Genesis Zircon 880 PRO. Mysz 8K za 299 zł

Gamingowa mysz to jeden z tych sprzętów, które albo znikają w dłoni, albo zaczynają przeszkadzać po kilkunastu minutach gry. W FPS-ach nie ma miejsca na opóźnienie, ślizg jak po papierze ściernym i klik, który brzmi dobrze tylko w opisie produktu. Nowa mysz Genesis celuje w graczy, którzy chcą pełnej kontroli, ale niekoniecznie chcą płacić kwoty zarezerwowane dla najbardziej rozpoznawalnych marek e-sportowych.

Genesis Zircon 880 PRO

Mamy tu raportowanie 8000 Hz w trybie przewodowym i bezprzewodowym, sensor PixArt PAW3950, wagę 64 g, szklane ślizgacze i przełączniki Kailh z żywotnością do 150 milionów kliknięć. Do tego dochodzi cena 299 zł, która od razu ustawia ten model w ciekawym miejscu rynku. Genesis Zircon 880 PRO nie próbuje wyglądać jak futurystyczna zabawka z podświetleniem na pół biurka. To mysz, która ma robić jedną rzecz: dać graczowi szybki, lekki i precyzyjny kontakt z grą.

Genesis Zircon 880 PRO bierze na cel szybkie monitory i FPS-y

W świecie sprzętu gamingowego łatwo zgubić sens za liczbami. 8000 Hz brzmi dobrze na pudełku, ale nie każdemu będzie potrzebne. Najwięcej z takiej częstotliwości raportowania wyciągną gracze korzystający z szybkich monitorów 180–360 Hz, szczególnie w dynamicznych FPS-ach i grach e-sportowych, gdzie reakcja, tracking i mikrokorekty celownika mają realne znaczenie. Genesis Zircon 880 PRO została zaprojektowana właśnie pod taki scenariusz.

Raportowanie 8000 Hz oznacza, że mysz może wysyłać informacje o położeniu znacznie częściej niż standardowe modele pracujące na 1000 Hz. W praktyce ma to dawać bardziej płynne odwzorowanie ruchu i szybszą reakcję kursora. Czy każdy gracz od razu to poczuje? Nie. Ale jeśli grasz na wysokim odświeżaniu, masz niski input lag w całym setupie i faktycznie walczysz o każdą przewagę, Genesis Zircon 880 PRO ma techniczne podstawy, żeby wejść do tej rozmowy.

Ważne jest też to, że raportowanie 8K działa zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. To nie jest detal. Wiele myszy wygląda świetnie w trybie kablowym, a później obcina możliwości po przejściu na wireless. Tutaj Genesis Zircon 880 PRO ma zachować topową responsywność niezależnie od sposobu połączenia.

Genesis Zircon 880 PRO

Sensor PixArt PAW3950 i 30 000 DPI

Sercem Genesis Zircon 880 PRO jest sensor PixArt PAW3950. To jednostka z maksymalną rozdzielczością do 30 000 DPI, akceleracją do 50 G i maksymalną szybkością śledzenia 750 cali na sekundę. Takie parametry są stworzone nie po to, żeby ktoś grał na absurdalnie wysokim DPI, ale po to, żeby sensor miał ogromny zapas precyzji przy szybkich ruchach.

W strzelankach liczy się kontrola. Flick, szybkie przeciągnięcie celownika, powrót na punkt, tracking przeciwnika w ruchu — to wszystko wymaga sensora, który nie gubi się przy agresywnych manewrach. Genesis Zircon 880 PRO ma zapewniać stabilne śledzenie każdego ruchu, także wtedy, gdy ręka pracuje szybko i dynamicznie.

Mysz ma cztery tryby pracy: Tournament 8K, Rapid 4K, Core i Eco. To sensowny podział, bo nie zawsze potrzebujesz maksymalnej wydajności. Turniejowy tryb 8K ma sens w rywalizacji, ale podczas codziennej pracy albo mniej wymagającej gry można zejść niżej, żeby oszczędzać baterię. Genesis Zircon 880 PRO nie zmusza więc użytkownika do jednego ustawienia na stałe.

Genesis Zircon 880 PRO

Podwójny chipset i stabilność przy 8K

Wysoka częstotliwość raportowania to nie tylko sensor. Potrzebna jest też elektronika, która utrzyma stabilną komunikację. Genesis Zircon 880 PRO korzysta z dwóch 32-bitowych chipsetów zoptymalizowanych pod sensor PAW3950. W informacji technicznej pojawia się też MCU PixArt 2862, który ma odpowiadać za stabilność i ekstremalną wydajność urządzenia.

