Test Teufel Cinebar 22. Prawdziwe kino w Twoim domu. Serio

Nowoczesne telewizory potrafią mieć świetny obraz, smukłą obudowę i tryby obrazu, których nazw nie rozumie nawet połowa użytkowników. Problem w tym, że im cieńszy ekran, tym trudniej zmieścić w nim porządne głośniki. Efekt? Film wygląda jak kino, ale brzmi jak laptop postawiony w szafce RTV. I właśnie tu wchodzi Teufel Cinebar 22 — soundbar, który nie próbuje delikatnie „poprawić” dźwięku z telewizora, tylko robi z nim porządek.

Teufel Cinebar 22

To sprzęt dla kogoś, kto chce usiąść wieczorem na kanapie i poczuć różnicę od pierwszej sceny. Dialogi mają być czytelne, stadion podczas meczu ma brzmieć jak stadion, a eksplozja w filmie akcji nie powinna przypominać upadającego kartonu po butach. Cinebar 22 robi dokładnie to, czego oczekujemy od dobrego soundbara: dodaje skali, przestrzeni i basu, ale nie zamienia salonu w laboratorium kabli, amplitunerów i kolumn poustawianych za kanapą.

Usłyszysz różnicę po sekundzie odsłuchu

Teufel Cinebar 22 to zestaw, z którego składa się soundbar i bezprzewodowy subwoofer. Sprzęt obsługuje Dolby Atmos, DTS, Dolby Digital, DTS Digital Surround i firmową technologię Dynamore Ultra. W testowanej wersji 5.1 mamy belkę o szerokości 100 cm, wysokości 7,8 cm i głębokości 14,7 cm, do tego płaski subwoofer T 6, który można ustawić pionowo albo poziomo. Całość ma 175 W mocy RMS, Bluetooth 5.3, HDMI ARC/CEC, wejście HDMI, optyczne, AUX i pilot w zestawie.

Brzmi technicznie, ale w praktyce chodzi o coś prostszego: Cinebar 22 jest świetnym sposobem na duży skok jakości dźwięku bez budowania klasycznego kina domowego. Nie trzeba rozstawiać pięciu kolumn, prowadzić kabli po salonie i tłumaczyć domownikom, dlaczego nagle za kanapą stoją dwa czarne pudełka. Tutaj mamy belkę, subwoofer i efekt, który w normalnym mieszkaniu potrafi naprawdę mocno zmienić odbiór filmów, meczów, seriali i gier. Możecie wierzyć lub nie, ale serio tak jest.

Teufel Cinebar 22

Wygląd: niemiecka prostota, która pasuje do salonu

Teufel Cinebar 22 wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać dobry soundbar: elegancko, spokojnie i bez taniego efekciarstwa. To długa, solidna belka o szerokości jednego metra, więc najlepiej pasuje do większych telewizorów. Przy ekranach 55–65 cali wygląda naturalnie, przy mniejszych może już zacząć dominować wizualnie. W moim przypadku mówimy o telewizorze z przekątną 55 cali. Obudowa jest matowa, lakierowana, dostępna w czerni i bieli, dzięki czemu łatwo dobrać ją do telewizora, szafki RTV albo jasnego wnętrza. Jak widać, w moim przypadku idealnie pasuje do mebli.

Wysokość 7,8 cm trzeba wziąć pod uwagę przed zakupem. Cinebar 22 nie jest ultraniską listewką, którą wsuniemy bez namysłu pod każdy telewizor. Jeśli ekran stoi bardzo nisko na szafce – tak jak u mnie, belka może zasłonić dolną krawędź obrazu albo odbiornik pilota. Da się to rozwiązać montażem ściennym, podstawką pod telewizor albo odpowiednim ustawieniem, ale warto zmierzyć przestrzeń. To nie jest wada dyskwalifikująca, raczej klasyczna lekcja: audio z prawdziwymi przetwornikami musi mieć trochę miejsca.

