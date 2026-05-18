Wsiadłem do Honda Jazz e:HEV z 2025. Ta normalność wygrywa

Honda Jazz Elegance e:HEV z 2025 roku nie jest samochodem, którym zaimponujesz kolegom pod siłownią. Nie ma agresywnego grilla, nie udaje SUV-a, nie świeci ambientem jak klub nocny po taniej modernizacji i nie wygląda, jakby projektant miał w głowie tylko słowo „premium”. Jest za to bardzo normalna. A po dłuższym czasie za kierownicą okazuje się, że ta normalność jest jej największą zaletą. Jazz to przestronny, praktyczny, oszczędny, wygodny w mieście i zaskakująco dobrze przemyślany crossover. Trochę nudny? Owszem. Ale to ta dobra nuda, po której nie boli głowa.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Po chińskich autach Honda Jazz to jak herbata po energetyku

Są samochody, które próbują kupić kierowcę ekranem wielkości telewizora, asystentami z ADHD i listą wyposażenia dłuższą niż regulamin leasingu. Honda Jazz robi coś odwrotnego. Ona nie krzyczy. Ona mówi: „spokojnie, wiem, co robię”. I w tym jest coś pięknego.

Po testach wielu chińskich SUV-ów powrót do Hondy działa jak powrót do dobrze zorganizowanego garażu po weekendzie spędzonym w sklepie z elektroniką z AliExpress. W Jazz wszystko jest tam, gdzie powinno być. Klimatyzacja? Klasyczne pokrętła i przyciski. Multimedia? Prosty, niewielki ekran, ale z tym, czego naprawdę potrzebujesz. Ergonomia? Bez polowania na funkcję ukrytą w trzecim podmenu za ikoną, która wygląda jak ustawienia tostera.

Jazz to auto zbudowane dla jazdy miejskiej, z przestronnym wnętrzem, elastyczną kabiną i systemem Magic Seats. To auto naprawdę ma sens w mieście.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Wygląd Honda Jazz Elegance e:HEV – nie udaje twardziela, i dobrze

Jazz nie jest autem pięknym w klasycznym sensie. Nie odwrócisz się za nim na parkingu tak, jak za coupe z V8 albo nawet ładnym crossoverem z modnym lakierem. Ale nie o to tu chodzi. To nadwozie jest podporządkowane przestrzeni, widoczności i praktyczności. Krótki przód, wysoka kabina, duże szyby, pudełkowata sylwetka — to wszystko wygląda trochę jak rozsądna decyzja ubrana w karoserię.

I właśnie dlatego Jazz jest tak uczciwy. Nie próbuje być małym SUV-em, nie dorabia sobie plastikowych mięśni i nie opowiada, że zaraz pojedzie w teren, choć jedynym terenem w jego życiu będzie krawężnik pod piekarnią. To miejski samochód, który wie, że ma być zwrotny, pakowny i łatwy w obsłudze.

Jazz ma 4105 mm długości, 1725 mm szerokości i 1556 mm wysokości, więc formalnie mówimy o małym aucie, ale wysokie nadwozie i sprytne rozplanowanie wnętrza robią z niego coś znacznie praktyczniejszego niż sugeruje długość nadwozia.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Wnętrze: cupholdery na desce, czyli ktoś tu myślał

Wnętrze Hondy Jazz to najlepszy dowód, że praktyczność nie musi oznaczać biedy. Nie ma tu przepychu, nie ma materiałów udających apartament w hotelu premium, ale jest porządek. Wszystko jest czytelne, sensowne i zaprojektowane pod człowieka, który rano chce po prostu pojechać do pracy, a nie rozwiązywać zagadkę logiczną.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Najlepszy detal? Cupholdery ulokowane na desce rozdzielczej, przy słupkach. Brzmi jak drobiazg, ale to jest właśnie ta japońska szkoła praktyczności. Kawa nie lata po tunelu środkowym, butelka jest pod ręką, a kierowca nie musi robić gimnastyki jak na zajęciach mobility. Ktoś tu naprawdę pomyślał o codziennym użytkowaniu, a nie tylko o tym, jak auto wygląda na renderze.