To ważne, bo niestabilne 8K jest gorsze niż dobre 1K. Jeśli mysz raportuje często, ale nierówno, cała przewaga zamienia się w marketing. Genesis Zircon 880 PRO ma dawać stabilne raportowanie i pełne wykorzystanie możliwości sensora, szczególnie w szybkich grach, gdzie każdy drobny błąd w śledzeniu ruchu potrafi kosztować rundę.

W praktyce taki sprzęt jest dla ludzi, którzy mają już resztę setupu na odpowiednim poziomie. Szybki monitor, dobra podkładka, sensowne ustawienia czułości, niski input lag i ręka przyzwyczajona do lekkiej myszy. Dopiero wtedy Genesis Zircon 880 PRO ma szansę pokazać pełny sens swojej specyfikacji.

64 gramy, szklane ślizgacze i kształt dla prawej dłoni

Waga 64 g stawia Genesis Zircon 880 PRO po stronie lekkich myszy gamingowych. To dobry kierunek dla graczy FPS, którzy często pracują niską czułością i wykonują duże ruchy po podkładce. Lżejsza mysz mniej męczy nadgarstek i łatwiej ją zatrzymać dokładnie tam, gdzie trzeba.

Do tego dochodzą szklane ślizgacze o minimalnym tarciu. To element, który może mocno zmienić odczucie prowadzenia. Szklane ślizgacze dają bardzo płynny ruch, ale też wymagają przyzwyczajenia, bo mysz może wydawać się szybsza niż na klasycznych ślizgaczach PTFE. Dobrze, że w zestawie znalazły się także zapasowe ślizgacze PTFE oraz taśmy Grip Tape.

Kształt jest ergonomiczny i przeznaczony dla praworęcznych użytkowników. Genesis Zircon 880 PRO ma zapewniać pewny chwyt oraz naturalne ułożenie dłoni podczas długich sesji. To kluczowe, bo nawet najlepszy sensor nie pomoże, jeśli forma myszy nie pasuje do chwytu użytkownika. Przy sprzęcie tego typu komfort jest równie ważny jak liczby.

Genesis Zircon 880 PRO

Przełączniki Kailh i 150 milionów kliknięć

Genesis Zircon 880 PRO wykorzystuje optyczne przełączniki Kailh o żywotności do 150 milionów kliknięć. Optyczne przełączniki mają dwie podstawowe zalety: szybką reakcję i mniejszą podatność na problemy typowe dla klasycznych mechanicznych switchy, takie jak podwójne kliknięcia wynikające z zużycia styków.

W grach liczy się nie tylko to, czy klik jest szybki, ale też czy jest powtarzalny. Mysz gamingowa ma działać tak samo po miesiącu, po roku i po setkach godzin grania. Genesis Zircon 880 PRO stawia tu na rozwiązanie, które ma łączyć tempo działania z trwałością.

Model ma sześć przycisków, więc nie jest przeładowany dodatkowymi klawiszami. To dobry wybór dla myszy nastawionej na FPS-y i e-sport. Zbyt wiele przycisków zwiększa masę i komplikuje konstrukcję, a w dynamicznych grach często ważniejsza jest prostota, chwyt i szybka reakcja.

Genesis Zircon 880 PRO

Bateria 500 mAh i do 120 godzin pracy

Genesis Zircon 880 PRO ma wbudowany akumulator 500 mAh. Maksymalny czas pracy wynosi do 120 godzin w trybie Bluetooth. To oczywiście scenariusz energooszczędny, a nie granie na 8000 Hz, ale dobrze pokazuje, że mysz ma być użyteczna także poza trybem turniejowym.

Przy bardziej wymagających ustawieniach bateria będzie schodziła szybciej, dlatego sens mają cztery tryby pracy. Tournament 8K do grania na maksa. Rapid 4K, gdy chcesz nadal wysokiej responsywności, ale z mniejszym obciążeniem. Core i Eco do codziennego działania oraz dłuższej pracy bez ładowania.

Genesis Zircon 880 PRO może pracować bezprzewodowo, przewodowo, przez 2,4 GHz, Bluetooth i USB. Zasięg wynosi 10 m. To szeroki zestaw połączeń, który pozwala używać myszy nie tylko przy głównym komputerze gamingowym, ale też przy laptopie czy w codziennej pracy.

Genesis Zircon 880 PRO

Oprogramowanie i personalizacja pod własną rękę

Dobra mysz gamingowa kończy się dopiero na oprogramowaniu. Genesis Zircon 880 PRO pozwala personalizować parametry sensora, makra i ustawienia pracy. W oprogramowaniu można też aktywować funkcję pracy na szkle, co zwiększa elastyczność używania myszy na różnych powierzchniach.

