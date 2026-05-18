Robert Lewandowski w CHERY. Chińczycy grają o zaufanie

Robert Lewandowski w CHERY od razu pokazuje, że nie mówimy tylko o piłkarzu i kampanii reklamowej. Jest marką, symbolem profesjonalizmu i jednym z niewielu polskich sportowców, których nazwisko działa globalnie bez dodatkowego tłumaczenia. Dlatego Robert Lewandowski w CHERY nie wygląda jak zwykła kampania z twarzą znanego człowieka. To ruch, który pokazuje, jak mocno chińskie marki motoryzacyjne chcą dziś grać o zaufanie europejskiego klienta. Robert Lewandowski i CHERY mają łączyć się wokół hasła „For Family”, czyli bezpieczeństwa, przestrzeni i technologii projektowanej z myślą o rodzinach.

Robert Lewandowski w CHERY

W tle jest też TIGGO 9 PHEV, symboliczne przekazanie kluczy i coraz większa ofensywa marki na rynkach międzynarodowych. Krótko mówiąc: Robert Lewandowski w CHERY to nie tylko współpraca wizerunkowa, ale sygnał, że marka chce być traktowana poważnie również poza Chinami.

Robert Lewandowski i CHERY. Dlaczego ta współpraca ma znaczenie?

W świecie motoryzacji ambasadorzy marek często są tylko dodatkiem do kampanii. Znana twarz, kilka zdjęć, samochód w tle, hasło o stylu życia i gotowe. Tutaj sprawa jest ciekawsza, bo Robert Lewandowski w CHERY daje marce coś, czego nie da się kupić samą specyfikacją techniczną: rozpoznawalność, wiarygodność i skojarzenie z konsekwencją.

CHERY wchodzi w Europie w trudny moment. Klient ma coraz większy wybór, ale też coraz więcej pytań. Czy chińska marka będzie trwała? Czy technologia jest dopracowana? Czy serwis i gwarancja dowiozą? Czy to tylko tania alternatywa, czy realny konkurent dla znanych producentów? Robert Lewandowski w CHERY ma pomóc przestawić tę rozmowę z poziomu „kolejna marka z Chin” na poziom „globalny gracz, który buduje rozpoznawalność przez najmocniejsze nazwiska”.

To szczególnie ważne w Polsce. Lewandowski jest tu postacią niemal instytucjonalną, ale jego znaczenie wykracza daleko poza kraj. Dla CHERY to ambasador, który działa jednocześnie lokalnie, europejsko i globalnie. Taki wybór nie jest przypadkiem.

„For Family”, czyli rodzina jako argument sprzedaży

CHERY opiera współpracę z Lewandowskim na filozofii „For Family”. To nie jest tylko miękki slogan o wartościach. Marka chce budować wokół niego konkretne obszary: „Space. For Family”, „Safety. For Family” i „Technology. For Family”. W praktyce oznacza to nacisk na przestronne wnętrza, bezpieczeństwo i technologie dostępne dla rodzin, a nie tylko dla wąskiej grupy klientów premium.

Robert Lewandowski pasuje do tej narracji, bo od lat funkcjonuje nie tylko jako sportowiec, ale też jako człowiek konsekwencji, pracy, rodziny i długofalowego myślenia. CHERY wykorzystuje ten zestaw skojarzeń bardzo świadomie. Piłkarz ma nie tyle „reklamować samochód”, ile legitymizować kierunek marki.

W komunikacie Lewandowski podkreślił, że cieszy się ze współpracy z marką, która stawia rodzinę na pierwszym miejscu, oraz wskazał wspólne wartości: najbliższych jako priorytet, koncentrację na celu i dążenie do doskonałości. To zdanie dobrze ustawia całą kampanię. Nie chodzi o prędkość maksymalną ani efektowny design. Chodzi o zaufanie, bezpieczeństwo i codzienny komfort rodziny.