Do tego dochodzi ogromna jak na segment przestrzeń. Jazz to jeden z najbardziej praktycznych małych samochodów, z jakimi miałem do czynienia. Serio! Nie sposób pominąć czegoś, czym auto się wyróżnia na tle konkurencji, a są nim użyteczne Magic Seats, czyli tylne siedzenia zaprojektowane tak, by tą przestrzeń jeszcze bardziej „rozwinąć”.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Bagażnik? 304 litry przy rozłożonej kanapie. To nie brzmi jak rekord świata, ale w praktyce Jazz nadrabia wysokością kabiny, kształtem przestrzeni i wspomnianymi Magic Seats. To nie jest auto do przewożenia lodówki, ale na zakupy, torby, dziecięce graty i codzienne życie wystarczy zaskakująco dobrze.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Napęd e:HEV: spokojny, płynny i bardzo miejski

Honda Jazz e:HEV korzysta z hybrydowego układu 1.5 i-MMD. Cena wersji Elegance ma 122 KM z automatyczną przekładnię e-CVT w Polsce startuje od 101 900 zł. Według mnie nie jest to cena ani za niska, ani za wysoka. Auto oferuje wszystko to, czego może oczekiwać „nowoczesny” kierowca ale nie ma tego „wow”, którego można by oczekiwać. Dwuletni kosztuje około 75 – 80 tys zł, co według mnie jest całkiem dobrą opcją. A już z pewnością wartą rozważenia.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Wracając jednak do silnika. To nie jest napęd, który zmieni Twoje życie. Nie wciska w fotel, nie prowokuje i nie sprawia, że nagle zaczynasz szukać pustej drogi o piątej rano. Ale w mieście działa świetnie. Rusza płynnie, często korzysta z prądu, nie szarpie, nie męczy i nie wymaga od kierowcy żadnych specjalnych rytuałów. Po prostu jedziesz.

Jazz ma tylko jeden napęd do wyboru — 1.5-litrową hybrydę benzynowo-elektryczną — a przyspieszenie do setki zajmuje około 9,5 sekundy. To wynik wystarczający do miasta i normalnej trasy, ale nikt nie będzie o nim pisał poematów o emocjach. I dobrze. Jazz nie jest od emocji. Jazz jest od tego, żeby codziennie odpalać, mało palić i nie robić przedstawienia.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Spalanie: w mieście rewelacja, na ekspresówce życie dopisuje swoje

W mieście Honda Jazz pokazała wynik, który trudno skrytykować: około 4 l/100 km. To jest terytorium, na którym hybryda Hondy czuje się jak ryba w wodzie. Korki, ruszanie, hamowanie, wolniejsze tempo — dokładnie takie warunki lubi e:HEV. I właśnie w takim środowisku Jazz pokazuje, że mały, rozsądny samochód potrafi być dużo mądrzejszy od wielkiego SUV-a z mocarnym marketingiem.

Na drodze ekspresowej przy 120 km/h spalanie wzrosło do około 6,5 l/100 km. To nadal akceptowalny wynik, choć pokazuje, że Jazz najlepiej czuje się jednak w mieście i na spokojniejszych drogach.

I tu ważna rzecz: Jazz nie udaje auta autostradowego. Pojedzie, oczywiście. Dowiezie. Nie rozpadnie się przy 120 km/h i nie będzie błagał o litość. Ale to nie jest samochód stworzony do codziennego połykania ekspresówek. W kabinie robi się głośniej, silnik przy mocniejszym obciążeniu potrafi wejść na wyższe obroty, a całość przypomina, że kupiliśmy miejską hybrydę, nie małe gran turismo.

Honda Jazz Elegance e:HEV. – najniższy wynik jaki udało mi się osiągnąć.

