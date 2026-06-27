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vivo X Fold6 to telefon i tablet do pracy w jednym

vivo X Fold6 został pokazany w Chinach jako składany smartfon premium z mocnym naciskiem na fotografię, wydajność, AI i pracę na dużym ekranie. Na papierze wygląda konkretnie: główny aparat ZEISS ma 200 MP, obok niego pracuje 50 MP teleobiektyw peryskopowy i 50 MP ultraszeroki kąt, a całość można rozszerzyć zewnętrznym telekonwerterem ZEISS 200 mm. Smartfon korzysta z układu MediaTek Dimensity 9500, baterii BlueVolt 7000 mAh, ładowania przewodowego 80 W i bezprzewodowego 40 W. W środku jest ekran 8,02 cala, na zewnątrz panel 6,51 cala, a oba działają w technologii LTPO 120 Hz. vivo X Fold6 ma też narzędzia AI do pracy wielozadaniowej, transkrypcji, podsumowań i przenoszenia treści między aplikacjami. Europejska premiera została zaplanowana na czwarty kwartał, a szczegóły cen i konfiguracji poznamy przy lokalnym debiucie.
Autor:Malgorzata Kowalik
27/06/2026
vivo X Fold6 vivo X Fold6
vivo X Fold6
Spis treści ukryj
1. vivo X Fold6 pokazuje, że składak nie musi być kompromisem
2. Aparat 200 MP ZEISS to mocny argument
3. Duży ekran ma sens tylko wtedy, gdy da się na nim pracować
4. MediaTek Dimensity 9500 i bateria 7000 mAh
5. Dwa ekrany 120 Hz, czyli telefon i mały tablet w jednym
6. Odporność IPX8, IPX9 i IP5X robi różnicę
7. vivo X Fold6 w Europie. Czekamy na ceny
8. vivo X Fold6 nie jest dla każdego

Składane smartfony przez długi czas wyglądały jak sprzęt dla ludzi, którzy lubią technologię bardziej niż wygodę. Duży ekran robił wrażenie, ale bateria, aparaty, wytrzymałość i realna praca na kilku aplikacjach nie zawsze nadążały za ceną. vivo X Fold6 ma pokazać, że składak może być czymś więcej niż drogim gadżetem do rozkładania przy znajomych.

vivo X Fold6
vivo X Fold6

Nowy flagowiec vivo debiutuje w Chinach z aparatem 200 MP ZEISS, baterią 7000 mAh, dwoma ekranami 120 Hz i zestawem funkcji AI przygotowanych pod pracę na dużym wyświetlaczu. Do tego dochodzi odporność IPX8, IPX9 i IP5X, czyli parametry, które w składanym telefonie mają duże znaczenie. vivo X Fold6 trafi także do Europy, więc warto już teraz sprawdzić, czy to kolejny pokaz możliwości, czy składany smartfon, który naprawdę może zastąpić telefon, tablet i część biurowego sprzętu.

vivo X Fold6 pokazuje, że składak nie musi być kompromisem

Składany telefon zawsze musi odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie: po co dopłacać do konstrukcji z zawiasem, skoro zwykły flagowiec też robi świetne zdjęcia, działa szybko i mieści się w kieszeni? vivo X Fold6 próbuje odpowiedzieć bardzo prosto. Daje większy ekran, mocniejsze narzędzia do pracy, rozbudowany zestaw aparatów ZEISS i baterię, która nie wygląda jak dopisek zrobiony na końcu projektu.

To ważne, bo w składakach przez lata łatwo było znaleźć słaby punkt. Raz był nim aparat, raz bateria, raz odporność, raz oprogramowanie, które nie umiało wykorzystać większego ekranu. vivo X Fold6 od początku celuje szerzej. Ma być flagowcem do zdjęć, telefonem do pracy, narzędziem do AI i sprzętem multimedialnym w jednym.

Największa różnica polega na tym, że vivo X Fold6 nie udaje małego telefonu. Po rozłożeniu dostajesz ekran 8,02 cala, czyli przestrzeń, na której można faktycznie pracować z dokumentami, mailem, kalendarzem, przeglądarką, notatkami i komunikatorami. Po złożeniu zostaje zewnętrzny ekran 6,51 cala, więc nie trzeba rozkładać urządzenia za każdym razem, gdy chcesz szybko odpisać, sprawdzić powiadomienie albo zrobić zdjęcie.

