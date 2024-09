Karkonosze na rowerze. Gdzie znajdziemy najlepsze trasy?

Jazda na rowerze to przyjemność, zwłaszcza w miejscach, które potrafią zachwycić malowniczymi widokami. Niesamowity krajobraz tworzą Karkonosze, malownicze pasmo górskie położone na granicy Polski i Czech. Region ten od lat jest jednym z najpopularniejszych celów podróżniczych dla miłośników aktywności fizycznej. Karkonosze na rowerze wyglądają pięknie – jakie trasy wybrać i jakie atrakcje na nas czekają?

Karkonosze na rowerze? Wybierz się na Szlak Wokół Karkonoszy

Jedną z najciekawszych tras dla miłośników jazdy rowowej po górach w Polsce, jest Szlak Wokół Karkonoszy. Obejmuje on ponad 200 km tras, które prowadzą wokół całego masywu Karkonoszy. Wybierając tę trasę, będziemy mieć styczność z malowniczymi krajobrazami, bogatą i zróżnicowaną florę i faunę, a także szereg atrakcji turystycznych, z których słynie region. Niezależnie od stopnia zaawansowania, każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ szlak ten podzielony jest na odcinki o różnym stopniu trudności.

Jazda na rowerze po Karkonoszach – jakie trasy wybrać? fot. mat. prasowe

Szlak rozpoczyna się i kończy w Jeleniej Górze, a przebiega przez takie miejscowości jak Szklarska Poręba, Karpacz, Kowary czy Przesieka. Podążając tą trasą, odwiedzimy różnorodne tereny – doliny i lasy, malownicze łąki, a także górskie przełęcze. Na trasie będziemy mogli podziwiać nie tylko piękną dziką przyrodę, ale także ciekawe miejsca historyczne, m.in. Zamek Chojnik, czy zabytkowe schroniska górskie.

Decydując się na podróżowanie Szlakiem Wokół Karkonoszy, będziecie mogli odwiedzić wiele atrakcji, takich jak:

najwyższy szczyt Karkonoszy, czyli Śnieżka, z zapierającymi dech w piersiach widokami;

średniowieczną twierdzę z bogatą historią, czyli Zamek Chojnik;

Wodospad Kamieńczyka, najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach, zachwycający swoim otoczeniem i potęgą;

miejsce, w którym możemy poznać i zagłębić wiedzę na temat regionu – Karkonoskie Muzeum w Szklarskiej Porębie.

Szlak Wokół Karkonoszy jest w pełni przystosowany do rowerzystów – trasa jest dobrze oznakowana, a na całej długości znajdziemy nie tylko miejsca do odpoczynku, czy schroniska, ale przede wszystkim punkty serwisowe rowerów, dzięki czemu podróż tą trasą jest bezpieczna i komfortowa.

Podążaj Drogą Sudecką

Jeśli jakaś trasa ma być nazywana legendarną, to z pewnością zasługuje na to Droga Sudecka. Jest to jedna z najbardziej widowiskowych i historycznych dróg w Polsce. Budowa drogi przebiegającej przez serce Karkonoszy rozpoczęła się w latach 30. XX wieku, gdzie pierwotnie była częścią strategicznej inwestycji, mającej na celu połączenie miejscowości w Sudetach w kontekście turystycznym i militarnym. Dziś jest to jednak trasa rekreacyjna, która przyciąga turystów z całego kraju.

Droga Sudecka ma długość 100 kilometrów i jej początek ma miejsce w miejscowości Świeradowa-Zdrój i biegnie przez Szklarską Porębę, Karpacz, aż do przełęczy Okraj, która znajduje się na granicy polsko-czeskiej. Trasa to oferuje zróżnicowany poziom trudności – od łagodnych doli, po strome przejazdy, co sprawia, że jest atrakcyjna zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących miłośników górskich przepraw na rowerze.

Wybierając się na przejażdżkę Drogą Sudecką, możecie odwiedzić:

Wielki Zakręt, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na trasie, z którego będziecie mogli podziwiać panoramę Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórską;

Zamek Chojnik;

Wodospad Szklarki położony niedaleko Szklarskiej Poręby;

punkt na granicy polsko-czeskiej, Przełęcz Kraj, oferujący magiczny krajobraz z widokiem na Karkonosze i czeskie Sudety.

Droga Sudecka jest świetnie przygotowana do podróżowania rowerem – znajdziemy na niej schroniska górskie, miejsca parkingowe, a także punkty widokowe przedstawiające zapierające w piersiach widoki.

Jazda na rowerze po Karkonoszach – jakie trasy wybrać? fot. mat. prasowe

A może trasa z Karpacza na Śnieżkę?

Jeśli jesteś zaawansowanym rowerzystą, który pokonał już nie jeden kilometr górskich tras, to jedną z najbardziej wymagających wycieczek, jakie możesz wybrać w Karkonoszach, to trasa z Karpacza na Śnieżkę. Ta malownicza trasa wiedzie przez malownicze tereny Karkonoszy, a kończy się na szczycie pasma górskiego, czyli Śnieżce (1603 m. n.p.m).

Karpacz to miejsce startu trasy i prowadzi przez malownicze zakątki Karkonoskiego Parku Narodowego. Jest to bardzo wymagający odcinek, a to ze względu na duże przewyższenia oraz kamieniste szlaki, co wymaga od nas i naszego pojazdu dobrego przygotowania. Wszystko to odchodzi w niepamięć, gdy zobaczymy te malownicze i piękne widoki, jakie oferuje trasa z Karpacza na Śnieżkę. Dystans, jaki musimy pokonać to ok. 10 km, jednak ze względu na charakterystykę terenu, trasa ta może zająć nam nawet kilka godzin.

Wybierając trasę z Karpacza na Śnieżkę, możecie odwiedzić:

unikatową i jedną z największych atrakcji Karpacza, czyli drewnianą Świątynię Wang z XII wieku;

jedną z najbardziej stromych części trasy, która prowadzi na Kopę (1377 m n.p.m), skąd możecie podziwiać Kotlinę Jeleniogórską i okoliczne szczyty. Znajdziecie tutaj również górną stację kolejki, która znacznie skróci wam podróż;

Dom Śląski, czyli jedno z najwyżej położonych schronisk w Polsce i jest najlepszym przystankiem przed ostatnim, wymagającym odcinkiem na Śnieżkę. Na szczycie znajdziemy charakterystyczne Obserwatorium Meteorologiczne oraz kaplicę św. Wawrzyńca.

Trasa jest mocno zróżnicowana pod względem terenu – od lasów, ścieżki i bardzo surowe górskie krajobrazy. Wymaga od nas dobrej kondycji oraz odpowiedniego przygotowania i sprzętu – jest to istny test wytrzymałości i umiejętności, dlatego też polecana jest zaawansowanym rowerzystom górskim.

Wybierz się w Karkonosze i poznaj piękno natury podczas jazdy na rowerze

Karkonosze to piękne i malownicze pasmo górskie, które znane jest z bogatej przyrody, różnorodnych krajobrazów i licznych atrakcji turystycznych pozwalających na aktywny wypoczynek o każdej porze roku. Na trasie turystycznej można znaleźć wiele tras rowerowych, zarówno dla osób początkujących, jak i tych zaawansowanych, przez co ta część polski jest idealnym miejscem dla ludzi kochających aktywny wypoczynek.

Jazda na rowerze po Karkonoszach – jakie trasy wybrać? fot. mat. prasowe/Termy Karkonosze

Źródło: opr. wł./info. prasowa