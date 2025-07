Nowy powerbank Baseus Bipow 2 Pro już w Polsce! Co oferuje?

Nie ma nic gorszego niż rozładowany telefon w połowie dnia. Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteś w biegu, w podróży albo na szlaku. Marka Baseus doskonale to rozumie i dlatego wprowadza na polski rynek nową wersję swojego popularnego powerbanka – Baseus Bipow 2 Pro. Ten mały sprzęt kryje w sobie naprawdę dużo mocy i funkcji, które przydają się na co dzień – i to wszystko w rozmiarze, który bez problemu mieści się w kieszeni.

Powerbank Baseus Bipow 2 Pro.

Kompaktowy rozmiar, konkretna moc

Baseus Bipow 2 Pro występuje w dwóch wersjach pojemności – 10 000 mAh i 20 000 mAh. Mniejszy model waży zaledwie 204 g, większy – 356 g. Wymiary to około 12,2 × 6,91 × 2,54 cm, więc spokojnie schowasz go do kieszeni, nerki czy plecaka.

Co potrafi?

Wersja 10 000 mAh – idealna na szybkie doładowanie w ciągu dnia.

Wersja 20 000 mAh – pozwala naładować np. iPhone’a 16 Pro nawet 3 razy, a Samsunga Galaxy S25 – dwa razy.

Obie wersje oferują szybkie ładowanie o mocy 22,5 W, co jest więcej niż wystarczające, by zasilić smartfona, słuchawki, tablet czy zegarek – a nawet wszystko naraz!

Powerbank Baseus Bipow 2 Pro.

Wbudowany kabel i cyfrowy wyświetlacz

Zamiast pamiętać o osobnym kablu, Baseus Bipow 2 Pro ma przewód USB-C wbudowany w obudowę. I to nie byle jaki – pleciony, elastyczny i odporny na zniszczenia, przetestowany na ponad 10 000 zgięć! Co ciekawe, można go używać również jako zawieszki – przypniesz powerbank do plecaka czy paska i ruszasz w drogę. Mobilność 100%.

Na froncie urządzenia znajduje się cyfrowy wyświetlacz LED, który pokazuje dokładny poziom naładowania baterii – żadnych kropek, żadnych zgadywanek. Masz 75%? Wiesz to na pewno.

Powerbank Baseus Bipow 2 Pro.

Trzy urządzenia na raz? Nie ma problemu

Powerbank obsługuje jednoczesne ładowanie trzech urządzeń – przez:

wbudowany kabel USB-C,

dodatkowy port USB-C,

port USB-A.

To spora zaleta, zwłaszcza dla tych, którzy noszą ze sobą nie tylko telefon, ale też np. bezprzewodowe słuchawki czy smartwatcha. Albo podróżują z drugą osobą, której bateria właśnie mówi „do widzenia”.

Bezpieczeństwo i certyfikaty

Baseus zadbał również o wszystko, co „pod maską” – czyli ochronę przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem i zwarciem. Zastosowano tu smart chip zarządzający energią oraz system NTC, który monitoruje temperaturę ogniw. Dzięki temu możesz spać spokojnie – Twój sprzęt nie ucierpi, nawet jeśli ładujesz go w trudnych warunkach.

Powerbank spełnia też międzynarodowe normy CE, RoHS i FCC, więc bez problemu zabierzesz go do samolotu – idealnie sprawdzi się w podróży, zarówno tej po Polsce, jak i na drugim końcu świata.

Styl, który pasuje do Ciebie

Baseus Bipow 2 Pro to urządzenie, które nie tylko działa, ale też wygląda. Dostępny jest w dwóch kolorach – klasycznej czerni i eleganckiej bieli. Obudowa została wykonana z materiału odpornego na zarysowania, a całość utrzymana jest w nowoczesnym, minimalistycznym stylu.

Powerbank nie będzie więc „plastikowym klocem” wyciąganym awaryjnie z dna torby – to pełnoprawny gadżet, który może leżeć na biurku obok MacBooka i wyglądać równie dobrze.

Cena Baseus Bipow 2 Pro? Bardzo na plus

Najlepsze zostawiamy na koniec. Powerbank Baseus Bipow 2 Pro dostępny jest już w Polsce – zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych RTV EURO AGD – a jego cena to:

89,99 zł za wersję 10 000 mAh,

129,99 zł za wersję 20 000 mAh.

Jak na dzisiejsze ceny elektroniki – bardzo uczciwa propozycja, szczególnie biorąc pod uwagę możliwości, jakie oferuje.

Podsumowując: jeśli szukasz powerbanka, który:

jest lekki i kompaktowy,

naładuje nie jedno, a trzy urządzenia naraz,

ma szybkie ładowanie i wyświetlacz,

przetrwa w każdych warunkach (i to dosłownie),

Baseus Bipow 2 Pro powinien trafić na Twoją listę zakupów. A potem do kieszeni. I w drogę! Gdzie kupić ten model najtaniej? Sprawdź najniższą cenę Baseus Bipow 2 na Ceneo.

Przy okazji zobacz, jakie akcesoria komputerowe posiada marka Baseus.