Aparat 200 MP ZEISS to mocny argument

W składanych smartfonach aparaty często były traktowane trochę jak koszt kompromisu. Konstrukcja jest trudniejsza, miejsce w obudowie ograniczone, więc użytkownik dostawał świetny ekran, ale fotograficznie sprzęt nie zawsze doganiał klasyczne flagowce. vivo X Fold6 chce z tym zerwać.

Główny aparat ma 200 MP i korzysta z systemu obrazowania ZEISS. Do tego dochodzi 50 MP teleobiektyw peryskopowy oraz 50 MP obiektyw ultraszerokokątny. Taki zestaw daje dużą elastyczność: od normalnych zdjęć, przez szerokie kadry, po przybliżenia bez natychmiastowego wchodzenia w cyfrową papkę.

Najciekawszym dodatkiem jest zewnętrzny telekonwerter ZEISS o ogniskowej 200 mm. To akcesorium dla ludzi, którzy naprawdę chcą fotografować dalsze obiekty: scenę na koncercie, sport, architekturę, detale albo sytuacje, do których zwykły smartfon nie podchodzi zbyt pewnie. vivo X Fold6 dostaje też ulepszony tryb koncertowy Stage Mode 2.0, portrety w wysokiej rozdzielczości oraz nagrywanie w Dolby Vision 4K 60 kl./s.

To już nie jest tylko „dobry aparat jak na składaka”. To próba ustawienia składaka jako pełnoprawnego foto-flagowca.

vivo X Fold6
vivo X Fold6

Duży ekran ma sens tylko wtedy, gdy da się na nim pracować

Sam duży ekran nie wystarczy. Tabletowy format w telefonie robi wrażenie przez pierwsze pięć minut, ale później liczy się to, czy aplikacje, okna i gesty faktycznie ułatwiają życie. vivo X Fold6 ma tutaj platformę vivo Atomic Workbench, czyli środowisko do pracy na wielu aplikacjach jednocześnie.

Można uruchamiać kilka aplikacji, zarządzać oknami i przeciągać treści między nimi dzięki funkcji AI Cross-Window Drag-and-Drop. W praktyce taki mechanizm ma sens przy pracy z tekstem, plikami, zdjęciami, mailami i komunikatorami. Zamiast skakać między ekranami, można przerzucać treści szybciej i wygodniej.

Do tego dochodzą narzędzia AI: inteligentny menedżer plików, asystent spotkań z transkrypcją i podsumowaniami oraz agent AI, który pozwala wykonywać zadania na komputerze z poziomu smartfona. To brzmi jak kierunek, w którym składaki powinny iść od dawna. Nie tylko większy ekran dla efektu, ale większy ekran jako narzędzie do pracy.

MediaTek Dimensity 9500 i bateria 7000 mAh

vivo X Fold6 korzysta z układu MediaTek Dimensity 9500, który ma być zoptymalizowany pod wielozadaniowość i lokalne funkcje AI. To istotne, bo składany smartfon nie może działać jak zwykły telefon z większym ekranem. Jeśli użytkownik ma otwierać kilka aplikacji, przerzucać treści między oknami, korzystać z AI i pracować na dużym panelu, wydajność musi być stabilna.

Producent podkreśla też wzrost wydajności NPU oraz poprawę efektywności energetycznej przy wymagających zadaniach. W praktyce ważniejsze od samej tabelki będzie to, czy vivo X Fold6 utrzyma płynność po kilku miesiącach używania, przy dużej liczbie aplikacji, zdjęć, plików i powiadomień. Składak premium nie ma prawa dławić się od normalnej pracy.

Bateria BlueVolt ma 7000 mAh, czyli bardzo dużo jak na segment urządzeń składanych. To jedna z najważniejszych informacji w całym materiale, bo duży ekran potrafi zjadać energię szybciej niż klasyczny panel. Ładowanie przewodowe ma 80 W, bezprzewodowe 40 W, a do tego dochodzi ładowanie zwrotne. vivo X Fold6 nie tylko celuje w mocną specyfikację, ale próbuje też rozwiązać najbardziej przyziemny problem składaków: żeby po południu nie trzeba było nerwowo szukać ładowarki.

Dwa ekrany 120 Hz, czyli telefon i mały tablet w jednym

Wewnętrzny ekran vivo X Fold6 ma 8,02 cala, a zewnętrzny 6,51 cala. Oba korzystają z technologii LTPO 120 Hz i mają bardzo wysoką jasność szczytową. Taki zestaw ma sens, bo użytkownik nie powinien czuć, że jeden ekran jest „tym właściwym”, a drugi tylko awaryjnym dodatkiem.