Prowadzenie: bez fajerwerków, ale z sensem

Honda Jazz prowadzi się poprawnie. I znów — to komplement. Nie ma tu sportowego pazura, nie ma ostrych reakcji, nie ma wrażenia, że japońscy inżynierowie potajemnie testowali zawieszenie na torze Suzuka z kubkiem kawy w ręku. Auto ma być łatwe, przewidywalne i lekkie w obsłudze. I takie jest.

W mieście Jazz jest świetny. Zwrotny, oferuje dobrą widoczność, jest łatwy do parkowania i bardzo przyjazny. Duże szyby robią robotę, pozycja za kierownicą jest wygodna, a gabaryty pozwalają wciskać się tam, gdzie właściciel dużego SUV-a zaczyna już negocjacje z krawężnikiem.

Na trasie wychodzą ograniczenia. Jest głośno, auto nie daje takiego poczucia stabilności i izolacji jak kompakty czy crossovery, a przy wyższych prędkościach czuć, że jego naturalnym środowiskiem nie jest lewy pas ekspresówki. Ale to trochę jak narzekać, że scyzoryk nie zastąpi siekiery. Jazz ma inne zadanie.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Konkurencja: Yaris, Clio i cała reszta rozsądku

Najbliższym rywalem Hondy Jazz jest Toyota Yaris Hybrid. Toyota jest bardziej oczywistym wyborem dla kogoś, kto chce hybrydę i spokój święty, ale Jazz wygrywa praktycznością kabiny i sprytnym wnętrzem. Yaris ma mocną markę, świetny napęd i niższe zużycie paliwa w mieście, ale nie oferuje tak przestronnego, pudełkowo-genialnego wnętrza.

Renault Clio E-Tech Hybrid jest ciekawszą stylistycznie i dynamiczniejszą alternatywą. Wersja 1.6 E-Tech Hybrid ma 145 KM kosztuje od 106 300 zł, więc cenowo gra blisko Jazza. Clio wygląda bardziej elegancko, może być przyjemniejsze dla oka, ale Jazz odpowiada praktycznością i tą typową hondowską logiką: mniej show, więcej sensu.

Czy Jazz jest tani? Nie. Honda nigdy nie była marką dla łowców najniższej ceny. Jazz jest droższy od części rywali ale w zamian dostajesz samochód dopracowany, praktyczny i bardzo przewidywalny. A po kilku przygodach z autami, w których asystent pasa ruchu zachowuje się jak ochroniarz po kursie weekendowym, taka przewidywalność zaczyna pachnieć luksusem.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Werdykt: nudny? Tak. Świetny? Też tak

Honda Jazz Elegance e:HEV to bardzo normalny samochód. I właśnie dlatego jest świetny. Nie robi z kierowcy beta-testera oprogramowania, nie chowa klimatyzacji w ekranie, nie udaje SUV-a, nie próbuje być sportowy i nie sprzedaje marzeń o przygodzie w lesie. On ma działać. I działa.

Największe plusy? Przestronne wnętrze, świetna ergonomia, klasyczne przyciski klimatyzacji, praktyczne dodatki, bardzo dobre spalanie w mieście, prosta obsługa i poczucie solidności. Największe minusy? Przeciętna cisza przy prędkościach ekspresowych, mało emocji, niezbyt efektowny wygląd i cena, która dla małego auta może wydawać się wysoka.

Honda Jazz Elegance e:HEV.

Czy bym go kupił? Jeśli szukałbym samochodu głównie do miasta, dla osoby ceniącej spokój, prostotę i praktyczność — bardzo możliwe. To nie jest auto dla kogoś, kto chce imponować sąsiadowi. To auto dla kogoś, kto rano chce wsiąść, ustawić temperaturę normalnym pokrętłem, wrzucić kubek w sensownie zaprojektowany uchwyt i pojechać bez walki z technologią.

Po serii chińskich aut Honda Jazz przypomina, że samochód nie musi być cyfrowym cyrkiem, żeby być nowoczesny. Czasem wystarczy, że jest dobrze zrobiony, oszczędny, przestronny i normalny. Jazz jest nudny? Może. Ale jeśli to jest nuda, to poproszę więcej takiej nudy w motoryzacji.