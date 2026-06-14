Smartfon biznesowy musi być narzędziem do pracy, ekranem do prezentacji, notatnikiem, centrum komunikacji i komputerem, który mieści się w kieszeni marynarki. Motorola Razr Fold wchodzi właśnie w ten świat. To składany smartfon typu „książka”, który po rozłożeniu daje przestrzeń do pracy większą niż klasyczny telefon, ale bez konieczności noszenia osobnego tabletu. Brzmi jak gadżet dla fanów technologii? Może. Ale w biznesie takie urządzenie zaczyna mieć bardzo konkretny sens. Szczególnie dla człowieka, który spędza dzień między spotkaniami, podróżą, autem, lotniskiem, hotelem i szybkim nadrabianiem tematów po godzinach.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Składany ekran w biznesie ma więcej sensu, niż się wydaje

Motorola Razr Fold nie próbuje być tylko efektownym gadżetem. Największy atut jest prosty: po rozłożeniu dostajesz wyświetlacz, na którym naprawdę da się pracować. To ważne, bo dziś w biznesie ekran jest walutą. Im więcej przestrzeni, tym mniej kompromisów. Na zwykłym smartfonie można odpisać na maila, sprawdzić kalendarz, odebrać wideo-rozmowę czy przejrzeć dokumenty. Ale wygoda kończy się szybko, gdy trzeba porównać dwie rzeczy naraz, przeczytać dłuższy dokument, przeanalizować tabelę albo zrobić notatki podczas rozmowy. Na rozłożonym Razr Fold takie zadania przestają być karą.

To właśnie tutaj składana konstrukcja zaczyna bronić się najbardziej. Telefon zamknięty jest normalnym smartfonem. Rozłożony staje się mini-tabletem. W podróży, w pociągu, na lotnisku czy między spotkaniami nie musisz wyciągać laptopa tylko po to, żeby przejrzeć prezentację albo poprawić dokument. To jest realna przewaga, którą doceniłem podczas testów tego modelu.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Trzy aplikacje naraz, czyli mniej klikania, więcej działania

Prezentowany smartfon marki Motorola oferuje możliwość pracy z maksymalnie trzema aplikacjami jednocześnie na dużym ekranie. I to jest funkcja, która w biznesie ma znacznie większe znaczenie niż kolejny filtr do zdjęć. Wyobraź sobie prosty scenariusz: po lewej mail od klienta, po prawej kalendarz, na dole notatki. Albo dokument i komunikator. Albo CRM, mapa i arkusz z listą spotkań.

Na klasycznym telefonie takie zadania oznaczają ciągłe przełączanie aplikacji. Niby drobiazg, ale po całym dniu pracy te drobiazgi zaczynają irytować. Fold rozwiązuje problem w najbardziej naturalny sposób: daje więcej miejsca. Nie udaje laptopa, ale w wielu krótkich sytuacjach potrafi go zastąpić.

W biznesie liczy się czas reakcji. Jeśli możesz szybciej sprawdzić dane, szybciej odpisać, szybciej poprawić plik i szybciej wysłać feedback, zaczynasz doceniać ten sprzęt. Ba, wręcz ciężko Ci wrócić do klasycznego telefonu, bo człowiek szybko przyzwyczaja się do wygód.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Laptop mode i spotkanie bez statywu

Składany telefon daje jeszcze jeden atut: można go ustawić pod kątem. Mamy tryb laptopowy, namiotowy i pracy hands-free. W praktyce oznacza to, że telefon nie musi leżeć płasko ani wisieć w dłoni. Możesz postawić go na stole podczas wideorozmowy, ustawić do prezentacji, zrobić zdjęcie grupowe bez proszenia kelnera o pomoc albo nagrać krótkie wideo bez statywu.

W biznesowym rytmie to bardzo praktyczne. Wideorozmowa z hotelowego biurka? Rozkładasz telefon pod kątem i masz stabilny kadr. Szybka prezentacja materiału klientowi przy kawie? Otwierasz duży ekran i pokazujesz więcej niż na zwykłym smartfonie. Notatki na spotkaniu? Telefon leży jak mały notes, a Ty nie walczysz z pionowym ekranem.

