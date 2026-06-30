Test Motorola edge 70 fusion. Dobry budżetowy smartfon?

Motorola edge 70 fusion jest telefonem trochę przewrotnym. Z jednej strony potrafi oczarować designem i ekranem. Z drugiej — szybko przypomina, że mówimy o średniaku za około 1400 zł, a nie o flagowcu z dopłatą za logo i ambicje. Aparat jest przeciętny, 8 GB RAM w 2026 roku nie robi wielkiego wrażenia, a wydajność wystarcza do normalnego życia, ale nie do chwalenia się wynikami w benchmarkach. I właśnie dlatego to ciekawy telefon, bo nie jest idealny, ale ma swój bardzo konkretny sens.
Motorola edge 70 fusion 8/256 GB z baterią 5200 mAh to smartfon dla osób, które chcą mieć ładne, smukłe i wygodne urządzenie do codziennego używania, ale nie chcą płacić gigantycznych pieniędzy, bo flagowce kosztują sporo. W testowanej wersji PANTONE Country Air robi świetne pierwsze wrażenie. Jasny, subtelny kolor wygląda świeżo i trochę „modowo”. Możliwe, że po prostu lubię takie odcienie, ale trudno odmówić Motoroli jednego: ta marka potrafi zrobić telefon, który wygląda inaczej niż reszta półki.
Problem zaczyna się wtedy, gdy przestajemy głaskać obudowę i zaczynamy sprawdzać, co on potrafi w praktyce. Ekran jest bardzo dobry. System działa płynnie, bo Motorola nadal trzyma się lekkiego Androida z rozsądnymi dodatkami. Bateria 5200 mAh spokojnie wystarcza na dzień, a telefon jest przy tym naprawdę cienki. Ale aparat? Przeciętny. Zdjęcia często wyglądają po prostu słabo, szczególnie gdy światło przestaje pomagać. 8 GB RAM też nie brzmi dziś imponująco, choć w tym konkretnym telefonie nie jest tak dużym problemem, jak mogłoby się wydawać.
Wygląd: PANTONE Country Air robi tu robotę
Zacznijmy od tego, co w Motorola edge 70 fusion jest najlepsze: wygląd. Testowana wersja PANTONE Country Air sprawia, że ten model niczego nie próbuje udawać. Wizualnie jest jasny, lekko niebieskawy, elegancki i bardzo przyjemny w odbiorze. To kolor, który dobrze wygląda na biurku i w dłoni. Nie jest nachalny, ale ma charakter. Dla mnie to najciekawsza wśród wersji kolorystycznych.
Tył ma przyjemną fakturę inspirowaną materiałami, więc nie jest śliską taflą zbierającą odciski palców jak dowody w sprawie. Telefon dobrze leży w dłoni, nie jest przesadnie ciężki i sprawia wrażenie znacznie droższego, niż wskazuje jego aktualna cena. Testowana wersja z baterią 5200 mAh ma 7,21 mm grubości i waży około 177 g, więc to naprawdę smukły sprzęt. I właśnie tutaj pojawia się główny argument za tą odmianą, mimo że Motorola oferuje też wariant 7000 mAh: jeśli zależy Ci na lekkości i cienkiej obudowie, wersja 5200 mAh jest bardzo przyjemna w codziennym używaniu.
Motorola nadal stawia na zaokrąglone krawędzie z przodu i z tyłu. Jedni to pokochają, inni powiedzą, że zakrzywione ekrany powinny zostać w 2019 roku razem z modą na notche jak lotnisko. Ja jestem gdzieś pośrodku. Wizualnie wygląda to świetnie, telefon wydaje się cieńszy i bardziej premium, ale przy wyborze szkła ochronnego i codziennym używaniu płaskie ekrany bywają po prostu praktyczniejsze.
Ekran: tu średniak zakłada marynarkę premium
Wyświetlacz to drugi najmocniejszy punkt tego telefonu. Motorola edge 70 fusion ma 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2772 × 1272 pikseli, odświeżaniu do 144 Hz i deklarowanej jasności szczytowej do 5200 nitów. Oczywiście nie oznacza to, że cały ekran świeci tak przez cały czas jak latarnia morska w Aleksandrii, ale w praktyce panel jest bardzo dobry. Jasny, kontrastowy, płynny i świetny do codziennego oglądania treści.