Zewnętrzny panel przydaje się do szybkiej obsługi, rozmów, zdjęć, komunikatorów, płatności i normalnego korzystania w biegu. Wewnętrzny ekran robi różnicę wtedy, gdy na zwykłym smartfonie zaczyna brakować miejsca — przy dokumentach, zdjęciach, mapach, mailach i pracy na kilku aplikacjach jednocześnie.

To właśnie ta zmiana trybu jest największą przewagą składanych telefonów. vivo X Fold6 może działać jak zwykły smartfon, kiedy nie masz czasu, i jak mały tablet, gdy potrzebujesz większej przestrzeni. Warunek jest jeden: oprogramowanie musi nadążać za formą. Atomic Workbench i funkcje AI pokazują, że vivo dobrze rozumie ten problem.

Odporność IPX8, IPX9 i IP5X robi różnicę

Składany smartfon jest drogi, zaawansowany i mechanicznie bardziej skomplikowany niż klasyczny telefon. Dlatego odporność nie jest tu dodatkiem do tabelki, tylko jednym z najważniejszych elementów całego urządzenia. vivo X Fold6 oferuje odporność na wodę w standardach IPX8 i IPX9 oraz odporność na pył IP5X.

Do tego smartfon ma działać w temperaturach sięgających -20°C. To ważne, bo sprzęt za duże pieniądze nie powinien być traktowany jak delikatna zabawka, którą trzeba chronić przed każdym trudniejszym dniem. Telefon ma jeździć w kieszeni, plecaku, aucie, na trening, na wyjazd, na koncert i do pracy.

Kolory też są dość klasyczne: czarny, biały i niebieski. vivo X Fold6 nie musi nadrabiać wyglądem w krzykliwym stylu, bo jego największą bronią i tak są ekrany, aparaty, bateria i konstrukcja.

vivo X Fold6 w Europie. Czekamy na ceny

vivo X Fold6 trafi do Europy w czwartym kwartale. Na szczegóły dotyczące lokalnej dostępności, konfiguracji i cen trzeba jeszcze poczekać do europejskiej premiery. To będzie ważny moment, bo przy składanych smartfonach cena potrafi całkowicie zmienić odbiór urządzenia.

Jeśli vivo dobrze ustawi konfiguracje i nie przesadzi z ceną, X Fold6 może być jednym z najciekawszych składanych flagowców końcówki roku. Ma argumenty, których użytkownicy oczekują od tej klasy sprzętu: mocny aparat, dużą baterię, szybkie ładowanie, dwa dobre ekrany, odporność i funkcje AI pod pracę.

Największym wyzwaniem będzie przekonanie ludzi, że składak nie jest już eksperymentem. vivo X Fold6 wygląda na urządzenie, które chce być normalnym narzędziem do codziennego życia, pracy i zdjęć, a nie tylko efektownym pokazem technologii.

vivo X Fold6
vivo X Fold6

vivo X Fold6 nie jest dla każdego

vivo X Fold6 najlepiej pasuje do kogoś, kto naprawdę wykorzysta duży ekran. Jeśli telefon służy głównie do komunikatorów, zdjęć, banku i social mediów, klasyczny flagowiec nadal będzie prostszy, tańszy i lżejszy. Ale jeśli często pracujesz w drodze, czytasz dokumenty, obrabiasz zdjęcia, robisz notatki, oglądasz materiały, prowadzisz spotkania i chcesz mieć większą przestrzeń bez noszenia tabletu, składak zaczyna wyglądać logicznie.

Najmocniejsze argumenty vivo X Fold6 to aparat ZEISS 200 MP, bateria 7000 mAh, dwa ekrany 120 Hz, funkcje AI i odporność. To zestaw, który pokazuje, że vivo nie chce sprzedawać samego zawiasu. Chce sprzedać urządzenie, które ma być użyteczne po rozłożeniu i po złożeniu.

Ostatecznie wszystko rozbije się o europejską cenę. Specyfikacja wygląda mocno, ale w segmencie składanych smartfonów klienci są coraz bardziej wymagający. vivo X Fold6 ma jednak dobry punkt startu, bo nie próbuje być tylko ciekawostką. To składany flagowiec, który wreszcie wygląda jak sprzęt do realnej pracy, zdjęć i całego dnia poza ładowarką.

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Autor:Malgorzata Kowalik
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