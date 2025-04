Oto MSI Cyborg 14 i Cyborg 15. Połączenie stylu i wydajności

Czy laptop gamingowy może łączyć ciekawy design, wysoką wydajność i mobilność? Oczywiście, że tak! Doskonałym tego przykładem są nowe modele MSI Cyborg 14 oraz MSI Cyborg 15. Dla kogo będzie to idealny wybór? Postaram się wyjaśnić.

MSI Cyborg 14 i MSI Cyborg 15. Nowe laptopy gamingowe.

Kiedyś laptop gamingowy był dużą i ciężką maszyną, która z mobilnością miała niewiele wspólnego. Komputery przenośne takie jak MSI Cyborg 14 i MSI Cyborg 15 pokazują, że dziś można połączyć wysoką wydajność z zarówno efektownym designem oraz wspomnianą już wygodą transportowania takiego sprzętu. W praktyce oznacza to dotarcie do szerszego grona odbiorców. Mam tu na myśli nie tylko graczy, ale również profesjonalistów, dla których wysoka wydajność oraz długi czas pracy na baterii jest rzeczą priorytetową. Jeśli dodamy do tego ciekawy, aczkolwiek nie przesadnie „gamingowy” wygląd, uzyskamy świetne narzędzie do pracy i zabawy. Wszystko to brzmi faktycznie ciekawie, ale czy teoria przekłada się na praktykę?

MSI Cyborg 14 i MSI Cyborg 15. Tu „spotyka się” AI, wydajność, mobilność i design

Klienci stają się coraz bardziej wymagający. Dziś nie wystarczy, by komputer był wydajny i oferował szereg efektów wizualnych, które „cieszą oko”. Laptop musi też być „inteligentny”, by wspierać nas w codziennej pracy i przede wszystkim optymalizować parametry podzespołów tak, by uzyskać najlepsze wyniki mobilności. W końcu „mówimy” przecież o sprzęcie przenośnym, który możemy wszędzie zabrać ze sobą, bez obaw o ograniczenia w postaci krótkiego czasu pracy z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora.

Przyglądając się bliżej specyfikacjom technicznym, jeszcze przed rozpoczęciem właściwych testów obu modeli zainteresowałem się oprogramowaniem oraz AI, które oferuje sprzęt marki MSI. Zastanawiałem się czy wybierając laptopy z serii Cyborg możemy liczyć nie tylko na wydajność, ale również w pewnym sensie na „uniwersalność”. Zdarzają się sytuacje, podczas których nie potrzebuję pełnej mocy oferowanej przez podzespoły. W takim przypadku chciałbym, by komputer potrafił dobrać parametry pracy tak, by skupić się przede wszystkim na czasie pracy na baterii, skoro i tak korzystam tylko z małego zakresu możliwości, jakie oferuje karta graficzna, pamięć RAM czy procesor.

Pierwsze uruchomienie, konfiguracja systemu operacyjnego i analiza dostępnego oprogramowania. Faktycznie, rozwiązania, jakie oferuje sprzęt marki MSI wywiera ogromne, a przede wszystkim pozytywne wrażenie. Widać, że obcujemy z nowoczesną technologią jutra. Co mam na myśli? Przede wszystkim skupiłbym się na MSI AI Engine oraz MSI Center. Co oferują te rozwiązania? Ta pierwsza technologia ma za zadanie zoptymalizować ustawienia poszczególnych podzespołów w zależności od potrzeb użytkownika. Czy to działa? Zdecydowanie tak. Kiedy korzystałem z podstawowych aplikacji biurowych, czas pracy na baterii znacznie się wydłużał, natomiast oprogramowanie błyskawicznie zmieniało parametry, kiedy wymagałem wyższej wydajności, np. w aplikacjach do renderingu grafiki 3D czy po prostu, gdy wieczorem uruchamiałem ulubioną grę. W tym pomagał Gaming Mode, który optymalizował laptopa tak, by oferować wysoki komfort grania .

MSI Cyborg 14 czy MSI cyborg 15. Który będzie dla mnie lepszym wyborem?

