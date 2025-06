Test ThinkVision M14t Gen 2. To 14-calowy monitor przenośny

Wiem jak to jest, gdy pracujesz na małym ekranie laptopa. Brakuje tego drugiego wyświetlacza. Nie masz jednak opcji, by zamontować normalny, duży stacjonarny ekran? Rozwiązaniem jest ThinkVision M14t Gen 2. Nie tylko zyskujesz drugi pulpit ale za sprawą rozmiaru, zabierasz go ze sobą wszędzie, gdzie tylko chcesz. Dodaj do tego rozdzielczość 2240 x 1400 (2.2K), współczynnik proporcji 16:10 i matrycę IPS i masz naprawdę solidny sprzęt do pracy.

Test ThinkVision M14t Gen 2. 14-calowy monitor przenośny.

W redakcji pracuję z dużymi monitorami zewnętrznymi – od jakiegoś czasu testuję 32-calowego „potwora” od AOC. Zdarza mi się jednak zostawać w domu, gdzie nie oszukujmy się – mała matryca w MacBooku Air M2 nie zawsze wystarcza. Rozwiązaniem jest zastosowanie drugiego monitora. OK, można przecież postawić taki „stacjonarny” ale akurat u siebie w mieszkaniu wolałem tego nie robić. Szukałem czegoś, co łatwo schowam po skończonej pracy. Właśnie dlatego z przyjemnością zabrałem się za test ThinkVision M14t Gen 2. To wyposażony w 14-calową matrycę IPS monitor przenośny, który może pochwalić się wysoką jakością obrazu i zaskakującą rozdzielczością – 2.2K (2240 x 1400). Mało tego, producent chwali się stuprocentowym odwzorowaniem palety kolorów sRGB, co również wpływa na komfort pracy – szczególnie w pewnych grupach zawodowych.

Dane techniczne ThinkVision M14t Gen 2

Typ matrycy: IPS Rozdzielczość: 2240 x 1400 pikseli, 189 PPI Częstotliwość odświeżania: 60 Hz Jasność: 300 nitów Czas reakcji: 6 ms (Extreme), 8 ms (tryb zwykły) Kontrast: 1500:1 Współczynnik proporcji: 16:10 Ekran: 14 cali Funkcje dodatkowe: 10-punktowy pojemnościowy panel dotykowy, zabezpieczenie dla oczu, 100% odwzorowania sRGB, automatyczne obracanie Zużycie energii: 8 W typowo, 9,5 W maksymalnie Waga: 660 gram Wymiary: 314,8 x 96,4–96,7 x 235,3 mm Cena: około 1450 zł (sprawdź najniższą cenę na Ceneo.pl)

Kilka słów na temat zawartości opakowania. W zestawie umieszczono metrowy przewód USB typu C z przejściówką 90 stopni (ułatwia zamontowanie przewodu w gnieździe), rysik dotykowy oraz coś, co spodobało mi się najbardziej, a więc torba ochronna, którą bardziej traktowałem jako etui podczas transportowania tego monitora.

Test ThinkVision M14t Gen 2. 14-calowy monitor przenośny.

Wygląd i cechy szczególne monitora przenośnego ThinkVision M14t Gen 2

Kiedyś miałem okazję testować monitor przenośny marki ARZOPA. Był w porządku, nie mogę mieć zastrzeżeń, aczkolwiek produkt marki Lenovo, a konkretniej ThinkVision pokazał mi, jak to powinno wyglądać. Fakt, różnica w cenie jest kolosalna. To tak jakby porównywać Dacię (z całym szacunkiem dla tej marki) do Mercedesa. Pierwsze, co rzuca się w oczy to smukła obudowa (grubość to zaledwie 4,6 mm). Lekka waga, która nie przekracza 700 gram i rozmiar monitora sprawiają, że bez problemu możemy zapakować go do plecaka czy torby (co robiłem wielokrotnie) i zabrać ze sobą w podróż. Nie ma nic lepszego niż praca w pokoju hotelowym na dwóch monitorach, serio.

