do 4,67 Gb/s i Wi-Fi do 1501 Mb/s. Może działać jako router 5G, klasyczny router Wi-Fi, punkt dostępowy lub most 5G.

Urządzenie ma trzy gigabitowe porty WAN/LAN, obsługuje do 120 urządzeń, współpracuje z systemem Deco Mesh i oferuje funkcję failover. Do tego dochodzą WPA3, TP-Link HomeShield, kontrola rodzicielska, QoS oraz konfiguracja przez aplikację Deco.

Najprościej mówiąc: to sprzęt dla tych, którzy chcą mieć domową sieć bez uzależniania się od światłowodu, a przy okazji nie chcą rezygnować z Mesh i Wi-Fi 6.

Dla kogo jest TP-Link Deco X10-5G?

TP-Link Deco X10-5G najlepiej pasuje do domów i mieszkań, w których tradycyjne łącze jest słabe, niedostępne albo niewystarczająco niezawodne. To dobry wybór dla nowych domów bez gotowej infrastruktury, domków letniskowych, działek, lokali wynajmowanych i miejsc, gdzie Internet trzeba uruchomić szybko.

Sprawdzi się też jako zapasowe łącze dla osób pracujących zdalnie. Jeśli domowy Internet padnie, failover może automatycznie przełączyć sieć na połączenie 5G z karty SIM. To prostsze i wygodniejsze niż awaryjne udostępnianie Internetu z telefonu.

Nie jest to natomiast urządzenie dla kogoś, kto ma małe mieszkanie, stabilny światłowód i nie potrzebuje ani 5G, ani Mesh, ani przenoszenia sieci między lokalizacjami. Tutaj siła Deco X10-5G tkwi właśnie w elastyczności. To router dla ludzi, którzy chcą mieć Internet tam, gdzie kabel nie zawsze daje radę.

TP-Link Deco X10-5G pokazuje, że domowy Internet nie musi zaczynać się od kabla

Przez lata domowy Internet kojarzył się z przewodem, gniazdkiem w ścianie i wizytą technika. TP-Link Deco X10-5G pokazuje inne podejście. Karta SIM, modem 5G, Wi-Fi 6 i Mesh mogą stworzyć sieć, która działa bez klasycznego łącza, a jednocześnie da się ją rozbudować na większy dom.

To szczególnie ważne dziś, gdy wiele osób pracuje zdalnie, korzysta z urządzeń smart home i chce mieć stabilne Wi-Fi nie tylko przy biurku, ale też w salonie, sypialni, ogrodzie czy domku letniskowym. Jeden router nie rozwiąże każdego problemu, ale dobrze zaprojektowany system może znacząco ograniczyć codzienne frustracje.

TP-Link Deco X10-5G jest więc propozycją dla tych, którzy nie chcą czekać, aż infrastruktura dogoni ich potrzeby. Wkładasz kartę SIM, konfigurujesz sieć i sam decydujesz, gdzie ma być Twój Internet.

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