Oczywiście, w obu przypadkach mamy do dyspozycji wręcz topowe podzespoły, które sprawiają, że niezależnie od naszych potrzeb, uzyskujemy najlepsze parametry pracy. Nie sposób jednak nie zauważyć, że oba komputery „delikatnie” się od siebie różnią. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

MSI Cyborg 14 A13VF

Lubię laptopy kompaktowe. Fakt, mamy do dyspozycji nieznacznie mniejszą matrycę, ale to przecież przekłada się na komfort transportu takiego urządzenia. Prezentowany model został wyposażony w 14-calowy wyświetlacz z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz oraz pokryciem 100% sRGB, co będzie ważnym parametrem dla osób zajmujących się zawodowo grafiką. Matryca wyświetla obraz w rozdzielczości FHD+ (1920 x 1200 pikseli) co oznacza dużą przestrzeń roboczą.

Pozostając przy temacie parametrów, warto zaznaczyć, że mniejszy rozmiar komputera nie oznacza słabszych podzespołów. Wręcz przeciwnie! MSI Cyborg 14 A13VF został wyposażony w procesor Intel® Core™ i7-13620H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX™ 4060. W praktyce oznacza to ogromną moc obliczeniową, która przyda się zarówno podczas gier, jak i w pracy. Jeśli chodzi o pamięć RAM, możemy rozbudować go aż do 64 GB DDR5, natomiast wszystkie dane będziemy lokować na szybkim SSD NVMe PCIe Gen4 x4. Komputer oferuje również pakiet złącz, takich jak wyjście wideo HDMI 2.1, USB typu C / DisplayPort czy USB-A. Sprzęt łączy się z Internetem za pomocą Wi-Fi 6E oraz przewodowo, dzięki RJ-45. Peryferia możemy sparować wykorzystując w tym celu Bluetooth 5.3.

Oczywiście, wróćmy na chwilę do tematu mobilności i designu. Nie sposób nie zauważyć futurystycznych akcentów w postaci przezroczystych elementów na obudowie – mam tu na myśli boczne części oraz jej spód. Miłym dodatkiem (szczególnie wśród graczy) będą podświetlane klawisze WSAD. „Wisienką na torcie” jest smukła konstrukcja. Laptop waży zaledwie 1,6 kg i ma 18,6 mm grubości. To przekłada się na wysoki komfort korzystania z tego urządzenia podczas podróży. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że nadal mamy do dyspozycji topowe podzespoły!

Specyfikacja techniczna MSI Cyborg 14 A13VF-069PL

Procesor: Intel® Core™ i7-13620H

Intel® Core™ i7-13620H Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (8GB GDDR6)

NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (8GB GDDR6) Pamięć RAM: 2 sloty DDR5 (maks. 64GB)

2 sloty DDR5 (maks. 64GB) Dysk SSD: 1x NVMe PCIe Gen4 x4

1x NVMe PCIe Gen4 x4 Ekran: 14″ FHD+ (1920×1200), IPS-Level, 144Hz, 100% sRGB

14″ FHD+ (1920×1200), IPS-Level, 144Hz, 100% sRGB Klawiatura: Gamingowa z niebieskim podświetleniem

Gamingowa z niebieskim podświetleniem Dźwięk: DTS Audio Processing, Hi-Res Audio, 2x 2W głośniki

DTS Audio Processing, Hi-Res Audio, 2x 2W głośniki Porty: USB-C, 2x USB-A, HDMI 2.1, RJ-45, audio jack

USB-C, 2x USB-A, HDMI 2.1, RJ-45, audio jack Łączność: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Bateria: 3-komorowa, 53.5Whr

3-komorowa, 53.5Whr Wymiary: 314.7 x 233.5 x 18.6 mm

314.7 x 233.5 x 18.6 mm Waga: 1.6 kg

MSI Cyborg 15 A12V

Drugim modelem, który miałem okazję sprawdzić jest sprzęt z nieco większą matrycą, bowiem w tym przypadku „otrzymujemy” 15,6-calowy wyświetlacz gwarantujący płynność obrazu i realistyczne kolory. W końcu jest to IPS! Matryca oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz oraz rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli). Nie sposób nie zauważyć tu dużego touchpada, który będzie wygodniejszy w obsłudze, jeśli nie będziemy mieli dostępu do myszki. Komputer dostępny jest również w wielu różnych konfiguracjach. Możemy na przykład wybrać go z procesorem Intel Core i5-12450H, który gwarantuje nam efektywność i moc w rozsądnej cenie, bądź z Intel Core i7-12650H, który wręcz nie uznaje kompromisów jeśli chodzi o wydajność.

