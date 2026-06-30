Test Motorola edge 70 fusion. Dobry budżetowy smartfon?

Motorola edge 70 fusion jest telefonem trochę przewrotnym. Z jednej strony potrafi oczarować designem i ekranem. Z drugiej — szybko przypomina, że mówimy o średniaku za około 1400 zł, a nie o flagowcu z dopłatą za logo i ambicje. Aparat jest przeciętny, 8 GB RAM w 2026 roku nie robi wielkiego wrażenia, a wydajność wystarcza do normalnego życia, ale nie do chwalenia się wynikami w benchmarkach. I właśnie dlatego to ciekawy telefon, bo nie jest idealny, ale ma swój bardzo konkretny sens.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Motorola edge 70 fusion 8/256 GB z baterią 5200 mAh to smartfon dla osób, które chcą mieć ładne, smukłe i wygodne urządzenie do codziennego używania, ale nie chcą płacić gigantycznych pieniędzy, bo flagowce kosztują sporo. W testowanej wersji PANTONE Country Air robi świetne pierwsze wrażenie. Jasny, subtelny kolor wygląda świeżo i trochę „modowo”. Możliwe, że po prostu lubię takie odcienie, ale trudno odmówić Motoroli jednego: ta marka potrafi zrobić telefon, który wygląda inaczej niż reszta półki.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Problem zaczyna się wtedy, gdy przestajemy głaskać obudowę i zaczynamy sprawdzać, co on potrafi w praktyce. Ekran jest bardzo dobry. System działa płynnie, bo Motorola nadal trzyma się lekkiego Androida z rozsądnymi dodatkami. Bateria 5200 mAh spokojnie wystarcza na dzień, a telefon jest przy tym naprawdę cienki. Ale aparat? Przeciętny. Zdjęcia często wyglądają po prostu słabo, szczególnie gdy światło przestaje pomagać. 8 GB RAM też nie brzmi dziś imponująco, choć w tym konkretnym telefonie nie jest tak dużym problemem, jak mogłoby się wydawać.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Wygląd: PANTONE Country Air robi tu robotę

Zacznijmy od tego, co w Motorola edge 70 fusion jest najlepsze: wygląd. Testowana wersja PANTONE Country Air sprawia, że ten model niczego nie próbuje udawać. Wizualnie jest jasny, lekko niebieskawy, elegancki i bardzo przyjemny w odbiorze. To kolor, który dobrze wygląda na biurku i w dłoni. Nie jest nachalny, ale ma charakter. Dla mnie to najciekawsza wśród wersji kolorystycznych.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Tył ma przyjemną fakturę inspirowaną materiałami, więc nie jest śliską taflą zbierającą odciski palców jak dowody w sprawie. Telefon dobrze leży w dłoni, nie jest przesadnie ciężki i sprawia wrażenie znacznie droższego, niż wskazuje jego aktualna cena. Testowana wersja z baterią 5200 mAh ma 7,21 mm grubości i waży około 177 g, więc to naprawdę smukły sprzęt. I właśnie tutaj pojawia się główny argument za tą odmianą, mimo że Motorola oferuje też wariant 7000 mAh: jeśli zależy Ci na lekkości i cienkiej obudowie, wersja 5200 mAh jest bardzo przyjemna w codziennym używaniu.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Motorola nadal stawia na zaokrąglone krawędzie z przodu i z tyłu. Jedni to pokochają, inni powiedzą, że zakrzywione ekrany powinny zostać w 2019 roku razem z modą na notche jak lotnisko. Ja jestem gdzieś pośrodku. Wizualnie wygląda to świetnie, telefon wydaje się cieńszy i bardziej premium, ale przy wyborze szkła ochronnego i codziennym używaniu płaskie ekrany bywają po prostu praktyczniejsze.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Ekran: tu średniak zakłada marynarkę premium

Wyświetlacz to drugi najmocniejszy punkt tego telefonu. Motorola edge 70 fusion ma 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2772 × 1272 pikseli, odświeżaniu do 144 Hz i deklarowanej jasności szczytowej do 5200 nitów. Oczywiście nie oznacza to, że cały ekran świeci tak przez cały czas jak latarnia morska w Aleksandrii, ale w praktyce panel jest bardzo dobry. Jasny, kontrastowy, płynny i świetny do codziennego oglądania treści.

