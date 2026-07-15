Motorola edge 70 max. Flagowa moc za 2999 zł

Motorola edge 70 max oficjalnie dołącza do tegorocznej serii edge. Smartfon otrzymał procesor Snapdragon 8 Gen 5, 8 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz nośnik UFS 4.1 o pojemności 256 GB. Producent wyposażył go również w rozbudowany system chłodzenia wykorzystujący ciekły metal i komorę parową. Ważnym elementem specyfikacji jest bateria krzemowo-węglowa o pojemności 7100 mAh, obsługująca ładowanie przewodowe 90 W i bezprzewodowe 25 W. Obraz wyświetlany jest na 6,82-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości Quad HD i częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Smartfon pojawi się w Polsce jeszcze tego lata w cenie 2999 zł.

Motorola edge 70 max

Snapdragon 8 Gen 5 i pamięć UFS 4.1

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy Snapdragon 8 Gen 5 z układem graficznym Adreno 840. Dwa najmocniejsze rdzenie procesora mogą pracować z częstotliwością do 3,8 GHz. Zestaw uzupełnia 8 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.1.

Motorola edge 70 max

Taka konfiguracja powinna zapewnić wysoką wydajność w grach, aplikacjach oraz podczas nagrywania i obróbki materiałów wideo. Warto jednak pamiętać, że użytkownik nie otrzyma do dyspozycji pełnych 256 GB, ponieważ część miejsca zajmują system operacyjny oraz fabryczne oprogramowanie.

Smartfon ma być przystosowany do długotrwałego obciążenia. W obudowie znalazł się system chłodzenia oparty na ciekłym metalu oraz komorze parowej o powierzchni 5500 mm². Rozwiązanie ma ograniczać wzrost temperatury i spadki wydajności procesora podczas dłuższych sesji z wymagającymi grami.

Motorola edge 70 max

Ekran QHD i odświeżanie do 144 Hz

Smartfon wyposażono w 6,82-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED o rozdzielczości 1440 × 3168 pikseli. Częstotliwość odświeżania może sięgać 144 Hz, choć rzeczywista wartość będzie zależała od aplikacji, wyświetlanej treści oraz ustawień urządzenia.

Motorola edge 70 max

Producent deklaruje szczytową jasność na poziomie 7000 nitów. Jest to wartość osiągana jedynie w określonych warunkach, a nie podczas zwykłego korzystania z całej powierzchni ekranu. Panel obsługuje również 10-bitową głębię kolorów i otrzymał certyfikat Pantone Validated.

Połączenie wysokiej rozdzielczości i szybkiego odświeżania powinno dobrze sprawdzać się w grach, filmach oraz podczas przeglądania zdjęć. Trzeba jednak liczyć się z tym, że korzystanie z rozdzielczości Quad HD i 144 Hz może zwiększać zużycie energii.

Motorola edge 70 max

Bateria 7100 mAh i ładowanie 90 W

Motorola edge 70 max otrzymała baterię krzemowo-węglową o typowej pojemności 7100 mAh. Jej pojemność znamionowa wynosi 6890 mAh. Producent zastosował ładowanie przewodowe TurboPower o mocy 90 W oraz bezprzewodowe ładowanie Qi2 do 25 W.

Motorola edge 70 max

Według przeprowadzonych testów sześć minut ładowania może zapewnić do 12 godzin pracy przy typowym sposobie użytkowania. Wynik będzie jednak zależał między innymi od zasięgu sieci, ustawień ekranu, temperatury i uruchomionych aplikacji.

Ładowarka TurboPower 90 W nie znajduje się w zestawie i trzeba kupić ją oddzielnie. To samo dotyczy magnetycznej ładowarki Qi2 potrzebnej do wykorzystania pełnej mocy ładowania bezprzewodowego.

Motorola edge 70 max

Aparat 50 Mpx, ale bez teleobiektywu

Główny aparat wykorzystuje sensor Sony LYTIA 710 o rozdzielczości 50 Mpx. Moduł został wyposażony w optyczną stabilizację obrazu i pozwala nagrywać filmy w rozdzielczości 4K.

Motorola edge 70 max

Drugi aparat ma matrycę 8 Mpx i obiektyw ultraszerokokątny. Z przodu umieszczono kamerę 32 Mpx. W zestawie zabrakło natomiast teleobiektywu, który pozostaje jednym z wyróżników modelu edge 70 pro.

Nowy model nie jest więc konstrukcją nastawioną głównie na fotografię mobilną. Zestaw powinien wystarczyć do codziennych zdjęć, nagrań i szerokich kadrów, ale osoby często korzystające z zoomu optycznego mogą odczuć brak dodatkowego aparatu.

Motorola edge 70 max

Szkło, aluminium oraz IP68 i IP69

Obudowa została wykonana z matowego szkła oraz aluminium klasy lotniczej. Faktura tylnego panelu ma ograniczać widoczność odcisków palców i powstawanie refleksów. Smartfon będzie dostępny w kolorach Pantone Dark Shadow, Pantone Ice Melt oraz Pantone Aqua Grey.

Motorola edge 70 max Motorola edge 70 max Motorola edge 70 max

Konstrukcja spełnia wymagania klas IP68 i IP69. Oznacza to odporność na pył, krótkotrwałe zanurzenie w słodkiej wodzie oraz działanie silnych strumieni wody w warunkach określonych podczas testów. Odporność może jednak zmniejszać się wraz z naturalnym zużyciem urządzenia.

Motorola edge 70 max

Model przeszedł również wybrane testy normy MIL-STD-810H. Nie oznacza to, że telefon jest niezniszczalny ani że gwarancja obejmie każde uszkodzenie powstałe w trudnych warunkach.

W obudowie znalazły się dwa mikrofony i dwa głośniki stereo obsługujące Dolby Atmos oraz Hi-Res Audio.

Motorola edge 70 max

Android 16 i pięć lat poprawek zabezpieczeń

Telefon trafi na rynek z Androidem 16. Producent zapowiada trzy duże aktualizacje systemu, co oznacza możliwość przejścia do Androida 19.

Motorola edge 70 max

Aktualizacje zabezpieczeń mają być dostarczane przez pięć lat. Nie jest to najdłuższe wsparcie dostępne obecnie na rynku, ale zapewnia kilka lat korzystania z poprawek i nowszych wersji systemu.

Opakowanie smartfona nie zawiera plastiku, a nadruki wykonano tuszem sojowym. Do 41 procent metali użytych w konstrukcji urządzenia ma pochodzić z recyklingu.

Motorola edge 70 max

Motorola edge 70 max – cena i dostępność

Wersja 8/256 GB została wyceniona na 2999 zł. Smartfon pojawi się w Polsce jeszcze latem 2026 roku. Konkretna data rozpoczęcia sprzedaży oraz lista sklepów i operatorów mają zostać ujawnione bliżej premiery.

Motorola edge 70 max

Za tę cenę użytkownik otrzyma mocny procesor, ekran QHD 144 Hz, pojemną baterię i rozbudowane chłodzenie. Kompromisem pozostają 8 GB pamięci RAM oraz brak teleobiektywu. Ostateczna ocena będzie zależała od wydajności pod długotrwałym obciążeniem, czasu pracy oraz jakości aparatu głównego.

Przy okazji zobacz nasz test Motorola edge 70 fusion.