Oczywiście, komputer będzie także wyposażony w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40, które obsługują Ray Tracing oraz DLSS 3 oparty na AI. Do tego dochodzi między innymi NVIDIA Reflex, która gwarantuje responsywność w grach. Sprzęt jest wyposażony w wydajny system chłodzenia nowej konstrukcji. Mam tu na myśli ciepłowód wykorzystywany przez procesor i kartę graficzną oraz specjalny smar termoprzewodzący, który ma gwarantować nam maksymalną wydajność i skuteczne odprowadzanie ciepła. Prezentowany model może być wyposażony nawet w 64 GB pamięci DDR oraz dysk SSD PCIe Gen4. Rzecz jasna, tak jak model z 14-calową matrycą, ten również jest wspierany „pakietem” rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wszystko po to, by gwarantować najwyższą wydajność i optymalizację.

Specyfikacja techniczna MSI Cyborg 15 A12V

Cyborg 15 A12VE-016XPL

Procesor: Intel® Core™ i7-12650H

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050

RAM: 16GB DDR5-4800 (8GB x2)

Dysk: 512GB NVMe SSD PCIe Gen4

Cyborg 15 A12VE-017XPL

Procesor: Intel® Core™ i5-12450H

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050

RAM: 16GB DDR5-4800 (8GB x2)

Dysk: 512GB NVMe SSD PCIe Gen4

Cyborg 15 A12VE-018XPL

Procesor: Intel® Core™ i5-12450H

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050

RAM: 8GB DDR5-4800 (8GB x1)

Dysk: 512GB NVMe SSD PCIe Gen4

Cyborg 15 A12VE-057PL

Procesor: Intel® Core™ i5-12450H

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050

RAM: 16GB DDR5-4800 (8GB x2)

Dysk: 512GB NVMe SSD PCIe Gen4

Cyborg 15 A12VE-1432XPL

Procesor: Intel® Core™ i5-12450H

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050

RAM: 16GB DDR5-4800 (8GB x2)

Dysk: 1TB NVMe SSD PCIe Gen4

System operacyjny: FreeDOS

Cyborg 15 A12VF-266XPL

Procesor: Intel® Core™ i5-12450H

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060

RAM: 16GB DDR5-4800 (8GB x2)

Dysk: 512GB NVMe SSD PCIe Gen4

Cyborg 15 A12VF-271XPL

Procesor: Intel® Core™ i7-12650H

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060

RAM: 16GB DDR5-4800 (8GB x2)

Dysk: 512GB NVMe SSD PCIe Gen4

Cyborg 15 A12VF-466FR

Procesor: Intel® Core™ i5-12450H

Karta graficzna: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060

RAM: 16GB DDR5-4800 (8GB x2)

Dysk: 512GB NVMe SSD PCIe Gen4

Który model MSI Cyborg wybrać?

Wydaje mi się, że odpowiedź nie jest trudna. Wszystko zależy od naszych potrzeb, bowiem w obu przypadkach pewne jest jedno – najwyższa wydajność „nie uznająca” kompromisów. Rzecz jasna, kolejnym atutem jest efektowny design, rodem z Cyberpunka. Tak czy inaczej, jeśli często podróżujesz, celuj w model z 14-calową matrycą. Korzysta się z niej bardzo wygodnie, a jeśli będziesz miał taką potrzebę, skorzystasz z zewnętrznego, dodatkowego monitora. Jeśli jednak wolisz większy ekran, nie lubisz zewnętrznych monitorów i interesują Cię szersze możliwości wyboru konfiguracji komputera, wybierz wariant z 15,6-calowym wyświetlaczem.

Materiał powstał we współpracy z marką MSI. Sprawdź również nasz tekst na temat modelu MSI Commercial 14 H.