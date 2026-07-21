Cashback Motorola. Składany smartfon może kosztować mniej

Cashback Motorola pozwala odzyskać nawet 1500 zł po zakupie jednego z najnowszych składanych smartfonów marki. Wakacyjna promocja obejmuje trzy modele z rodziny razr 70 oraz większego razr fold. Do akcji włączono również limitowaną wersję przygotowaną z okazji piłkarskich mistrzostw świata. Wysokość zwrotu zależy od wybranego urządzenia i wynosi od 500 do 1500 zł. Promocja rozpoczęła się 21 lipca i potrwa do 17 sierpnia 2026 roku. Po zakupie telefon trzeba zarejestrować na stronie akcji, a zwrot zostanie przekazany na konto po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Cashback Motorola

Cashback Motorola obejmuje cztery modele

Promocją objęto trzy telefony z serii razr 70 oraz model razr fold. Poszczególne urządzenia różnią się nie tylko ceną, ale też wielkością, wydajnością i sposobem wykorzystania składanego ekranu.

Motorola razr 70 jest podstawowym modelem obecnej generacji. Producent kieruje go do osób, które chcą rozpocząć korzystanie ze składanego telefonu, ale nie potrzebują najmocniejszego procesora ani najbardziej rozbudowanego zestawu aparatów.

Razr 70 plus zajmuje miejsce pomiędzy podstawową wersją a modelem Ultra. Zastosowano w nim układ Snapdragon 8s Gen 3, który ma zapewniać wysoką wydajność bez podnoszenia ceny do poziomu najdroższego wariantu.

Flagowy razr 70 ultra otrzymał procesor Snapdragon 8 Elite, bardziej zaawansowane aparaty oraz nietypowe wykończenia inspirowane między innymi Alcantarą i naturalnym drewnem. Wszystkie modele z tej rodziny mają zewnętrzne ekrany, na których można uruchamiać wiele aplikacji bez otwierania telefonu.

Cashback Motorola

Ile pieniędzy można odzyskać?

Wysokość zwrotu zależy od kupionego urządzenia:

Motorola razr 70 8/256 GB – 500 zł ,

, Motorola razr 70 plus 12/512 GB – 750 zł ,

, Motorola razr 70 ultra 16/512 GB – 1000 zł ,

, Motorola razr fold 16/512 GB – 1500 zł.

Najwyższy zwrot dotyczy również limitowanej wersji razr fold FIFA World Cup 2026 Collection. Specjalna edycja ma taką samą pojemność pamięci jak standardowy wariant i także kwalifikuje się do cashbacku wynoszącego 1500 zł.

Motorola razr fold w Media Expert.

Kwota nie jest odliczana bezpośrednio przy kasie. Klient najpierw płaci pełną cenę, a następnie zgłasza zakup i czeka na wypłatę środków. Przy porównywaniu ofert warto więc sprawdzić zarówno cenę sklepową, jak i wysokość zwrotu dla konkretnego modelu.

Cashback Motorola

Motorola razr fold z ekranem 8,09 cala

Razr fold różni się od pozostałych modeli sposobem składania. Po otwarciu oferuje ekran o przekątnej 8,09 cala, dzięki czemu może służyć do oglądania filmów, edycji zdjęć, pracy z dokumentami czy korzystania z kilku aplikacji.

Do zestawu dołączany jest dedykowany rysik. Telefon ma też rozbudowane możliwości fotograficzne, które zostały wysoko ocenione przez DXOMARK. Motorola określa go jako najbardziej zaawansowany składany smartfon w swojej historii.

Przy okazji zobacz naszą recenzję Motorola Razr Fold.

Obok standardowej wersji dostępna jest limitowana edycja przygotowana z okazji Mundialu 2026. To propozycja głównie dla kolekcjonerów i kibiców, ponieważ najważniejszą różnicą jest specjalne wykończenie nawiązujące do turnieju.

Cashback Motorola

Jak działa wakacyjny cashback Motorola?

Po zakupie smartfona w sklepie lub u operatora uczestniczącego w akcji trzeba wejść na stronę promocji i zarejestrować urządzenie. Formularz będzie wymagał podania danych oraz informacji potwierdzających dokonanie zakupu.

Wakacyjny cashback Motorola obejmuje zakupy dokonane od 21 lipca do 17 sierpnia 2026 roku. Samą rejestrację można przeprowadzić do 23 sierpnia, jednak organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń po wyczerpaniu puli środków.

Pieniądze mają zostać wypłacone w ciągu maksymalnie 60 dni od poprawnej rejestracji. Przed zakupem warto sprawdzić regulamin oraz aktualną listę partnerów, ponieważ smartfon kupiony poza oficjalnym kanałem promocji może nie zostać zakwalifikowany do zwrotu.

Cashback Motorola

Dla kogo promocja będzie najbardziej opłacalna?

Największy zwrot kwotowy otrzymają kupujący razr fold, ale jest to jednocześnie najdroższy i najbardziej rozbudowany model w ofercie. Osoba szukająca niewielkiego telefonu składanego na pół może bardziej zainteresować się rodziną razr 70.

W przypadku podstawowego modelu zwrot wynosi 500 zł. Wersje plus i ultra oferują wyższy cashback, ale także mocniejsze podzespoły i większą pojemność pamięci. Przed wyborem warto zastanowić się, czy dopłata do wydajniejszego procesora i bardziej rozbudowanych aparatów rzeczywiście zostanie wykorzystana.

Cashback nie powinien być jedynym kryterium zakupu. Znaczenie mają też końcowa cena po uwzględnieniu zwrotu, warunki gwarancji, dostępność serwisu oraz różnice między konstrukcją typu „klapka” i urządzeniem otwieranym do formatu tabletu.

Cashback Motorola

Promocja trwa tylko przez wakacje

Zakupy kwalifikujące się do akcji można realizować do 17 sierpnia. Na zarejestrowanie smartfona pozostaje kilka dodatkowych dni, ale odkładanie zgłoszenia na ostatnią chwilę może być ryzykowne ze względu na ograniczoną pulę pieniędzy.

Najbezpieczniej zarejestrować urządzenie zaraz po zakupie i zachować potwierdzenie wysłania formularza. Warto również upewnić się, że wszystkie dane, numer seryjny oraz dokument zakupu są czytelne.

Cashback Motorola może obniżyć rzeczywisty koszt składanego smartfona nawet o 1500 zł. Najwięcej zyskają jednak osoby, które i tak planowały zakup jednego z objętych akcją modeli, a nie te, które zdecydują się na droższy telefon wyłącznie ze względu na obietnicę zwrotu.