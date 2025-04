Motorola Edge 60 Fusion – nowy smartfon w przystępnej cenie

Motorola Edge 60 Fusion to najnowszy model z rodziny Edge, który oferuje użytkownikom wyjątkowe połączenie eleganckiego designu, zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji oraz niezrównanej wytrzymałości. Smartfon zadebiutował na polskim rynku 2 kwietnia 2025 roku i jest dostępny w cenie 1599 zł, co czyni go jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji w średniej półce cenowej.

Motorola Edge 60 Fusion

Design i wyświetlacz, czyli połączenie stylu i funkcjonalności

Smartfon dostępny jest w trzech wyjątkowych wariantach kolorystycznych: stalowym, turkusowym oraz pudrowym różu – opracowanych we współpracy z Pantone. Minimalistyczne ramki i zakrzywiony wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,67” zapewniają nie tylko estetykę, ale także komfort użytkowania. Dzięki rozdzielczości Super HD (1220p), odświeżaniu 120 Hz oraz maksymalnej jasności 4500 nitów ekran gwarantuje perfekcyjną jakość obrazu nawet w pełnym słońcu. Dodatkowo certyfikaty Pantone Validated oraz Pantone SkinTone Validated zapewniają wierne odwzorowanie kolorów i naturalnych odcieni skóry na zdjęciach.

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion to wytrzymały smartfon. Posiada certyfikaty IP69 i MIL-STD-810H

Model Fusion został stworzony dla osób wymagających najwyższej trwałości. Urządzenie spełnia normy IP69, co oznacza odporność na wodę, pył oraz strumienie pod wysokim ciśnieniem. Solidność konstrukcji potwierdza również certyfikat MIL-STD-810H, gwarantujący odporność na upadki i trudne warunki atmosferyczne. Dodatkowo technologia Water Touch umożliwia obsługę ekranu nawet wtedy, gdy jest mokry.

Wydajność i bateria w Motorola Edge 60 Fusion

Sercem smartfona jest wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300, wspierany przez 8 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 16 GB dzięki funkcji RAM Boost) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Motorola Edge 60 Fusion została wyposażona w akumulator o pojemności 5200 mAh, zapewniający długi czas pracy na jednym ładowaniu. Dzięki technologii TurboPower 68 W smartfon można naładować na cały dzień użytkowania w zaledwie 8 minut.

Motorola Edge 60 Fusion

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki

Motorola Edge 60 Fusion to pierwszy model marki, w którym wszystkie funkcje moto ai są dostępne od momentu uruchomienia urządzenia. Zaawansowana sztuczna inteligencja pozwala m.in. na automatyczne tworzenie podsumowań nagrań, generowanie notatek oraz obrazów dzięki funkcji Magic Canvas. Użytkownicy mogą także korzystać z usług takich jak Catch Me Up, Remember This oraz Pay Attention, które zwiększają efektywność codziennej pracy i organizacji.

Aparaty w Motorola Edge 60 Fusion

Za jakość fotografii odpowiada sensor 50 Mpx Sony LYTIA 700C z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i przysłoną f/1.8. Uzupełnia go 13 Mpx ultraszerokokątny aparat obsługujący tryb makro. Z przodu znajduje się 32 Mpx kamera do selfie, umożliwiająca nagrywanie wideo w jakości 4K. Dzięki technologii AI oraz certyfikatom Pantone kolory na zdjęciach są bardziej realistyczne niż kiedykolwiek.

System operacyjny i wsparcie

Model Fusion działa pod kontrolą Androida 15 z nakładką Hello UI, która oferuje intuicyjną obsługę oraz liczne funkcje wspomagane przez sztuczną inteligencję. Smartfon zapewnia także wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki rozwiązaniom Moto Secure i ThinkShield. Motorola gwarantuje cztery lata wsparcia w zakresie aktualizacji zabezpieczeń oraz trzy kolejne wersje systemu Android.

Dostępność smartfonu Motorola Edge 60 Fusion

Smartfon trafił do sprzedaży w największych sieciach operatorskich, takich jak Orange, T-Mobile, Play i Plus. Data dostępności może się różnić w zależności od dystrybutora.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, wytrzymałości i zaawansowanej technologii AI Motorola Edge 60 Fusion to idealny wybór dla użytkowników ceniących jakość i niezawodność w przystępnej cenie.

Autor tekstu: Sylwia Motyka.

Sprawdź nasz test motorola edge 50 fusion!

Specyfikacja techniczna Motorola edge 60 fusion

Kategoria Specyfikacja Ekran 6,67 cala pOLED, 2712 x 1220 (446 ppi), 120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 7300 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć na dane 256 GB UFS 2.2 Aparat główny 50 Mpix, f/1,8, OIS (optyczna stabilizacja obrazu) Aparat dodatkowy 13 Mpix ultraszerokokątny, tryb makro, f/2,2 Aparat przedni 32 Mpix, f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM Bateria 5200 mAh, TurboPower 68 W (szybkie ładowanie) Odporność IP68, IP69, MIL-STD-810H System operacyjny Android 15 z Hello UI Wymiary 161 x 73 x 7,95 mm Waga 178 g

Szczegółową specyfikację znajdziesz na stronie producenta – Motorola Polska.