To są małe rzeczy, ale właśnie z takich rzeczy składa się wygoda. Dobry sprzęt biznesowy nie musi codziennie ratować świata. Wystarczy, że kilkanaście razy dziennie usuwa drobne przeszkody.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Moto Pen Ultra, czyli składak jako cyfrowy notes

Obsługa Moto Pen Ultra jest jednym z najważniejszych argumentów za traktowaniem Razr Fold jako narzędzia biznesowego. Rysik nie jest obowiązkowy dla każdego, ale w odpowiednich rękach robi dużą różnicę. Można nim robić szybkie notatki, podpisywać dokumenty, zaznaczać fragmenty PDF-ów, poprawiać slajdy, szkicować układ strony, robić adnotacje na zrzutach ekranu albo pracować z materiałami kreatywnymi.

To szczególnie dobre dla ludzi, którzy myślą wizualnie. Handlowiec może szybko zaznaczyć coś w ofercie. Manager może dopisać komentarze do prezentacji. Architekt, projektant albo marketingowiec może szkicować koncepcje bez wyciągania tabletu. W klasycznym smartfonie rysik bywa dodatkiem. W składanym telefonie zaczyna mieć znacznie więcej sensu, bo ekran daje przestrzeń.

Wydajność: Snapdragon 8 Gen 5 i zapas energii na cały dzień

Motorola Razr Fold korzysta z procesora Snapdragon 8 Gen 5, a więc układu z wysokiej półki. W biznesowym użyciu oznacza to przede wszystkim płynność. Aplikacje otwierają się szybko, multitasking ma sens, praca na dużym ekranie nie przypomina walki ze sprzętem, a telefon nie sprawia wrażenia urządzenia, które dostało składany ekran, ale zapomniało o mocy. Wręcz przeciwnie. Działa wzorowo w praktycznie każdej sytuacji i w każdej operacji, którą wykonujemy.

Do codziennych zadań biznesowych taki zapas jest wręcz komfortowy. Mail, przeglądarka, dokumenty, komunikatory, wideokonferencje, CRM, bankowość, chmura, podpisywanie plików, mapy, zdjęcia, notatki — to wszystko działa w scenariuszu, w którym telefon często zastępuje kilka urządzeń. Przy składaku moc jest szczególnie ważna, bo duży ekran zachęca do robienia kilku rzeczy naraz.

Co z pozostałymi, istotnymi parametrami? 16 GB RAM daje spokój przy wielu aplikacjach, a 512 GB pamięci pozwala przechowywać pliki, zdjęcia, dokumenty, prezentacje i materiały wideo bez nerwowego czyszczenia galerii co dwa tygodnie.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Ekrany: zewnętrzny do szybkich spraw, wewnętrzny do pracy

Motorola Razr Fold ma zewnętrzny ekran do codziennej obsługi i duży, rozkładany ekran wewnętrzny do zadań wymagających przestrzeni. To ważne, bo składany telefon nie powinien zmuszać do ciągłego otwierania. Jeśli chcesz tylko sprawdzić wiadomość, odebrać połączenie, zerknąć na powiadomienie albo mapę, zewnętrzny panel wystarczy. Gdy trzeba zrobić coś poważniejszego, otwierasz urządzenie.

Wewnętrzny ekran 8,1 cala ma rozdzielczość 2K, bardzo wysoką jasność szczytową i obsługę HDR10+. To zestaw nie tylko do pracy, ale też do konsumpcji treści. Po godzinach świetnie sprawdzi się do oglądania meczów, filmów, YouTube’a czy przeglądania zdjęć z wyjazdu. W biznesie natomiast najważniejsze jest to, że dokumenty, strony internetowe i prezentacje po prostu wyglądają czytelniej.

