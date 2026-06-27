vivo X Fold6 to telefon i tablet do pracy w jednym

Składane smartfony przez długi czas wyglądały jak sprzęt dla ludzi, którzy lubią technologię bardziej niż wygodę. Duży ekran robił wrażenie, ale bateria, aparaty, wytrzymałość i realna praca na kilku aplikacjach nie zawsze nadążały za ceną. vivo X Fold6 ma pokazać, że składak może być czymś więcej niż drogim gadżetem do rozkładania przy znajomych.

vivo X Fold6

Nowy flagowiec vivo debiutuje w Chinach z aparatem 200 MP ZEISS, baterią 7000 mAh, dwoma ekranami 120 Hz i zestawem funkcji AI przygotowanych pod pracę na dużym wyświetlaczu. Do tego dochodzi odporność IPX8, IPX9 i IP5X, czyli parametry, które w składanym telefonie mają duże znaczenie. vivo X Fold6 trafi także do Europy, więc warto już teraz sprawdzić, czy to kolejny pokaz możliwości, czy składany smartfon, który naprawdę może zastąpić telefon, tablet i część biurowego sprzętu.

vivo X Fold6 pokazuje, że składak nie musi być kompromisem

Składany telefon zawsze musi odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie: po co dopłacać do konstrukcji z zawiasem, skoro zwykły flagowiec też robi świetne zdjęcia, działa szybko i mieści się w kieszeni? vivo X Fold6 próbuje odpowiedzieć bardzo prosto. Daje większy ekran, mocniejsze narzędzia do pracy, rozbudowany zestaw aparatów ZEISS i baterię, która nie wygląda jak dopisek zrobiony na końcu projektu.

To ważne, bo w składakach przez lata łatwo było znaleźć słaby punkt. Raz był nim aparat, raz bateria, raz odporność, raz oprogramowanie, które nie umiało wykorzystać większego ekranu. vivo X Fold6 od początku celuje szerzej. Ma być flagowcem do zdjęć, telefonem do pracy, narzędziem do AI i sprzętem multimedialnym w jednym.

Największa różnica polega na tym, że vivo X Fold6 nie udaje małego telefonu. Po rozłożeniu dostajesz ekran 8,02 cala, czyli przestrzeń, na której można faktycznie pracować z dokumentami, mailem, kalendarzem, przeglądarką, notatkami i komunikatorami. Po złożeniu zostaje zewnętrzny ekran 6,51 cala, więc nie trzeba rozkładać urządzenia za każdym razem, gdy chcesz szybko odpisać, sprawdzić powiadomienie albo zrobić zdjęcie.

Aparat 200 MP ZEISS to mocny argument

W składanych smartfonach aparaty często były traktowane trochę jak koszt kompromisu. Konstrukcja jest trudniejsza, miejsce w obudowie ograniczone, więc użytkownik dostawał świetny ekran, ale fotograficznie sprzęt nie zawsze doganiał klasyczne flagowce. vivo X Fold6 chce z tym zerwać.

Główny aparat ma 200 MP i korzysta z systemu obrazowania ZEISS. Do tego dochodzi 50 MP teleobiektyw peryskopowy oraz 50 MP obiektyw ultraszerokokątny. Taki zestaw daje dużą elastyczność: od normalnych zdjęć, przez szerokie kadry, po przybliżenia bez natychmiastowego wchodzenia w cyfrową papkę.

Najciekawszym dodatkiem jest zewnętrzny telekonwerter ZEISS o ogniskowej 200 mm. To akcesorium dla ludzi, którzy naprawdę chcą fotografować dalsze obiekty: scenę na koncercie, sport, architekturę, detale albo sytuacje, do których zwykły smartfon nie podchodzi zbyt pewnie. vivo X Fold6 dostaje też ulepszony tryb koncertowy Stage Mode 2.0, portrety w wysokiej rozdzielczości oraz nagrywanie w Dolby Vision 4K 60 kl./s.

To już nie jest tylko „dobry aparat jak na składaka”. To próba ustawienia składaka jako pełnoprawnego foto-flagowca.

vivo X Fold6

Duży ekran ma sens tylko wtedy, gdy da się na nim pracować

Sam duży ekran nie wystarczy. Tabletowy format w telefonie robi wrażenie przez pierwsze pięć minut, ale później liczy się to, czy aplikacje, okna i gesty faktycznie ułatwiają życie. vivo X Fold6 ma tutaj platformę vivo Atomic Workbench, czyli środowisko do pracy na wielu aplikacjach jednocześnie.

Można uruchamiać kilka aplikacji, zarządzać oknami i przeciągać treści między nimi dzięki funkcji AI Cross-Window Drag-and-Drop. W praktyce taki mechanizm ma sens przy pracy z tekstem, plikami, zdjęciami, mailami i komunikatorami. Zamiast skakać między ekranami, można przerzucać treści szybciej i wygodniej.

Do tego dochodzą narzędzia AI: inteligentny menedżer plików, asystent spotkań z transkrypcją i podsumowaniami oraz agent AI, który pozwala wykonywać zadania na komputerze z poziomu smartfona. To brzmi jak kierunek, w którym składaki powinny iść od dawna. Nie tylko większy ekran dla efektu, ale większy ekran jako narzędzie do pracy.

MediaTek Dimensity 9500 i bateria 7000 mAh

vivo X Fold6 korzysta z układu MediaTek Dimensity 9500, który ma być zoptymalizowany pod wielozadaniowość i lokalne funkcje AI. To istotne, bo składany smartfon nie może działać jak zwykły telefon z większym ekranem. Jeśli użytkownik ma otwierać kilka aplikacji, przerzucać treści między oknami, korzystać z AI i pracować na dużym panelu, wydajność musi być stabilna.

