MSI Commercial 14 H czyli nowy wytrzymały laptop biznesowy

W sprzedaży pojawił się nowy laptop biznesowy MSI Commercial 14 H. Producent twierdzi, że jest to efekt połączenia odpowiedzialności za środowisko z biznesowy designem. Coś w tym musi być, ponieważ wykorzystano materiały przyjazne środowisku, a także plastik z recyklingu PCR. Finalnie zyskujemy trwały sprzęt, wyposażony w wydajne podzespoły.

MSI Commercial 14 H. Wytrzymały laptop biznesowy.

W zależności od konfiguracji, komputer jest wyposażony w procesor Intel Core i5 lub i7 13-generacji z technologią vPro. W praktyce oznacza to płynność działania w różnych aplikacjach biznesowych. Prezentowana seria cechuje się szeregiem rozwiązań zapewniających ochronę naszych danych. Przede wszystkim mamy blokadę Kensington, zaślepkę obiektywu kamery, funkcję rozpoznawania twarzy i czytnik linii papilarnych, którym odblokujemy system operacyjny. Nie sposób nie wspomnieć również o technologii Trusted Platform Module (dTPM 2.0), która ma oferować użytkownikowi funkcje sprzętowe, które są związane z bezpieczeństwem. Warto dodać również, że MSI Commercial 14 H posiada certyfikat MIL-STD-810H. To oznacza, że możemy pracować w trudnych warunkach. Mało tego, konstrukcja jest odporna na zalanie. Nie ma opcji, by ciecz dostała się na płytę główną.

MSI Commercial 14 H. Wytrzymały laptop biznesowy.

Laptop biznesowy MSI Commercial 14 H

Wydajny procesor i wytrzymała obudowa to jedynie część zalet tego modelu. Wśród nich mamy również 14-calowy wyświetlacz oferujący rozdzielczość FHD+ (1920 x 1200) o proporcji 16:10. W praktyce mamy większą powierzchnię, na której wyświetlane jest oprogramowanie. Kolejnym atutem jest aż siedem portów, w tym Thunderbolt 4 oraz HDMI 2.0.

Nie od dziś wiadomo, że biznes oznacza dużo rozmów – także tych online. Prezentowany model ma wsparcie ze strony MSI AI. Co to oznacza? Podczas wideokonferencji możemy liczyć na takie funkcje jak redukcja szumów, która zmniejsza zakłócenia sygnału, a przy okazji zwiększa jakość obrazu – szczególnie w przeciętnych warunkach oświetleniowych. Do tego dochodzi technologia MSI AI Noise Cancellation, która jak sama nazwa mówi, poprawia jakość dźwięku. MSI Commercial 14 H został wyposażony w dwa głośniki oraz wejście audio combo. Nie sposób nie wspomnieć o baterii, która ma 53,8 WHr, która w połączeniu z energooszczędnym procesorem ma zapewnić nam długi czas pracy. Plusem jest również lekka konstrukcja. Waga na poziomie 1,6 kg sprawia, że transport tego notebooka nie jest uciążliwy.

MSI Commercial 14 H. Wytrzymały laptop biznesowy.

Gdzie kupić biznesowy laptop MSI Commercial 14 H?

Sprzęt ten jest już dostępny u autoryzowanych partnerów marki MSI. Mam na myśli takie sklepy jak x-kom, Komputronik, Morele czy Sferis. W zależności od konfiguracji, komputer będzie kosztował około 4200 – 4800 zł. Różnicą jest głównie zastosowana pamięć RAM – 16 lub 32 GB, a także procesor: Intel Core i5 lub i7. W obu konfiguracjach zastosowano nośnik danych o pojemności 1 TB. Szczegóły na temat tego modelu można znaleźć na stronie producenta: https://pl.msi.com/index.php. Sprawdź również inne nasze publikacje, w których prezentujemy laptopy i komputery.