Filmy, YouTube, Instagram, zdjęcia, strony internetowe i gry wyglądają tu naprawdę dobrze. To ekran, który może być głównym powodem zakupu, jeśli dużo oglądasz treści na telefonie. W tej cenie trudno narzekać. Kolory są atrakcyjne, czernie głębokie, a rozdzielczość daje bardzo dobrą ostrość. Telefon za około 1400 zł z takim panelem robi bardzo dobre wrażenie. Trzeba tylko pamiętać, że 144 Hz nie zawsze oznacza 144 Hz w każdym miejscu systemu. W normalnym użyciu telefon często działa w niższych trybach odświeżania, a najwyższa wartość jest zarezerwowana dla wybranych scenariuszy. Nie zmienia to faktu, że całość jest płynna i przyjemna.
Wydajność: działa dobrze, ale benchmarków nie wygra
W testowanej konfiguracji mamy 8 GB RAM i 256 GB pamięci. Procesorem jest Snapdragon 7s Gen 3, czyli układ ze średniej półki. Nie jest to najnowszy demon wydajności, nie jest to procesor dla graczy i nie ma sensu udawać, że edge 70 fusion będzie rywalizować z mocniejszymi telefonami Xiaomi, POCO czy OnePlusa. Ale do zwykłego życia wystarcza.
Aplikacje otwierają się sprawnie, przeglądanie internetu jest płynne, komunikatory, bankowość, social media, Spotify, YouTube, nawigacja i poczta działają bez dramatu. To telefon dla normalnego użytkownika, a nie dla kogoś, kto odpala gry na najwyższych detalach i mierzy temperaturę obudowy termometrem laserowym.
Czy 8 GB RAM to mało? W 2026 roku — trochę tak. Zwłaszcza że część konkurencji coraz częściej daje 12 GB RAM nawet w średniej półce. Na szczęście Motorola nadrabia dość lekkim Androidem. System nie jest przeładowany ciężką nakładką, więc telefon potrafi sensownie zarządzać pamięcią. Mimo to przy wielu aplikacjach w tle czasem czuć, że zapasu nie ma tyle, ile chciałoby się mieć. To nie jest wada dyskwalifikująca, ale warto ją odnotować.
Wyniki z testów
Poniższa tabela pokazuje, jak Motorola edge 70 fusion wypada w testach. Opisuję również, co te cyferki oznaczają, bo co z tego, że je widzimy, jak nie mamy zielonego pojęcia czy to dobrze czy też źle.
|Test
|Wynik
|Co z tego wynika?
|AnTuTu v10
|806 617 pkt
|Wydajność dobra do codzienności, ale konkurencja potrafi być mocniejsza
|AnTuTu v11
|1 065 899 pkt
|Solidny wynik średniaka, bez aspiracji do klasy wyższej
|Geekbench 6 Single
|1144 pkt
|Reakcja systemu i aplikacji jest w porządku
|Geekbench 6 Multi
|3367 pkt
|Wielozadaniowość wystarcza, ale 8 GB RAM ogranicza zapas
|3DMark Wild Life Extreme
|1117 pkt
|Gry 3D działają, ale to nie jest telefon gamingowy
|bateria, tryb auto/120 Hz
|15,5 h
|Bardzo dobry wynik jak na cieńszą wersję
|bateria, 60 Hz
|19,5 h
|Da się wycisnąć naprawdę długi czas pracy
|ładowanie 0–100%
|54 min
|Szybko, ale ładowarki w zestawie brak
Najkrótszy wniosek? Motorola edge 70 fusion działa dobrze, ale nie kupuje się jej dla wydajności. Kupuje się ją dla wyglądu, ekranu, smukłości, przyjemnego systemu i ceny.
Aparat: tu entuzjazm szybko się kończy
Testowana Motorola ma aparat Sony LYTIA 710 50 Mpix z OIS, do tego mamy 13 Mpix ultraszeroki kąt i 32 Mpix aparat z przodu. Na papierze wygląda to dobrze. W praktyce — przeciętnie. I mówiąc przeciętnie, nie mam na myśli „prawie flagowo, tylko trochę gorzej”. Mam na myśli: zdjęcia są używalne, ale potrafią rozczarować.