Filmy, YouTube, Instagram, zdjęcia, strony internetowe i gry wyglądają tu naprawdę dobrze. To ekran, który może być głównym powodem zakupu, jeśli dużo oglądasz treści na telefonie. W tej cenie trudno narzekać. Kolory są atrakcyjne, czernie głębokie, a rozdzielczość daje bardzo dobrą ostrość. Telefon za około 1400 zł z takim panelem robi bardzo dobre wrażenie. Trzeba tylko pamiętać, że 144 Hz nie zawsze oznacza 144 Hz w każdym miejscu systemu. W normalnym użyciu telefon często działa w niższych trybach odświeżania, a najwyższa wartość jest zarezerwowana dla wybranych scenariuszy. Nie zmienia to faktu, że całość jest płynna i przyjemna.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Wydajność: działa dobrze, ale benchmarków nie wygra

W testowanej konfiguracji mamy 8 GB RAM i 256 GB pamięci. Procesorem jest Snapdragon 7s Gen 3, czyli układ ze średniej półki. Nie jest to najnowszy demon wydajności, nie jest to procesor dla graczy i nie ma sensu udawać, że edge 70 fusion będzie rywalizować z mocniejszymi telefonami Xiaomi, POCO czy OnePlusa. Ale do zwykłego życia wystarcza.

Aplikacje otwierają się sprawnie, przeglądanie internetu jest płynne, komunikatory, bankowość, social media, Spotify, YouTube, nawigacja i poczta działają bez dramatu. To telefon dla normalnego użytkownika, a nie dla kogoś, kto odpala gry na najwyższych detalach i mierzy temperaturę obudowy termometrem laserowym.

Czy 8 GB RAM to mało? W 2026 roku — trochę tak. Zwłaszcza że część konkurencji coraz częściej daje 12 GB RAM nawet w średniej półce. Na szczęście Motorola nadrabia dość lekkim Androidem. System nie jest przeładowany ciężką nakładką, więc telefon potrafi sensownie zarządzać pamięcią. Mimo to przy wielu aplikacjach w tle czasem czuć, że zapasu nie ma tyle, ile chciałoby się mieć. To nie jest wada dyskwalifikująca, ale warto ją odnotować.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Wyniki z testów

Poniższa tabela pokazuje, jak Motorola edge 70 fusion wypada w testach. Opisuję również, co te cyferki oznaczają, bo co z tego, że je widzimy, jak nie mamy zielonego pojęcia czy to dobrze czy też źle.

Test Wynik Co z tego wynika? AnTuTu v10 806 617 pkt Wydajność dobra do codzienności, ale konkurencja potrafi być mocniejsza AnTuTu v11 1 065 899 pkt Solidny wynik średniaka, bez aspiracji do klasy wyższej Geekbench 6 Single 1144 pkt Reakcja systemu i aplikacji jest w porządku Geekbench 6 Multi 3367 pkt Wielozadaniowość wystarcza, ale 8 GB RAM ogranicza zapas 3DMark Wild Life Extreme 1117 pkt Gry 3D działają, ale to nie jest telefon gamingowy bateria, tryb auto/120 Hz 15,5 h Bardzo dobry wynik jak na cieńszą wersję bateria, 60 Hz 19,5 h Da się wycisnąć naprawdę długi czas pracy ładowanie 0–100% 54 min Szybko, ale ładowarki w zestawie brak

Najkrótszy wniosek? Motorola edge 70 fusion działa dobrze, ale nie kupuje się jej dla wydajności. Kupuje się ją dla wyglądu, ekranu, smukłości, przyjemnego systemu i ceny.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Aparat: tu entuzjazm szybko się kończy

Testowana Motorola ma aparat Sony LYTIA 710 50 Mpix z OIS, do tego mamy 13 Mpix ultraszeroki kąt i 32 Mpix aparat z przodu. Na papierze wygląda to dobrze. W praktyce — przeciętnie. I mówiąc przeciętnie, nie mam na myśli „prawie flagowo, tylko trochę gorzej”. Mam na myśli: zdjęcia są używalne, ale potrafią rozczarować.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

