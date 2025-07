Polski cennik Kia EV6 2026. Z dopłatami cena od 175 tys zł!

Marka Kia ujawniła ceny nowej odsłony swojego popularnego elektrycznego crossovera – modelu Kia EV6 2026, a więc po liftingu. Samochód jest lepiej wyposażony, wygląda nowocześniej i oferuje większy zasięg, a to wszystko przy startowej cenie 205 501 zł. Ale uwaga – po doliczeniu rabatów i dopłat z programu „NaszEauto”, kwota ta może spaść nawet do 175 501 zł.

Polski cennik Kia EV6 2026 po liftingu.

W porównaniu z poprzednią wersją, nowy EV6 wygląda zdecydowanie bardziej świeżo. Zmieniono przód (nowe światła, zderzak), tył (inne lampy), dodano nowe wzory felg, kolory nadwozia oraz zaktualizowano wnętrze. W kabinie znajdziemy nową kierownicę, lepsze materiały, większe wyświetlacze i… czytnik linii papilarnych. Auto uruchomisz bez kluczyka, bez telefonu, jednym dotykiem.

Ładowanie w 15 minut? No prawie!

Największa zmiana to nowe akumulatory. Do wyboru są dwa warianty: 63 kWh oraz 84 kWh (zamiast dotychczasowych 58 i 77,4). Dzięki technologii 800 V i zwiększonej mocy ładowania – z 239 do 258 kW – auto można naładować od 10 do 80% w zaledwie 18 minut. A jeśli jesteś w pośpiechu, po 15 minutach ładowania możesz zyskać zasięg aż 343 km.

Zasięg? W nowej wersji Long Range (84 kWh) Kia deklaruje do 582 km w cyklu mieszanym WLTP i aż 766 km w miejskim. Nieźle, prawda?

Napęd i wersje KIA EV6 2026 po liftingu

Nowe EV6 dostępne jest w wersji z napędem na tylne koła (229 KM, 350 Nm) albo na cztery koła (325 KM, 605 Nm). Dla fanów dynamiki – warto rozważyć drugą opcję. Komfort jazdy ma być lepszy niż wcześniej – dzięki nowym amortyzatorom i lepszej izolacji kabiny, zwłaszcza z tyłu.

Wersji wyposażeniowych jest kilka, każda bogatsza niż przed liftingiem:

Air (dawne „EV6”) ma teraz w standardzie m.in. pompę ciepła, podgrzewaną kierownicę i fotele, system monitorowania martwego pola.

Earth (dawne „Plus”) dostaje adaptacyjne światła LED i automatyczne klamki.

GT-Line to już wyższa liga – z kompletem systemów bezpieczeństwa, kamerą 360, czujnikami, cyfrowym kluczykiem, parkowaniem zdalnym, a nawet funkcją zmiany pasa ruchu i unikaniem kolizji bocznych.

Ile kosztuje KIA EV6 2026 po liftingu?

Bazowa cena nowego EV6 zaczyna się od 205 501 zł. Ale Kia przygotowała cennik promocyjny, w którym uwzględniono nawet 34 388 zł „korzyści dla klienta” – w tym rabaty i ładowarkę Green Cell Habu SE.

Dzięki programowi „NaszEauto” ceny mogą wyglądać jeszcze lepiej:

175 501 zł – dla JDG oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny (z dopłatą 30 000 zł),

186 751 zł – dla osób fizycznych (z dopłatą 18 750 zł).

Czyli jak ktoś dobrze pokombinuje, to może wyjechać nowiutką EV6 za naprawdę rozsądną cenę jak na EV z takimi możliwościami.

Star Map i nowe kolory

Design nowego EV6 mocno nawiązuje do aktualnej linii stylistycznej Kii. Światła LED z przodu i z tyłu tworzą efekt tzw. Star Map – wygląda to naprawdę nowocześnie i agresywnie. Do wyboru aż 7 lakierów, w tym dwa nowe: matowy niebieski „Yacht” i szary „Wolf”.

Podsumowując

Nowa Kia EV6 to lifting z rozmachem. Jest szybciej, dalej, nowocześniej i mimo wszystko wciąż przystępnie cenowo, zwłaszcza przy dopłatach. Pierwsze egzemplarze trafią do salonów już w lipcu – więc jeśli myślisz o elektryku, warto się rozejrzeć. Bo może to właśnie EV6 2025 wpasuje się w Twój garaż. Aby poznać szczegóły, warto odwiedzić stronę producenta – Kia Polska.