Teufel Cinebar 22

Subwoofer T 6 jest sprytny, bo nie wygląda jak typowa basowa skrzynia, którą trzeba chować w kącie. Ma 12 cm szerokości, 42 cm wysokości i 42 cm głębokości, a do tego można ustawić go pionowo albo poziomo. To bardzo praktyczne. W mniejszym salonie można wsunąć go obok szafki, za mebel albo ustawić płasko tam, gdzie klasyczny subwoofer byłby zbyt toporny. A ponieważ łączy się bezprzewodowo z belką, potrzebuje głównie dostępu do zasilania.

Teufel Cinebar 22

Dźwięk: czysto, szeroko i z bardzo dobrym dołem

Najważniejsze pytanie brzmi: jak to gra? Bardzo dobrze. Ta marka przyzwyczaiła mnie do tego, że jeśli chodzi o dźwięk, nie mam się czego martwić. Teufel Cinebar 22 daje dokładnie ten efekt, którego oczekuje się po soundbarze z subwooferem w tej klasie. Dźwięk jest wyraźnie lepszy niż z telewizora, dialogi są czytelne, scena szersza, a niskie tony mają masę, której brakuje większości kompaktowych belek bez osobnego suba.

Czystość dźwięku robi świetne pierwsze wrażenie. Głosy nie giną pod efektami, narrator w dokumencie brzmi naturalnie, komentator sportowy nie jest przykryty dudniącym tłem, a w filmach ścieżka dźwiękowa ma odpowiednią separację. To ważne, bo wiele tańszych soundbarów próbuje robić efekt „wow” jednym sposobem: podbija bas i głośność. Teufel gra dojrzalej. Bas jest mocny, ale nie przykrywa wszystkiego. Dół jest obecny, sprężysty i przyjemnie filmowy, jednak nie robi z każdego programu informacyjnego zwiastuna katastroficznego tytułu.

Przy filmach Cinebar 22 pokazuje na co go stać. Eksplozje, silniki, kroki, uderzenia, burza, muzyka i dialogi mają dużo większą skalę. To nie jest jeszcze pełnoprawne kino domowe z fizycznymi kolumnami za plecami, ale efekt przestrzeni jest bardzo udany. Soundbar potrafi odsunąć dźwięk od telewizora, rozciągnąć go na boki i stworzyć wrażenie, że akcja dzieje się w większej przestrzeni niż tylko na środku ekranu.

Teufel Cinebar 22

Sport: stadion w salonie, ale piwo nie kosztuje 25 zł

Cinebar 22 bardzo dobrze sprawdza się przy wydarzeniach sportowych. Sprawdzam to akurat teraz, podczas Mistrzostw Świata w USA. I to jest temat, który często pomija się w testach audio, a przecież wielu facetów kupuje większy telewizor i lepszy dźwięk nie tylko dla filmów, ale właśnie dla meczów, walk, wyścigów i transmisji na żywo. Tutaj Teufel robi robotę.

Podczas meczu piłkarskiego słychać nie tylko komentatora, ale też tło stadionu. Doping, gwizdy, uderzenie piłki, reakcje trybun i przestrzeń obiektu są dużo bardziej namacalne niż na głośnikach telewizora. W Formule 1 albo MotoGP bas i dynamika dodają silnikom ciężaru. Przy boksie lub MMA uderzenia mają więcej fizyczności. Przy skokach narciarskich albo lekkoatletyce transmisja zyskuje większy oddech.

To nie jest drobiazg. Dobry dźwięk sportowy buduje emocje prawie tak samo jak obraz. Telewizor pokazuje, co się dzieje, ale audio odpowiada za atmosferę. Cinebar 22 potrafi sprawić, że wieczór z meczem brzmi jak wydarzenie, a nie jak kolejny stream puszczony w tle podczas scrollowania telefonu.