W dzień, przy dobrym świetle, da się zrobić poprawne kadry. Kolory są często przyjemne, czasem nawet zbyt podkręcone, a ostrość przy głównym aparacie potrafi być akceptowalna. Problem zaczyna się, gdy światło robi się trudniejsze. Wtedy zdjęcia tracą szczegóły, pojawia się szum, ostrość spada, a telefon zaczyna wyglądać fotograficznie jak typowy średniak, który bardzo chce być czymś więcej. Tryb nocny pomaga, ale nie robi cudów.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Ultraszeroki kąt też nie zachwyca. To obiektyw do okazjonalnych zdjęć krajobrazu, budynku albo grupy znajomych, ale nie oczekiwałbym od niego czystości, szczegółowości i dynamiki z droższych telefonów. Cyfrowy zoom? Używać awaryjnie, nie chwalić się. Brakuje teleobiektywu, więc wszystko powyżej 2x szybko robi się miękkie i mało atrakcyjne. Ten telefon wygląda tak dobrze, że człowiek automatycznie oczekuje lepszych zdjęć. A potem odpala galerię i dostaje kubełek wody na głowę. Nie lodowatej, bo tragedii nie ma, ale jednak.

Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion Fot: Motorola edge 70 fusion

System: czysty Android ratuje 8 GB RAM

Motorola od lat ma jedną dużą przewagę: jej Android jest lekki i przyjemny. W edge 70 fusion działa Android 16 z Hello UI. Nie jest to już aż tak „czysty” Android jak kiedyś, bo Motorola coraz mocniej dorzuca własne funkcje AI, wyszukiwarki, dodatki i trochę softu, który nie każdemu będzie potrzebny. Mimo to nadal jest lżej niż u wielu producentów.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh. Podczas instalacji widzimy sugestie pobrania programów. Motorolo, nie idź tą drogą.

Gesty Moto nadal są genialne w swojej prostocie. Potrząśnięcie telefonem, żeby włączyć latarkę, albo szybki ruch nadgarstkiem do uruchomienia aparatu to małe rzeczy, które po latach nadal mają sens. Interfejs działa płynnie, wygląda schludnie i nie przytłacza. To właśnie dlatego 8 GB RAM nie boli tak bardzo, jak mogłoby boleć w cięższej nakładce.

Aktualizacje? Motorola obiecuje trzy duże aktualizacje Androida i kilka lat poprawek bezpieczeństwa. W porządku, ale Samsung i Google potrafią dać więcej. Jeśli ktoś trzyma telefon bardzo długo, powinien mieć to z tyłu głowy, chociaż z doświadczenia wiem, że osoby używające smartfonów ze średniej półki raczej się do nich… nie przyzwyczajają.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Bateria 5200 mAh: mniej niż 7000, ale nadal dobrze

Wersja 5200 mAh nie robi takiego show jak 7000 mAh. Nie jest to telefon, który będzie głównym bohaterem opowieści o dwóch dniach pracy bez ładowarki. Ale w codziennym używaniu bateria nadal wypada dobrze. 5200 mAh przy tym ekranie, procesorze i dość lekkim systemie spokojnie wystarcza na pełny dzień. Dla mnie sensowny wynik.

Najważniejsza zaleta tej wersji to nie maksymalny czas pracy, tylko proporcja między baterią a obudową. Telefon jest cieńszy, lżejszy i przyjemniejszy w dłoni niż odmiana 7000 mAh. Jeśli ktoś chce mieć „powerbank w telefonie”, niech patrzy na większy wariant. Jeśli ktoś chce bardzo smukłego, ładnego średniaka, 5200 mAh ma więcej sensu.

Ładowanie 68 W jest szybkie i praktyczne, choć trzeba pamiętać o ładowarce. Tej w zestawie nie ma, a jakże. Trzeba ją sobie dokupić.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Konkurencja: tu Motorola broni się stylem, nie tabelką

Za około 1400 zł Motorola edge 70 fusion trafia w bardzo niebezpieczny segment. Tu konkurencja nie śpi, tylko siedzi na kofeinie (oby tylko) i co chwilę wypuszcza nowy model. Samsung Galaxy A56 może kusić dłuższym wsparciem aktualizacji i bardziej przewidywalnym ekosystemem. POCO X8 Pro lub podobne modele Xiaomi będą mocniejsze wydajnościowo. Nothing Phone 4a może być ciekawszy dla osób lubiących oryginalny styl i lepszą specyfikację w wybranych miejscach. Realme czy Redmi często dorzucą większe baterie, szybsze ładowanie albo bardziej agresywną wycenę.