W dzień, przy dobrym świetle, da się zrobić poprawne kadry. Kolory są często przyjemne, czasem nawet zbyt podkręcone, a ostrość przy głównym aparacie potrafi być akceptowalna. Problem zaczyna się, gdy światło robi się trudniejsze. Wtedy zdjęcia tracą szczegóły, pojawia się szum, ostrość spada, a telefon zaczyna wyglądać fotograficznie jak typowy średniak, który bardzo chce być czymś więcej. Tryb nocny pomaga, ale nie robi cudów.
Ultraszeroki kąt też nie zachwyca. To obiektyw do okazjonalnych zdjęć krajobrazu, budynku albo grupy znajomych, ale nie oczekiwałbym od niego czystości, szczegółowości i dynamiki z droższych telefonów. Cyfrowy zoom? Używać awaryjnie, nie chwalić się. Brakuje teleobiektywu, więc wszystko powyżej 2x szybko robi się miękkie i mało atrakcyjne. Ten telefon wygląda tak dobrze, że człowiek automatycznie oczekuje lepszych zdjęć. A potem odpala galerię i dostaje kubełek wody na głowę. Nie lodowatej, bo tragedii nie ma, ale jednak.
System: czysty Android ratuje 8 GB RAM
Motorola od lat ma jedną dużą przewagę: jej Android jest lekki i przyjemny. W edge 70 fusion działa Android 16 z Hello UI. Nie jest to już aż tak „czysty” Android jak kiedyś, bo Motorola coraz mocniej dorzuca własne funkcje AI, wyszukiwarki, dodatki i trochę softu, który nie każdemu będzie potrzebny. Mimo to nadal jest lżej niż u wielu producentów.
Gesty Moto nadal są genialne w swojej prostocie. Potrząśnięcie telefonem, żeby włączyć latarkę, albo szybki ruch nadgarstkiem do uruchomienia aparatu to małe rzeczy, które po latach nadal mają sens. Interfejs działa płynnie, wygląda schludnie i nie przytłacza. To właśnie dlatego 8 GB RAM nie boli tak bardzo, jak mogłoby boleć w cięższej nakładce.
Aktualizacje? Motorola obiecuje trzy duże aktualizacje Androida i kilka lat poprawek bezpieczeństwa. W porządku, ale Samsung i Google potrafią dać więcej. Jeśli ktoś trzyma telefon bardzo długo, powinien mieć to z tyłu głowy, chociaż z doświadczenia wiem, że osoby używające smartfonów ze średniej półki raczej się do nich… nie przyzwyczajają.
Bateria 5200 mAh: mniej niż 7000, ale nadal dobrze
Wersja 5200 mAh nie robi takiego show jak 7000 mAh. Nie jest to telefon, który będzie głównym bohaterem opowieści o dwóch dniach pracy bez ładowarki. Ale w codziennym używaniu bateria nadal wypada dobrze. 5200 mAh przy tym ekranie, procesorze i dość lekkim systemie spokojnie wystarcza na pełny dzień. Dla mnie sensowny wynik.
Najważniejsza zaleta tej wersji to nie maksymalny czas pracy, tylko proporcja między baterią a obudową. Telefon jest cieńszy, lżejszy i przyjemniejszy w dłoni niż odmiana 7000 mAh. Jeśli ktoś chce mieć „powerbank w telefonie”, niech patrzy na większy wariant. Jeśli ktoś chce bardzo smukłego, ładnego średniaka, 5200 mAh ma więcej sensu.
Ładowanie 68 W jest szybkie i praktyczne, choć trzeba pamiętać o ładowarce. Tej w zestawie nie ma, a jakże. Trzeba ją sobie dokupić.
Konkurencja: tu Motorola broni się stylem, nie tabelką
Za około 1400 zł Motorola edge 70 fusion trafia w bardzo niebezpieczny segment. Tu konkurencja nie śpi, tylko siedzi na kofeinie (oby tylko) i co chwilę wypuszcza nowy model. Samsung Galaxy A56 może kusić dłuższym wsparciem aktualizacji i bardziej przewidywalnym ekosystemem. POCO X8 Pro lub podobne modele Xiaomi będą mocniejsze wydajnościowo. Nothing Phone 4a może być ciekawszy dla osób lubiących oryginalny styl i lepszą specyfikację w wybranych miejscach. Realme czy Redmi często dorzucą większe baterie, szybsze ładowanie albo bardziej agresywną wycenę.
