PocketBook InkPad One. AI przeczyta odręczne notatki

PocketBook InkPad One otrzymuje aktualizację rozwijającą funkcje związane z odręcznymi notatkami. Najważniejszą zmianą jest rozpoznawanie pisma ręcznego wykorzystujące sztuczną inteligencję. Zapisane rysikiem treści będzie można zamienić na edytowalny tekst bez ręcznego przepisywania każdego zdania. Funkcja obsługuje materiały przygotowane w 72 językach. Aktualizacja ułatwi również zaznaczanie wybranych fragmentów, tworzenie regularnych figur geometrycznych oraz wysyłanie notatek pocztą elektroniczną. Nowe oprogramowanie trafi do dotychczasowych użytkowników na początku kolejnego tygodnia.

PocketBook InkPad One

PocketBook InkPad One rozpozna pismo ręczne

Najważniejszą funkcją aktualizacji 6.11.1437 jest zamiana odręcznych zapisków na edytowalny tekst cyfrowy. Rozwiązanie może przydać się między innymi podczas wykładów, spotkań, planowania projektów oraz zapisywania codziennych obowiązków.

Po zakończeniu notowania użytkownik nie będzie musiał ręcznie przepisywać treści do innego dokumentu. Rozpoznany tekst będzie można wykorzystać w raporcie, prezentacji, wiadomości albo innym materiale przygotowywanym na komputerze.

System ma obsługiwać 72 języki. Producent nie podaje jednak szczegółowych informacji dotyczących skuteczności rozpoznawania różnych charakterów pisma. Na końcowy rezultat mogą wpływać między innymi czytelność zapisków, sposób łączenia liter oraz układ notatki.

AI Selection pomoże wybrać odpowiedni fragment

W aplikacji Notepad pojawi się także narzędzie AI Selection. Jego zadaniem jest ułatwienie zaznaczania konkretnych elementów odręcznej notatki przeznaczonych do dalszej obróbki lub konwersji.

Funkcja może być przydatna, gdy strona zawiera jednocześnie tekst, rysunki, strzałki i dodatkowe komentarze. Zamiast przetwarzać całą zawartość, użytkownik będzie mógł skupić się na wybranym fragmencie.

Takie rozwiązanie powinno usprawnić porządkowanie bardziej rozbudowanych zapisków. Szczególnie wtedy, gdy tylko część notatki ma zostać zamieniona na tekst cyfrowy lub wykorzystana w innym dokumencie.

PocketBook InkPad One

Odręczny szkic zmieni się w regularną figurę

Drugą nowością w aplikacji Notepad jest funkcja Magic Shapes. Narzędzie automatycznie przekształca odręczne szkice w równe figury geometryczne.

Narysowany rysikiem niedokładny prostokąt, okrąg lub inny kształt będzie można uporządkować bez ręcznego poprawiania każdej linii. Funkcja może ułatwić przygotowywanie prostych diagramów, schematów, map myśli oraz materiałów projektowych.

Nie zastąpi profesjonalnego programu graficznego, ale powinna poprawić czytelność notatek sporządzanych podczas spotkania albo zajęć. Użytkownik zachowa szybkość ręcznego szkicowania, a urządzenie pomoże nadać całości bardziej uporządkowaną formę.

Notatki można wysłać bez telefonu i komputera

Aktualizacja rozszerza również możliwości udostępniania zapisanych treści. Funkcja Send-by-Email pozwoli wysyłać notatki bezpośrednio z czytnika w formatach PDF oraz TXT.

Wiadomość będzie można skierować do jednego lub kilku odbiorców. Nie trzeba wcześniej przenosić pliku na smartfon ani podłączać urządzenia do komputera.

Format PDF sprawdzi się przy zachowaniu wyglądu oryginalnej notatki, natomiast TXT może być przydatny w przypadku treści przeznaczonych do dalszej edycji. Wybór będzie więc zależał od tego, czy ważniejszy jest układ strony, czy możliwość szybkiej pracy z samym tekstem.

PocketBook InkPad One

Duży ekran E Ink i obsługa rysika

PocketBook InkPad One wykorzystuje ekran E Ink Mobius o przekątnej 10,3 cala. Większa powierzchnia zapewnia więcej miejsca na dokumenty, książki, odręczne zapiski i diagramy niż w przypadku typowych czytników o przekątnej około sześciu cali.

Do obsługi notatek służy rysik. Połączenie elektronicznego papieru i ręcznego pisania ma zapewniać doświadczenie bliższe tradycyjnemu notesowi, ale z możliwością późniejszego porządkowania i udostępniania zapisanych treści.

Model otrzymał w 2026 roku nagrodę Red Dot Award za wzornictwo. Nowa aktualizacja nie zmienia konstrukcji urządzenia, ale rozszerza jego zastosowanie jako cyfrowego notatnika.

PocketBook InkPad One

Kiedy pojawi się aktualizacja?

Oprogramowanie w wersji 6.11.1437 ma zostać udostępnione dotychczasowym użytkownikom na początku kolejnego tygodnia. Aktualizacja powinna pojawić się bez konieczności kupowania nowego urządzenia.

Czytnik e-booków POCKETBOOK InkPad One w Media Expert.

Nowe egzemplarze mają natomiast otrzymywać ją od razu po pierwszym uruchomieniu. Dokładny termin może zależeć od sposobu dystrybucji oprogramowania i ustawień konkretnego czytnika.

Największą zmianę odczują osoby, które regularnie sporządzają odręczne notatki, a później wykorzystują je w dokumentach cyfrowych. Rozpoznawanie pisma i wysyłanie plików bezpośrednio z urządzenia może ograniczyć liczbę czynności wykonywanych na komputerze.

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