Test ThinkVision M14t Gen 2. 14-calowy monitor przenośny.

Kolejnym atutem jest solidna podstawka wkomponowana w obudowę. Dzięki niej możemy zmieniać kąt nachylenia od 0 do 90 stopni. Mało tego! Możemy również podnosić ekran do 11 mm za sprawą specjalnej, dodatkowej „podpórki”. Oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba, po obróceniu ekranu o 90 stopni, obraz automatycznie się dostosuje. Nie sposób nie wspomnieć również o innych ważnych rozwiązaniach, jakie zastosował producent. Przykładowo, o czym już wspominałem, mamy idealne odwzorowanie kolorów za sprawą 100% pokrycia sRGB i kontrastu 1500:1.

Do tego dochodzi wysoka rozdzielczość 2240 x 1400 pozwala na „pokazanie” dużo większej ilości pikseli niż tradycyjnie, w przypadku monitorów Full HD (1920 x 1080). Ekran IPS gwarantuje szeroki kąt widzenia (178 stopni) i wysoką czytelność niezależnie od kierunku oglądania, co będzie można zaobserwować na zdjęciach. Warto również zauważyć, że ten monitor przenośny ma funkcję niskiej emisji światła niebieskiego, jednak technologia ta została zaprojektowana tak, by nie wpływać negatywnie na odwzorowanie kolorów.

Test ThinkVision M14t Gen 2. 14-calowy monitor przenośny.

Praca z monitorem przenośnym ThinkVision M14t Gen 2

Czysta przyjemność – bez dwóch zdań. Wszystko za sprawą wysokiej jakości obrazu i jasności na poziomie 300 nitów, która jest wystarczająca do pracy – nawet w słoneczne dni. Nie ma co się dziwić, że na przykład kolory są odwzorowane bardzo dobrze. To cecha matryc IPS, które świetnie sprawdzają się nie tylko podczas pracy biurowej, ale także podczas edycji grafiki. Warto również pochwalić te panele za szerokie kąty widzenia, a te są ważne, ponieważ zazwyczaj ThinkVision M14t Gen 2 będzie ustawiony gdzieś z boku – nie będziemy na niego patrzyli centralnie (przynajmniej w moim przypadku tak było). W praktyce? Czytelność stała na wysokim poziomie przez cały okres testów.

Sama obsługa monitora jest banalna. Podpinamy go za pomocą przewodu do portu USB typu C w naszym komputerze i po chwili widzimy drugi ekran. Oczywiście, może to być „kopia” głównego pulpitu, bądź rozszerzenie, na którym będziemy wyświetlać kolejne okna aplikacji. Jeszcze kilka słów na temat przycisków i portów ulokowanych na obudowie. Z jednej ze stron mamy przycisk zasilania, blokadę Kensington oraz port USB typu C (PD 2.0 oraz DP 1.2). Z drugiej strony mamy taki sam port USB typu C, a także przycisk do regulacji jasności i kontrastu oraz przycisk, który odpowiada za aktywację menu – tak, jest dostępne w języku polskim.

Podsumowanie testu ThinkVision M14t Gen 2

Możecie wierzyć lub nie, ale komfort pracy z takim monitorem zmienia się radykalnie. Przełączasz sobie okienka, widzisz ważne rzeczy na drugim ekranie. Oczywiście, problemem może być szybsze zużycie poziomu baterii w laptopie, smartfonie czy tablecie ale wydaje mi się, że to nie przeszkadza – patrząc szczególnie na to, jak (przepraszam za powtórzenie) zmienia się komfort pracy w miejscach, gdzie nie możemy wykorzystać dużego, stacjonarnego monitora. Pozostaje tylko cena. Tak, ten model kosztuje 1450 zł, co w porównaniu z prezentowanym jakiś czas temu monitorem ARZOPA S1, który był wyceniany na kwotę rzędu 400 zł jest różnicą kolosalną. Tu jednak mamy do dyspozycji znacznie lepszą matrycę i wyższą rozdzielczość. Gra warta świeczki? Kwestia indywidualna.