Teufel Cinebar 22

Dolby Atmos i przestrzeń: efektowniej, ale z głową

Teufel Cinebar 22 obsługuje Dolby Atmos i DTS, a technologia Dynamore Ultra ma poszerzać scenę również przy sygnale stereo. W praktyce daje to dźwięk bardziej przestrzenny, szerszy i kinowy. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć jedną rzecz: soundbar nie zastąpi w stu procentach klasycznego zestawu z fizycznymi głośnikami tylnymi i sufitowymi. Atmos w belkach działa w dużej mierze przez odbicia, algorytmy i odpowiednie przetwarzanie sygnału. Efekt zależy od pomieszczenia, ustawienia, ścian, sufitu i pozycji widza.

Czy to problem? Nie, jeśli wiemy, czego oczekiwać. Cinebar 22 nie teleportuje nas do sali kinowej IMAX, ale potrafi zbudować przestrzeń znacznie lepszą niż telewizor i bardzo dobrą jak na kompaktowy zestaw soundbar + subwoofer. Jeśli ktoś chce więcej, Teufel daje możliwość rozbudowy do 7.1 za pomocą bezprzewodowych głośników tylnych EFFEKT 2. I to jest świetna opcja, bo nie zamykamy się w jednym układzie. Można zacząć od 5.1, a potem, jeśli kino domowe naprawdę wciągnie, rozbudować system bez rewolucji w salonie.

Teufel Cinebar 22

Muzyka i codzienne używanie

Cinebar 22 nie jest wyłącznie dodatkiem do Netflixa. Dzięki Bluetooth można łatwo puścić muzykę ze smartfona, tabletu albo laptopa. I tu Teufel też wypada dobrze. Brzmienie jest pełne, dynamiczne i przyjemne, szczególnie w muzyce rozrywkowej, rocku, elektronice, hip-hopie czy popie. Subwoofer robi swoje, ale nie trzeba od razu robić z salonu klubu nocnego.

To dobry sprzęt na wieczorne słuchanie playlisty, domówkę, tło do gotowania albo szybkie odpalenie Spotify bez uruchamiania telewizora. Oczywiście purysta stereo nadal wybierze klasyczny zestaw kolumn, jak testowane przez nas STEREO L 2, ale w kategorii soundbarów Cinebar 22 gra na tyle dobrze, że nie ma wstydu używać go jako głównego domowego systemu audio.

Obsługa jest prosta. HDMI ARC/CEC pozwala sterować podstawowymi funkcjami pilotem od telewizora, a Bluetooth 5.3 daje wygodne połączenie bez kabli. Jest też pilot Teufela, wejście optyczne, AUX i HDMI. Brakuje natomiast aplikacji oraz Wi-Fi z typowym streamingiem sieciowym. Dla wielu użytkowników nie będzie to problem, bo soundbar ma przede wszystkim grać z telewizorem. Jeśli jednak ktoś lubi systemy multiroom, AirPlay, Chromecast albo sterowanie wszystkim z telefonu, powinien mieć świadomość tego ograniczenia.

Teufel Cinebar 22

Stosunek ceny do jakości: tu Teufel wygrywa najwięcej

Najmocniejszy argument za Cinebar 22 to stosunek jakości do ceny. W podstawowej wersji 5.1 mówimy o zestawie z soundbarem i subwooferem, Dolby Atmos, DTS, mocą 175 W RMS, dobrym wykonaniem, mocnym basem i realnie przestrzennym dźwiękiem. Cena? 2599 zł. To nie jest najtańszy soundbar na rynku, ale nie konkuruje z marketowymi belkami, które tylko udają kino domowe.

Teufel jest droższy od prostych modeli 2.1, ale daje znacznie dojrzalsze granie. Jednocześnie jest tańszy i prostszy niż pełne kino domowe. Dla wielu osób to złoty środek: duży skok jakości, rozsądna cena, mało kabli, łatwy montaż i możliwość rozbudowy. Właśnie dlatego tak łatwo go rekomendować. Nie dlatego, że jest idealny, tylko dlatego, że w swojej cenie oferuje bardzo dużo tego, co naprawdę słychać.

