Lenovo i Motorola mają pierwszy showroom w Polsce. Byłem tam

Lenovo i Motorola otworzyły swój pierwszy showroom w Polsce, gdzie klienci mogą odkrywać najnowsze technologie, poznawać zalety sztucznej inteligencji oraz uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach edukacyjnych i biznesowych. Showroom mieści się w centrum Warszawy, w zabytkowym budynku Prudential, w Hotelu Warszawa.

Lenovo i Motorola mają pierwszy showroom w Polsce.

Szeroka gama produktów Lenovo i Motorola oraz interaktywne strefy

W showroomie, który liczy 200 metrów kwadratowych, Lenovo i Motorola pokazują liczne produkty, takie jak tablety, akcesoria, laptopy biznesowe, gamingowe i konsumenckie, monitory oraz smartfony Motorola. Goście mogą zobaczyć i przetestować urządzenia, oraz uzyskać odpowiedzi od ekspertów. Przestrzeń podzielona jest na sektory dla użytkowników biznesowych czy graczy. Jest także sektor relaksu, dzięki temu obiekt jest edukacyjny oraz przyjazny dla wszystkich.

Warsztaty i wydarzenia edukacyjne

Showroom będzie również miejscem organizacji warsztatów i wydarzeń, które mają na celu edukację gości w zakresie nowych technologii oraz rozwijanie ich umiejętności cyfrowych. Lenovo planuje cykliczne spotkania, które pokażą ludziom jak prawidłowo korzystać z oferowanych przez lenovo i motorola technologii.

Inspirująca przestrzeń i nowoczesne technologie

Matt Dobrodziej, SVP & EMEA President w Lenovo, zaznaczył, że showroom to miejsce, które inspiruje klientów do poznawania najnowszych technologii i odkrywania, jak nowoczesność serwowana przez twórców wydarzenia może ułatwić codzienne życie. Podkreślił również, że inicjatywa ta jest wyrazem zaangażowania firmy w propagowanie idee „Inteligentniejsza Technologia dla Wszystkich” wśród użytkowników technologii.

Elegancki design i innowacyjne rozwiązania

Przestrzeń showroomu, zaprojektowana z myślą o prostocie i zrównoważonym rozwoju, ukazuje nowoczesny i zarazem przyjazny klimat dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, które są odzwierciedleniem wartości marki. Podczas otwarcia, premierę miała jedna z najbardziej innowacyjnych technologii Lenovo – Lenovo Auto- Twist AI PC. To inteligenta maszyna, która robi to co chce użytkownik dający polecenia głosowe, którymi może zmienić laptop w tablet.

Premiera najnowszego smartfonu Motoroli

Podczas otwarcia showroomu miała miejsce globalna premiera najnowszego smartfona marki Motorola – edge 60 fusion. Urządzenie, może pochwalić się płynną współpracą z moto ai, wyposażone jest w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i aparat 50 Mpx z czujnikiem Sony LYTIA 700C. Smartfon łączy nowoczesny design z dużą wytrzymałością i jest dostępny w rekomendowanej cenie 1 599 PLN.

Specjalne promocje na otwarcie

Z okazji otwarcia showroomu, Lenovo i Motorola zorganizowały ciekawe oferty promocyjne. Klienci, którzy wydali ponad 399 zł na produkty Lenovo, otrzymali oryginalny zestaw akcesoriów. Ci, którzy wybrali smartfon motorola, dostali słuchawki Moto Buds+ lub Moto Buds, w zależności od modelu.

Nowy showroom Lenovo i Motorola w Warszawie to nie tylko przestrzeń do prezentacji najnowszych technologii, ale również centrum inspiracji, edukacji i komunikacji, które ma na celu pomóc klientom w pełnym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań. Kliknij tutaj, aby zobaczyć dokładną lokalizację Hotelu Warszawa w Warszawie.

Autor tekstu: Kacper Śliwa.