Motorola signature Brilliant Collection debiutuje w Polsce jako limitowany zestaw dla osób, które chcą połączyć smartfon klasy ultra-premium z modowym, biżuteryjnym designem. W komplecie znalazł się telefon motorola signature w kolorze PANTONE Violet Indigo, zdobiony 20 ręcznie osadzonymi kryształami Swarovski, oraz słuchawki moto buds 2 plus z technologią Sound by Bose. Zestaw jest już dostępny w ofercie Orange oraz w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola. Rekomendowana cena detaliczna wynosi 5999 zł.

Motorola signature Brilliant Collection

Motorola wprowadza do Polski limitowaną edycję Brilliant Collection. To nie jest zwykły wariant kolorystyczny ani kolejna wersja pamięciowa. Marka celuje w klientów, którzy traktują smartfon nie tylko jak narzędzie, ale też jak element stylu.

Motorola signature Brilliant Collection

Motorola signature Brilliant Collection powstała we współpracy z Pantone i Swarovski. Efekt jest mocno modowy: fioletowa obudowa, faktura inspirowana jedwabiem, kryształy i dopasowane słuchawki w zestawie.

Sprzęt można już znaleźć w ofercie Orange oraz w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola.

Motorola signature Brilliant Collection

Kryształy Swarovski i kolor PANTONE Violet Indigo

Najbardziej charakterystycznym elementem tej edycji jest wygląd. Smartfon motorola signature został wykończony materiałem o fakturze jedwabiu w kolorze PANTONE Violet Indigo.

Na obudowie umieszczono 20 ręcznie osadzonych kryształów Swarovski. Układ ma nawiązywać do nocnego nieba i konstelacji, dzięki czemu telefon wygląda bardziej jak modowy dodatek niż klasyczny smartfon.

Motorola signature Brilliant Collection

To kierunek, który Motorola rozwija w serii Brilliant Collection. Technologia ma tu spotykać się z biżuterią, kolorem i limitowanym charakterem produktu.

W zestawie są moto buds 2 plus

Integralną częścią zestawu są słuchawki moto buds 2 plus. One również zostały dopasowane stylistycznie do kolekcji i uzupełniają charakter Brilliant Collection.

Motorola signature Brilliant Collection

Słuchawki korzystają z technologii Sound by Bose, oferują dynamiczną aktywną redukcję hałasu, tryb transparentny i sześć mikrofonów z CrystalTalk AI do redukcji szumów podczas rozmów.

Według specyfikacji moto buds 2 plus działają do 9 godzin na jednym ładowaniu, a z etui do 40 godzin. Dziesięć minut ładowania ma zapewnić do 2 godzin odtwarzania.

Motorola signature Brilliant Collection

Motorola signature to nie tylko biżuteryjna obudowa

Pod błyszczącą powierzchnią nadal znajduje się smartfon klasy ultra-premium. Motorola signature Brilliant Collection zachowuje możliwości modelu signature, w tym zaawansowany zestaw aparatów i mocną specyfikację.

Motorola signature Brilliant Collection

Telefon korzysta z procesora Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.1. Bateria ma 5200 mAh, a ładowanie odbywa się z mocą 90 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo.

Smartfon obsługuje też ładowanie zwrotne: 10 W bezprzewodowo i 5 W przewodowo.

Motorola signature Brilliant Collection

Cztery aparaty po 50 Mpx

Motorola signature ma system aparatów oparty na czterech modułach 50 Mpx. Z tyłu znalazł się aparat główny Sony LYTIA, ultraszerokokątny aparat 122 stopnie oraz peryskopowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym Super Zoom.

Do selfie służy 50-megapikselowy aparat przedni Sony LYTIA 500 z autofokusem.

Telefon nagrywa wideo w 8K przy 30 kl./s, a także w 4K przy 60 lub 30 kl./s. W specyfikacji pojawiają się również Dolby Vision recording, Horizon Lock, Adaptive Stabilisation, Auto Focus Tracking i tryby slow motion.

Motorola signature Brilliant Collection

Ekran 6200 nitów i 165 Hz

Smartfon oferuje 6,8-calowy ekran Extreme AMOLED. Wyświetlacz obsługuje Dolby Vision, HDR10+, 100 proc. przestrzeni DCI-P3, odświeżanie do 165 Hz oraz jasność szczytową do 6200 nitów.

To jeden z tych elementów, które pokazują, że Motorola signature Brilliant Collection nie jest tylko ozdobnym gadżetem. Ma też parametry typowe dla flagowca.

Ekran otrzymał również walidację Pantone Validated Colour oraz Pantone SkinTone Validated.

Motorola signature Brilliant Collection

Wytrzymałość IP68/IP69 i MIL-STD-810H

Choć Brilliant Collection wygląda jak telefon do pokazania, specyfikacja mówi też o odporności. Motorola signature oferuje klasy szczelności IP68 i IP69 oraz zgodność ze standardem MIL-STD-810H.

Według danych technicznych telefon ma 6,99 mm grubości i waży 186 g. Obudowa łączy więc smukłą konstrukcję z podwyższoną odpornością na wodę i pył.

Oczywiście nie oznacza to, że smartfon jest niezniszczalny, ale w codziennym użytkowaniu powinien lepiej znosić przypadkowe zachlapania i trudniejsze warunki.

Motorola signature Brilliant Collection

Dźwięk Sound by Bose

Motorola signature oferuje trzy mikrofony, podwójne głośniki stereo, dźwięk Sound by Bose, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless i Qualcomm Snapdragon Sound.

W połączeniu ze słuchawkami moto buds 2 plus cały zestaw jest wyraźnie budowany nie tylko wokół wyglądu, ale też multimediów. Ma być smartfonem do zdjęć, wideo, muzyki, rozmów i codziennego korzystania z treści.

To ważne, bo przy cenie 5999 zł sam wygląd nie wystarczy. Klient oczekuje także topowych możliwości.

Cena i dostępność w Polsce

Motorola signature Brilliant Collection jest dostępna w Polsce jako limitowany zestaw obejmujący smartfon motorola signature w konfiguracji 16 GB RAM i 512 GB pamięci oraz słuchawki moto buds 2 plus.

Rekomendowana cena detaliczna wynosi 5999 zł.

W ofercie Orange zestaw jest dostępny w wybranych planach taryfowych. Przykładowo w planie L można go kupić od 4680 zł, w ratach 130 zł przez 36 miesięcy. Zestaw można znaleźć także w warszawskim Showroomie Lenovo i Motorola.

Motorola signature Brilliant Collection

Motorola signature Brilliant Collection to smartfon dla tych, którzy chcą czegoś innego

Motorola signature Brilliant Collection nie jest produktem dla każdego. To limitowana edycja dla osób, które chcą wyróżnić się sprzętem, a nie tylko mieć kolejnego czarnego lub srebrnego flagowca.

Z jednej strony mamy kryształy Swarovski, kolor PANTONE Violet Indigo i modową narrację. Z drugiej — Snapdragona 8 Gen 5, 16 GB RAM, ekran 165 Hz, jasność do 6200 nitów, szybkie ładowanie, aparat z 100-krotnym zoomem i słuchawki Sound by Bose w zestawie.

To połączenie luksusowego dodatku i bardzo mocnego smartfona. I właśnie tym Motorola chce przyciągnąć klientów, którzy nie chcą wybierać między technologią a stylem.

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