Producent podkreśla też wzrost wydajności NPU oraz poprawę efektywności energetycznej przy wymagających zadaniach. W praktyce ważniejsze od samej tabelki będzie to, czy vivo X Fold6 utrzyma płynność po kilku miesiącach używania, przy dużej liczbie aplikacji, zdjęć, plików i powiadomień. Składak premium nie ma prawa dławić się od normalnej pracy.

Bateria BlueVolt ma 7000 mAh, czyli bardzo dużo jak na segment urządzeń składanych. To jedna z najważniejszych informacji w całym materiale, bo duży ekran potrafi zjadać energię szybciej niż klasyczny panel. Ładowanie przewodowe ma 80 W, bezprzewodowe 40 W, a do tego dochodzi ładowanie zwrotne. vivo X Fold6 nie tylko celuje w mocną specyfikację, ale próbuje też rozwiązać najbardziej przyziemny problem składaków: żeby po południu nie trzeba było nerwowo szukać ładowarki.

Dwa ekrany 120 Hz, czyli telefon i mały tablet w jednym

Wewnętrzny ekran vivo X Fold6 ma 8,02 cala, a zewnętrzny 6,51 cala. Oba korzystają z technologii LTPO 120 Hz i mają bardzo wysoką jasność szczytową. Taki zestaw ma sens, bo użytkownik nie powinien czuć, że jeden ekran jest „tym właściwym”, a drugi tylko awaryjnym dodatkiem.

Zewnętrzny panel przydaje się do szybkiej obsługi, rozmów, zdjęć, komunikatorów, płatności i normalnego korzystania w biegu. Wewnętrzny ekran robi różnicę wtedy, gdy na zwykłym smartfonie zaczyna brakować miejsca — przy dokumentach, zdjęciach, mapach, mailach i pracy na kilku aplikacjach jednocześnie.

To właśnie ta zmiana trybu jest największą przewagą składanych telefonów. vivo X Fold6 może działać jak zwykły smartfon, kiedy nie masz czasu, i jak mały tablet, gdy potrzebujesz większej przestrzeni. Warunek jest jeden: oprogramowanie musi nadążać za formą. Atomic Workbench i funkcje AI pokazują, że vivo dobrze rozumie ten problem.

Odporność IPX8, IPX9 i IP5X robi różnicę

Składany smartfon jest drogi, zaawansowany i mechanicznie bardziej skomplikowany niż klasyczny telefon. Dlatego odporność nie jest tu dodatkiem do tabelki, tylko jednym z najważniejszych elementów całego urządzenia. vivo X Fold6 oferuje odporność na wodę w standardach IPX8 i IPX9 oraz odporność na pył IP5X.

Do tego smartfon ma działać w temperaturach sięgających -20°C. To ważne, bo sprzęt za duże pieniądze nie powinien być traktowany jak delikatna zabawka, którą trzeba chronić przed każdym trudniejszym dniem. Telefon ma jeździć w kieszeni, plecaku, aucie, na trening, na wyjazd, na koncert i do pracy.

Kolory też są dość klasyczne: czarny, biały i niebieski. vivo X Fold6 nie musi nadrabiać wyglądem w krzykliwym stylu, bo jego największą bronią i tak są ekrany, aparaty, bateria i konstrukcja.

vivo X Fold6 w Europie. Czekamy na ceny

vivo X Fold6 trafi do Europy w czwartym kwartale. Na szczegóły dotyczące lokalnej dostępności, konfiguracji i cen trzeba jeszcze poczekać do europejskiej premiery. To będzie ważny moment, bo przy składanych smartfonach cena potrafi całkowicie zmienić odbiór urządzenia.

Jeśli vivo dobrze ustawi konfiguracje i nie przesadzi z ceną, X Fold6 może być jednym z najciekawszych składanych flagowców końcówki roku. Ma argumenty, których użytkownicy oczekują od tej klasy sprzętu: mocny aparat, dużą baterię, szybkie ładowanie, dwa dobre ekrany, odporność i funkcje AI pod pracę.

Największym wyzwaniem będzie przekonanie ludzi, że składak nie jest już eksperymentem. vivo X Fold6 wygląda na urządzenie, które chce być normalnym narzędziem do codziennego życia, pracy i zdjęć, a nie tylko efektownym pokazem technologii.

vivo X Fold6

vivo X Fold6 nie jest dla każdego

vivo X Fold6 najlepiej pasuje do kogoś, kto naprawdę wykorzysta duży ekran. Jeśli telefon służy głównie do komunikatorów, zdjęć, banku i social mediów, klasyczny flagowiec nadal będzie prostszy, tańszy i lżejszy. Ale jeśli często pracujesz w drodze, czytasz dokumenty, obrabiasz zdjęcia, robisz notatki, oglądasz materiały, prowadzisz spotkania i chcesz mieć większą przestrzeń bez noszenia tabletu, składak zaczyna wyglądać logicznie.

Najmocniejsze argumenty vivo X Fold6 to aparat ZEISS 200 MP, bateria 7000 mAh, dwa ekrany 120 Hz, funkcje AI i odporność. To zestaw, który pokazuje, że vivo nie chce sprzedawać samego zawiasu. Chce sprzedać urządzenie, które ma być użyteczne po rozłożeniu i po złożeniu.

Ostatecznie wszystko rozbije się o europejską cenę. Specyfikacja wygląda mocno, ale w segmencie składanych smartfonów klienci są coraz bardziej wymagający. vivo X Fold6 ma jednak dobry punkt startu, bo nie próbuje być tylko ciekawostką. To składany flagowiec, który wreszcie wygląda jak sprzęt do realnej pracy, zdjęć i całego dnia poza ładowarką.

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