Robert Lewandowski w CHERY

TIGGO 9 PHEV jako symbol nowego rozdziału

Podczas ceremonii w Barcelonie symbolicznie przekazano klucze do modelu TIGGO 9 PHEV. To ważny detal, bo CHERY nie łączy Lewandowskiego z przypadkowym autem. TIGGO 9 PHEV ma reprezentować kierunek marki: większe SUV-y, napędy alternatywne, technologia i rodzinny komfort.

Plug-in hybrid w takim kontekście ma sens. Dla wielu rodzin pełny elektryk nadal bywa za dużym krokiem: ładowanie, infrastruktura, przyzwyczajenia, dłuższe trasy. Hybryda plug-in jest bardziej przejściowa, ale nadal pozwala mówić o niższej emisji, cichszej jeździe i nowoczesnym napędzie. CHERY wyraźnie chce być marką, która nie straszy rewolucją, tylko proponuje praktyczną modernizację rodzinnej mobilności.

Robert Lewandowski i TIGGO 9 PHEV tworzą więc obraz bardzo czytelny: sportowiec globalnej klasy, rodzina jako wartość, duży SUV jako narzędzie codziennego życia i technologia, która ma być dostępna, a nie oderwana od realnych potrzeb.

CHERY chce grać globalnie

CHERY działa już w ponad 100 krajach i rozwija ekosystem technologiczny w obszarach alternatywnych napędów, inteligentnej mobilności oraz rozwiązań transportowych projektowanych z myślą o rodzinach. Marka podkreśla bezpieczeństwo, przestrzeń i technologię jako trzy kluczowe filary swojego rozwoju.

To nie jest skromny plan wejścia na kilka nowych rynków. CHERY chce być jednym z globalnych graczy. I właśnie dlatego współpraca z Lewandowskim ma większy ciężar. Ambasador tej skali nie służy tylko jednemu spotowi reklamowemu. Ma pomóc budować rozpoznawalność w wielu krajach i dodać marce twarz, którą ludzie kojarzą z dyscypliną oraz sukcesem.

Warto też pamiętać o skali firmy. CHERY powstało w 1997 roku, ma ponad 18,8 mln użytkowników na świecie, działa w ponad 120 krajach i regionach, a w 2025 roku sprzedaż marki wyniosła 2 806 393 samochody. Eksport osiągnął 1 344 020 sztuk, a łączny wolumen eksportu przekroczył 5,85 mln pojazdów. To liczby, które pokazują, że nie mówimy o producencie testującym rynek, ale o marce z dużymi ambicjami.

Dlaczego Lewandowski pasuje do motoryzacji rodzinnej?

Na pierwszy rzut oka piłkarz tej klasy mógłby promować supersamochody, zegarki, luksus albo sportowe SUV-y. Ale Robert Lewandowski w CHERY działa właśnie dlatego, że narracja jest bardziej codzienna. Rodzina, bezpieczeństwo, technologia i dążenie do jakości są łatwiejsze do zbudowania wokół jego wizerunku niż tania opowieść o prędkości.

Robert Lewandowski w CHERY działa, bo od lat jest kojarzony z rutyną, samodyscypliną i profesjonalizmem. Robert Lewandowski w CHERY działa, bo od lat jest kojarzony z rutyną, samodyscypliną i profesjonalizmem. Nie jest postacią chaosu, skandalu i jednorazowego efektu. Jest symbolem powtarzalności. A przy marce, która chce zdobyć zaufanie klientów w Europie, to bardzo cenny kapitał.

CHERY mówi o „For Family” jako fundamencie rozwoju produktów i technologii. Lewandowski ma nadać temu hasłu ludzką twarz. To proste, ale skuteczne: jeśli marka chce sprzedawać rodzinne SUV-y, potrzebuje ambasadora, który nie będzie wyglądał jak doklejony do tej historii przypadkiem.

Chińskie marki zmieniają zasady gry

Jeszcze niedawno chińska motoryzacja w Europie była traktowana z dystansem. Dziś sytuacja jest inna. Marki z Chin wchodzą z mocną technologią, elektryfikacją, bogatym wyposażeniem i agresywnym podejściem do ceny. Największą barierą nie zawsze są już parametry samochodu. Często jest nią zaufanie.

