40 lat FRITZ!. Router, który zmienił domową sieć

40 lat FRITZ! to cztery dekady rozwoju domowych sieci, routerów i rozwiązań smart home. Berlińska firma rozpoczęła działalność w 1986 roku, a jednym z jej pierwszych szerzej rozpoznawalnych produktów była karta FRITZ!Card. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 2004 roku, gdy na rynek trafił FRITZ!Box łączący funkcje modemu, routera Wi-Fi i centralki telefonicznej. Z czasem urządzenia marki zaczęły obsługiwać także sieci Mesh, światłowód i elementy inteligentnego domu. Obecnie na świecie działa ponad 25 milionów routerów FRITZ!Box. Jubileusz będzie obchodzony przez cały 2026 rok, między innymi podczas targów IFA w Berlinie.

40 lat FRITZ!

40 lat FRITZ! – początek w Berlinie

Historia firmy rozpoczęła się w 1986 roku w Berlinie. Jej założyciele chcieli uprościć technologie sieciowe, które dla przeciętnego użytkownika były wtedy trudne w konfiguracji i obsłudze.

W 1995 roku na rynek trafiła FRITZ!Card. Produkt ułatwiał korzystanie z komunikacji cyfrowej zarówno w domu, jak i w pracy. Był ważnym krokiem w stronę urządzeń, które nie wymagały od użytkownika specjalistycznej wiedzy.

Ten kierunek pozostał widoczny w kolejnych latach. Firma konsekwentnie rozwijała rozwiązania mające łączyć prostą konfigurację z szerokim zakresem funkcji oraz regularnym wsparciem programowym.

FRITZ!Box połączył kilka urządzeń w jednym

Najważniejszym momentem w historii marki był debiut urządzenia FRITZ!Box w 2004 roku. Jedna obudowa zaczęła pełnić rolę modemu, routera Wi-Fi oraz centralki telefonicznej.

Dla użytkowników oznaczało to mniej urządzeń, kabli i oddzielnych paneli konfiguracyjnych. Z czasem FRITZ!Box zyskał kolejne funkcje związane z telefonią internetową, kontrolą rodzicielską i obsługą inteligentnego domu.

Dzisiaj router nie jest już wyłącznie punktem dostępu do internetu. Zarządza urządzeniami podłączonymi przewodowo i bezprzewodowo, odpowiada za bezpieczeństwo sieci oraz może współpracować z elementami smart home.

Na całym świecie używanych jest ponad 25 milionów routerów FRITZ!Box. Ta liczba dobrze podsumowuje 40 lat FRITZ! – od kart komunikacyjnych po rozbudowane urządzenia zarządzające domową siecią.

40 lat FRITZ!

Mesh, repeatery i światłowód

Wraz ze wzrostem liczby urządzeń w domach pojedynczy router przestał wystarczać w każdym mieszkaniu i budynku. FRITZ! rozbudował więc ofertę o repeatery i rozwiązania Mesh.

Ich zadaniem jest rozszerzanie zasięgu Wi-Fi oraz tworzenie jednej spójnej sieci. Użytkownik nie musi ręcznie przełączać się między kilkoma punktami dostępowymi, ponieważ urządzenia mogą automatycznie wybierać najlepsze połączenie.

Firma rozwija także modele przeznaczone bezpośrednio do łączy światłowodowych. Pozwalają one ograniczyć liczbę urządzeń potrzebnych do korzystania z szybkiego internetu, o ile operator umożliwia bezpośrednie podłączenie własnego routera.

Portfolio uzupełniają produkty FRITZ! Smart Home. Obejmują rozwiązania pozwalające sterować wybranymi urządzeniami i ogrzewaniem z poziomu domowej sieci.

40 lat FRITZ!

Własne oprogramowanie i bezpłatne aktualizacje

Jednym z filarów ekosystemu jest FRITZ!OS, czyli oprogramowanie instalowane na urządzeniach marki. Firma rozwija je we własnym zakresie i regularnie udostępnia bezpłatne aktualizacje.

Nowe wersje mogą wprowadzać dodatkowe funkcje, poprawiać bezpieczeństwo oraz przedłużać użyteczność starszych urządzeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku routera, który stanowi główny punkt łączący domowe sprzęty z internetem.

FRITZ! zwraca uwagę również na rozwój własnego zaplecza technicznego. Dostęp do pomocy ekspertów oraz długoterminowe wsparcie dla urządzeń mają wzmacniać zaufanie użytkowników do marki i jej produktów.

Firma działa już w ponad 40 krajach

FRITZ! pozostaje związany z Berlinem, gdzie projektowane są produkty i rozwijane oprogramowanie. Produkcja urządzeń odbywa się natomiast w Europie.

Obecnie firma działa w ponad 40 krajach, od Namibii po Nową Zelandię. Najsilniejszą pozycję nadal ma na rynku europejskim, gdzie kojarzona jest przede wszystkim z routerami, sieciami Mesh i rozwiązaniami dla cyfrowego domu.

W 2024 roku dotychczasowi założyciele odeszli z przedsiębiorstwa ze względu na wiek. Firma zyskała nowego właściciela i zarząd, a w 2025 roku oficjalnie uruchomiła własny sklep internetowy.

Zmiana kierownictwa nie oznaczała odejścia od dotychczasowego sposobu działania. Produkty nadal są rozwijane w Berlinie, a marka utrzymuje europejski model produkcji.

40 lat FRITZ!

Otwarte standardy i wybór routera

Firma angażuje się również w rozwój otwartych standardów oraz możliwość samodzielnego wyboru urządzenia końcowego. W Niemczech współtworzyła działania na rzecz prawa użytkownika do korzystania z własnego routera.

FRITZ! jest członkiem Broadband Forum i Wi-Fi Alliance. Udział w tych organizacjach pozwala uczestniczyć w pracach nad standardami telekomunikacyjnymi, kompatybilnością urządzeń i bezpieczeństwem sieci.

Dla użytkownika najważniejsza pozostaje możliwość wyboru sprzętu odpowiadającego jego potrzebom, bez uzależnienia od jednego operatora lub zamkniętego ekosystemu.

Jubileuszowy rok z targami IFA

40 lat FRITZ! będzie świętowane przez cały rok. Firma zapowiada konkursy, akcje rabatowe i oferty jubileuszowe kierowane do klientów oraz społeczności marki.

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie obecność na targach IFA w Berlinie. To symboliczne miejsce dla przedsiębiorstwa, które właśnie w tym mieście powstało i nadal rozwija swoje produkty.

Jubileusz pokazuje zmianę, jaka dokonała się w domowych sieciach od 1986 roku. Początkowo chodziło o samo uzyskanie dostępu do cyfrowej komunikacji. Dziś router odpowiada za internet, multimedia, pracę zdalną, bezpieczeństwo i coraz większą część inteligentnego domu.

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