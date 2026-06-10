Logitech Spotlight 2 to nowy, zaawansowany pilot do prezentacji klasy premium, który ma pomóc prelegentom nie tylko sprawniej prowadzić slajdy, ale też pewniej występować przed publicznością. Urządzenie oferuje haptyczne sprzężenie zwrotne, cyfrowe efekty wyróżniania treści, fizyczny laser klasy 1, konfigurowalny przycisk akcji i funkcję haptycznych ćwiczeń oddechowych w aplikacji Logi Options+. Spotlight 2 będzie dostępny w czerwcu 2026 roku w cenie 549 zł dla klientów indywidualnych i 609 zł w wersji B2B.

Logitech Spotlight 2

Pilot do prezentacji kojarzy się zwykle z dwoma przyciskami: dalej i wstecz. Logitech Spotlight 2 idzie dużo dalej. To prezenter zaprojektowany dla osób, które prowadzą wystąpienia na sali, w biurze, na scenie, podczas webinarów i spotkań hybrydowych.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że Spotlight 2 nie tylko zmienia slajdy. Pozwala wyróżniać konkretne fragmenty prezentacji, sterować skrótami i utrzymać kontakt z publicznością bez ciągłego patrzenia na urządzenie.

Logitech podkreśla, że konstrukcja została zaprojektowana tak, aby kciuk intuicyjnie trafiał na właściwe przyciski. Dzięki temu prowadzący może patrzeć na odbiorców, a nie na pilota.

Logitech Spotlight 2

Haptyka ma dać większą pewność podczas wystąpienia

Jedną z najważniejszych funkcji Logitech Spotlight 2 jest haptyczne sprzężenie zwrotne. Czuły na nacisk przycisk daje wyczuwalny sygnał przy naciśnięciu, co ma zwiększać kontrolę nad prezentacją i ułatwiać angażowanie publiczności.

To drobiazg, który może mieć znaczenie podczas wystąpień. Kiedy prelegent stoi przed salą, każda niepewność rozprasza. Haptyka daje fizyczne potwierdzenie działania, więc użytkownik nie musi zastanawiać się, czy kliknięcie zostało wykonane.

Logitech dodaje też funkcję haptycznych ćwiczeń oddechowych w aplikacji Logi Options+. Delikatne wibracje mają pomagać wyrównać oddech, zredukować stres i opanować tremę przed wejściem na scenę.

Logitech Spotlight 2

Cyfrowe podświetlenie zamiast zwykłego lasera

Logitech Spotlight 2 przełamuje ograniczenia tradycyjnych wskaźników laserowych. Oprócz fizycznego lasera klasy 1 oferuje cyfrowe efekty wyróżniania treści, które sprawdzą się zarówno w sali, jak i podczas spotkań online.

Do dyspozycji są funkcje Spotlight, Squarelight, Magnify i Annotate. Spotlight działa jak cyfrowy reflektor, Squarelight pozwala podświetlić prostokątny obszar, Magnify powiększa fragment slajdu, a Annotate umożliwia nanoszenie adnotacji.

To ważne w świecie prezentacji hybrydowych. Klasyczny laser dobrze działa na ścianie lub ekranie w sali, ale osoby oglądające prezentację zdalnie często go nie widzą. Cyfrowy wskaźnik rozwiązuje ten problem.

Logitech Spotlight 2

Przycisk akcji można dopasować do własnego stylu

Logitech Spotlight 2 współpracuje z aplikacją Logi Options+, która pozwala personalizować działanie urządzenia. Użytkownik może przypisać skróty do programowalnego przycisku akcji.

Jednym kliknięciem można uruchomić prezentację, wstrzymać ją, wygasić ekran albo wyciszyć mikrofon. To zmienia Spotlight 2 z prostego pilota w osobiste centrum kontroli wystąpienia.

W praktyce może to być szczególnie przydatne podczas spotkań online i hybrydowych, gdzie prowadzący musi jednocześnie kontrolować slajdy, mikrofon, obraz i tempo prezentacji.

Logitech Spotlight 2

Zasięg do 30 metrów i szybkie ładowanie

Logitech Spotlight 2 oferuje zasięg do 30 metrów. Dzięki temu prowadzący może swobodnie poruszać się po scenie lub sali konferencyjnej bez konieczności stania przy laptopie.

Urządzenie ma też szybkie ładowanie. Minuta ładowania wystarcza nawet na 3 godziny prezentacji, a pełne naładowanie zapewnia do 3 miesięcy pracy. To praktyczne, bo pilot do prezentacji często leży w torbie i przypomina o sobie dopiero tuż przed wystąpieniem.

Pod względem łączności Spotlight 2 korzysta z Bluetooth lub odbiornika Logi Bolt USB-C. Współpracuje z Windows, macOS, PowerPointem, Google Slides, Keynote, Prezi oraz głównymi platformami wideokonferencyjnymi.

Logitech Spotlight 2

Premium design i trzy kolory

Spotlight 2 ma smukłą konstrukcję, miękki uchwyt i profilowany kształt dopasowany do dłoni. Waży 55 g, ma 125 mm wysokości bez odbiornika i 145 mm z odbiornikiem.

Urządzenie będzie dostępne w kolorach grafitowym, piaskowym i liliowym. Logitech zwraca też uwagę na bardziej zrównoważony projekt. Konstrukcja wykorzystuje aluminium produkowane przy użyciu energii odnawialnej oraz, zależnie od koloru, do 43 proc. plastiku z recyklingu.

Opakowanie wykonano z papieru certyfikowanego FSC. To nie jest najważniejszy argument przy zakupie pilota do prezentacji, ale dobrze wpisuje się w kierunek, w którym Logitech rozwija swoje akcesoria.

Logitech Spotlight 2 Logitech Spotlight 2 Logitech Spotlight 2

Dla kogo jest Logitech Spotlight 2?

Logitech Spotlight 2 jest dla osób, które regularnie prowadzą prezentacje i chcą mieć większą kontrolę nad wystąpieniem. To sprzęt dla trenerów, wykładowców, menedżerów, sprzedawców, prowadzących konferencje, nauczycieli i wszystkich, którzy pracują ze slajdami.

Największy sens ma tam, gdzie zwykły pilot przestaje wystarczać. Jeśli prezentacja odbywa się hybrydowo, jeśli trzeba podświetlać elementy slajdu, wyciszać mikrofon jednym kliknięciem albo poruszać się po dużej sali, Spotlight 2 może realnie ułatwić pracę.

To nie jest gadżet dla każdego. To raczej narzędzie dla tych, którzy chcą wyglądać profesjonalniej, mniej stresować się na scenie i lepiej prowadzić uwagę publiczności.

Logitech Spotlight 2

Logitech Spotlight 2 pokazuje, że prezentacje też dostały upgrade

Spotlight 2 dobrze pokazuje, jak zmieniły się prezentacje. Dawniej wystarczyło przełączać slajdy i wskazywać coś laserem. Dziś prowadzący często mówi do ludzi w sali i do osób przed ekranami jednocześnie. Musi zarządzać mikrofonem, widocznością treści, tempem wystąpienia i własnym stresem.

Logitech Spotlight 2 odpowiada właśnie na ten nowy sposób pracy. Łączy fizyczną kontrolę, cyfrowe efekty, haptykę, personalizację i funkcje, które pomagają zachować spokój.

Cena 549 zł sugeruje, że to sprzęt z wyższej półki, ale dla osób, które często występują publicznie, może być inwestycją w większą pewność i lepsze prezentacje.

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