Właśnie dlatego Robert Lewandowski w CHERY jest tak ciekawym ruchem. To nie jest tylko podpisanie znanego nazwiska. To próba skrócenia dystansu między marką a klientem. Gdy samochody są nowe, logo nieoswojone, a rynek pełen przyzwyczajeń do europejskich, japońskich i koreańskich marek, zaufany ambasador może przyspieszyć proces akceptacji.

Oczywiście sam Lewandowski nie sprzeda samochodów, jeśli produkty nie dowiozą jakości, serwisu i realnych kosztów użytkowania. Ale może sprawić, że więcej osób da marce pierwszą szansę. W motoryzacji to bardzo dużo.

Robert Lewandowski w CHERY

Co to oznacza dla Polski?

Dla polskiego rynku ta współpraca ma dodatkowy ciężar. Robert Lewandowski jest jednym z najmocniejszych polskich nazwisk na świecie, a CHERY rozwija ofertę samochodów rodzinnych, hybrydowych i elektryfikowanych. Połączenie tych dwóch elementów może pomóc marce szybciej wejść do świadomości klientów, którzy wcześniej nie brali jej pod uwagę.

Polski klient jest praktyczny. Patrzy na cenę, wyposażenie, gwarancję, spalanie, dostępność serwisu i wartość auta po kilku latach. Ale emocje też mają znaczenie. Jeśli marka jest nowa, potrzebuje historii. Robert Lewandowski w CHERY taką historię daje: globalny piłkarz, rodzinne wartości, technologia i ambicja.

To nie oznacza, że każdy fan Lewandowskiego pobiegnie do salonu po SUV-a. Tak marketing nie działa. Ale oznacza, że CHERY zyskuje dużo mocniejszy punkt wejścia do rozmowy. A w zatłoczonym segmencie SUV-ów i hybryd to może robić różnicę.

Robert Lewandowski w CHERY to początek większej ofensywy

Najciekawsze w tej współpracy jest to, że nie wygląda jak jednorazowy ruch. CHERY mówi o przełomowym etapie globalnej drogi marki i długoterminowym zaangażowaniu na rzecz rodzin na całym świecie. To oznacza, że Lewandowski może stać się twarzą szerszej komunikacji, obejmującej różne modele, technologie i rynki.

Marka będzie chciała mówić o innowacjach, inteligentnym ekosystemie, bezpieczeństwie i komforcie. Lewandowski daje temu ton bardziej zrozumiały dla odbiorcy. Zamiast abstrakcyjnych slajdów o globalnej strategii mamy człowieka, którego miliony ludzi kojarzą z tym, że przez lata nie schodził poniżej najwyższego poziomu.

To właśnie może być największa wartość tej współpracy. CHERY nie kupuje tylko twarzy. Kupuje skojarzenie z jakością, konsekwencją i międzynarodowym sukcesem.

Czy to wystarczy, żeby przekonać klientów?

Sama ambasadorska umowa nie wystarczy. Motoryzacja jest brutalnie praktyczna. Po pierwszym zainteresowaniu przychodzi konfigurator, jazda testowa, finansowanie, serwis, gwarancja i opinie pierwszych użytkowników. Robert Lewandowski może otworzyć drzwi, ale przez te drzwi musi wejść dobry produkt.

CHERY ma argumenty: globalną skalę, rozwój hybryd i inteligentnych technologii, coraz mocniejsze modele rodzinne i ambitną strategię. Teraz musi dowieźć to w doświadczeniu klienta. W Europie zaufanie buduje się wolniej niż rozpoznawalność. Ale bez rozpoznawalności zaufania często w ogóle nie ma.

Robert Lewandowski w CHERY to więc mocny ruch na start. Nie kończy gry, ale ustawia markę dużo bliżej centrum uwagi.

Zobacz nasz test Chery Tiggo 7 AWD.