Motorola odpowiada czymś innym: wyglądem, ekranem, lekkością i bardzo przyjemnym codziennym doświadczeniem. To telefon, który nie wygra każdej tabelki. Ale może wygrać pierwsze wrażenie, wygodę i poczucie, że trzymasz w dłoni coś ładniejszego niż większość konkurentów.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Zalety Motorola edge 70 fusion 8/256 GB

Największą zaletą jest design. PANTONE Country Air wygląda rewelacyjnie, a smukła obudowa robi bardzo dobre wrażenie. Drugi plus to ekran. AMOLED 1,5K, wysoka jasność, płynność i świetne kolory sprawiają, że telefon jest bardzo przyjemny do codziennego używania. Trzecia zaleta to lekki system. Motorola nadal potrafi zrobić Androida, który nie walczy z użytkownikiem.

Mamy też dobrą baterię jak na tak cienką obudowę, szybkie ładowanie, 256 GB pamięci, odporność IP68/IP69, przyjemne materiały i cenę około 1400 zł. W tej kwocie łatwiej wybaczyć braki, które przy 2000 zł byłyby już trudniejsze do przełknięcia.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Wady Motorola edge 70 fusion 8/256 GB

Największa wada to aparat. Główny sensor daje radę przy dobrym świetle, ale ogólnie zdjęcia są przeciętne, a czasem zwyczajnie słabe. Ultraszeroki kąt nie zachwyca, zoom cyfrowy szybko traci jakość, a nocą telefon pokazuje granice średniej półki.

Drugi minus to 8 GB RAM. Da się z tym żyć, ale konkurencja coraz częściej daje więcej. Trzeci minus to wydajność, która jest wystarczająca, lecz nie imponująca. Czwarty — brak ładowania bezprzewodowego.

Dla kogo jest Motorola edge 70 fusion?

To smartfon dla osoby, która chce ładny telefon do codziennego życia. Dla kogoś, kto dużo korzysta z internetu, social mediów, komunikatorów, Spotify, YouTube’a, map. Dla użytkownika, który chce świetny ekran, smukłą obudowę i kolor, który nie wygląda jak „czarny, bo tak jest uniwersalnie”. Dla kogoś, kto lubi Motorolę za gesty, lekki system i wygodę.

Nie jest to telefon dla fotografa. Nie jest to telefon dla gracza. Nie jest to telefon dla osoby, która chce najmocniejszy procesor w cenie. Jeśli aparat jest priorytetem, spojrzałbym w stronę Pixela. Jeśli wydajność — w stronę POCO lub OnePlusa. Jeśli długie aktualizacje — w stronę Samsunga. Jeśli jednak szukasz stylowego średniaka za około 1400 zł, edge 70 fusion naprawdę ma sens. Chcesz poznać szczegóły na temat tego modelu? Odwiedź stronę producenta – Motorola Polska.

Smartfon Motorola edge 70 fusion 8/256 GB, 5200 mAh.

Co sądzę o Motorola edge 70 fusion?

To telefon, który najbardziej przekonuje wtedy, gdy nie próbujemy robić z niego czegoś, czym nie jest. To nie jest flagowiec, nie jest killerem benchmarków i nie jest fotosmartfonem. To bardzo ładny, smukły, wygodny średniak z rewelacyjnym ekranem, lekkim Androidem i przyzwoitą baterią.

Największy problem? Aparat. W telefonie, który wygląda tak dobrze, chciałoby się zdjęć na podobnym poziomie. A tutaj jest po prostu średnio. Czasem poprawnie, czasem słabo, rzadko zachwycająco. 8 GB RAM też nie brzmi imponująco, ale czysty charakter systemu sprawia, że na co dzień da się z tym żyć.

Czy warto? Przy cenie około 1400 zł — tak, ale z pełną świadomością kompromisów. To telefon dla tych, którzy kupują oczami, ale nie chcą całkowicie wyłączać rozsądku. Motorola edge 70 fusion w PANTONE Country Air wygląda świetnie, działa dobrze i kosztuje na tyle sensownie, że łatwiej wybaczyć jej przeciętny aparat. Jeśli fotografia nie jest Twoim priorytetem, a chcesz smartfon, który po prostu fajnie wygląda i przyjemnie się go używa, ta Motorola jest bardzo ciekawą propozycją.

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