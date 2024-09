To główny środek lokomocji nad morzem. Liczby potwierdzeniem

Poruszanie się nad polskim morzem w okresie letnim może być dość uciążliwe, dlatego też Polacy wybierają nowoczesne pojazdy, dzięki którym szybko przejadą z punktu A do punktu B. Hulajnogi to główny środek lokomocji nad morzem, a potwierdzają to liczby przedstawione przez firmę LIME.

Szybki środek lokomocji? Hulajnogi!

Polskie morze w okresie wakacyjnym jest naprawdę tłocznym regionem, nawet jeśli mówimy o mniejszych miejscowościach. Wypoczynek nad Morzem Bałtyckim z tego powodu może być nieco irytujący, zwłaszcza kiedy chcemy szybko przedostać się z punktu A do punktu B. Często włączenie się do ruchu autem zajmuje dłużej, niż przejście na pieszo do tego samego celu.

Okazuje się, że najszybszym środkiem transportu w zatłoczonych miejscach, są hulajnogi elektryczne. Firma LIME podsumowała wakacje nad polskim morzem. Według raportu, w tym roku, turyści wypoczywający na wybrzeżu, bardzo często wybierali właśnie hulajnogi, na których przejechali łącznie prawie 0,5 mln kilometrów!

Hulajnogi to główny środek lokomocji nad morzem

Jak podaje firma LIME, w 2024 roku hulajnogki elektryczne tej marki, cieszyły się większym zainteresowaniem osób spędzających urlop nad polskim morzem, niż w poprzednim roku. Wpływ miała na to nie tylko współpraca z festiwalami Sunise, Sun oraz Sunset Square, ale także dostępność pojazdów przedsiębiorstwa w większej liczy miejscowości.

Raport firmy LIME w liczbach pokazuje, że:

w sezonie letnim hulajnogi firmy dostępne były w 24. miejscowościach nadmorskich;

poziom emisji CO 2 , dzięki korzystaniu z hulajnóg, został zmniejszony o ponad 26 ton;

Najdłuższy przejazd w km nastąpił w Kołobrzegu – 24 km;

Najdłuższy przejazd w minutach natomiast w Mielnie – 104 minuty;

W dniach od 12 do 18 sierpnia padł rekord w liczbie przejazdów firmy.

Tegoroczne wakacje potwierdziły jak istotnym środkiem transportu nad polskim morzem, są hulajnogi. Dzięki pojazdom Lime turyści mogli uniknąć uciążliwych korków np. na Półwyspie Helskim. Cieszymy się, że towarzyszyliśmy naszej społeczności użytkowników podczas ich urlopów i ułatwialiśmy poruszanie się po popularnych kurortach oraz miastach zlokalizowanych na wybrzeżu. Byliśmy też partnerem popularnych festiwali Sunrise, Sun oraz Sunset Square i oferowaliśmy ich uczestnikom strefy parkingowe zlokalizowane przy samym wejściu. (…) Chcemy jak najlepiej wykorzystać przerwę jesienno-zimową, żeby cały czas rozwijać naszą usługę i w przyszłym roku zapewnić turystom jeszcze lepsze wrażenia z jazdy Lime. Damian Kupczak, Senior Operations Manager, Lime Polska

Źródło: opr. wł./info. prasowa