Złącza w Teufel Cinebar 22

Zalety Teufel Cinebar 22

Największą zaletą jest jakość dźwięku. Cinebar 22 gra czysto, dynamicznie i przestrzennie, a subwoofer dodaje mu niskich tonów, które realnie zmieniają odbiór filmów, sportu i gier. Drugim plusem jest czytelność dialogów. Przy codziennym oglądaniu to ważniejsze niż kolejne logo na pudełku, bo większość treści opiera się właśnie na głosie.

Trzeci atut to bardzo dobry bas. Nie kartonowy, nie pusty, nie przesadzony dla efektu. Po prostu mocny i przyjemny. Czwarty plus to możliwość rozbudowy do 7.1. Piąty — prostota. Podłączamy do telewizora, ustawiamy subwoofer, konfigurujemy podstawowe opcje i korzystamy. Bez amplitunera, kabli po całym pokoju i instrukcji grubej jak regulamin banku.

Złącza w Teufel Cinebar 22

Wady Teufel Cinebar 22

Największa wada to wysokość belki. Przy części telewizorów ustawionych nisko na szafce może zasłaniać dolną część ekranu albo odbiornik pilota. Tak jest u mnie, ale planuję zawiesić telewizor, więc ten problem zniknie. Drugi minus to brak Wi-Fi i aplikacji. W tej cenie część konkurencji oferuje bardziej „smart” funkcje, choć nie zawsze gra równie dobrze.

Trzecia rzecz to Dolby Atmos, które trzeba traktować realistycznie. Efekt przestrzenny jest bardzo dobry, ale nie zastąpi fizycznych głośników sufitowych i tylnych. Jeśli ktoś oczekuje pełnego kinowego bąbla bez dodatkowych kolumn, może mieć zbyt duże oczekiwania. Czwarta sprawa: w zestawie nie ma przewodu HDMI, więc trzeba go dokupić osobno. Niby drobiazg, ale przy sprzęcie tej klasy kabel powinien po prostu leżeć w pudełku.

Dla kogo jest Teufel Cinebar 22?

To soundbar dla osób, które chcą mocno poprawić dźwięk z telewizora, ale nie chcą budować pełnego kina domowego. Dla fanów filmów, seriali, sportu, gier i muzyki. Dla kogoś, kto chce poczuć bas w scenach akcji, usłyszeć stadion podczas meczu i wreszcie rozumieć dialogi bez ciągłego podbijania głośności.

Bardzo dobrze sprawdzi się w salonach do około 30–35 m², szczególnie przy telewizorach 55 cali i większych. To sprzęt dla użytkownika, który ceni jakość dźwięku bardziej niż listę funkcji smart. Jeśli priorytetem jest granie, przestrzeń i bas — Teufel trafia w punkt.

Nie poleciłbym go natomiast osobom, które szukają ultrakompaktowej belki pod mały telewizor, chcą AirPlay, Chromecasta, aplikację i multiroom albo oczekują efektu identycznego jak z pełnego zestawu kina domowego z kolumnami z tyłu. Cinebar 22 jest świetnym soundbarem, ale nadal soundbarem.

Co sądzę o tym modelu?

Teufel Cinebar 22 to soundbar, który z czystym sumieniem rekomenduję. Gra czysto, przestrzennie i dynamicznie, ma bardzo dobry bas, dobrze radzi sobie z dialogami i świetnie pasuje do filmów, sportu oraz gier. Największe wrażenie robi nie pojedynczy parametr, ale całość: jakość dźwięku, subwoofer, prostota, wykonanie i cena tworzą zestaw, który po prostu ma sens.

Czy warto? Tak. Jeśli chcesz zrobić duży krok względem głośników telewizora i nie chcesz wchodzić w klasyczne kino domowe, Teufel Cinebar 22 jest jedną z najlepszych propozycji w swojej klasie. Szczególnie jeśli zależy Ci na mocnym, ale kontrolowanym basie i dźwięku, który potrafi wciągnąć w mecz, film albo wieczorny koncert. To soundbar dla ludzi, którzy chcą usłyszeć różnicę od razu po włączeniu. I usłyszą.