Motorola odpowiada czymś innym: wyglądem, ekranem, lekkością i bardzo przyjemnym codziennym doświadczeniem. To telefon, który nie wygra każdej tabelki. Ale może wygrać pierwsze wrażenie, wygodę i poczucie, że trzymasz w dłoni coś ładniejszego niż większość konkurentów.
Zalety Motorola edge 70 fusion 8/256 GB
Największą zaletą jest design. PANTONE Country Air wygląda rewelacyjnie, a smukła obudowa robi bardzo dobre wrażenie. Drugi plus to ekran. AMOLED 1,5K, wysoka jasność, płynność i świetne kolory sprawiają, że telefon jest bardzo przyjemny do codziennego używania. Trzecia zaleta to lekki system. Motorola nadal potrafi zrobić Androida, który nie walczy z użytkownikiem.
Mamy też dobrą baterię jak na tak cienką obudowę, szybkie ładowanie, 256 GB pamięci, odporność IP68/IP69, przyjemne materiały i cenę około 1400 zł. W tej kwocie łatwiej wybaczyć braki, które przy 2000 zł byłyby już trudniejsze do przełknięcia.
Wady Motorola edge 70 fusion 8/256 GB
Największa wada to aparat. Główny sensor daje radę przy dobrym świetle, ale ogólnie zdjęcia są przeciętne, a czasem zwyczajnie słabe. Ultraszeroki kąt nie zachwyca, zoom cyfrowy szybko traci jakość, a nocą telefon pokazuje granice średniej półki.
Drugi minus to 8 GB RAM. Da się z tym żyć, ale konkurencja coraz częściej daje więcej. Trzeci minus to wydajność, która jest wystarczająca, lecz nie imponująca. Czwarty — brak ładowania bezprzewodowego.
Dla kogo jest Motorola edge 70 fusion?
To smartfon dla osoby, która chce ładny telefon do codziennego życia. Dla kogoś, kto dużo korzysta z internetu, social mediów, komunikatorów, Spotify, YouTube’a, map. Dla użytkownika, który chce świetny ekran, smukłą obudowę i kolor, który nie wygląda jak „czarny, bo tak jest uniwersalnie”. Dla kogoś, kto lubi Motorolę za gesty, lekki system i wygodę.
Nie jest to telefon dla fotografa. Nie jest to telefon dla gracza. Nie jest to telefon dla osoby, która chce najmocniejszy procesor w cenie. Jeśli aparat jest priorytetem, spojrzałbym w stronę Pixela. Jeśli wydajność — w stronę POCO lub OnePlusa. Jeśli długie aktualizacje — w stronę Samsunga. Jeśli jednak szukasz stylowego średniaka za około 1400 zł, edge 70 fusion naprawdę ma sens. Chcesz poznać szczegóły na temat tego modelu? Odwiedź stronę producenta – Motorola Polska.
Co sądzę o Motorola edge 70 fusion?
To telefon, który najbardziej przekonuje wtedy, gdy nie próbujemy robić z niego czegoś, czym nie jest. To nie jest flagowiec, nie jest killerem benchmarków i nie jest fotosmartfonem. To bardzo ładny, smukły, wygodny średniak z rewelacyjnym ekranem, lekkim Androidem i przyzwoitą baterią.
Największy problem? Aparat. W telefonie, który wygląda tak dobrze, chciałoby się zdjęć na podobnym poziomie. A tutaj jest po prostu średnio. Czasem poprawnie, czasem słabo, rzadko zachwycająco. 8 GB RAM też nie brzmi imponująco, ale czysty charakter systemu sprawia, że na co dzień da się z tym żyć.
Czy warto? Przy cenie około 1400 zł — tak, ale z pełną świadomością kompromisów. To telefon dla tych, którzy kupują oczami, ale nie chcą całkowicie wyłączać rozsądku. Motorola edge 70 fusion w PANTONE Country Air wygląda świetnie, działa dobrze i kosztuje na tyle sensownie, że łatwiej wybaczyć jej przeciętny aparat. Jeśli fotografia nie jest Twoim priorytetem, a chcesz smartfon, który po prostu fajnie wygląda i przyjemnie się go używa, ta Motorola jest bardzo ciekawą propozycją.
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