To urządzenie dla kogoś, kto nie chce nosić tabletu, ale często czuje, że zwykły smartfon jest zbyt mały. Razr Fold trafia dokładnie pomiędzy te dwa światy.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Aparaty: biznes też potrzebuje dobrego obrazu

W telefonie biznesowym aparat nie służy tylko do wakacyjnych zdjęć. Robisz nim skany dokumentów, zdjęcia tablic po spotkaniu, ujęcia produktów, szybkie materiały na social media, fotografie lokali, inwestycji, samochodów, opakowań, projektów i wszystkiego, co później trafia do maila albo prezentacji.

Motorola Razr Fold posiada główny aparat 50 MP z sensorem Sony LYTIA 828, ultraszeroki 50 MP z Macro Vision i polem widzenia 122 stopni, a także kamerę zewnętrzną 20 MP oraz wewnętrzną 32 MP do selfie i wideorozmów. To mocny zestaw, szczególnie jak na składany smartfon. W biznesie przyda się możliwość robienia zdjęć głównym aparatem przy użyciu zewnętrznego ekranu jako podglądu. Selfie z tylnego aparatu, zdjęcie profilowe, szybka rolka firmowa albo materiał z eventu — składana konstrukcja daje większą elastyczność niż zwykły telefon.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Bateria 6000 mAh i ładowanie 80 W

W składanym smartfonie wydajna bateria jest priorytetem. Duży ekran zachęca do intensywnego używania, więc zły akumulator szybko zabiłby cały sens urządzenia. Motorola zastosowała baterię 6000 mAh, wykonaną w technologii krzemowo-węglowej, oraz szybkie ładowanie 80 W TurboPower. Jest też ładowanie bezprzewodowe, co w biurze i aucie bywa wygodniejsze niż ciągłe szukanie przewodu.

W praktyce to telefon zaprojektowany na długi dzień pracy. Oczywiście czas działania zależy od stylu używania. Jeśli cały dzień jedziesz na 5G, rozłożonym ekranie, wideorozmowach, nawigacji i hotspotcie, każda bateria dostanie w kość. Ale 6000 mAh w składaku brzmi znacznie pewniej niż typowe pojemności w tej klasie.

Szybkie ładowanie jest tu równie ważne jak sama pojemność. W biznesie często nie masz godziny na ładowanie telefonu. Masz 10–15 minut między spotkaniami. Jeśli w tym czasie można odzyskać sensowny zapas energii, telefon realnie lepiej pasuje do dynamicznego dnia. Tu Razr Fold sprawdza się wzorowo. Szybkie ładowanie, długi czas pracy na baterii to klucz do sukcesu, a przecież to w biznesie podstawa.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Bezpieczeństwo i aktualizacje

Motorola deklaruje dla Razr Fold siedem aktualizacji systemu oraz do 7 lat aktualizacji zabezpieczeń od globalnej premiery. To bardzo ważna informacja dla użytkowników biznesowych. Telefon nie może być sprzętem na dwa sezony. Musi mieć długi cykl życia, bo w firmie liczy się stabilność, bezpieczeństwo i przewidywalność.

Do tego dochodzi odporność IP49, czyli zabezpieczenie przed wodą w kontrolowanych warunkach oraz ochrona przed cząstkami stałymi powyżej 1 mm. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć: to nie jest pancerny telefon na budowę ani sprzęt, który warto traktować jak narzędzie terenowe. Składaki nadal wymagają rozsądku. Z drugiej jednak strony ten stopień ochrony docenią między innymi architekci, którzy często mają styczność z mniej sprzyjającymi warunkami, niż pracownicy biurowi.

W biznesowym użyciu liczy się też ekosystem zabezpieczeń. Motorola rozwija rozwiązania dla firm, w tym ThinkShield for Mobile, Moto Secure i narzędzia związane z ochroną danych oraz zarządzaniem urządzeniami. To ważne cechy smartfonu biznesowego i w tej kwestii marka radzi sobie wzorowo.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Cena: około 9999 zł. To nie jest kaprys

Motorola Razr Fold w wersji 16/512 GB kosztuje w Polsce około 9999 zł. Dlatego zakup Razr Fold trzeba traktować uczciwie: to nie jest telefon dla każdego. To urządzenie dla osoby, która naprawdę wykorzysta składany ekran. Jeśli telefon jest Twoim centrum pracy, często podróżujesz, robisz notatki, pracujesz na dokumentach, prowadzisz wideokonferencje i chcesz mieć większą przestrzeń bez noszenia tabletu, Razr Fold zaczyna mieć sens.