To przydatne, bo każdy gracz ma inne preferencje. Inne DPI, inne poziomy LOD, inne mapowanie przycisków, inne makra i inny kompromis między wydajnością a baterią. Genesis Zircon 880 PRO nie powinna być traktowana jako mysz wyjęta z pudełka i zostawiona na domyślnych ustawieniach. Jej sens polega na dopasowaniu.

W zestawie znajduje się odbiornik 8K, kabel wspierający raportowanie 8K, taśmy Grip Tape i zapasowe ślizgacze PTFE. To dobrze, bo użytkownik od razu dostaje akcesoria potrzebne do ustawienia myszy pod własny styl.

Genesis Zircon 880 PRO

Czarna i biała wersja. Ten sam sprzęt, różny styl

Karty produktowe pokazują Genesis Zircon 880 PRO w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Obie mają tę samą specyfikację: sensor PixArt PAW3950, raportowanie 8000 Hz, sześć przycisków, 64 g masy, wymiary 125 × 65 × 42 mm i łączność przewodową oraz bezprzewodową. Różnią się numerem katalogowym i kodem EAN.

Czarna wersja wygląda bardziej klasycznie i agresywnie, biała lepiej wpisze się w jasne setupy. To drobna rzecz, ale gracze coraz częściej składają stanowiska nie tylko pod wydajność, ale też pod estetykę. Genesis Zircon 880 PRO nie przesadza z wizualnym efekciarstwem, więc obie wersje powinny dobrze odnaleźć się w minimalistycznych setupach.

Cena Genesis Zircon 880 PRO i dostępność

Genesis Zircon 880 PRO debiutuje 18 maja 2026 roku. Przewidywana cena brutto dla klienta końcowego wynosi 299 zł.

I tu robi się najciekawiej. 299 zł za mysz z PAW3950, 8K przewodowo i bezprzewodowo, wagą 64 g, szklanymi ślizgaczami, optycznymi przełącznikami Kailh, akumulatorem 500 mAh i bogatym zestawem akcesoriów wygląda mocno. Oczywiście sama specyfikacja nie wygrywa meczu. Liczy się wykonanie, stabilność połączenia, feeling klików, realna bateria i jakość oprogramowania. Ale na papierze Genesis Zircon 880 PRO ma bardzo dobry stosunek ceny do parametrów.

Genesis Zircon 880 PRO

Dla kogo jest Genesis Zircon 880 PRO?

Genesis Zircon 880 PRO jest dla graczy, którzy chcą lekkiej, szybkiej i technicznie mocnej myszy bez wchodzenia w ceny topowych modeli globalnych marek. Najbardziej skorzystają gracze FPS, użytkownicy monitorów o wysokim odświeżaniu i osoby, które zwracają uwagę na input lag, tracking oraz masę sprzętu.

Nie jest to mysz dla każdego. Jeśli grasz okazjonalnie, używasz monitora 60 Hz i nie czujesz różnicy między 1000 a 8000 Hz, część jej potencjału zostanie niewykorzystana. Ale jeśli masz szybki setup i wiesz, po co ci lekka konstrukcja, PAW3950 oraz 8K polling rate, Genesis Zircon 880 PRO zaczyna wyglądać jak bardzo konkretna propozycja.

Największy atut? To, że nie próbuje przykrywać przeciętnej specyfikacji efektami wizualnymi. Genesis Zircon 880 PRO stawia na sensor, raportowanie, wagę, ślizg, przełączniki i cenę. A właśnie te elementy decydują, czy mysz zostaje na biurku po pierwszym tygodniu testów.

Genesis Zircon 880 PRO

Genesis Zircon 880 PRO pokazuje, że 8K nie musi kosztować fortuny

Rynek myszy gamingowych przez lata uczył graczy, że topowe parametry muszą kosztować dużo. Genesis Zircon 880 PRO próbuje ten schemat naruszyć. Za 299 zł dostajemy sprzęt, który na papierze wchodzi w obszar zarezerwowany dla znacznie droższych modeli: 8000 Hz, PAW3950, 64 g, Kailh, szkło pod spodem i bezprzewodową pracę.

Czy to będzie mysz, która namiesza w segmencie? Wszystko zależy od realnych testów. Ale już teraz widać, że Genesis Zircon 880 PRO jest jednym z ciekawszych modeli w swojej cenie. Nie dlatego, że obiecuje cuda. Dlatego, że łączy parametry, które faktycznie mają znaczenie w dynamicznej grze.

A jeśli połączysz taki sprzęt z szybkim monitorem, dobrą podkładką i ręką, która wie, co robi, możesz dostać bardzo poważne narzędzie do wygrywania rund.

Zobacz również głośniki dla graczy Genesis Arsen 302BT.