Nowe laptopy MSI z RTX 5060. Ceny w Polsce, dane, informacje

Fani gamingu i twórcy kreatywni, szykujcie portfele, ponieważ marka MSI wprowadziła na rynek nowe laptopy z długo wyczekiwaną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060. Nowe modele MSI z RTX 5060 są już dostępne w przedsprzedaży, a my mamy pierwsze szczegóły.

MSI z RTX 5060.

MSI nie zawodzi — nowe maszyny to idealne połączenie wydajności i stylu. Na pokładzie znajdziemy potężne procesory AMD i Intel, świetne ekrany i charakterystyczny, gamingowy design. To jednak nie wszystko, czym chce nas zainteresować ta marka.

MSI Crosshair — jak statek kosmiczny, tylko szybszy

Jeśli chodzi o MSI z RTX 5060, na pierwszy ogień idzie seria Crosshair, która wraca w wielkim stylu. Pod maską pracuje potężny procesor AMD Ryzen 7 8840HX, a całość wspiera nowa karta RTX 5060. Design? Inspirowany futurystycznymi statkami kosmicznymi. Dodajmy do tego technologię chłodzenia Cooler Boost 5 i mamy laptopa gotowego na każdą rozgrywkę. Cena? Crosshair z RTX 5060 możecie dorwać już teraz w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie MSI. Wybierając się „na zakupy”, możecie zdobyć go za 6269 zł.

MSI Crosshair A17 HX D8WFKG-023XPL

W tej cenie mamy 16-calową matrycę QHD+ (2560 x 1600 pikseli) z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz, 16 GB pamięci RAM i dysk o pojemności 1 TB. Warto wspomnieć, że maksymalna pojemność pamięci RAM wynosi 96 GB, natomiast producent „udostępnia” dwa sloty na dyski M.2 SSD (w tym jeden PCIe Gen4, a drugi PCIe Gen5). Po szczegóły odsyłam na specjalną podstronę MSI dotyczącą modelu Crosshair A17 HX D8WFKG-023XPL, gdzie możecie go od razu kupić.

MSI Crosshair A17 HX D8WFKG-023XPL

Katana — elegancja i moc

Jeśli wolisz bardziej klasyczny styl, MSI Katana będzie dla Ciebie lepszym wyborem. Ten model spodoba się również fanom Intela, ponieważ główną rolę gra tu oczywiście procesor Intel Core i7-14650HX. Do tego dochodzi karta graficzna RTX 5060 z 8 GB pamięci GDDR7 i 15-calowy ekran IPS z powłoką matową. Matryca wyświetla obraz w rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli). Częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz. Pozostałe parametry? Pamięć RAM – 16 GB DDR5 (5600 MHz), która może być rozszerzona maksymalnie do 96 GB (mamy dwa sloty na pamięć RAM), natomiast dane archiwizujemy na nośniku SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB.

MSI z RTX 5060. Model Katana 15 HX i7-14650HX.

Katana to propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy sprzęt nie tylko działa, ale też dobrze wygląda. Nowe logo smoka, subtelna faktura, kolor Midnight Gray — a do tego odporność na odciski palców. I oczywiście — więcej mocy, więcej FPS-ów. Jeśli chodzi o tego laptopa MSI z RTX 5060 można go zamawiać u partnerów marki, np. w x-kom. Jego cena wynosi 5899 zł. Mówimy o specyfikacji, która jest dostępna we wspomnianej sieci sklepów.

MSI z RTX 5060. Model Katana 15 HX i7-14650HX.

Laptopy MSI z RTX 5060 – gaming w wersji mobilnej

MSI po raz kolejny udowadnia, że gaming nie musi oznaczać kompromisów. Nowe laptopy z RTX 5060 to po prostu przyszłość mobilnego grania. Oczywiście, różnią się wieloma kwestiami – nie tylko design mam na myśli, lecz także parametry techniczne ale to plus, bowiem każdy znajdzie rozwiązanie dla siebie.