W tej cenie nie kupujesz tylko smartfona. Kupujesz mobilne narzędzie pracy, które ma ograniczyć liczbę urządzeń i zwiększyć wygodę działania poza biurem.

Możesz zaoszczędzić dzięki ofercie promocyjnej

Warto przyjrzeć się najnowszej promocji, jaką przygotowała dla klientów marka Motorola. Przykładowo, kupując prezentowany Razr Fold możesz odzyskać w ramach tzw. cashback aż 1500 zł, więc kwestia zakupu staje się jeszcze bardziej sensowna. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat promocji, powinieneś odwiedzić stronę: https://rejestracja.motopromocja.pl/.

Składany smartfon motorola razr fold 16/512 GB. Fot.: Ernest Dragan.

Dla kogo jest Motorola Razr Fold?

To telefon dla przedsiębiorcy, managera, handlowca, konsultanta, twórcy, prawnika, architekta, marketingowca i każdego, kto często pracuje poza biurkiem. Dla człowieka, który chce mieć mail, dokumenty, kalendarz, komunikatory, notatki i prezentacje w jednym urządzeniu. Dla kogoś, kto nie zawsze chce odpalać laptopa, ale nie chce też męczyć się na małym ekranie.

Nie jest to telefon dla minimalistów. Jeśli będziesz używał dużego ekranu codziennie, szybko zrozumiesz, dlaczego taki format ma przyszłość.

Razr Fold zastąpił mi laptopa

Motorola Razr Fold to jeden z tych smartfonów, które najlepiej bronią się w rękach konkretnego użytkownika. Dla jednych będzie gadżetem. Dla innych — genialnym narzędziem biznesowym. Jego sens nie polega na tym, że się składa. Jego sens polega na tym, że po rozłożeniu pozwala pracować szybciej i wygodniej.

Największe atuty to duży ekran 8,1 cala, multitasking, obsługa rysika, mocny procesor, bateria 6000 mAh, szybkie ładowanie i dobre aparaty. Czy warto? Tak, jeśli telefon jest Twoim narzędziem pracy. Motorola Razr Fold może zastąpić część zadań tabletu, ułatwić mobilną pracę i sprawić, że biznesowe sprawy da się ogarniać w bardziej elegancki sposób. To smartfon dla człowieka, który nie chce nosić biura w torbie. Chce mieć je w kieszeni.

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Specyfikacja techniczna Motorola Razr Fold

Typ składany smartfon typu książka Ekran wewnętrzny 8,1 cala, 120 Hz, 2K, HDR10+, 6000 nitów Ekran zewnętrzny 6,6 cala, 165 Hz, 2520 x 1080, 6000 nitów Procesor Snapdragon 8 Gen 5 Pamięć 16 GB RAM / 512 GB na dane Bateria 6000 mAh, krzemowo-węglowa Ładowanie przewodowe 80 W TurboPower Ładowanie bezprzewodowe tak Aparat główny 50 MP Sony LYTIA 828 Ultraszeroki 50 MP, 122 stopni, Macro Vision Aparaty selfie 20 MP zewnętrzny, 32 MP wewnętrzny Rysik obsługa Moto Pen Ultra Odporność IP49 Audio Sound by Bose, Dolby Atmos AI Moto AI, Gemini, Perplexity, funkcje Google Photos Aktualizacje 7 aktualizacji systemu i do 7 lat zabezpieczeń Cena w Polsce 9999 zł za 16/512 GB

Materiał powstał we współpracy z marką Motorola. Zobacz również nasz test Motorola Signature.